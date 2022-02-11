«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала

Летели «-21» «Маккаби».

В матче с «Маккаби» ЦСКА выглядел примерно как изможденный долгой болезнью Итудис. Страшновато.

Вроде бы уверенный старт был мгновенно остановлен тайм-аутом Сферопулоса, который изменил акценты на обеих половинах (вернее, напихал Кайри Томасу за пассивность на обеих половинах против Григониса): после этого отрезок, включивший вторую половину первой четверти и вторую десятиминутку, армейцы уступили с разницей в 30 очков (17:47) .

«Неужели непонятно, что нужно продираться через заслон, попихаться с большим, ставящим заслон?! Нам нужно хоть что-то необычное, чтобы сбить их игровой ритм», – кричал в паузах главный тренер.

Эти минуты получились, наверное, самыми безнадежными в этом и без того не особенно радостном сезоне.

Из-за отсутствия Клайберна и Шенгелии ЦСКА строил атаку при помощи маленьких. При этом Курбанов был вынужден стать сменщиком Семена Антонова и даже не вышел в старте, а Ухов получил 25 минут на двойке как человек, ответственный за Скотти Уилбекина. Вот только быстро выяснилось, что Хэккетт все же не железный и не может после трех овертаймов на этой неделе вновь тащить весь этот отряд на себе, а Григонис (1 из 2, 4 передачи, 5 потерь) и Швед (0 из 3) в роли ключевых созидателей нападения – варианты на любителя острых ощущений.

Из-за этого Итудису пришлось бросать на площадку пятерки с тремя маленькими, с сочетаниями вроде Швед-Лундберг, и ничем хорошим это завершиться априори не могло. В течение 15 минут Скотти Уилбекин, Джон Дибартоломео и Кинэн Эванс легко находили кого-нибудь на прямых ногах и довели общий процент попадания до космического – в итоге 58% двухочковых и 39% трехочковых (после первой половины здесь были и все 50%). Защитники красно-синих если не зевали открытые броски, то не успевали за оппонентами один на один. А «большие» им помочь никак не могли, тем более что у них и так хватало неприятностей от Анте Жижича и Джейлена Рейнольдса.

Итудис в очередной раз после большого перерыва должен был признать: «Мы совершенно не боремся» .

Матч с «Маккаби» выглядел бы ровно таким матчем, после которых увольняют тренеров, если бы не вторая половина.

Итудис легко идентифицировал проблему: Алексей Швед больше на площадке не появлялся, за свои 11 минут, помимо череды промахов, которая уже выросла до 0 из 15 в последних трех матчах, он выдал «-26» по показателю «плюс-минус».

ЦСКА тем временем нашел более подходящего лидера для атаки – Иффе Лундберга, у которого получалось проходить под щит (5 из 6 двухочковых, 4 передачи, 4 потери, 2 из 3 трехочковых).

И собрал компетентную защиту уже с пониманием того, что на паркете есть лишь полторы уязвимости – датчанин и часто фолящий Григонис.

Не то чтобы здесь было все замечательно. Григонис вновь занимался непривычным делом, пытаясь обойти хоть кого-нибудь один в один, даже пары Боломбой-Милутинов не всегда хватало, чтобы отбиться от наседающих центровых, да и защитники «Маккаби» в решающие моменты находили способ пролезть под чужое кольцо.

И все же воскрешение ЦСКА изменило траурное настроение первой половины. Благодаря вернувшемуся к норме проценту трехочковых (Хэкетта, Ухова, Антонова и Лундберга) армейцы даже попугали «Маккаби», сократив отставание до не таких стыдных «-10». Если бы речь не шла о команде с 12-го места, то все это казалось бы очень достойным.

«Во второй половине мы были лучше, – порадовался Итудис. – Мы сыграли вничью в третьей четверти и победили в четвертой. В целом оказались впереди на 12 очков по итогам половины. Было уже поздно, но, по крайней мере, мы проявили характер и все-таки вышли на эту игру. Мы не сдались ».

Теперь ЦСКА учит своих болельщиков ценить и такие мелочи.

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин