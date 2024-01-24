Дальний лес
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Самую быструю девушку России выгнали со сбора... за неявку на утреннее построение

Бег Бег
сборная России сборная России
Кристина Макаренко
сборная России жен сборная России жен
Артем Макаренко
Руслан Мащенко
Сергей Желанов
Легкая атлетика Легкая атлетика

Кристина Макаренко – самая быстрая женщина России. Она выигрывала чемпионаты страны в спринте десятки раз и никому не уступает внутри страны уже несколько лет. 

Но накануне с Макаренко произошла совсем сюрреалистичная история: ее выгнали со сборов… из-за отказа посещать утренние построения. Да-да, совсем как в детском лагере.

Мы попытались разобраться: что там происходит?

Тренер заверил, что на построения в 8 утра можно не ходить, а потом выгнал со сбора

23 января Макаренко вышла на связь в телеграм-канале с пространным рассказом о последнем сборе в Новогорске:

«Всем привет, выхожу в этих кружочках, чтобы рассказать вам, как нас с Артемом (Макаренко, муж Кристины) и Арсением (Елфимовым) выгнали со сборов. Видимо, как самых стремных тут спортсменов. Артема, который в прошлом году пробежал по лучшему результату сезона в России барьеры, меня, пробежавшую с хорошим временем, Арсения, который выиграл многоборье. Нас выгнали сегодня со сборов. 

Изначально, когда мы собирались ехать на сбор – мы вообще не собирались сюда ехать, но у нашего тренера шесть человек, и ему было бы тяжело ездить в разные манежи.

Мы решили, что будем ездить сюда на тренировки, но жить здесь не будем, потому что условия проживания, питание – очень плохие. Матрасы очень мягкие, стены картонные, слышно все, что происходит в других комнатах. Мы сказали, что будем ездить на тренировки, но жить здесь не будем. Будем ходить в баню, делать массаж, получим медикаменты. 

Мы просили, чтобы нам просто сделали сюда проезд – в Новогорск на федеральную базу. На что нам сказали, что нет, только на сборы заселяйтесь, либо платите тысячу рублей за каждую тренировку за человека. 

И тут мы узнаем, что в восемь утра каждый день любой спортсмен должен ходить на построение. Не важно, кто ты: из юношеской сборной, молодежной, основы – ты должен приходить на построение.

Наш тренер позвонил нашему главному тренеру Руслану Михайловичу Мащенко и сказал: мои спортсмены не будут ездить на построение. Если построение обязательно, то мы на сбор не встаем. На что главный тренер сказал: все нормально, заезжайте. Мы дали четко понять, что на построение ездить не будем. И если нет – мы на сбор не встаем.

Сбор кончается через пять дней, мы не ездили на построение, естественно, один раз были на нем – специально приехали, не знаю зачем, нам сказали приехать. 

И сегодня на тренировке собрали всех тренеров в манеже. Главные тренеры в лице Руслана Михайловича Мащенко и Сергея Викторовича Желанова собрали всех тренеров и отчитали моего тренера и нас за то, что мы такие офигевшие, не ходим на собрания.

Не потому что мы плохо выступаем или не ездим на тренировки каждый день в 10:30. А потому что мы такие плохие и не ходим на собрания в восемь утра непонятно зачем. 

Как оказалось, слова главного тренера оказались ничем. И мне кажется, это один из показателей того, что творится в федерации легкой атлетики.

Из-за таких ситуаций и отношения к спортсменам желание тренироваться и выступать каждый раз все меньше и меньше. Про то, насколько обесценились сборы и кто порой на них бывает – я вообще молчу.

Именно поэтому последний год мы с Темой стараемся тренироваться дома. Благо зимой у нас есть хороший манеж на Инженерной и зал «Гераклион», за это им огромное спасибо!

