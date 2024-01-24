Самую быструю девушку России выгнали со сбора... за неявку на утреннее построение

Кристина Макаренко – самая быстрая женщина России. Она выигрывала чемпионаты страны в спринте десятки раз и никому не уступает внутри страны уже несколько лет.

Но накануне с Макаренко произошла совсем сюрреалистичная история: ее выгнали со сборов… из-за отказа посещать утренние построения. Да-да, совсем как в детском лагере.

Мы попытались разобраться: что там происходит?

Тренер заверил, что на построения в 8 утра можно не ходить, а потом выгнал со сбора

23 января Макаренко вышла на связь в телеграм-канале с пространным рассказом о последнем сборе в Новогорске:

«Всем привет, выхожу в этих кружочках, чтобы рассказать вам, как нас с Артемом (Макаренко, муж Кристины) и Арсением (Елфимовым) выгнали со сборов. Видимо, как самых стремных тут спортсменов. Артема, который в прошлом году пробежал по лучшему результату сезона в России барьеры, меня, пробежавшую с хорошим временем, Арсения, который выиграл многоборье. Нас выгнали сегодня со сборов.

Изначально, когда мы собирались ехать на сбор – мы вообще не собирались сюда ехать, но у нашего тренера шесть человек, и ему было бы тяжело ездить в разные манежи.

Мы решили, что будем ездить сюда на тренировки, но жить здесь не будем, потому что условия проживания, питание – очень плохие. Матрасы очень мягкие, стены картонные, слышно все, что происходит в других комнатах. Мы сказали, что будем ездить на тренировки, но жить здесь не будем. Будем ходить в баню, делать массаж, получим медикаменты.

Мы просили, чтобы нам просто сделали сюда проезд – в Новогорск на федеральную базу. На что нам сказали, что нет, только на сборы заселяйтесь, либо платите тысячу рублей за каждую тренировку за человека.

И тут мы узнаем, что в восемь утра каждый день любой спортсмен должен ходить на построение. Не важно, кто ты: из юношеской сборной, молодежной, основы – ты должен приходить на построение.

Наш тренер позвонил нашему главному тренеру Руслану Михайловичу Мащенко и сказал: мои спортсмены не будут ездить на построение. Если построение обязательно, то мы на сбор не встаем. На что главный тренер сказал: все нормально, заезжайте. Мы дали четко понять, что на построение ездить не будем. И если нет – мы на сбор не встаем.

Сбор кончается через пять дней, мы не ездили на построение, естественно, один раз были на нем – специально приехали, не знаю зачем, нам сказали приехать.

И сегодня на тренировке собрали всех тренеров в манеже. Главные тренеры в лице Руслана Михайловича Мащенко и Сергея Викторовича Желанова собрали всех тренеров и отчитали моего тренера и нас за то, что мы такие офигевшие, не ходим на собрания.

Не потому что мы плохо выступаем или не ездим на тренировки каждый день в 10:30. А потому что мы такие плохие и не ходим на собрания в восемь утра непонятно зачем.

Как оказалось, слова главного тренера оказались ничем. И мне кажется, это один из показателей того, что творится в федерации легкой атлетики.

Из-за таких ситуаций и отношения к спортсменам желание тренироваться и выступать каждый раз все меньше и меньше. Про то, насколько обесценились сборы и кто порой на них бывает – я вообще молчу.

Именно поэтому последний год мы с Темой стараемся тренироваться дома. Благо зимой у нас есть хороший манеж на Инженерной и зал «Гераклион», за это им огромное спасибо!

Летом, конечно, тяжелее. Кажется, нужно решать более важные проблемы, которые у нас есть. Было очень жалко, когда я увидела новость о том, что заканчивает Анжелика (Сидорова). Я думаю, в ближайшие годы количество этих достойных людей, которые завершат карьеру, будет больше. В то время, когда нужно поддержать спортсменов происходит совсем наоборот».

***

Произошедшее, кажется, не удивило других легкоатлеток – Анжелику Сидорову и Веру Филатову (лидера на дистанции 200 м). Хаос в сборной – в порядке вещей.

«Странно, когда главный тренер говорит одно, а по факту получается по-другому»

Мы связались с Кристиной и уточнили у нее детали.

– Вы пишете, что могли бы обойтись и без сбора, так как дома у вас есть условия для тренировок. Зачем тогда нужно было ехать в Новогорск?

– Дело в том, что в группе нас шестеро, и тренеру было неудобно мотаться, если бы мы все готовились в разных местах. Поэтому мы решили, что все будем тренироваться в Новогорске. Раньше были люди, которые не вставали на сбор, а просто приезжали на тренировки. То есть работали в манеже, но не питались, не пользовались процедурами.

Мы планировали приезжать утром, делать две тренировки, между ними питаться, ходить на восстановительные процедуры и вечером уезжать домой.

– Что из себя представляет построение?

– В 8 утра все строятся, потом каждого отмечают. «Макаренко – здесь?» Ты говоришь «здесь» и идешь дальше по своим делам.

