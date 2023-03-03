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Пресный перерыв на имитацию баскетбола прошел, а значит, самое время подвести промежуточные итоги – и сделаем это немного в новом формате. Отойдем от привычных мейнстримных форматов рейтингов «силы» и пройдемся по командам, которые находятся в топе конференций, с целью определить, является ли это команда настоящим контендером или нет.

Запад

Я не помню, чтобы когда-нибудь перед финальной частью сезона было такое, что команды со 2-го и 10-го места отделяло всего лишь 7 побед. Это абсурдно, но интересно.

Абсурд заключается в том, что на Западе многие команды именно в этом сезоне подравнялись за счет не всегда зависимых от них ситуаций ну или банального взросления.

Исключение – «Денвер», они решили ничего не менять и пойти по тому пути, который знают. Пути второго раунда. Ладно, простите.

«Миннесота», «Даллас» провели странные обмены. У «Кингс» и «Юты» новые тренеры, у «Клипперс» и «Голден Стэйт» – травмы, а у последних еще и усталость династии.

В общем, для себя на Западе я определил, что первые 6 команд на 2 марта и должны попасть в этот рейтинг. Не по позициям, но к остальным гораздо больше вопросов.

«Даллас» не сыгрался, и пока не понятно, как сможет это сделать. «Миннесота» полетела вниз, да и возвращение Таунса не сулит надежд, ведь до травмы было много вопросов, травмы у «Лейкерс» и «Пеликанс», у «Юты» – Вембаньяма на носу, а «Портленд» – просто на законном месте.

«Голден Стэйт»

Безумно странный сезон для чемпионов. Сейчас уже очевидно, что команда Керра практически нашла нужный баланс, но в этом году было столько поводов для коротких периодов радости и разочарования, что и здесь стоит быть очень аккуратным.

Два вывода по последним отрезкам команды относительно атаки.

Она не хуже, чем чемпионская, за последний месяц у «Голден Стэйт» 10-я атака (в прошлом году была лишь 17-я).

Клэй Томпсон снова в огне – 25,7 очка за 10 последних матчей.

Их нападение по-прежнему знает, как играть правильно, Грину не нужен Карри, чтобы быть хорошим плеймейкером, Томпсон и Пул понимают, как играть без мяча, сильно прибавил и Дивинченцо, про которого нужно будет сказать еще отдельно.

И все же главная заслуга, почему команда еще в гонке – это, безусловно, Керр, который искал этот баланс весь сезон. На смену Муди и Уайзмену пришли Лэмб и Джером, которые играют все больше и уже перевалили за 20 минут.

И в основном из-за того, что они помогают команде вернуть чемпионскую защиту.

Например, игра против «Портленда», где Лиллард сделал 2 из 7 из-за дуги, и это после 71 очка против «Рокетс».

Посмотрите, как команда играет на линиях передач против Лилларда:

Они явно становятся лучше, и здесь причина, почему Дивинченцо – мой любимый игрок «Голден Стэйт» сейчас.

В его последний сезон он был лучшим защитником лиги против бросков после заслона. Сейчас у меня нет точных цифр, но он точно в топ-3. Вот одни из его самых популярных матчапов – Лиллард (37,5% и 3 потери), Трэй Янг (40%), Расселл (33,3%). К тому же Дивинченцо лидер лиги по касаниям в защите среди игроков, играющих не более 26 минут за игру. Кстати, он выше Смарта, Брукса, Уиггинса и Бриджеса.

При этом защита в целом, если и заслуживает похвалы, то только по сравнению с собой месяц назад, потому что она хороша местами, но далека от идеала. «Голден Стэйт» постоянно плох против команд с большим количеством заслонов, и это проблема Пула и Томпсона, которые не очень хороши в этом компоненте игры, Уиггинс отчасти решает эту проблему, но лишь отчасти, так как его сильная сторона – это персональная опека без скринов, и здесь мы плавно подходим к тому, что Пэйтона по-прежнему нет.

«Голден Стэйт» имеют относительно легкий календарь на конец сезона (лишь 22-й по силе), у них есть время на восстановление Карри, но именно Пэйтон может стать их x-фактором, потому что Керр выиграл последний титул благодаря обороне, а здесь не хватает исполнителей, готовых выполнять необходимый объем работы.

Вердикт: Никто не верит, но и никто не хочет попасть на «Голден Стэйт» в плей-офф. Скрытый претендент.

«Мемфис»

Вообще любой разговор о команде на Западе нужно начинать с попытки найти в ростере игроков, которые смогут защищаться против пары Букер/Дюрэнт. На бумаге «Мемфис» может рискнуть и заставить Брукса и Джексона бегать персонально, что в целом даст целых 12 защитных владений, после которых оба будут сидеть с 6 фолами. Ладно, засчитаем частично.