Летом, конечно, тяжелее. Кажется, нужно решать более важные проблемы, которые у нас есть. Было очень жалко, когда я увидела новость о том, что заканчивает Анжелика (Сидорова). Я думаю, в ближайшие годы количество этих достойных людей, которые завершат карьеру, будет больше.  В то время, когда нужно поддержать спортсменов происходит совсем наоборот».

***

Произошедшее, кажется, не удивило других легкоатлеток – Анжелику Сидорову и Веру Филатову (лидера на дистанции 200 м). Хаос в сборной – в порядке вещей.

«Странно, когда главный тренер говорит одно, а по факту получается по-другому» 

Мы связались с Кристиной и уточнили у нее детали. 

– Вы пишете, что могли бы обойтись и без сбора, так как дома у вас есть условия для тренировок. Зачем тогда нужно было ехать в Новогорск?

– Дело в том, что в группе нас шестеро, и тренеру было неудобно мотаться, если бы мы все готовились в разных местах. Поэтому мы решили, что все будем тренироваться в Новогорске. Раньше были люди, которые не вставали на сбор, а просто приезжали на тренировки. То есть работали в манеже, но не питались, не пользовались процедурами.

Мы планировали приезжать утром, делать две тренировки, между ними питаться, ходить на восстановительные процедуры и вечером уезжать домой.

– Что из себя представляет построение?

– В 8 утра все строятся, потом каждого отмечают. «Макаренко – здесь?» Ты говоришь «здесь» и идешь дальше по своим делам.

Зачем это нужно? Мне непонятно, возможно, есть причины. Но странно, когда главный тренер говорит одно, а по факту получается по-другому. Мы же сразу сказали, что если построения обязательны – мы тогда на сбор заезжать не будем. Нам это не нужно и неудобно. Нам сказали: «Заезжайте, все нормально».

А в итоге собрали в манеже всех тренеров и показательно объявили, что нас убирают со сборов. Мне кажется, дальше разговаривать тут бесполезно. Ну, значит, будем готовиться дальше без сборов, я спокойно могу это делать.

– Еще несколько месяцев назад Полина Кнороз обнаружила в новогорском ужине таракана. Там действительно все так печально?

– Ну, Полина же выложила видео, все видели. Правда, в итоге ее же и сделали виноватой. Для тренировок в Новогорске отличные условия. Там классный манеж, тренажерный зал, бассейн с баней – все необходимое есть. Но проживание и питание – это уже другая история. Лично мне комфортней жить дома.

А что главный тренер? «Я не говорил, что можно будет пропускать построение» 

Есть и мнение второй стороны – главный тренер Руслан Мащенко ответил на вопросы Sports.ru. 

– Утренние построения появились в сборной с января, – объяснил Мащенко. – Это общепринятая практика, такое есть во многих командах. Непонятно, почему у нас у некоторых людей это вызвало столь яркую реакцию. Вплоть до того, что один из тренеров отказался ездить на сборы на таких условиях. Но он об этом сказал заранее.

В начале январского сбора я провел собрание со спортсменами и их тренерами. Объяснил, что теперь необходимо соблюдать правила: утром построение в 8:30, отбой в 23:00. На утреннем построении обозначаем задачи на день и подводим итоги предыдущего дня.

Это общее мнение всех старших тренеров, что нужно налаживать дисциплину. И все топовые спортсмены – например, Данил Лысенко, Полина Кнороз, Тимур Моргунов – этому следуют. Правила для всех одинаковые.

– Кристина утверждает, что вы пообещали ее личному тренеру, что в их случае можно будет жить дома и не являться на построение.

– У нас был разговор, да, но я не говорил, что можно будет пропускать построение.

– Вы отчислили их за два дня до конца сбора. В чем смысл: могли бы дождаться завершения и просто больше их не приглашать на сборы, раз вас что-то не устраивает?

– У Кристины, как и у всех остальных, сбор до 31 января. Просто они хотели уехать раньше на соревнования в Оренбург и потом уже на сбор не возвращаться. У Кристины и ее тренера были максимально комфортные условия.

