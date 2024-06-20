«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?

Роман Ротенберг публично поздравил дочь Арину с 11-летием. Вот слова гордого отца:

«При огромной спортивной загруженности Арина успевает учиться только на пятерки! Для меня Ариша – образец гармонично развивающейся личности, успешной и в спорте, и в учебе, и в творчестве. Ставлю ее в пример всем юным спортсменам, так как знаю, насколько нелегко совмещать тренировки и получение новых знаний.

Дорогая Ариша, мы с мамой любим тебя всей душой! Всегда оставайся такой же целеустремленной, умной, доброй и красивой! Пусть каждый день приносит тебе только радость и счастье!»

Арина – старший ребенок в семье Романа Ротенберга и его супруги Галины. Увлечения дочери фигурным катанием Ротенберг никогда не скрывал: она регулярно выступает с показательными номерами перед матчами СКА и сборной России, каталась вместе с Алиной Загитовой.

О трудолюбии и характере Арины Ротенберг говорил и раньше, например:

«Я искренне восхищаюсь красотой и легкостью, с которой фигуристы исполняют номера, но знаю, сколько сил и труда стоит воспитать эту «легкость». Мы всей семьей всегда болели за наших фигуристов, они стали примером и вдохновением для моей дочери, которая стала тоже заниматься фигурным катанием.

Я считаю, что спорт по-настоящему формирует характер. Моя дочь Арина тренируется каждый день. Ариша, только вперед! Я горжусь тобой!»

Арина занимается в «Ангелах Плющенко», ее тренирует мама сестер Жилиных

Продвижение юных фигуристов – далеко не новая штука.

Первопроходцем тут стал сын Евгения Плющенко Александр (или Гном Гномыч). Прямо сейчас у него 1,4 млн подписчиков – больше, чем у папы или, например, той же Загитовой.

Гордится успехами дочки Нади Песковой Татьяна Навка (и негодует на судей, которые не всегда разделяют ее чувства). Документирует первые шаги на льду маленькой Лики Татьяна Волосожар. У всех троих есть собственные школы фигурного катания и, вероятно, амбиции, чтобы дети стали если не чемпионами, то как минимум лицами тренерских команд.

Арина Ротенберг – совсем другая история. У нее нет соцсетей, а родители не декларировали амбиций вырастить олимпийскую чемпионку. Но и физкультурой занятия Арины не назовешь: она с раннего возраста занимается в академии «Ангелы Плющенко», а сейчас ее тренером записана Людмила Алферова. Это мама и первый наставник сестер Вероники и Алены Жилиных. То есть тренер, который готовит спортсменов высокого уровня.

Мы уважаем приватность семьи, поэтому при подготовке текста использовали только материалы, находящиеся в открытом доступе: протоколы, фото и видеозаписи. Мы не собираемся оценивать Арину или сравнивать ее с другими детьми.

Но эта история интересна хотя бы тем, как семье Ротенбергов удается сочетать спорт, шоу и частную жизнь ребенка. И кажется, тут действительно все в балансе.

Под какую музыку катается Арина? А какие прыжки исполняет?

Арина Ротенберг – почти ровесница самого известного мини-фигуриста Александра Плющенко. Оба 2013 года рождения, только Саша на полгода старше. Они и начинали заниматься вместе в «Ангелах Плющенко». Здесь обоим по пять лет, и Арина мило целует Сашу в щечку.

Но дальше пути разошлись. Яна Рудковская по ступенькам создавала бренд сына, и поражения на соревнованиях туда, видимо, не вписывались. Саша Плющенко выступает не очень много, на стартах с небольшой конкуренцией (например, на первенстве Москвы по младшему возрасту его пока не было, хотя возраст и контент позволяют).

Тем не менее, он уже освоил все тройные прыжки и катает по второму спортивному разряду. Для 11 лет – адекватный результат, вот и папа Евгений доволен :

«Санек прогрессирует очень хорошо. Я его никуда не гоню и не тороплю. У него очень долгая и длинная карьера. Он в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас как я в 11. У меня было примерно все то же самое».

У Арины Ротенберг – другая история. Вплоть до 2023-го включительно она смело стартовала на соревнованиях, в том числе и там, где победить было заведомо нереально. Например, в апреле на классификационном турнире на призы летчика-космонавта Лазуткина была 24-й из 25 участниц. В том же месяце на соревнованиях «Армии фигурного катания» – 11-й из 11.

На данный момент у Арины защищен 1-й юношеский разряд. На соревнованиях она показывала все двойные прыжки, за исключением двойного акселя.

Вот ее танго из 2023-го.

В сезоне-2023/24 Арина Ротенберг на официальных соревнованиях не выступала.

Но участвовала в показательных: вот, например, выступление под «Смуглянку-молдаванку» перед хоккейным матчем 9 мая в Туле между сборными России и Беларуси.

А вот Арина на встрече со звездами сериала «Слово пацана» в школе «Красная Машина Юниор» в конце декабря-2023.

Еще одна важная сторона творчества на льду Арины Ротенберг – выступления в шоу.

Как и другие ученики «Ангелов», она регулярно участвует в спектаклях Евгения Плющенко. Вот, например, ее даже представляют:

А вот тут Арина (слева) пробует себя в блогерстве:

Ну, и самый, пожалуй, звездный момент на сегодня – совместный номер с Алиной Загитовой на презентации олимпийской экипировки к Играм-2022.

А еще Арина – постоянный гость матчей хоккейного СКА, болеет на трибунах и регулярно выступает с показательными номерами. Вот выступление под «Макарену» вместе с подружкой Никой Жмакиной.

Постановщик номера – Людмила Алферова, которая и тренирует девочек.

Сможет ли (и захочет ли?) Арина Ротенберг стать профессиональной фигуристкой?

Нужно учитывать, что конкуренция у девочек в разы выше, чем у мальчиков. Например, героиня ютуба Мирослава Лебедева на год младше Арины, но третий спортивный в прошлом году защитила. Мира уже прыгает тройные тулуп и сальхов, а также дупель (двойной аксель). Тем не менее, несмотря на огромные усилия, она тоже далека от лидеров в своем возрасте.

А недавно семья Мирославы (на время?) оставила мечту вырастить олимпийскую чемпионку – и вернулась из Москвы в родной Нижний Новгород. Сочетать воспитание «гармонично развивающейся личности» с профессиональным фигурным катанием действительно непросто.

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Фото: РИА Новости /Мурад Оруджев, Екатерина Чесноков; t.me/rotenberg81