Вообще «Мемфис» слишком предсказуем. Если честно, то я это уже видел и в более серьезном представлении: «Оклахома» времен 3-х MVP, и да, я говорю не про версию 12-го года, а что-то среднее между сезоном-09/10 и 10/11.

То же море таланта, отсутствие мысли в атаке, много эмоций, индивидуальной игры, неумение действовать против сильных команд, даже атлетичный разыгрывающий есть и человек с самым ужасным выбором броска (просто в «Оклахоме» за оба пункта отвечал Уэстбрук, а тут Морэнт и Брукс), и тренер, который слабо влияет на ход матча.

Ладно, давайте по пунктам.

Пожалуй, в верхней половине лиги нет команды с более уязвимым костяком, чем «Мемфис». Джарен Джексон – здоровье и глупые фолы, Диллон Брукс – глупые фолы и глупые броски, Джа Морэнт – пик-н-ролл и позиционное нападение, а еще вся эта братия не может работать без Стивена Адамса и его заслонов. Без него у них грустные 7-9, и да, команда, которая зависит от Стивена Адамса, не может выиграть чемпионат. Гротеск, но вы понимаете, к чему я веду. Да, в «Мемфисе» все любят Дженкинса, а также его поддерживают абсолютное большинство журналистов вокруг, и возможно, я буду не прав, как с Удокой, но все же я выскажу свое мнение. Например, взглянем на следующую статистику, как игра команды в последней, самой тренерской четверти:

27-е место – среди команд, которые рубятся за право поиграть в лотерею имени Вембаньямы, и это если не говорить о прогрессе игроков, который есть, но не настолько сильный. Нет работы над ошибками, Брукс и Джексон как совершали глупые фолы, так и совершают, Морэнт как бежал с попыткой поставить данк через каждого центрового, так и продолжает это делать, здесь нет прогресса, но есть гениальная работа офиса, этого нельзя отрицать.

3. За 3 года, когда «Мемфис» находится в топе, я так и не смог понять, как и что делает команда на площадке и из чего состоит их плейбук. Наверное, так и не пойму. Если кратко, то это команда быстрого темпа, с высоким чрезмерным давлением на соперника в защите, быстрым переходом после подборов и перехватов, частым использованием пик-н-ролла, большим количеством очков второго шанса и обилием владений через заслоны Адамса. Еще один удручающий факт – нападение лишь 28-е в 10 последних играх без Стивена.

4. «Мемфис» плохо играет против лидеров лиги – всего лишь 3-5 против топ-команд регулярного чемпионата.

В общем, если в лиге и есть звание самого ненадежного контендера, то второе место после любой команды Дока Риверса должно уходить сюда.

В плей-офф предсказуемо развалится давление на чужом щите, потому что интенсивность игры вырастет и у соперника, пик-н-ролл Морэнта уничтожат заступами и дропом, быстрый переход убьют навязыванием своей игры или такой же быстрой игрой, а «Мемфис» снова останется талантливым как Александр Кокорин, разве что надежды тут еще есть.

Вердикт: Не контендер

«Сакраменто»

«Кингс» отлично подходят под образ команды, которая находит место в сердцах, но не в финале конференции.

Весь мир в этом году говорит про мастерство Эрика Тен Хаага, но Майк Браун делает заявку посерьезнее и пытается вывести в плей-офф «Кингс», что по уровню сложности сравнимо с выводом, ну не знаю, «Химок» в плей-офф НБА.

И если «Сакраменто» все же сделают это, то других кандидатов на приз лучшему тренеру года в лиге для меня практически не остается.

Браун изменил стиль «Сакраменто», отойдя от своих привычных защитных схем в пользу тех, которые лучше всего подходят команде. «Кливленд» Майка был в топ-10 с конца по темпу и в топ-10 защитного рейтинга, «Сакраменто» наоборот входит в топ-10 самых быстрых команд с 22-й защитой. Это показывает, насколько Майк остается современным тренером, умеющим работать с разными системами, но еще он изменил и мышление игроков. Фокс больше не хочет уйти, Сабонис – звезда, а Киган Мюррей – самый умный новичок своего класса. При этом Браун вроде бы сломал все, что хотя бы как-то работало – задвинул Митчелла, которому едва ли не единственному было не все равно, убрал Холмса, который был партнером по пик-н-роллу Фокса, начал играть смоллболл.

Майка Брауна всегда недооценивали: 3 увольнения, и обычно с таким резюме считается, что ошибки руководства невозможны, но посудите сами. Два увольнения – от специфичного Дэна Гилберта и одно от «Лейкерс». Такое можно простить, а между тем, Майк Браун вошел в топ-9 тренеров в истории лиги по проценту побед (выборка в минимум 500 игр):

«Сакраменто» стали в первую очередь тренерской командой, и от этого выигрывают все. Вечные проблемы Фокса с броском неожиданно пропали, сейчас он превратился в одну из главных угроз с дистанции средних бросков, лучшего клатчера лиги (никто не набирает больше 5,6 очка в клатче), его бросок с движения стал уверенным и стабильным. В целом у «Кингс» 59,4% побед в клатче, что неплохо для команды без большого опыта.

