5 странных условий по допуску России, которые МОК никак не объяснил
МОК допустил российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе – но с множеством условий, оговорок и ограничений.
С основными – запрет на государственную символику и любые проявления национальной принадлежности – все более или менее понятно.
Но есть и другие вопросы, прямых ответов на которые в документе нет. Мы разобрали текст от МОК по цитатам – и поразились возможным последствиям.
Спортсменам запретят соревноваться в России – как это возможно?
«Индивидуальные нейтральные атлеты должны воздерживаться от любых активностей, связанных с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации <...> до, во время и после Олимпийских игр в Париже. Это включает любые события национального уровня, связанные с их участием в Олимпийских играх».
Тут два ключевых слова – «включает» и «события». Является ли, например, чемпионат России, отборочный для участия в Олимпийских играх, «событием», которое имеет в виду МОК? А «включает» вовсе не значит «ограничивается», сюда могут входить и соревнования, которые напрямую не связаны с Олимпийскими играми?
Если предположить, что МОК рассуждает логически, кажется, с участием в национальных соревнованиях проблем быть не должно. Ведь в расчет берется и период после Игр – странно было бы запрещать спортсменам выступать в России пожизненно.
Но как быть, например, с церемонией награждения, где будет подниматься российский флаг и звучать гимн? А Игры Дружбы – там вообще спортсмен (по идее, нейтральный) будет выступать в форме и статусе члена сборной страны. К тому же, на соревнованиях, которые МОК назвал «политизированными» и рекомендовал в них не участвовать.
Кажется, критерии МОК такого не подразумевают.
Заберут ли за участие в Играх Дружбы олимпийскую медаль? Вряд ли, хотя исключить такой вариант нельзя. Но вполне могут лишить нейтрального статуса – и, как следствие, права дальше выступать на международных соревнованиях.
Прием в Кремле запретили. А призовые и подарки от государства принимать можно?
Еще одно следствие предыдущего пункта. Коллективный прием в Кремле по итогам Олимпийских игр – обязательный церемониал, так было и после Пекина-2022, и после Токио-2020. Хотя там формально сборная России тоже не выступала.
В этот раз чествований призеров (если такие будут) точно не состоится на любом уровне (включая региональный). Спортсменам запрещено выступать в любом другом качестве, кроме индивидуального.
Можно ли принимать подарки и государственные премии? Скорее да, но в кулуарах, без пафоса и благодарностей в соцсетях.
Журналистам запретят вести командный зачет, но кто это будет контролировать?
«Индивидуальные нейтральные атлеты могут получить медали и дипломы за свои выступления, но общие итоги их выступлений не могут быть включены в любой медальный зачет Парижа-2024, сделанный третьими сторонами, так как спортсмены выступают в индивидуальном качестве».
Вспомним любую Олимпиаду: неофициальный командный зачет ведут медиа со всего мира. Допустим, МОК запрещает ОКР вывешивать табличку с положением команды AIN на официальном сайте – это можно понять. Или даже запретит считать медали безымянных нейтралов тем СМИ, которые аккредитовались на Игры. Хотя журналисты (пока?), в отличие от спортсменов, не подписывают никаких деклараций нейтральности – и юридически тут могут возникнуть вопросы.
Но как воздействовать на медиа и тем более блогеров, которые в Париж не приедут? Рассылать письма с требованием убрать табличку? Звучит бредово.
За нарушения отберут медали задним числом, после Игр. Где срок давности?
«В случае нарушения любых условий из этого документа <...> МОК вместе с оргкомитетом «Парижа-2024» и международной федерацией предпримет все необходимые действия и, в случае необходимости, наложит санкции. Они могут включать немедленную дисквалификацию спортсмена и снятие с соревнований и аннулирование результатов, достигнутых спортсменом на соревнованиях».
Вроде бы все понятно: появишься с буквой Z в олимпийской деревне – и на старт не выйдешь. Придешь на прием в Кремль на чествование призеров Игр – и останешься без олимпийской медали.
Но даже в случае с обнаружением допинга есть 10-летний срок давности. Как быть тут: теперь нельзя появляться в Кремле никогда?
А если провоенный пост в соцсетях появится спустя годы после Игр – тогда медаль заберут, а результаты перепишут? А если спортсмен с георгиевской ленточкой придет на шествие «Бессмертного полка» в 2025-м – это считается?
Что с иском в CAS против МОК?
Как ни странно, в теории у наших еще остается надежда поехать на Олимпийские игры даже с флагом.
В начале ноября CAS принял апелляцию ОКР на приостановление членства. Есть все шансы, что она будет рассмотрена до наступления весны. Это чисто юридический диспут: может ли МОК решать, нарушает ли тот или иной национальный олимпийский комитет территориальную целостность другого государства – или это все же ответственность других, политических структур?
В положительный исход верится с трудом, но CAS называет себя независимой от МОК структурой, в теории такое возможно. И тогда встанет вопрос: на каких основаниях у российских спортсменов на Играх не будет флага, гимна и всего остального?
Похоже, история с поездкой в Париж станет увлекательным детективом. Будет ли хэппи-энд – скоро узнаем.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно
8 россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; РИА Новости/Павел Бедняков, Евгений Биятов
Приехать, выиграть медаль, показав мастерство. А дальше провести нормальную церемонию награждения и чествования, после чего отправить Мок медаль обратно, пусть подавятся.
Весь мир увидит, кто настоящий чемпион. И минуты радости победителя никто не отнимет. Сама по себе медалька без выступления, заслужившего золото - ничто, сувенир.
С чьих налогов эти спортсмены существуют? Да не все - теннисисты сами справляются, и то далеко не все, ну по крайней мере, далеко не сразу.
И что, если я лично считаю, что ехать спортсменам под такими условиями неправильно, то моё мнение не имеет значения? Но ведь так считает довольно много людей. Контингент Спортса не показатель, здесь и не россиян более чем много.
"Вы выставили условия для участия российских спортсменов на Олимпиаде?
Можете свернуть в трубочку и засунуть в ####.
Можете и плашмя, не сворачивать."