Почему мы не промолчали? Я считаю, это будет нечестно по отношению к ребятам, которые имеют олимпийские нормативы и гораздо выше стоят в мировом рейтинге, но при этом выполняли все правила, как мы договорились.

– Можете объяснить, в чем смысл обязательного утреннего построения, раз вы для него даже согласны пожертвовать присутствием на сборе топовых спортсменов? Ну, не хотят – и не надо, тренируются-то все равно каждый отдельно, с личным тренером?

– Суть в том, что если государство в наши непростые времена оплачивает сборы для спортсмена, то он должен выполнять свои обязательства и, в частности, находиться на спортивной базе. Если человека на спортивной базе нет, значит, он свою часть условий не выполняет.

*** 

Для полноты картины – немного о том, как устроены сборы в легкой атлетике. В отличие от командных видов, да и большинства индивидуальных тоже, централизованные сборы здесь не гарантия результата или отбора на главные старты. Есть довольно много спортсменов, которые на сборах появляются крайне редко/вообще не появляются (например, Мария Ласицкене). 

● Сбор – это возможность для спортсмена бесплатно получить условия для тренировок (манеж зимой актуален почти для всех дисциплин), питание, проживание, восстановительные процедуры и медицинскую поддержку.

Сами тренировки проводят личные наставники, каждый по своему плану. Единая подготовка невозможна, слишком разные дисциплины: спринтеры и марафонцы, метатели и прыгуны не могут тренироваться одинаково и даже в одном месте. 

● В теории попадать на сборы должны только члены основного состава сборной. На практике это каждый раз частности: кто-то предпочитает готовиться самостоятельно, зато другие (например, из регионов, где нет условий для качественной подготовки) стремятся проводить на сборах максимум времени.

Сейчас сборы превратились чуть ли не в главный мотивационный инструмент: международных соревнований нет, призовые в легкой атлетике не велики, а тут есть хотя бы возможность бесплатно жить и тренироваться. 

● Важно: сборы – не тюрьма, спортсмены имеют возможность спокойно покидать Новогорск, например, ради выступлений. Во вторник в Москве проходили всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова». Часть легкоатлетов выступила там и вернулась в Новогорск. 

● Новогорск – федеральная база, поэтому доступ туда ограничен. Готовиться там могут либо участники сборов, либо резервисты команд, но тогда не бесплатно. Макаренко говорила о цене 1000 рублей за одну тренировку в манеже. Плюс платное питание и восстановительные процедуры. Естественно, имея возможность не платить ничего как лидер команды, она предпочла ей воспользоваться.

Но теперь, кажется, все будет иначе. Нервов потрачено куда больше, чем даже на несколько тысяч рублей в день.  

«В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние». Интервью с самой быстрой девушкой России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев; rusathletics.info; instagram.com/krismakarenko__

51 комментарий
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Ну если тренер не может внятно объяснить зачем нужно утреннее построение, то значит оно не нужно. Дисциплина должна быть в тренировках, в питании, в востановлении, а не в утренних построениях.
Для справки: утренние построения проводятся для фиксации наличия человека на определенной территории для своевременного обнаружения что человек пропал. Проводятся там где за присутствие человека на территории отвечают организаторы. В данном случае это явно не так. А сами построения просто дурость и каргокульт.
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-7
+68
Что за совковые загоны у тренера
+67
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+55
Ответ тренера сводится к привычному: ПОТОМУШТО
+54
-3
+51
Советский менталитет - это настоящая чума, страшный диагноз. Озлобленные на всё люди, понимающие только язык пиханий, нагоняев и криков. Так и мрут современные таланты.