Отдельная история и Сабониса. Он единственный в лиге, не считая Йокича, показывает 18+10+6, что само по себе уникально. Недавно у него взяли интервью и расспрашивали подробно о том, было ли ему страшно после перехода, и он согласился, что изначально обмен казался странным, но после добавлениях всех компонентов картина сложилась.

Сначала добавили Майка Брауна, и литовец подумал, что будет круто играть комбинации Дрэймонда Грина, а потом главным ассистентом Брауна стал Джорди Фернандес, который 6 лет был ассистентом в ... «Денвере». Сабонис оказался в команде, где основные комбинации ему рисуют тренеры, приложившие руку к развитию лучших «больших» плеймейкеров в истории баскетбола.

Ну а дальше дело времени...

Литовец разгоняет атаки, отдает из поста и видит забегания Монка, в общем, делает европейские штуки.

И все же, несмотря на весь шум вокруг «Сакраменто», нужно время.

Команда влюбляет в себя, заставляет смотреть их игры как серии «Last of us», но есть ряд очень больших вопросов.

У них был один из легчайших календарей, а вот сила оставшегося календаря достаточно серьезная: 4-е место по сложности расписания, включая игры с «Бакс», «Денвер», «Бостон» и дважды с «Финиксом» Лучший защитник «Кингс» – Харрисон Барнс, и его приходится бросать на лучших игроков мира, включая Леброна и Кавая, реже используют Мюррея. Оба старательны, но пока не более, и защищаться персонально могут на посредственном уровне, где-то не хватает латеральной подвижности, где-то физики, но это проблема. «Кингс» играют в баскетбол, где все стараются забить больше соперника, а не сломать их игру. Защита «краски». В последние годы «Денвер» стабильно худший в этом плане и по игре и по статистике, латвийский единорог сделал невозможное, обогнал «Наггетс» и теперь «Вашингтон» – худшая команда лига, но дальше сразу идет «Сакраменто». Пожалуй, да, защита «краски» и европейские центровые – это достаточно спорная история. В общем, 74,5% всех бросков из краски «Кингс» залетают в кольцо.

И да, у «Сакраменто» не все так ужасно, просто и контендером их не назовешь. Есть команды, которые будут достаточно интересны для самих «Кингс». Что самое странное – это команды, которые находятся выше.

«Денвер», который просто отторгает быстрый темп, не самый желанный, но и не самый плохой соперник для «Кингс».

«Мемфис», который старается бежать быстрее всех, традиционно плох против таких же быстрых команд, вспомните хотя бы серию с «Миннесотой», где проблем у «мишек» хватало.

«Миннесота» – тоже, причина понятна, Браун уж точно знает, как добираться до слабых сторон Финча.

В общем, любая команда, которая соглашается на быстрый темп «Кингс» и не имеет персональщиков, не обречена, но вовлекает себя в полную страдания и изнеможения игру на выносливость.

Есть и обратная ситуация.

Вот здоровые «Пеликанс» уже вызывают страдания для самих «Кингс», особенно с тушкой Зайона под кольцом и Джонсом, бегающим за Фоксом. «Клипперс», которые традиционно будут ломать матчапами игру соперника и навязывать им свою игру, да и защитников у них хватает, возможно, «Голден Стэйт», которые до сих пор непонятны и засекречены.

В любом случае, Майк Браун, снимаем шляпу, вы делаете невозможное.

Вердикт: Любим, но пока не верим

«Денвер»

Команда Мэлоуна проводит образцовый сезон, потому что Йокич проводит образцовый сезон.

Кстати, если мы отмотаем маховик времени вот сюда, то увидим, что это предсказывалось.

Уникальность Йокича в том, что ему абсолютно фиолетово на ваш атлетичный баскетбол и лигу, где играют сильнейшие атлеты мира, ведь он может действовать без серьезных энергозатрат 82 матча в сезоне. Нет, правда. Посмотрите сколько центровых, играющих 30 минут, бегают медленнее Йокича:

Только Эмбиид, которому в силу манеры игры приходится устанавливать свою задницу в лоу-пост и толкаться на низких оборотах.

В общем-то, Йокич – это правда чит-код для лиги, где кто-то пыжится и прыгает через людей и делает прочие непотребно атлетичные вещи.

2. Майкл Мэлоун точно не будет экспериментировать и будет использовать работающий вариант эксплуатации сербской лошади, плюс добавит все неплохой работой офиса на рынке: Колдуэлл-Поуп, Браун, это все очень хорошо. Даже Джексон неплохо.

3. Вернется Мюррей, Портер, это даст глубину состава, которая так необходима.

Вот и имеем, что «Денвер» стал глубже, Йокич точно не стал хуже, но вся команда не факт что даже в финал конференции пройдет, уязвимости никуда не делись.

