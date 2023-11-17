Дальний лес
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Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год

Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

На презентации собственного мерча Алина Загитова уже привычно удивила нарядом. На этот раз она выбрала джинсовое мини, футболку из собственной коллекции, плюс розовые колготки, рукава и унты.

Для фотосессии прибыла и собака Масару. Правда, сниматься она не особенно хотела – требовала от хозяйки почесать пузо и потом убежала, захватив в зубах поводок.

Собственное изображение на худи и бейсболках из новой коллекции Загитовой, кажется, Масару не взволновало.

Сама одежда от Загитовой пока не совсем соответствует экстравагантному образу Алины. Худи, спортивные брюки, бейсболки – все выдержано в спокойных пастельных тонах и удивляет разве что ценой. Худи – 9990 рублей, бейсболка – 2890.

Надпись на японском языке по центру переводится как «верь в себя».

– Япония – очень важная часть моей жизни, – рассказала Загитова. – Во-первых, я выиграла там чемпионат мира после сложного сезона. Во-вторых, это моя любимая Масару, которая поддерживает и дарит мне радость. Она – символ коллекции.

Главной частью презентации, конечно, стала раздача автографов. Очередь возле магазина «Красная машина» в ТЦ «Авиапарк» растянулась метров на сто. Сам магазин небольшой, поэтому охрана запускала внутрь одновременно не больше восьми человек.

На входе образовалась небольшая давка. Поэтому, когда появились мальчик на инвалидной коляске с мамой и маленьким братом, за них стало тревожно.

Мама благоразумно отошла в сторону и стала кому-то звонить. Мальчик (его зовут Макар, у него с собой был воздушный шарик в форме конька) с тоской через стекло смотрел на Алину. Толпа, поглощенная задачей прорваться к кумиру, не обращала на них внимания. И тут Загитова боковым зрением заметила семью – а дальше было то, что выгодно отличается от ее последних эпатажных образов, жестов и реплик.

Алина вскочила, вышла из магазина, через расступившихся фанатов прорвалась к мальчику, сама взяла коляску и отвезла внутрь. Маму пропустили следом. 

Дети подарили Загитовой шарик и рисунок, прочитали стихи. Алина в ответ преподнесла подарочные пакетики с мерчем. Макару на коляске держать пакет было неудобно, Загитова быстро сориентировалась: открыла упаковку и помогла надеть бейсболку.

Кажется, это самый трогательный момент вечера.

«Открываю дверь – а там Загитова. Прямо как Дед Мороз!»  

– Мы познакомились с Алиной несколько лет назад на проекте «Хоккей без границ», – рассказала Татьяна Гостюхина, мама мальчиков. – Макар у меня занимается следж-хоккеем, и они с Алиной вместе рисовали дракона. Эту картину потом на аукционе приобрел поклонник Алины.

Мы думали, на этом все, но потом внезапно на Новый год Алина приехала к нам домой и подарила ту самую картину. Прямо как Дед Мороз!

– Ого, расскажите!

– У Макара день рождения 29 декабря, а она приехала 31-го! Звонок в дверь, открываю, а там – Алина. Ну, если честно, меня предупредили буквально за день. А детям заранее ничего не говорила. Они ее всю обцеловали, рассказали все стихи, какие знали, и вообще не хотели отпускать.

Она еще пригласила нас на свой концерт в Казань, мы туда ездили. Алина удивительная!

Макар и его брат Коля надели новые бейсболки и отказывались снимать. Кажется, с мамой они были полностью согласны. 

