Что за флэшмоб с испражнениями в Сену? Французов злят обещания Макрона и грязная река

В соцсетях набирает популярность хэштег #jechiedanslaseinele23juin – «я насру в Сену 23 июня».

Так французы отреагировали на обещание президента Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго искупаться в Сене в этот день, чтобы доказать: река – чистая и готова к олимпийскому турниру.

Возможно, присоединится к чиновникам и глава МОК Томас Бах – он выражал готовность , если «вода не окажется слишком холодной».

Дмитрий Губерниев пошутил , что надеется, «кислота в Сене не разъест Баха. Ему еще многое предстоит сделать, например, вернуть российских спортсменов».

Так что, в Сене действительно настолько опасно? Похоже, да.

В Сене не водится рыба, а купаться там отказываются даже собаки

Вообще, купаться в Сене запрещено больше ста лет – с 1923 года.

Самая романтичная река мира с тех пор постепенно превращается в кладбище мусора и сточную канализацию. Сейчас в Сене не водится рыба, а купаться там отказываются даже собаки – вода слишком токсична для животных.

И в этой воде уже 30 июля стартует олимпийский турнир! Сначала на старт выйдут триатлонисты, 8-9 августа – пловцы на открытой воде, а в сентябре закроют сезон купания в Сене пара-триатлеты.

Более того, Сена во время Олимпиады будет не только местом соревнований, но и шоу-ареной. Планируется, что часть церемонии открытия пройдет на реке. Правда, из-за опасений службы безопасности такой вариант могут отменить. И сам Макрон говорит об открытии на Сене с куда большим скепсисом, чем о перспективах купания там спортсменов.

Что не так с Сеной и как это исправить? Годами в реку сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор, токсичные отходы.

Уже в 1960-м в реке водились всего три вида рыбы. Традиционный рождественский заплыв через Сену вынужденно отменили после Второй Мировой войны – погружаться в воду стало опасно.

Основная проблема заключалась в устаревшей канализации: она соединяла отходы жизнедеятельности с дождевыми водами. В теории все это попадало в Сену только после системы очистки, но в реальности, когда шли сильные дожди, система переполнялась и канализационные воды напрямую сливались в реку.

Однако когда столица Франции получила право на Игры, организаторы превратили это в уникальный шанс – наконец-то очистить реку. Строительство очистных сооружений обошлось в общей сложности в 1,4 миллиарда евро.

Например, построен гигантский подземный резервуар для сточных вод рядом с железнодорожной станцией Austerlitz. Туда поместится объем воды, равный 20 олимпийским бассейнам. Раньше вся эта вода выливалась напрямую в Сену, теперь ее будут утилизировать как-то иначе.

Через год на Сене откроются городские пляжи. Но будет ли кто-то там купаться?

Но даже сейчас, когда все сооружения работают в полную силу, пробы воды, которые брали в Сене независимые организации, дают неутешительные результаты. Власти утверждают: это потому, что не сезон.

«Мы говорим о купании в Сене исключительно летом», – подчеркивала мэр Парижа Анн Идальго. И пробы, по которым действительно можно будет судить об уровне загрязнения, начнут брать только после 1 июня.

Если все пройдет хорошо, уже в 2025-м на Сене появятся три первых городских пляжа, а парижане получат новую возможность охладиться от жары. По замыслу, это будет едва ли не главное наследие Олимпийских игр.

«Люди увидят, как спортсмены купались в Сене и не испытывали никаких проблем со здоровьем, и поверят, что это возможно. А на будущий год мы откроем пляжи», – говорил вице-мэр Парижа Пьер Рабадан.

Правда, пока верится с трудом. Отсюда и флешмоб с испражнениями в реку, и в целом минимальный уровень доверия словам Макрона с Идальго.

Международные федерации тоже вряд ли спокойны. Выдержат ли очистные сооружения, даже если сейчас они в порядке, многократное усиление нагрузки в связи с приездом в Париж участников и гостей Игр?

Планируется, что каждый день в три часа ночи по ходу Олимпиады в Сене будут брать пробы воды. А в случае плохих результатов принимать решение о переносе или отмене соревнований. И если триатлон в крайнем случае могут провести без плавательного этапа, то пловцам на открытой воде тогда придется возвращаться домой ни с чем.

Фото: Gettyimages /Sam Tarling / Stringer; East News /STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP; x.com