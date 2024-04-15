Непомнящий все ближе к матчу за корону. Расклады турнира претендентов – ждать ли третью победу?
На турнире претендентов в Торонто позади девять туров. Лидерство делят наш гроссмейстер Ян Непомнящий и индиец Гукеш – у них по 5,5 очков. На пол-очка отстает еще один индиец Рамешбабу Прагнанандха.
В воскресенье поздно вечером Ян сыграл вничью черными фигурами с французским вундеркиндом Алирезой Фируджей, которого перед стартом называли одним из фаворитов, но пока в Торонто он не впечатляет. А единственной результативной партией оказалась неожиданная победа индийца Видита над американцем Хикару Накамурой.
Так что, Непомнящий в третий раз подряд сразится за звание чемпиона мира? Отвечает тренер Владимир Поткин.
Как сейчас дела у Яна?
– Мне кажется, Ян довольно неплохо играет в Торонто, но не то чтобы превосходит ожидания. У него были реальные проблемы черными против индийских вундеркиндов Гукеша и Прагга, сумел удержаться только за счет волевых качеств. Пройти дистанцию без поражений – большое достижение на данный момент, но не стоит забывать, что впереди еще почти весь второй круг. Там все будут играть с удвоенной энергией.
Сейчас мы видим, что Яну снова верой и правдой служит русская партия, которую он использовал и на турнире претендентов в Екатеринбурге, и в Дубае. Но соперники тоже все это видят и готовятся к ней, ни для кого это не сюрприз. Белыми Ян применил интересную идею, например, в партии с Видитом, когда пошел на сложную борьбу в эндшпиле ходом Кh2. Может, с другим гроссмейстером он бы и не стал так рисковать, но с Видитом чувствовал в себе силы играть остро.
Из разочарований турнира, наверное, можно выделить Фируджу. Французский гроссмейстер действительно очень талантливый, трудно сказать, почему он в Торонто не в своей тарелке. Помним, как в Мадриде он играл ночью буллет-партии по минуте, а потом выходил на классические шахматы. Это, конечно, не совсем профессионально.
Здесь в партии с Яном в какой-то момент у француза было преимущество, но Ян склонил чашу весов в свою пользу. Для Фируджи это стало ударом, и он буквально посыпался. Собрался только спустя несколько туров.
Кто главный соперник Непомнящего?
– По совокупному качеству партий пока лучше всех смотрится Гукеш. Он играет наиболее взвешенно и точно, даже несмотря на поражение от Фируджи. До последнего тура казалось, что возвращается в борьбу Накамура. Правда, Каруана к предыдущей партии с ним подошел пустым и проиграл без особых шансов.
У Прагга очень сильная подготовка.
Почему Непомнящий так удачно играет турниры претендентов?
– Не хочу выдавать всех секретов Яна, но скажу, что он один из немногих шахматистов, кто выдерживает на дистанции игру под колоссальным напряжением.
Турнир претендентов – это всегда борьба нервов. Показывать хорошее качество игры независимо от турнирной ситуации – особое искусство. И Ян им овладел в совершенстве.
Так что, Ян выиграет третий турнир подряд?
– Я всегда верю в Яна, потому что знаю, насколько для него важен турнир претендентов. Но повторюсь, что основные испытания впереди.
Что я думаю о мнении, что Ян может подустать к концу турнира? Устают все, такой турнир – это очень большая нагрузка. Но Ян из тех спортсменов, кто умеет играть и находить мотивацию даже на фоне физической усталости. Она не должна помешать ему найти внутренние резервы.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
9-й тур
Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Хикару Накамура (США) – 1:0
Гукеш Доммараджу (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Гукеш, Непомнящий – по 5,5, Прагнанандха – 5, Видит, Накамура, Каруана – по 4,5, Фируджа – 3,5, Абасов – 3.
Фото: Norbert Wienold/Global Look Press
если Ян будет давить, не буду ожидать ничью - скорее всего кто-то из двоих ошибется. если попробует более надежно сыграть, все равно расклады могут быть разные, может это даже на руку Гукешу.
если Ян сегодня выиграет, догнать его будет сложно. ничья нормальный вариант, белыми с Прагной и Накамурой можно что-то зацепить, чтоб к последнему туру с Каруаной чувствовать себя спокойно. поражение - это практически конец.
Все победители ТП набирали 8,5 (кроме Фаби - 9, и Яна в прошлый раз - 9,5). То есть шансы пока есть почти у всех, кроме Ниджата. Но у того же Алирезы (3,5 на сейчас) - выиграть 5 из 5 - откровенно призрачные.
Учитывая как зрело играет Гукеш и как он собрался, после проигрыша на секунда Фируздже, теперь уже ставлю на него. И очень разочарован в Фаби, которому до ТП, я лично отдавал победу не глядя