Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

Наши спортсмены и руководители, похоже, впервые получили возможность принимать личные и независимые решения по Олимпиаде. Потому что с единой стратегией – ехать ли в Париже на условиях МОК – не сложилось.

Глава ОКР Станислав Поздняков резко против, министр Олег Матыцин отвечает осторожным «посмотрим», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в Париж нужно ехать. Вот мощная цитата :

«Ну, хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом!»

А вот – в противовес – мнение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. До сих пор с первыми лицами государства она не спорила. Но с Песковым абсолютно не согласна .

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду».

Редкий случай: единого мнения нет даже среди депутатов Госдумы. Николай Валуев, например, считает , что ехать в Париж – «слишком унизительно» и «народ не поддержит тех, кто поедет». А вот Александр Карелин, наоборот, убежден , что ехать нужно.

С ним согласна Татьяна Тарасова, а Павел Колобков со Светланой Журовой – по другую сторону.

В общем, перечислять оппонентов можно бесконечно. Вопрос поездки на Игры – вероятно, самый дискуссионный в нашем спорте сегодня.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

Но главное: что думают президенты федераций – люди, от которых зависит, участвуют спортсмены в олимпийском отборе или нет.

Вот расклад по видам прямо сейчас:

Больше всех квот у борцов, самые откровенные – батутисты

Проще всего (по крайней мере, в морально-этическом смысле) видам из третьей категории. Их никто не спрашивал, хотят ли они в Париж, так как поездка на Олимпиаду невозможна изначально. Легкоатлеты не имеют допуска от международной федерации, командные виды не проходят по критериям МОК. В остальных сроки отбора давно прошли.

Среди тех, кто едет, старожилы – представители единоборств, тенниса и велоспорта.

У них квоты есть давно, и президенты федераций не скрывали осторожного желания ими воспользоваться. Хотя борцы, например, до сих пор бьются за максимальное представительство в Париже. 5-7 апреля в Баку на европейском квалификационном турнире за путевки поборются сразу 14 наших спортсменов (6 женщин, 6 «классиков» и двое «вольников»).

Михаил Мамиашвили обещал , что если кто-то из мужчин останется без лицензии – домой пойдет пешком. А вот в политических вопросах президент федерации более осторожен: «Сначала нам надо завоевать такое право, а уже затем мы будем очень серьезно проводить консультации и слушать друг друга».

Чемпион по открытости здесь – глава батутистов Николай Макаров, он откровенен : «Да любой спортсмен хочет! (на Олимпиаду – Sports). Тот, кто говорит «не хотим», кривит душой. Все хотят на Олимпиаду. Они для этого тренируются. Как они могут не хотеть? Да, бывают разные обстоятельства, но, когда говорят, что не хочешь на Олимпиаду, – это неправда».

У подопечных Макарова недавно появилась и первая олимпийская квота. Ее завоевала Яна Лебедева, но лицензия не именная, поехать может и другая спортсменка.

Реклама 18+

А еще с Макаровым (неожиданно?) согласны велосипедисты. Хотя их лидер Александр Власов в Париж не собирается, но не по политическим причинам, а из-за неподходящего профиля трассы.

А вот глава федерации Вячеслав Екимов мыслит в таком ключе: «Мы должны быть готовы, что если мы отказываемся от Олимпиады, то можем пропустить Олимпиаду-2028, 2032 года, а может, и все в нашем поколении. Будем вариться в своем соку, как в Советском Союзе.

Депутаты говорят, что ехать – это предательство? Мне кажется, в данном случае надо смотреть на слова президента – он говорил, что решение за спортсменами».

Кто лукавит, а кто действительно отказывается от шанса выиграть медаль?

Есть и спортсмены, которые (не без помощи руководства или самостоятельно) от идеи с Парижем отказались. В некоторых случаях (как частных, так и по видам спорта) это выглядит не лишенным некоторой доли лукавства, например:

● боксеров и так вряд ли пригласили бы из-за конфликта президента Умара Кремлева с международной федерацией;

● в тяжелой атлетике президент Максим Агапитов тоже судился с МОК и конфликтовал с международной федерацией – велики ли были шансы получить приглашение?

● пловец Евгений Рылов вряд ли бы получил нейтральный статус по политическим причинам;

Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят

● в фехтовании лидеры не получили нейтральный статус, а те, кому его все-таки дали, вряд ли прошли бы олимпийский отбор.

Но есть и принципиальные истории. Например, в плавании 19-летняя Евгения Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом, говорит : «Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова в таких условиях ехать на Олимпиаду».

А ведь в Париже Чикунова была бы фаворитом. Так же, как и Климент Колесников – но похоже, он тоже посмотрит Олимпиаду по телевизору.

В художественной и спортивной гимнастике тоже позиция категоричная. Ирина Винер вместе с Валентиной Родионенко одними из первых заявили, что считают условия МОК унизительными. Хотя удивительно, что родственные прыжки на батуте на Игры едут. Спортсмены не ропщут, хотя в этих видах в Токио наши (в нейтральном статусе) выиграли в общей сложности 10 наград.

А вот стрелки из лука проявились совсем недавно. Их президент Владимир Ешеев до сих пор отмалчивался, и вдруг удивил : «Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду».

Похоже, это новый уровень раскола: когда единого мнения нет не только внутри Олимпийского комитета, но и внутри одного вида. А позиция спортсменов не совпадает с позицией руководства.

И кажется, так происходит далеко не только в стрельбе из лука. Вот только чья позиция перевешивает?

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

Фото: РИА Новости / Александар Джорович, Александр Вильф, Владимир Трефилов, Артур Лебедев, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; East News /YURI CORTEZ/AFP