Фото: Наталья Марьянчик; dobro.live 

71 комментарий

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RusVector
Помним, еще по телевидению показывали это! Затащить домой к инвалиду целую съемочную группу и устроить пиар-акцию! Хотя бы на инвалидах могли не пиариться!
+75
-26
+49
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Revery
Ответ RusVector
Помним, еще по телевидению показывали это! Затащить домой к инвалиду целую съемочную группу и устроить пиар-акцию! Хотя бы на инвалидах могли не пиариться!
Дети и собачки. Проверенная годами методика.
+45
-11
+34
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kdmi1986
Показуха
+46
-16
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Maricone
Ответ Стаут
Комментарий удален модератором
Прошу не сравнивать холодец с этой мерзопакостной представительницей женского пола. Холодец с хреном - очень вкусно...
+20
-8
+12
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Слончик
Быть чуточку добрее - это ведь ничего не стоит. Нельзя поддаваться окружающему негативу. Респект Алине.
+23
-12
+11
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Sivl
Ответ Gemma157
Когда хорошим делом занимаются перед камерами и с освещением СМИ, то это отдает какой-то неискренностью и даже показухой..
Детям плевать на камеры! Им приятно, что им уделили внимание.
+13
-3
+10
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santa234
Алинка молодец!!! Пацаны думаю были счастливы.
+21
-12
+9
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Lapo Elkann
Эту статью она рекламировала из " Майбах " ?
+15
-9
+6
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Revery
Ответ Мира2024
А откуда вы знаете, что он делал добро молча, если он МОЛЧАЛ об этом?
Об этом стало известно только после его гибели. Не марайте память настоящего человека.
+6
-1
+5
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Sivl
Наконец-то позитивная статья про Алину. Где молодец - там молодец, надо отдать должное.
+12
-7
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Веселый грибочек
Алина -- молодец! Если каждый из нас сделает доброе дело, поможет кому-либо в меру своих сил (искренняя улыбка, слова поддержки, комплимент, подбодрить, воодушевить), наш мир станет лучше, как бы банально это ни звучало.💖
+13
-8
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Sat397
Такие дела и требуют максимальной огласки и "пиара". Чтобы другие люди видели, как нужно относиться к инвалидам, и брали с Алины пример.
+9
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Sivl
Ответ santa234
Думаю кепочками и носочками обошлись
Во-первых кепочка стоит почти 3к, а во-вторых неужели непонятно, что детям приятно, что их выделила из толпы и уделила внимание олимпийская чемпионка?
+7
-3
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Мира2024
Наконец-то добрая и позитивная статья про Алину...
Значит не всё потеряно в этом Мире!
Спасибо, Наталья!
+13
-10
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Maricone
Ответ hh88_88
Несите ей другого стилиста, этот бракованный.
она ж сказала, что сама подбирает себе наряды, по целых два дня..
+10
-7
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Ольга Ив
Спасибо Вам, Наталья, за правду и добрую статью об Алине
+14
-11
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Charliz
Алина такая была всегда. Кто смотрел на нее, не выпив предварительно йаду, видел. Кто не видел - сам виноват.
+11
-8
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Дэн Селедкин
Ответ Irina Kistler
добро делают молча! A " безызбежность^- это диагноз!
"безызбежность" это слово которое появляется от слияния слов "безусловно" и "неизбежно". Это явление называется оговоркой. А "диагноз" это у вас.
+3
-1
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rqbn4gztwf
Ответ Тайга86
Комментарий скрыт
Ну скорее всего детям тоже хочется стать частью презентации, в какой-то степени поддержать Алину, т.к.они знакомы…они обычные детишки, хотят так же как и другие приехать в ТЦ, увидеть кумира, побыть в этой суматохе с другими детишками…почему сразу люди видят только плохое😐 то что у тебя внутри, тем и делишься с миром…Алина молодец что поддерживает ребят👍 публичные люди должны показывать пример, рассказывать и показывать о нуждающихся людях 🫶🏻
Почему-то никто не обвиняет Опру или Боно в публичной огласке своих благотворительных проектов?! Это вызывает только радость и уважение 🌸
+2
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Мира2024
Ответ Анастасия98.98
Комментарий удален модератором
Анастасия, Алина выглядит на свои 21 год, не переживайте.
+3
-1
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ santa234
Алинка молодец!!! Пацаны думаю были счастливы.
интересно, им меховые угги или колготки подарили?
+12
-10
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Мира2024
Ответ Mixalblch
Хорошая попытка отмыть репутацию, но нет
Ваш "нет" - ваша проблема.
А все добрые люди, которые умеют радоваться не только за свои успехи, но и за чужие, говорят:, что Алина добрая и искренняя! И любят её, как родного им человека.
+8
-6
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Olgacher
Позитивная статья на главной про Загитову? Правда, глазами не верю .
+5
-3
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Olgacher
Ответ Mixalblch
Хорошая попытка отмыть репутацию, но нет
С репутацией все в порядке, не волнуйтесь
+4
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Ольга Ив
Осуждающие, что лично вы сделали для таких детишек публично или не публично??? Ничего. Вы только посмотрите на счастливые улыбки и глаза мальчиков, только ради этого момента стоило их позвать. Больше года Алина уделяет им внимание, а вы то что сделали, сидите тут строчите, грязь льете даже в таком деле. Не стыдно?
+10
-8
+2
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Туц
В такой суматохе и с такой большой очередью она могла и не заметить, но заметила и отреагировала сама) Доброе сердце у Алины
+11
-9
+2
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RusVector
Надеюсь хоть этому мальчику, болеющему то за СКА. то вдруг за Спартак (а завтра может за Локо) средний палец из майбаха не стала показывать ...
