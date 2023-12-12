Дальний лес
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5 странных условий по допуску России, которые МОК никак не объяснил

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МОК допустил российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе – но с множеством условий, оговорок и ограничений.

С основными – запрет на государственную символику и любые проявления национальной принадлежности – все более или менее понятно. 

Но есть и другие вопросы, прямых ответов на которые в документе нет. Мы разобрали текст от МОК по цитатам – и поразились возможным последствиям.  

Спортсменам запретят соревноваться в России – как это возможно?

«Индивидуальные нейтральные атлеты должны воздерживаться от любых активностей, связанных с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации <...> до, во время и после Олимпийских игр в Париже. Это включает любые события национального уровня, связанные с их участием в Олимпийских играх».

Тут два ключевых слова – «включает» и «события». Является ли, например, чемпионат России, отборочный для участия в Олимпийских играх, «событием», которое имеет в виду МОК? А «включает» вовсе не значит «ограничивается», сюда могут входить и соревнования, которые напрямую не связаны с Олимпийскими играми?

Если предположить, что МОК рассуждает логически, кажется, с участием в национальных соревнованиях проблем быть не должно. Ведь в расчет берется и период после Игр – странно было бы запрещать спортсменам выступать в России пожизненно. 

Но как быть, например, с церемонией награждения, где будет подниматься российский флаг и звучать гимн? А Игры Дружбы – там вообще спортсмен (по идее, нейтральный) будет выступать в форме и статусе члена сборной страны. К тому же, на соревнованиях, которые МОК назвал «политизированными» и рекомендовал в них не участвовать. 

Кажется, критерии МОК такого не подразумевают.

Заберут ли за участие в Играх Дружбы олимпийскую медаль? Вряд ли, хотя исключить такой вариант нельзя. Но вполне могут лишить нейтрального статуса – и, как следствие, права дальше выступать на международных соревнованиях.  

Прием в Кремле запретили. А призовые и подарки от государства принимать можно?

Еще одно следствие предыдущего пункта. Коллективный прием в Кремле по итогам Олимпийских игр – обязательный церемониал, так было и после Пекина-2022, и после Токио-2020. Хотя там формально сборная России тоже не выступала.

В этот раз чествований призеров (если такие будут) точно не состоится на любом уровне (включая региональный). Спортсменам запрещено выступать в любом другом качестве, кроме индивидуального. 

Можно ли принимать подарки и государственные премии? Скорее да, но в кулуарах, без пафоса и благодарностей в соцсетях.  

Журналистам запретят вести командный зачет, но кто это будет контролировать?

«Индивидуальные нейтральные атлеты могут получить медали и дипломы за свои выступления, но общие итоги их выступлений не могут быть включены в любой медальный зачет Парижа-2024, сделанный третьими сторонами, так как спортсмены выступают в индивидуальном качестве».

Вспомним любую Олимпиаду: неофициальный командный зачет ведут медиа со всего мира. Допустим, МОК запрещает ОКР вывешивать табличку с положением команды AIN на официальном сайте – это можно понять. Или даже запретит считать медали безымянных нейтралов тем СМИ, которые аккредитовались на Игры. Хотя журналисты (пока?), в отличие от спортсменов, не подписывают никаких деклараций нейтральности – и юридически тут могут возникнуть вопросы. 

Но как воздействовать на медиа и тем более блогеров, которые в Париж не приедут? Рассылать письма с требованием убрать табличку? Звучит бредово.

За нарушения отберут медали задним числом, после Игр. Где срок давности?

«В случае нарушения любых условий из этого документа <...> МОК вместе с оргкомитетом «Парижа-2024» и международной федерацией предпримет все необходимые действия и, в случае необходимости, наложит санкции. Они могут включать немедленную дисквалификацию спортсмена и снятие с соревнований и аннулирование результатов, достигнутых спортсменом на соревнованиях».

Вроде бы все понятно: появишься с буквой Z в олимпийской деревне – и на старт не выйдешь. Придешь на прием в Кремль на чествование призеров Игр – и останешься без олимпийской медали.

Но даже в случае с обнаружением допинга есть 10-летний срок давности. Как быть тут: теперь нельзя появляться в Кремле никогда?

