Непомнящий все ближе к матчу за корону. Расклады турнира претендентов – ждать ли третью победу?

На турнире претендентов в Торонто позади девять туров. Лидерство делят наш гроссмейстер Ян Непомнящий и индиец Гукеш – у них по 5,5 очков. На пол-очка отстает еще один индиец Рамешбабу Прагнанандха.

В воскресенье поздно вечером Ян сыграл вничью черными фигурами с французским вундеркиндом Алирезой Фируджей , которого перед стартом называли одним из фаворитов, но пока в Торонто он не впечатляет. А единственной результативной партией оказалась неожиданная победа индийца Видита над американцем Хикару Накамурой.

Так что, Непомнящий в третий раз подряд сразится за звание чемпиона мира? Отвечает тренер Владимир Поткин .

Как сейчас дела у Яна?

– Мне кажется, Ян довольно неплохо играет в Торонто, но не то чтобы превосходит ожидания. У него были реальные проблемы черными против индийских вундеркиндов Гукеша и Прагга, сумел удержаться только за счет волевых качеств. Пройти дистанцию без поражений – большое достижение на данный момент, но не стоит забывать, что впереди еще почти весь второй круг. Там все будут играть с удвоенной энергией.

Сейчас мы видим, что Яну снова верой и правдой служит русская партия, которую он использовал и на турнире претендентов в Екатеринбурге, и в Дубае. Но соперники тоже все это видят и готовятся к ней, ни для кого это не сюрприз. Белыми Ян применил интересную идею, например, в партии с Видитом, когда пошел на сложную борьбу в эндшпиле ходом Кh2. Может, с другим гроссмейстером он бы и не стал так рисковать, но с Видитом чувствовал в себе силы играть остро.

Из разочарований турнира, наверное, можно выделить Фируджу. Французский гроссмейстер действительно очень талантливый, трудно сказать, почему он в Торонто не в своей тарелке. Помним, как в Мадриде он играл ночью буллет-партии по минуте, а потом выходил на классические шахматы. Это, конечно, не совсем профессионально.

Здесь в партии с Яном в какой-то момент у француза было преимущество, но Ян склонил чашу весов в свою пользу. Для Фируджи это стало ударом, и он буквально посыпался. Собрался только спустя несколько туров.

Кто главный соперник Непомнящего?

– По совокупному качеству партий пока лучше всех смотрится Гукеш. Он играет наиболее взвешенно и точно, даже несмотря на поражение от Фируджи. До последнего тура казалось, что возвращается в борьбу Накамура. Правда, Каруана к предыдущей партии с ним подошел пустым и проиграл без особых шансов.

У Прагга очень сильная подготовка.

Почему Непомнящий так удачно играет турниры претендентов?

– Не хочу выдавать всех секретов Яна, но скажу, что он один из немногих шахматистов, кто выдерживает на дистанции игру под колоссальным напряжением.

Турнир претендентов – это всегда борьба нервов. Показывать хорошее качество игры независимо от турнирной ситуации – особое искусство. И Ян им овладел в совершенстве.

Так что, Ян выиграет третий турнир подряд?

– Я всегда верю в Яна, потому что знаю, насколько для него важен турнир претендентов. Но повторюсь, что основные испытания впереди.

Что я думаю о мнении , что Ян может подустать к концу турнира? Устают все, такой турнир – это очень большая нагрузка. Но Ян из тех спортсменов, кто умеет играть и находить мотивацию даже на фоне физической усталости. Она не должна помешать ему найти внутренние резервы.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

9-й тур

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Хикару Накамура (США) – 1:0

Гукеш Доммараджу (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Гукеш, Непомнящий – по 5,5, Прагнанандха – 5, Видит, Накамура, Каруана – по 4,5, Фируджа – 3,5, Абасов – 3.

Фото: Norbert Wienold/Global Look Press