По ним все так же.

Йокич прекрасен, великолепен, вставьте любой другой эпитет, отражающий его бесподобную игру, и не прогадаете. Но в защите он ужасен, и любой, кто говорит, что серб стал лучше, обманывает.

75,1% из «краски» забивают соперники «Денвера» в этом сезоне, 74,4% в прошлом, 73% два года назад. Да, с каждым годом все хуже, но, впрочем, это и не совсем вина Йокича, в команде, где тренер не может пойти даже на элементарные эксперименты вроде зоны 2-1-2, засунув серба в середину или вообще в любого рода зону, надеяться на изменения не приходится.

Никуда не делся и Портер.

Год назад над ним издевался престарелый Пол, теперь в команде будет здоровый Букер (наверное) и Дюрэнт, а что-то внятное придумать за 4 встречи Мэлоун не смог. Портер по-прежнему пускает через себя 49%, что ужасно на дистанции регулярного чемпионата, в плей-офф эта цифра, разумеется, вырастет.

При этом у Мэлоуна есть варианты, и это важно понимать. Тройка Браун-КСП-Гордон в среднем выдает на 3,5 пропущенных очка меньше в защитном рейтинге. Разница есть, но и это не использует Мэлоун, ведь он не чемпионский тренер. Вы можете сказать, что я ничего не понимаю в баскетболе, и вообще Удоку помнишь? Верно, но ни Голдсберри, ни Лоу, ни Амик, никто из топовых аналитиков о НБА не назвал «Денвер» контендером первого уровня, так что, если что, я буду валить все на них.

Вердикт: А контендер-то ненастоящий

«Финикс»

Безусловно, «Финикс» будет одной из самых популярных команд для обсуждения в следующие несколько месяцев.

И у них уже есть одно большое преимущество в контексте обсуждения контендеров – Кевин Дюрэнт.

По информации Воджнаровски, после обмена Кевина Дюранта западные команды активно начали звонить в Канаду, чтобы узнать стоимость Ануноби. Защищаться-то как-то нужно. Особо ответов не услышали, за исключением каких-то вопросов про количество пиков первого раунда, да еще и молодых звезд.

И это действительно важный фактор всего сезона.

Притянуто за уши, но Дюрэнт играл всего 3 года карьеры в системе, именно в системе, а не в хаосе из Уэстбрука, Брукса и Нэша с Ирвингом. За эти 3 года он дважды выиграл титул и один раз порвал ахилл. Безусловно, система «Голден Стэйт» в разы надежнее «Финикса», который может просто выключиться из игры, как это было в 7-й матче серии с «Далласом», но это система, где есть сносный тренер, Крис Пол и Девин Букер, который кажется более приятным партнером, чем Ирвинг и Уэстбрук, да и Эйтона не стоит забывать.

Проблема только в том, что мы пока толком не видели эту команду, но мы можем пофантазировать.

Дюрэнт, придя в «Голден Стэйт», заставил их меняться, больше пик-н-роллов, изоляций. Зачем играть сложно, если ваше индивидуальное мастерство просто выше любого соперника? Предположу, что здесь будет аналогичная тенденция. Дюрэнт будет играть пик-н-ролл, пик-н-поп, а, зная любовь «Финикса» к средним броскам (лидеры по доле бросков), то можно предположить, что эта цифра будет расти, ведь как заметил Паша Хрусталев, сейчас в команде собрались 3 из 4 лучших специалиста по средним броскам. К слову, последний – Дерозан, худший из четверки по общему уровню.

Проблема только с Эйтоном, и возможно, она станет больше. Теперь в «Финиксе» есть 3 опции, которые идут точно выше. По слухам, мало что изменилось: центровой недоволен ролью, недоволен количеством бросков, а команда недовольна центровым и считает, что тот не может взять на себя звездную нагрузку, а также ведет себя пассивно.

Эту проблема сейчас будет немного забываться, потому что какие броски при Букере и Дюрэнте, но в решающий момент может очень серьезно ударить по команде. Уровень защиты Эйтона в плей-офф скачет от непонимания, как он вообще оказывается настолько бесполезен, до признания его в качестве топового рим-протектора, способного выключить Йокича в прайме (а такое было, да). Иметь такого игрока в тонусе и хорошем расположении духа нужно.

В остальном, если честно, «Финикс» пугает.

Кто-то говорит про глубину, но Окоги, Росс, Уоррен, Ли, Крэйг – это достаточное количество вингов на плей-офф, кто-то будет играть меньше, кто-то больше, но тут есть вариативность. Вызывает сомнения позиция первого номера, ведь если Пол травмируется (читать как: когда Пол травмируется), придется играть с Пэйном в старте, но опять же есть Букер и Дюрэнт, которые могут вести нападение команды. Кстати, еще есть недооцененный Бийомбо, Лондейл, Шэмет (лучше не надо) и Бэзли, чья защита в «Оклахоме» получала достаточно высокие оценки.