А если провоенный пост в соцсетях появится спустя годы после Игр – тогда медаль заберут, а результаты перепишут? А если спортсмен с георгиевской ленточкой придет на шествие «Бессмертного полка» в 2025-м – это считается?

Что с иском в CAS против МОК? 

Как ни странно, в теории у наших еще остается надежда поехать на Олимпийские игры даже с флагом.

В начале ноября CAS принял апелляцию ОКР на приостановление членства. Есть все шансы, что она будет рассмотрена до наступления весны. Это чисто юридический диспут: может ли МОК решать, нарушает ли тот или иной национальный олимпийский комитет территориальную целостность другого государства – или это все же ответственность других, политических структур? 

В положительный исход верится с трудом, но CAS называет себя независимой от МОК структурой, в теории такое возможно. И тогда встанет вопрос: на каких основаниях у российских спортсменов на Играх не будет флага, гимна и всего остального? 

Похоже, история с поездкой в Париж станет увлекательным детективом. Будет ли хэппи-энд – скоро узнаем. 

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно

8 россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; РИА Новости/Павел Бедняков, Евгений Биятов

14 комментариев
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Что значит "условий по допуску"? Условий - чего? допуска... или для чего? для допуска... Авторы и редакторы, живо повторять падежи русского языка!
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Вообще не вижу проблемы.
Приехать, выиграть медаль, показав мастерство. А дальше провести нормальную церемонию награждения и чествования, после чего отправить Мок медаль обратно, пусть подавятся.
Весь мир увидит, кто настоящий чемпион. И минуты радости победителя никто не отнимет. Сама по себе медалька без выступления, заслужившего золото - ничто, сувенир.
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По-моему, у мок мания величия.
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МОК как всегда показал свои детские комплексы и фантазии.
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Эти медали не что иное, как просто кусок металла. Все все равно увидят, кто победил, а кому мок перекинет потом медальку волновать уже никого не будет. Когда в 2014 году наши лыжники взяли весь пьедестал в марафоне и потом эти медальки хотели раскинуть, то у Сундбю, который тогда финишировал четвертым, через несколько лет спросили об этом и он ответил, что "я пришел к финишу четвертым и это чувство останется со мной"
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Ответ Павел Мельников
Вы спортсмен? Напишите. Если не спортсмен, можете сами попрактиковаться в засовываниях.
А что, простой гражданин страны не имеет права на мнение?
С чьих налогов эти спортсмены существуют? Да не все - теннисисты сами справляются, и то далеко не все, ну по крайней мере, далеко не сразу.
И что, если я лично считаю, что ехать спортсменам под такими условиями неправильно, то моё мнение не имеет значения? Но ведь так считает довольно много людей. Контингент Спортса не показатель, здесь и не россиян более чем много.
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Можно написать ответное письмо в МОК.
"Вы выставили условия для участия российских спортсменов на Олимпиаде?
Можете свернуть в трубочку и засунуть в ####.
Можете и плашмя, не сворачивать."
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"запрет на государственную символику и любые проявления национальной принадлежности - все более или менее понятно". Некой Наталье Марьянчик это понятно? Ну поздравляю. Дальше скажут ещё кой чего непотребного сделать ей тоже будет понятно?
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«Медаль тускнеет через годы…» (Станция Спортивная, 2011)
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Пытаются усидеть на двух стульях .. Вроде как и Спортом заведуют - мол спорт вне политики ,а с другой стороны сделали все что бы остаться в рамках Политических санкций. Создав такие условия на которых любой уважающий себя человек скажет - " а ///// .. вы конем со своими ’правилами "
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Ответ Слончик
Вообще не вижу проблемы. Приехать, выиграть медаль, показав мастерство. А дальше провести нормальную церемонию награждения и чествования, после чего отправить Мок медаль обратно, пусть подавятся. Весь мир увидит, кто настоящий чемпион. И минуты радости победителя никто не отнимет. Сама по себе медалька без выступления, заслужившего золото - ничто, сувенир.
А зачем чествования и награждения? Просто на пьедестал не выйти.
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Ответ Vasily Stavchansky
По-моему, у мок мания величия.
Да нет, просто МОК всеми силами пытается выкинуть наших спортсменов с ОИ. Поэтому и выдвигает требования, которые ни один уважающий себя спортсмен не примет
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