Всем спортсменам желаю найти действительно хороших тренеров с прогрессивными взглядами и менталитетом НАСТОЯЩИХ победителей, а не дворовых крикунов!
+29
-8
+21
А что, общие построения как-то облегчают положение дел в стране? Считаю, это самодурством руководства сборной команды по ЛА. К тому же, если тренировка в 10.30, для чего вставать в 7.30-7.40?
+28
-8
+20
Ну, как бы я не знаю, кто там прав в конкретно этой ситуации и договаривались ли они между собой все там о чем-то, но гос.финансирование на проведение сборов выделено, и если спортсмены на них не присутствуют вообще, то к главному тренеру будут вполне понятные вопросы. Он и проверяет присутствие спортсменов, как умеет. И ему надо либо каждого искать отдельно каждый день, либо проверять их явку общим собранием.
+19
-5
+14
Ответ Levaevich
Что за совковые загоны у тренера
И почему его фото в статье дважды.
+9
-2
+7
"На утреннем построении обозначаем задачи на день и подводим итоги предыдущего дня"
------
Звучит мощно.

- Главный тренер: "Товарищи, прошу доложить о состоянии дел"
- Бегуны: "Вчера побегали, сегодня в планах ещë побегать"
- ГТ: "Принято"
- Прыгуны: "Вчера попрыгали, сегодня в планах ещë попрыгать"
- ГТ: "Принято"
- Многоборцы: "Вчера побегали, сегодня в планах попрыгать"
...
- ГТ: "Принято. К выполнению обозначенных задач приступить!"
+7
0
+7
"Суть в том, что если государство в наши непростые времена оплачивает сборы для спортсмена, то он должен выполнять свои обязательства и, в частности, находиться на спортивной базе. Если человека на спортивной базе нет, значит, он свою часть условий не выполняет."

