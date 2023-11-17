Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год

На презентации собственного мерча Алина Загитова уже привычно удивила нарядом. На этот раз она выбрала джинсовое мини, футболку из собственной коллекции, плюс розовые колготки, рукава и унты.

Для фотосессии прибыла и собака Масару. Правда, сниматься она не особенно хотела – требовала от хозяйки почесать пузо и потом убежала, захватив в зубах поводок.

Собственное изображение на худи и бейсболках из новой коллекции Загитовой, кажется, Масару не взволновало.

Сама одежда от Загитовой пока не совсем соответствует экстравагантному образу Алины. Худи, спортивные брюки, бейсболки – все выдержано в спокойных пастельных тонах и удивляет разве что ценой. Худи – 9990 рублей, бейсболка – 2890.

Надпись на японском языке по центру переводится как «верь в себя».

– Япония – очень важная часть моей жизни, – рассказала Загитова. – Во-первых, я выиграла там чемпионат мира после сложного сезона. Во-вторых, это моя любимая Масару, которая поддерживает и дарит мне радость. Она – символ коллекции.

Главной частью презентации, конечно, стала раздача автографов. Очередь возле магазина «Красная машина» в ТЦ «Авиапарк» растянулась метров на сто. Сам магазин небольшой, поэтому охрана запускала внутрь одновременно не больше восьми человек.

На входе образовалась небольшая давка. Поэтому, когда появились мальчик на инвалидной коляске с мамой и маленьким братом, за них стало тревожно.

Мама благоразумно отошла в сторону и стала кому-то звонить. Мальчик (его зовут Макар, у него с собой был воздушный шарик в форме конька) с тоской через стекло смотрел на Алину. Толпа, поглощенная задачей прорваться к кумиру, не обращала на них внимания. И тут Загитова боковым зрением заметила семью – а дальше было то, что выгодно отличается от ее последних эпатажных образов, жестов и реплик.

Алина вскочила, вышла из магазина, через расступившихся фанатов прорвалась к мальчику, сама взяла коляску и отвезла внутрь. Маму пропустили следом.

Дети подарили Загитовой шарик и рисунок, прочитали стихи. Алина в ответ преподнесла подарочные пакетики с мерчем. Макару на коляске держать пакет было неудобно, Загитова быстро сориентировалась: открыла упаковку и помогла надеть бейсболку.

Кажется, это самый трогательный момент вечера.

«Открываю дверь – а там Загитова. Прямо как Дед Мороз!»

– Мы познакомились с Алиной несколько лет назад на проекте «Хоккей без границ», – рассказала Татьяна Гостюхина, мама мальчиков. – Макар у меня занимается следж-хоккеем, и они с Алиной вместе рисовали дракона. Эту картину потом на аукционе приобрел поклонник Алины.

Мы думали, на этом все, но потом внезапно на Новый год Алина приехала к нам домой и подарила ту самую картину. Прямо как Дед Мороз!

– Ого, расскажите!

– У Макара день рождения 29 декабря, а она приехала 31-го! Звонок в дверь, открываю, а там – Алина. Ну, если честно, меня предупредили буквально за день. А детям заранее ничего не говорила. Они ее всю обцеловали, рассказали все стихи, какие знали, и вообще не хотели отпускать.

Она еще пригласила нас на свой концерт в Казань, мы туда ездили. Алина удивительная!

Макар и его брат Коля надели новые бейсболки и отказывались снимать. Кажется, с мамой они были полностью согласны.

Фото: Наталья Марьянчик; dobro.live