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hh88_88
Несите ей другого стилиста, этот бракованный.
+13
-12
+1
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Мира2024
Бурят, Алине 21 год только. Всё впереди, не переживайте. Всё у неё будет отлично!
+9
-8
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fillette
Ответ RusVector
Помним, еще по телевидению показывали это! Затащить домой к инвалиду целую съемочную группу и устроить пиар-акцию! Хотя бы на инвалидах могли не пиариться!
Судя по тому, как были довольны мальчики, они как раз были совсем не против. И про визит Алины на Новый год рассказала не Алина, а мама мальчика. А могла и не рассказывать. Судя по всему, Алина помогает этой семье после того НГ, мальчишка на выступлении Алины был (тоже страшно довольный). Пиар - это сказать, что перечислишь деньги на благотворительность и потом тишина ). А здесь реальные люди, реальные эмоции ).
+21
-20
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Мира2024
Ответ Петрович
Комментарий удален модератором
Вы хотя бы понимаете, что вы пишите? Или методичка одна и та же на все случаи жизни?
+5
-4
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justbored
Ответ RusVector
Ну не палево на самом деле, а тоже хорошо продуманный ход.
Я в том смысле, что болеть за Спартак такое себе. "Зашквар" звучит слишком грубо просто))
+1
0
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Маргарита В Сафронова
Алина показывает всем, как важно заботиться о людях, которые в этом нуждаются, а не делать вид, что их не существует. Она говорит об этом открыто, не боясь, что такую помощь назовут пиаром те, кого это раздражает. Они, чтобы оправдать своӗ равнодушие и бездеятельность, обвиняют таких, как Алина.
+14
-13
+1
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Irina Kistler
добро делают молча! A " безызбежность^- это диагноз!
+17
-16
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Revery
Ответ Ольга Долгова
А что вам мешает устроить такую "пиар-акцию"? Детям доставите большую радость, себя увидите на экранах ТВ и будете счастливым человеком. Ведь, судя по комментариям вам этого очень не хватает в жизни.
Мне не нужно светиться по телевизору, чтобы помогать людям. Есть такое понятие - "волонтёрство". И обычно люди им занимаются не для саморекламы.
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Мира2024
Ответ mr_simpson
Комментарий удален модератором
Мечтаете?
+3
-2
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RMandYNWA
Ответ olvl
Я бы не обольщалась. Все нормальные комментарии тонут в минусах, плохие плюсуются. Всё как обычно.
О, да ))
Ждут влогов с этапов в Самаре, уже и черновики наверное готовы с обязательными ссылками на образ с Voice 😂
После него до вчерашней презентации был отличный образ с Игр Будущего, но нет, его конечно не запостят )
+1
0
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santa234
Ответ Грибная Фея
интересно, им меховые угги или колготки подарили?
Думаю кепочками и носочками обошлись
+6
-5
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mr_simpson
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Himura
Классные кеды)
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Milorada K
Ответ Anatiana
Она точно так же хайпует на них
Хайп - это на борьбу с коронавирусом жертвовать и других призывать, когда итак миллиарды на борьбу выделены. Деньги в никуда. Борьба с ветряными мельницами. А здесь реальная помощь живому человеку. Хотя, такой, как вы, это не понять.
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Стаут
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Revery
Ответ rdyabin@icloud.com
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Анастасия98.98
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Ольга Долгова
Ответ kdmi1986
Показуха
Не судите всех по себе, попробуйте сделать хотя бы несколько добрых дел для людей, которым необходима забота, глядишь и к вам в дверь счастье постучится.
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justbored
Ответ RusVector
Может и зашквар, но большинство москвичей за Спартак топят, хоть и не фартит ему в этом сезоне. Да и не только москвичи, как говорят Спартак - народная команда, так что ...
По-моему, это миф. В 90-е, да, многие обыватели глорили - больше чтобы беседу поддержать, среди журналистов очень высокий процент, а они умеют управлять дискурсом, но в Москве это вряд ли массовый феномен. Слишком много клубов, слишком мало побед, ну и просто в выборе возможных развлечений - капля в море.
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Pelageya_20
Ответ RusVector
Нет, если дети рады на самом деле, это круто. Я говорю про пиар акцию с участием телевизионной группы! Ну а мальчика этого еще на открытии СКА-арены видели в футболке СКА, а здесь он уже в футболке Спартака! Переобувается быстро. Такие вот странности.
Вы статью-то читали? Алина поддерживает Макара давно. Никаких профессиональных съёмок в квартире Макара не было, есть домашнее видео его семьи о радостном событии - ОЧ приехала поздравить мальчика и его братишку с Новым годом, привезла в подарок картину, которую она с Макаром рисовала. Никакого освещения в СМИ этого факта не было, зачем лгать?

На открытии магазина естественно была съёмка презентации коллекции одежды. И все посетители фотографировались, в том числе и Макар.

Относительно того, что у Макара есть футболки разных клубов тоже удивляться не стоит. Мальчик занимается флэш хоккеем, спортсмен, бывает на разных спортивных мероприятиях, ну дарят ему футболки, вам жалко что ли? Совсем уж чувство стыда потеряли.
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RusVector
Ответ justbored
Я в том смысле, что болеть за Спартак такое себе. "Зашквар" звучит слишком грубо просто))
Может и зашквар, но большинство москвичей за Спартак топят, хоть и не фартит ему в этом сезоне. Да и не только москвичи, как говорят Спартак - народная команда, так что ...
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Петрович
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