И да, по мне это решающий сезон для Монти Уильямса, ведь если сейчас команда не будет играть разнообразно, динамично и меняться в случае проблем, а они точно будут на таком Западе, то все же Монти покажется переоцененным.

Вердикт: Контендер

«Клипперс»

«Все везде и сразу» – неожиданно главный фаворит на победу в основных номинациях «Оскара». Неожиданный, даже отчасти странный фильм, в котором главная героиня постоянно прыгает между вселенными, чтобы забрать какую-то способность у себя из другой вселенной. И это очень точно характеризует этих «Клипперс», которые занимаются примерно тем же самым.

Про «Клипперс» недавно очень хорошо сказал Кирк Голдсберри (если вы видели картинки с лидерами по броскам на расстоянии трех метров в четверг четного числа, то это делал именно он). Кирк был на подкасте у Зака Лоу, и последний расспрашивал его про контендеров.

«Вы ждете от меня цифр, но, если честно, здесь я их не могу дать, 17-е нападение и 13-я защита, но я уверен, что в здоровом состоянии эта команда единственная, кто может считать чемпионской командой наряду с «Финиксом»

И да, я соглашусь, но проблема в том, что «Клипперс» – это команда «если».

Если Кавай будет здоров.

Если Пол Джордж будет здоров.

Если Уэстбрук будет меньше Уэстбруком.

Если маленькая пятерка с Ковингтоном и Батюмом заработает.

Если, если, если.

Ну, это «Клипперс», в целом есть мнение, что главные фавориты Запада – «Финикс», который постоянно героически (или не очень) погибает в ответственный момент, и «Клипперс», которые вроде как прокляты.

Так почему же команду, которая не входит ни в топ-10 защит, ни в топ-10 атак, так высоко ценят.

Все просто – Тайрон Лю.

Пожалуй, в лиге нет тренера, который готов настолько сильно жертвовать результатом ради попытки попробовать что-то новое. Даже если это новое – Уэстбрук.

Когда возвращался Кавай, «Клипперс» в ущерб себе начали заигрывать Кавая, даже когда у того ничего не получалось.Аналогично после возвращения других игроков, а то, как он из сезона в сезон двигает Манна от того, чтобы не выпускать, до 35 минут, вообще отдельная история.

Сейчас похожая история с Уэстбруком. Поможет ли он команде? Не знаю, не уверен.

Учитывая любовь Лю к маленьким пятеркам и то, что «краска» будет всегда свободна, а сопернику придется также выставлять маленькую пятерку против «Клипперс», шанс есть. Даже если не получится, то Запад настолько сложен, что выход с 6-го места может быть даже более удобен «Клипперс», чем выход с 3-го или 4-го, так что время поэкспериментировать еще есть, ведь так команда станет более подготовленной.

Уникальная ситуация, но у «Клипперс» из 17 игроков в плей-офф точно не будет играть трое: Престон, Коффи и Диабате. Каждый из оставшихся 14 может понадобиться и выйти, а как готовиться к команде, у которой нет единого стиля – непонятно.

Вот поэтому «Клипперс» не про цифры, статистику, средний процент попадания соперников, анализ матчапов или что-то еще. «Клипперс» – это команда, которой нет, которая запросто может провести абсолютно два разных матча, а собрать здесь какую-то выборку практически невозможно, кроме того факта, что здоровый Кавай – это снова страшно.

Вердикт: Контендер

Восток

С Востоком проще.

Тибодо – молодец, но дайте секунду, сколько его игроков в топ-10 по количеству минут? Двое, все нормально, дедушка Тиббс по-прежнему стабилен. «Майами» и «Торонто» просто слишком мудрят: первые уже не готовы, а вторые – пока или тоже уже, я еще не разобрался. Янг в этом сезоне играет на уровне Алексея Шведа в НБА с характером Стефона Марбэри, а потому тоже неактуален... И осталось у нас 4 команды.

«Кливленд»

C «Кливлендом» обратная ситуация по сравнению с «Клипперс», вроде команда входит в топ-10 защиты и атаки, но в нее никто особо не верит, и если честно, то вполне справедливо.

Не осуждайте, я люблю этот состав, он мне нравится, но он попросту не готов.

Начнем с того, что за вычетом Митчелла у стартового состава команды 9 игр в плей-офф за карьеру, а за вычетом еще и Аллена – 0. Команда молодая и неопытная, мы не знаем, как они себя будут вести под давлением, но обычно при становлении коллектива требуется 1-2 тяжелых вылета, чтобы стать мудрее и интереснее.

Но и это не главная причина: ограниченность и большое количество слабых сторон пугает больше, хотя «Кливленд» старается найти решения.

