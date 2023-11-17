Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год
На презентации собственного мерча Алина Загитова уже привычно удивила нарядом. На этот раз она выбрала джинсовое мини, футболку из собственной коллекции, плюс розовые колготки, рукава и унты.
Для фотосессии прибыла и собака Масару. Правда, сниматься она не особенно хотела – требовала от хозяйки почесать пузо и потом убежала, захватив в зубах поводок.
Собственное изображение на худи и бейсболках из новой коллекции Загитовой, кажется, Масару не взволновало.
Сама одежда от Загитовой пока не совсем соответствует экстравагантному образу Алины. Худи, спортивные брюки, бейсболки – все выдержано в спокойных пастельных тонах и удивляет разве что ценой. Худи – 9990 рублей, бейсболка – 2890.
Надпись на японском языке по центру переводится как «верь в себя».
– Япония – очень важная часть моей жизни, – рассказала Загитова. – Во-первых, я выиграла там чемпионат мира после сложного сезона. Во-вторых, это моя любимая Масару, которая поддерживает и дарит мне радость. Она – символ коллекции.
Главной частью презентации, конечно, стала раздача автографов. Очередь возле магазина «Красная машина» в ТЦ «Авиапарк» растянулась метров на сто. Сам магазин небольшой, поэтому охрана запускала внутрь одновременно не больше восьми человек.
На входе образовалась небольшая давка. Поэтому, когда появились мальчик на инвалидной коляске с мамой и маленьким братом, за них стало тревожно.
Мама благоразумно отошла в сторону и стала кому-то звонить. Мальчик (его зовут Макар, у него с собой был воздушный шарик в форме конька) с тоской через стекло смотрел на Алину. Толпа, поглощенная задачей прорваться к кумиру, не обращала на них внимания. И тут Загитова боковым зрением заметила семью – а дальше было то, что выгодно отличается от ее последних эпатажных образов, жестов и реплик.
Алина вскочила, вышла из магазина, через расступившихся фанатов прорвалась к мальчику, сама взяла коляску и отвезла внутрь. Маму пропустили следом.
Дети подарили Загитовой шарик и рисунок, прочитали стихи. Алина в ответ преподнесла подарочные пакетики с мерчем. Макару на коляске держать пакет было неудобно, Загитова быстро сориентировалась: открыла упаковку и помогла надеть бейсболку.
Кажется, это самый трогательный момент вечера.
«Открываю дверь – а там Загитова. Прямо как Дед Мороз!»
– Мы познакомились с Алиной несколько лет назад на проекте «Хоккей без границ», – рассказала Татьяна Гостюхина, мама мальчиков. – Макар у меня занимается следж-хоккеем, и они с Алиной вместе рисовали дракона. Эту картину потом на аукционе приобрел поклонник Алины.
Мы думали, на этом все, но потом внезапно на Новый год Алина приехала к нам домой и подарила ту самую картину. Прямо как Дед Мороз!
– Ого, расскажите!
– У Макара день рождения 29 декабря, а она приехала 31-го! Звонок в дверь, открываю, а там – Алина. Ну, если честно, меня предупредили буквально за день. А детям заранее ничего не говорила. Они ее всю обцеловали, рассказали все стихи, какие знали, и вообще не хотели отпускать.
Она еще пригласила нас на свой концерт в Казань, мы туда ездили. Алина удивительная!
Макар и его брат Коля надели новые бейсболки и отказывались снимать. Кажется, с мамой они были полностью согласны.
Фото: Наталья Марьянчик; dobro.live
Значит не всё потеряно в этом Мире!
Спасибо, Наталья!
Почему-то никто не обвиняет Опру или Боно в публичной огласке своих благотворительных проектов?! Это вызывает только радость и уважение 🌸
А все добрые люди, которые умеют радоваться не только за свои успехи, но и за чужие, говорят:, что Алина добрая и искренняя! И любят её, как родного им человека.
Ждут влогов с этапов в Самаре, уже и черновики наверное готовы с обязательными ссылками на образ с Voice 😂
После него до вчерашней презентации был отличный образ с Игр Будущего, но нет, его конечно не запостят )
На открытии магазина естественно была съёмка презентации коллекции одежды. И все посетители фотографировались, в том числе и Макар.
Относительно того, что у Макара есть футболки разных клубов тоже удивляться не стоит. Мальчик занимается флэш хоккеем, спортсмен, бывает на разных спортивных мероприятиях, ну дарят ему футболки, вам жалко что ли? Совсем уж чувство стыда потеряли.