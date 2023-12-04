МОК разрешил нашим менять гражданство без одобрения российской стороны. А что, так можно было?

В мировом спорте важный прецедент в связи с Россией.

МОК разрешил выступать на Играх-2024 в Париже без обязательного трехлетнего карантина сразу троим бывшим российским спортсменам – велогонщикам Михаилу Яковлеву и Валерии Любимовой за Израиль и Францию соответственно, а борцу греко-римского стиля Георгию Тибилову – за Сербию.

Спортсмены сменили гражданство некоторое время назад, в нашу сборную уже не входили. Но в ОКР все равно рассердились.

«Мы стали свидетелями очередной главы фарса – обескураживающее превышение полномочий с присвоением власти применять «особые правила» и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой и исключительной юрисдикции национального Олимпийского комитета, – негодовал Станислав Поздняков. – В данном случае вопрос касается смены спортивного гражданства.

Сейчас – ОКР, кто будет следующим?! Исполком ОКР согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии».

А генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин увидел в решении МОК проявление неоколониализма (система подчинения и эксплуатации развитыми странами менее развитых – Sports.ru). Интересно, что он имел в виду?

«Олимпийский комитет России затребовал официальные разъяснения от МОК по этому решению, – выдал Плитухин. – Мы за пояснение, на каком основании это было сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждем, какие будут дальнейшие действия.

Они открыли ящик Пандоры – этим можно, этим нельзя. Бред какой-то. Спортсмены хотят не только из России куда-то. Другие страны тоже хотят. Это проявление неоколониализма – этим можно, этим нельзя».

Почему МОК не спросил разрешения ОКР? Он действительно нарушил правила?

Мы обратились в пресс-службу МОК за разъяснениями. Вот их короткий ответ:

«Как вы знаете, ОКР отстранен решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР не имеет права функционировать как национальный олимпийский комитет».

Согласно правилу 41 Олимпийской хартии, при смене спортивного гражданства МОК должен получить одобрение международной федерации и НОК двух стран – прежней и новой, которую хочет представлять спортсмен. И только в случае тройного «да» атлет получает право выступать на ближайших Олимпийских играх без обязательного трехлетнего карантина.

Означает ли отстранение ОКР, что его мнением можно теперь не интересоваться и забирать любых спортсменов без карантина? Снова обращаемся к Олимпийской хартии, цитата:

«В таком случае (отстранения НОК – Sports.ru) исполком МОК определяет в каждом конкретном случае последствия для НОК и его спортсменов».

Выходит, все решает исполком МОК. Отстранение действительно не означает автоматического лишения всех прав, но вполне может в реальности им обернуться, если так захочет исполком.

Является ли это «неколониализмом», «воровством» или «беспределом»? Вполне вероятно. Но точно соответствует действующим правилам олимпийского движения.

А могут ушедшие спортсмены выиграть в Париже медали для других стран?

Вполне. Михаил Яковлев считался в России топ-гонщиком, на момент отъезда в Израиль в прошлом году он владел мировым рекордом в гите на 200 м и бронзовой медалью чемпионата мира-2021.

Теперь глава Федерации велоспорта Израиля Дафна Ланг ждет Яковлева в Париже:

«Михаил присоединяется к нашему шоссейному гонщику, который уже выполнил критерии отбора, и также есть перспективы отбора у команды в маунтинбайке. Так что в Париже у Израиля в велоспорте будет самая большая команда в истории».

На августовском чемпионате мира Яковлев добрался до полуфинала в кейрине и 1/8 финала в спринте. Достойный плацдарм, чтобы через год сражаться за награды.

У еще одной велосипедистки, 19-летней Валерии Любимовой все сложнее: она выступает в BMX-фристайле, и пока ее лучшие результаты – только в конце первой десятки.

А вот Георгий Тибилов – явный претендент на олимпийские награды, бронзовый призер недавнего чемпионата мира в категории до 60 кг (уже за сборную Сербии) и чемпионата Европы.

23-летний борец из Владикавказа стабильно входил в топ-3 на российском уровне, а это чуть ли не сложнее, чем быть в медалях на мировом.

ОКР в ярости – теперь спортсмены побегут из России ради Олимпийских игр?

Вряд ли. Важно понимать: разрешение МОК распространяется только на Олимпийские игры. Чтобы выступать на чемпионатах мира и прочих международных стартах, по-прежнему требуется не только согласие международной федерации (для МОК оно тоже нужно), но и соглашение между двумя национальными федерациями.

И вот тут российская сторона из борьбы отнюдь не выключена. Достаточно вспомнить весеннюю историю с фигуристом Дарио Чиризано, которому не одобрили переход в Чехию.

У каждой федерации свои правила: фигуристы и биатлонисты, например, требуют два года карантина с момента последнего выступления за сборную (либо согласие между федерациями), а пловцы – вообще три.

Чиризано последний раз выступал за сборную России на юниорском Гран-при осенью 2021-го. А значит, что препятствий вроде как нет – можно уходить, не спрашивая российскую сторону. Дело только за выбором партнерши (которая у Дарио теперь в России).

А вот с летними Играми все сложно. Похоже, успеть в Париж могут спортсмены, которые имеют:

а) паспорт/твердую договоренность о выдаче паспорта с новой страной;

б) возможность выполнить олимпийский норматив.

Олимпийская квалификация почти везде закончилась (либо в финальной стадии). Остаются, по сути, только виды, где для норматива достаточно определенного результата. Это легкая атлетика и плавание. Но и здесь времени мало: ведь важно не только получить паспорт и отобраться в новую команду, но и дождаться одобрения исполкома МОК, а он собирается нечасто.

Таким образом, МОК, вроде бы приоткрыв для российских спортсменов дверь, в реальности не изменил почти ничего. Для представителей летних видов спорта – точно.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына; Tom Weller/dpa/Global Look Press ; olympic.ru ; instagram.com/geor_tibilov ; instagram.com/dariochirizano ; instagram.com