Главная проблема не изменилась, команда очень зависит от своих фундаментальных идей: пик-н-ролл через пик-н-ролл, и они эффективны в этом, топ-5 и по частоте и по эффективности, но есть нюанс. Пик-н-ролл в плей-офф как тип владения страдает больше всех, потому что другая интенсивность защиты, другие типы защиты и ловушки. И это проблема, потому что в других владениях «Кливленду» почти нечего предложить. Они могут уйти в изоляции, но и это не будет особо работать, потому что любой соперник будет сначала сдерживать изоляции двойной опекой, и если главный объект для такой защиты будет умело раскидывать лишнего игрока, то вы будете попадать открытые броски, но в ситуации с «Кливлендом» это тупиковой путь, потому что команда на 25-м месте по спот-ап броскам. Они почти ничего не могут попасть после скидок, и это основная причина приглашения Дэнни Грина, которого все равно будет мало. Это хорошая задача для офиса на межсезонье.

Поэтому вопросов больше, чем ответов.

Например, сможет ли «Кливленд» играть в более быстром темпе, потому что играть последний темп в лиге – это непростительное разгильдяйство и еще раз подтверждает теорию о том, что им нечего предложить.

Еще важно понимать, насколько же эта команда вообще способна меняться. Есть мнение, что все же Бикерстаффу повезло, я пока судить не готов и поэтому жду их первый плей-офф.

Еще «Кливленду» при встрече с «Селтикс» нужно решать проблему периметра, и это тоже вопрос, потому что гипотетически в защите они хороши против «Филадельфии» и «Бакс», но команды, настроенные на атаки из-за дуги, для них очень опасны. И явно не 35-летний Грин после разрыва крестов будет носиться за Брауном и Тейтумом.

И все же никто и не ждет, что «Кливленд» в первый полноценный сезон будет бороться за титул. Их стартовая пятерка очень молода, и им нужен опыт, а офис должен будет сделать первые выводы по Бикерстаффу и понять, является ли он тренером, который может бороться за титул. В общем, это хорошая проверка.

Кстати!

Многие переживали по поводу Мобли и отсутствие прогресса за спинами Гарлэнда и Митчелла, да и Аллен ему в атаке мешается. В общем, тут все хорошо. Мобли в феврале – это 19,2+8,7+2,5, с 53,8% с игры.

Евростепы, крюки, работа в посте – Мобли прогрессирует во всем. Вембаньяма – это хорошо, но и Мобли не так плохо, думаю, многие согласятся.

Вердикт: Не контендер, но очень талантливый коллектив

«Филадельфия»

Я не знаю, что за сделка у Риверса с дьяволом, но одной душой он явно не отделался. Возможно, там было что-то вроде – душа, проигрыши серий плей-офф при счете 3-1 и неудавшаяся карьера сына, считавшегося главной звездой своего возраста. В общем, Риверс продолжает тренировать топ-команды, в которой собираются крутые игроки и тащут его в плей-офф.

Чем ближе плей-офф, тем более явными становятся проблемы.

Забавно, но после самоустранения «Нетс» даже не «Клипперс» самая зависимая от звезд команда, а именно «Филадельфия». «Даллас» не берем в расчет, мы говорим о контендерах или около того.

Джоэл Эмбиид прекрасен, в лиге ни у кого нет бОльшей доли владений против двойной опеки, чем у лидера «Филадельфии». Да и набирает он высочайшие 1,19 очка за такую атаку. На самом деле, Эмбиид, очень близок к тому, чтобы считать его топ-5 (уже?) лиги. Он действительно хорош, но сомнений тут очень много, как по нему, так и по его игре.

Команды разобрали его. Двойная опека, несмотря на всю успешность Эмбиида, работает, потому что цифра в 1,19 размыта по лиге, а по факту против топа конференции он насобирал за сезон «-19». Топ-5 самых успешных игр по +/- это «Детройт», «Юта», «Атланта», «Оклахома» и «Лейкерс». 5 худших – «Бостон», «Оклахома», «Милуоки», «Кливленд» и «Орландо». Да, Эмбиид стал лучше видеть партнеров и по-прежнему неудержим в игре один-на-один, но это архаичный баскетбол. Даже Мэлоун смог заставить Мюррея играть двойную опеку против камерунца, и это работало, пока Эмбиид не стал бросать средние и дальние. Это выход, но зона убьет и это, да и рассчитывать, что Джоэл в каждой игре будет бросать, как Дерозан – средние, это тоже такой себе план. Кстати о конкурентах. Против топов Востока «Филадельфия» выиграла 2 встречи из 7, и можно сказать, что 3 поражения им нанес «Бостон», но и из двух побед выборка странная, ведь одна одержана над «Бакс» без Миддлтона и с Холидэем со скамейки в начале сезона, а вторая – над «Кливлендом», который первый сезон в топах. «Бостон» по идее самый удобный соперник для «Филадельфии» и камерунца. Неизвестно, будет ли здоров Уильямс, Хорфорд все же стареет, а «Селтикс» по-прежнему любят бросающую пятерку. Вот только Риверс так и не научил свою команду играть в защите против транзишина, и столько ошибок, сколько у «Филадельфии», не допускает никто.