В стиле сказочного налил воды и ушёл от ответа на поставленный вопрос. Вот причём здесь "непростые времена", оплата государством (налогоплательщиками, а не лично царьком) условий для спортсменов и построением в 08:30? Я понимаю, что у подавляющего большинства спортсменов мозг гладкий, а кровь в основном циркулирует по мышечным волокнам, но это максимально плохо в плане построения логических цепочек. В детском саду так не формулируют мысли, не зная даже, что такое логика.
+8
-1
+7
Ответ Alex1104
Не за "неявку на построение", а за невыполнение единых для всех правил.
Станислав Саламович, перелогиньтесь.
+7
-1
+6
Легкая Атлетика угроблена в стране давно,лет 20 назад,когда туда попали околоспортиные функционеры.Притащили ( или их заставили притащить) кучу запрещенных препаратов,убрали несколько не нужных (для них) ,но полезных для спортсменов принципов и вещей,залезли в казну и нагло ее прикарманивали,ввели своих блатных тренеров и прочую бестолковщину.Все то,замечательное,,что нарабатывалось годами в СССР,было кинуто в грязь и то,что произошло сейчас в Новогорске,продолжение того идиотизма и самодурства.
+8
-4
+4
Тут еще момент, что главный тренер сборной в лёгкой атлетике всегда был должностью сугубо номинальной, кормушка для местодержателей, так как невозможно на все виды спорта раскорячиться.
Но поставили в прошлом году бледного Мащенко над всеми, что раньше только частью спринтеров управлял.
А как показать, что ты работаешь на новой должности? Вот только затрахом из срочной службы, формальными действиями, что всё должны строем ходить и на построение являться.
+9
-5
+4
Совок. Под песни о дисциплине - не нужная никому идеологическая хрень. Спортсмен дисциплину на тренировках и в режиме соблюдает.
+5
-1
+4
Ответ Vladim
В жизни много странного, но требование прийти на построение точно не самое страшное. В футболе игрок обязан вместе с командой приходить на завтрак, под страхом крупного штрафа. Бесков и Лобановский жестко следили, чтобы все с тарелки игроками сьедалось на завтраке/обеде. У каждого тренера свои тараканы! Подумаешь- в 8 на построение!
О да. А то, что тренер наврал - это мелочь, конечно.
+2
0
+2
Ответ Лирой Дженкинс
есть правила, на которые согласился - будь добр, соблюдай не в 5:30 построение на плацу в -40, а в 8:30 на летучку ну или тренируйся и проходи сборы за свои бабки в любом расписании, хоть в 12 вставай
Так они не согласились, и заранее об этом сказали. Читать не умеете, что ли?
+3
-1
+2
не успела на построение - значит не такая уж и быстрая.
+2
0
+2
Сборы - нормальная практика для всех. Есть правила сборов, созданные для контроля и упорядочивания этой процедуры. Не хочешь - не езди, тренируйся за свой счёт, по своим правилам, решил поехать - выполняй правила. Всё.
+4
-2
+2
Ответ Александр Милосавлевич
Ну, как бы я не знаю, кто там прав в конкретно этой ситуации и договаривались ли они между собой все там о чем-то, но гос.финансирование на проведение сборов выделено, и если спортсмены на них не присутствуют вообще, то к главному тренеру будут вполне понятные вопросы. Он и проверяет присутствие спортсменов, как умеет. И ему надо либо каждого искать отдельно каждый день, либо проверять их явку общим собранием.
Ну, конечно, гл.тренер (по сути - координатор-администратор, тк у всех спортсменов свои тренеры) делает так, как удобно ему, а не спортсменам. "Вас много - я одна"
+2
-1
+1
Филатова 400 с барьерами не бегает. Она Чемпионка России на 200. Поправьте
+1
0
+1
Почему времена стали не простыми? вроде всё по плану идёт, стабильность во власти и в жизни, бессменный лидер идёт на 30 лет правления.. В чей огород тренер камни кидает?
+6
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+1
Ответ простокрокодил
Комментарий скрыт
Вот именно, что только "подразумевала". А по факту декларировала другое.
+1
0
+1
Маразм - не оргазм, что тут скажешь...
Ладно, хоть не в 6 утра зарядка под шамановскую дичь "Я русский".
+2
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+1
Когда вся страна превращается в армейскую казарму, такие случаи как этот никого удивлять не должны. Муштра существует ради муштры, у нее нет каких-то рациональных целей, только бессмысленное унижение ради подавления воли и любой индивидуальности во имя "интересов Родины" - т.е. начальства.
+1
0
+1
>Суть в том, что если государство в наши непростые времена оплачивает сборы . . .
так можно было сразу с этого начать
+2
-1
+1
Чёт сразу пионерлагерь вспомнился, детство, сонная утренняя линейка под осточертевшую Москва - звонят колокола.
+1
0
+1
Ответ Bullship
Это самодурство, а не советские принципы в отношении дисциплины. Посмотри сначала достижения СССР в различных спортивных видах, сравни с успехами и компетенцией нынешних "дефективных менеджеров" нашего спорта, а потом пиши про "совковые загоны".
Да-да, знаем-знаем, как и чем достигались спортивные успехи СССР И ГДР.
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Ответ Bullship
Это самодурство, а не советские принципы в отношении дисциплины. Посмотри сначала достижения СССР в различных спортивных видах, сравни с успехами и компетенцией нынешних "дефективных менеджеров" нашего спорта, а потом пиши про "совковые загоны".
Множество спившихся чемпионов, которых моментально забывали при завершении карьеры. Единицы нашедшие себя в послеспортивной жизни. И это неудивительно - в совке личность подавлялась с детства, главное было выжать результат и отрапортовать наверх для получения ништяков. Вот такие совковые загоны, старичок.
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Ответ Exorcium
Да, тренер с ботоксом переборщил.
Перекачанная бабища еще и тренер? Вот это поворот
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Не за "неявку на построение", а за невыполнение единых для всех правил.
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Ответ Kikir
Вот именно, что только "подразумевала". А по факту декларировала другое.
По какому факту? Другое декларировал переход от плановой экономики к рыночной. И этот ваш "язык" это метод конкурентной борьбы.
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