Зачем это нужно? Мне непонятно, возможно, есть причины. Но странно, когда главный тренер говорит одно, а по факту получается по-другому. Мы же сразу сказали, что если построения обязательны – мы тогда на сбор заезжать не будем. Нам это не нужно и неудобно. Нам сказали: «Заезжайте, все нормально».

А в итоге собрали в манеже всех тренеров и показательно объявили, что нас убирают со сборов. Мне кажется, дальше разговаривать тут бесполезно. Ну, значит, будем готовиться дальше без сборов, я спокойно могу это делать.

– Еще несколько месяцев назад Полина Кнороз обнаружила в новогорском ужине таракана. Там действительно все так печально?

– Ну, Полина же выложила видео, все видели. Правда, в итоге ее же и сделали виноватой. Для тренировок в Новогорске отличные условия. Там классный манеж, тренажерный зал, бассейн с баней – все необходимое есть. Но проживание и питание – это уже другая история. Лично мне комфортней жить дома.

А что главный тренер? «Я не говорил, что можно будет пропускать построение»

Есть и мнение второй стороны – главный тренер Руслан Мащенко ответил на вопросы Sports.ru.

– Утренние построения появились в сборной с января, – объяснил Мащенко. – Это общепринятая практика, такое есть во многих командах. Непонятно, почему у нас у некоторых людей это вызвало столь яркую реакцию. Вплоть до того, что один из тренеров отказался ездить на сборы на таких условиях. Но он об этом сказал заранее.

В начале январского сбора я провел собрание со спортсменами и их тренерами. Объяснил, что теперь необходимо соблюдать правила: утром построение в 8:30, отбой в 23:00. На утреннем построении обозначаем задачи на день и подводим итоги предыдущего дня.

Это общее мнение всех старших тренеров, что нужно налаживать дисциплину. И все топовые спортсмены – например, Данил Лысенко, Полина Кнороз, Тимур Моргунов – этому следуют. Правила для всех одинаковые.

– Кристина утверждает, что вы пообещали ее личному тренеру, что в их случае можно будет жить дома и не являться на построение.

– У нас был разговор, да, но я не говорил, что можно будет пропускать построение.

– Вы отчислили их за два дня до конца сбора. В чем смысл: могли бы дождаться завершения и просто больше их не приглашать на сборы, раз вас что-то не устраивает?

– У Кристины, как и у всех остальных, сбор до 31 января. Просто они хотели уехать раньше на соревнования в Оренбург и потом уже на сбор не возвращаться. У Кристины и ее тренера были максимально комфортные условия.

Почему мы не промолчали? Я считаю, это будет нечестно по отношению к ребятам, которые имеют олимпийские нормативы и гораздо выше стоят в мировом рейтинге, но при этом выполняли все правила, как мы договорились.

– Можете объяснить, в чем смысл обязательного утреннего построения, раз вы для него даже согласны пожертвовать присутствием на сборе топовых спортсменов? Ну, не хотят – и не надо, тренируются-то все равно каждый отдельно, с личным тренером?

– Суть в том, что если государство в наши непростые времена оплачивает сборы для спортсмена, то он должен выполнять свои обязательства и, в частности, находиться на спортивной базе. Если человека на спортивной базе нет, значит, он свою часть условий не выполняет.

***

Для полноты картины – немного о том, как устроены сборы в легкой атлетике. В отличие от командных видов, да и большинства индивидуальных тоже, централизованные сборы здесь не гарантия результата или отбора на главные старты. Есть довольно много спортсменов, которые на сборах появляются крайне редко/вообще не появляются (например, Мария Ласицкене).

● Сбор – это возможность для спортсмена бесплатно получить условия для тренировок (манеж зимой актуален почти для всех дисциплин), питание, проживание, восстановительные процедуры и медицинскую поддержку.

Сами тренировки проводят личные наставники, каждый по своему плану. Единая подготовка невозможна, слишком разные дисциплины: спринтеры и марафонцы, метатели и прыгуны не могут тренироваться одинаково и даже в одном месте.

● В теории попадать на сборы должны только члены основного состава сборной. На практике это каждый раз частности: кто-то предпочитает готовиться самостоятельно, зато другие (например, из регионов, где нет условий для качественной подготовки) стремятся проводить на сборах максимум времени.

Сейчас сборы превратились чуть ли не в главный мотивационный инструмент: международных соревнований нет, призовые в легкой атлетике не велики, а тут есть хотя бы возможность бесплатно жить и тренироваться.

● Важно: сборы – не тюрьма, спортсмены имеют возможность спокойно покидать Новогорск, например, ради выступлений. Во вторник в Москве проходили всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова». Часть легкоатлетов выступила там и вернулась в Новогорск.

● Новогорск – федеральная база, поэтому доступ туда ограничен. Готовиться там могут либо участники сборов, либо резервисты команд, но тогда не бесплатно. Макаренко говорила о цене 1000 рублей за одну тренировку в манеже. Плюс платное питание и восстановительные процедуры. Естественно, имея возможность не платить ничего как лидер команды, она предпочла ей воспользоваться.

Но теперь, кажется, все будет иначе. Нервов потрачено куда больше, чем даже на несколько тысяч рублей в день.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев; rusathletics.info; instagram.com/krismakarenko__