«Бостон» их просто перебегает, перебросает и сломает двойной опекой.

4. Ах, да. Эмбииду придется играть в конференции, где рим-протекторов хватает с запасом. Вот вам Аллен и да, Джоэл атаковал лишь с 38,9% точности в этом сезоне против Джаретта, а вот есть Лопес и против него камерунец забил 41%.

5. Все больше слухов об уходе Хардена в «Рокетс». Просто считаю это признаком нездоровой атмосферы и буду рад ошибаться.

6. Макси, который вроде почти стал 3-й опцией в атаке, переведен на скамейку и все меньше играет. Падение до 29 минут с 36 на старте сезона. Команда все больше и больше завязывается на лидерах.

«Филадельфии» нужно хорошенько подумать о будущем летом, на рыбалке, думаю, Риверс знает прекрасные места для клева. Нужно понять, точно ли вас устраивает тренер, который не может научить вас защищаться и отталкивается только от звезд в 3 видах владений: пост-ап, пик-н-ролл, изоляция. Нужно подумать и Эмбииду, как еще разнообразить игру, чтобы стать еще более современным игроком для современной НБА.

Вердикт: Второй раунд, Док Риверс, дальше вы знаете.

«Милуоки»

Вам уже рассказали, как «Бакс» с 14 победами подряд рассыпаются по пути, но даже я не был бы так категоричен.

У меня гораздо меньше сомнений по поводу «Бакс», потому что им не нужно быть выдающейся атакующей командой. Их приоритет – защита, которая в этом сезона стала лучше и видимо, рассказывая про нее, придется повторяться.

Для начала – почему я вообще не особо считаю проблемой атаку.

За последние 4 года титул выигрывали 2 команды, чья атака была ниже топ-10 («Голден Стэйт» и «Лейкерс») и ни разу за последние 13 лет (дальше, если честно, я устал листать) не выигрывала команда, чья оборона была не в топ-10. Защита выигрывает плей-офф, атака выигрывает регулярку.

Атака «Бакс» страдает лишь по двум причинам.

1) Банальный лоуд-менеджмент. Это самая старая команда лиги и единственная команда со средним возрастом за 30, второе место у «Лейкерс», и это юные 28,9 на команду. Здесь нет Миддлтона, здесь нагрузка на Янниса и здесь старость. И да, даже с такими вводными они идут на 55+ побед спокойно, а может, и на 60.

2) Миддлтон, его 19 матчей и 41,7% с игры, включая рекордно низкие 28,9% из-за дуги. Крис не в форме, и вот это пугает, а не травмы, короткая скамейка или что-то еще. Если Яннис снова встретит стену против себя, атака «Бакс» встанет, и у них нет даже запасного варианта. Холидэй постоянно в плей-офф играет отвратительно в атаке (компенсирует защитой), на скамейке нет даже какого-то нибудь дурного скорера, готового взять 20 бросков в одной игре, и здесь единственная надежда на Миддлтона, его способность перетягивать внимание соперника на себя и снова создавать пространство для команды. Вера в это есть, февраль лучший месяц для Криса – 48,6% с игры.

Да, количество опций в атаке пугает, их мало, по факту Яннис и Крис, Холидэй в плей-офф блекнет, но атака этой команды и не будет выдающейся, да и не должна.

Защита куда интереснее.

Факт №1. Никто в лиге не дает бросать больше соперникам на дистанции от 3 метров до трехочковой линии – четверть всех бросков оппонентов именно здесь. Угадайте % реализации? Верно – в районе 22-25 места по лиге. То есть соперники бросают много – попадают мало.

Факт №2. Всего 36,3% бросков соперника из-за дуги – 28-е место в лиге, реализуют же они всего лишь 34,3% и это 29-е место по лиге. То есть соперники бросают мало, попадают еще хуже.

Вывод простой: «Бакс» очень агрессивны на периметре и хорошо держат «краску», заставляя совершать плохие броски.

Если честно, то тактика и правда элементарна: у вас есть лучший рим-протектор лиги и лучший защитник периметра.

Холидэй, а также Картер, а теперь и Краудер максимально давят на боллхендлеров, упираются на заслонах, играют предельно плотно, загоняя их на среднюю дистанцию, где все держит под контролем уже Лопес. Давайте про первую часть.

Холидэй до сих пор недооценен, и его крутость в том, что он не просто жесткий защитник, но остается на ногах, несмотря на рваный темп соперника, правильно обходит самые лучшие заслоны, играет чисто и без спорных ситуаций, но Лопес в моей иерархии еще выше.

Бруку 34 года, 1 апреля будет 35 лет, в нем 213 сантиметров не самого атлетичного материала, которые по совокупности-то должны получить награду лучшего защитника.

В игре с «Финиксом» Крис Пол традиционно начал свой пик-н-ролл, который в первую очередь должен контролироваться Бруком Лопесом, и здесь мало цифр, хотя есть и они: Лопес уступает лишь одному игроку по проценту попаданий из «краски». Порзингису, но там другие проблемы, а так ни через кого в лиге не бросают из «краски» хуже, чем через Брука.

Но цифры не выражают всю полезность Лопеса.

Брук лучше всех в лиге читает игру при пик-н-ролле, и это автоматически делает «Бакс» элитной защитной командой. Тайминг, реакция и опять же умение играть чисто – это элитные навыки. К тому же, Яннис по-прежнему носит звание лучшего страхующего лиги.

Но есть проблема.

Все это немного похоже на «Юту» – элитный рим-протектор, броски соперников со средней дистанции и прочее. Отчасти соглашусь, отчасти – нет: потому что у «Юты» не было элитных защитников периметра. И все же шанс увидеть five-out пятерку против «Бакс» огромен, и «Бостон» прям весь сезон показывает, что это будет чуть ли не его главным сочетанием. «Милуоки» пытаются решить эту проблему подписанием Краудера. Смотрите – у нас есть смолл-болл, Яннис вполне себе пятерка, есть Краудер/Портис, есть Миддлтон, да и тут можно задействовать Картера и Холидэя.

Возможно, но тут мы можем лишь ждать, потому что неизвестно, будет ли это вообще использовать Буденхольцер, и неизвестно, будет ли это работать, потому что это принципиально другая система, но все же «Бакс» явно не заслуживают критики или сомнений в их уровне сейчас.

Вердикт: Контендер №2 Востока

«Бостон»

Если здоровый «Бостон» не выиграет титул в этом году, то может винить только себя.

Это правда, потому что именно эти «Селтикс» – квинтэссенция современного нападения.

Вы, фанаты «Селтикс», конечно, можете сказать, что Хорфорд староват… хотя о чем это я. Хорфорд фактически сейчас один из важнейших игроков команды, если не важнейший. Умнейший игрок, который способен за счет интеллекта сыграть еще пару лет, и его контракт уже выглядит скорее выгодным, чем неудачным.

Вообще думал написать, что «Селтикс» на Востоке будет трудно удержать Эмбиида, но 3-0 за этот сезон против них и доминирование над «Филадельфией».

Вообще, защита «Селтикс» по-прежнему хороша за счет индивидуальной игры, и в этом нет ничего плохого, когда у вас длинная скамейка специалистов, где есть люди, способные отбегать по 40 минут в плей-офф.

«Бостон», безусловно, интереснее в нападении.

В лиге нет более универсальной атаки, важно посмотреть следующие нарезки.

Например, давайте посмотрим на команду в быстрых отрывах.

Примечательно, что в отличие от «Кливленда» или «Филадельфии», команда Маззуллы не статична, а может меняться от игры к игре и именно быстрый отрыв убил «Сиксерс», который не умеют против него защищаться. Мелочь, но важно, что тренер умеет так реагировать, да еще и по ходу игры.

Дальше посмотрим на отдельные взаимодействия игроков. Кто-нибудь обращал внимания на пик-н-ролл «Селтикс»? Особенно интересен пик-н-ролл Смарта и Тейтума, гротеск, но ближайшая аналогия – Карри-Дюрэнт, и разумеется, у Маркуса нет такого броска и он меньше угрожает с атаки, но он крупнее и мощнее, когда ставит скрин, а по игровому интеллекту отстает не так сильно.

Что еще интересно – развитие Тейтума. Я не могу назвать его сейчас последователем Кобе, ведь он действительно стал лучше видеть партнеров, и что важно – он не всегда играет комбинации из плейбука, а именно видит передачи, которых не было изначально в играемой комбинации.

Выше статистика Тейтума со Смартом и без. Очевидно, что Тейтум двигается в правильном направлении.

Ну и последнее. «Селтикс» – очень умная команда, которая двигается до тех пор, пока игрок не будет открыт, умные передачи, отсутствие эгоизма и правильное движение без мяча.

«Бостон» готов к чемпионству и обладает всеми необходимыми ресурсами для этого. В здоровом состоянии «Селтикс» – очевидный фаворит, они явно надежнее «Финикса», который только начинает играть вместе, «Клипперс» с их постоянными проблемами и травмами, «Бакс», где в старте самый молодой игрок – Яннис, и «Голден Стэйт», которых лихорадит весь сезон.

Даже аргумент про неопытность Маззуллы уже кажется странным: пускай игроки и скучают по Удоке, Джо делает свою работу. И помнится, Нерс с «Торонто» тоже стал чемпионом в свой первый сезон, так что почему бы и нет?

Вердикт: Главный фаворит

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Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Brett Davis-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Brian Westerholt-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports, Troy Taormina-USA TODAY Sports, Kelley L Cox-USA TODAY Sports