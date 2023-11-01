Ого!

В выходные «Челси» неожиданно влетел «Брентфорду» – 0:2. Второй гол — выход на пустые ворота после того, как голкипер Роберт Санчес в добавленное время пришел в штрафную соперника на подачу углового.

Поход Санчеса не оправдался: Нил Мопе умчался к пустым воротам и выкатил на Мбемо. Но впечатлило другое: рывком через все поле испанский голкипер как стоячего догнал форварда Мопе, сократив расстояние в несколько десятков метров.

Статистическая система Opta подсчитала, что пиковая скорость Санчеса в момент рывка была 35,11 км/ч.

Это абсолютный рекорд сезона среди всех футболистов АПЛ. Да-да, вообще всех – включая форвардов. Да и в топе нападающих всего мира Санчес бы не затерялся. Здесь данные постоянно меняются, но вот свежий анализ от французской Figaro.

Важно: у каждого провайдера статистики может быть свой метод подсчета скорости на футбольном поле, поэтому сравнивать данные разных источников некорректно.

Более того, средняя скорость на стометровке Усэйна Болта в рекордном забеге – 37,58 км/ч. Не сильно быстрее Санчеса.

Неужели грузный 2-метровый и 90-килограммовый голкипер может быть таким же быстрым, как Мбаппе? Неужели без спринтерских тренировок можно совершить рывок почти на уровне Болта? Или это все фейк?

Но ведь это пиковая скорость. Можно ли ее удерживать всю дистанцию?

Слово Сергею Клевцову, который тренирует Сергея Шубенкова, суперзвезду российской легкой атлетики и чемпиона мира на дистанции 110 метров с барьерами.

«35 км/ч – это около 10 м/с. Если так бежать все 100 метров, то выбежать можно за 10 секунд. С таким результатом в этом году Санчес выиграл бы чемпионат России по легкой атлетике.

Я не знаю, как может так быстро бежать футболист и тем более вратарь. Ведь чем ты занимаешься, в том ты и хорош. С трудом себе представляю, как человек, который целыми днями совершенствует вратарское искусство, может выйти и обогнать топ-спринтеров.

Конечно, бывают уникальные таланты. Лично у меня есть сомнения в этих измерениях. Возможно, Санчес действительно в моменте достиг этих выдающихся показателей, но на самом деле пробежал с такой скоростью несколько десятков метров, а потом сильно замедлился.

Смотрите, даже дистанция 100 метров требует очень высокого уровня скоростной выносливости. В мире немало профессиональных спринтеров, которые ее не выдерживают и гораздо лучше бегут 60 метров – дистанцию, которую проводят зимой в манежах. Это только кажется, что 100 метров – совсем мало и быстро.

Уникальность Усэйна Болта, в том числе, состояла в умении поддерживать скорость. Например, у Карла Льюиса или Бена Джонсона максимальная скорость была даже выше, чем у Болта – 12,4 м/с против 12,2. Но у Джонсона падение скорости начиналось уже после 70-го метра дистанции. А у Болта в Пекине-2008 скорость начала падать только после 80-го метра – и то потому, что он начал праздновать.

У обычного человека, максимальная скорость будет держаться от силы несколько десятков метров. Да, могу поверить, что Санчес так пробежал метров 10-20, но не всю дистанцию. Скоростная выносливость ведь тоже тренируется, нарабатывается. Как ее добиться, если тебя готовят к совсем другим нагрузкам и действиям?

В принципе, учитывая его высокий рост – может, это второй Усэйн Болт? Высокий, резкий спринтер – это очень перспективно, мечта любого тренера. Раз он развивает такую скорость, пусть и на коротком отрезке, значит, данные есть. Такое далеко не каждому человеку по силам. Уж наш чемпионат по легкой атлетике он бы точно выиграл, ха-ха. Но, судя по тому, что Санчес играет в «Челси», у него все нормально в жизни, и переход в легкую атлетику его не заинтересует».

А еще есть погрешность в измерении скорости по ТВ-картинке

Opta получает данные не из датчиков на теле футболистов, а по телевизионной картинке – разумеется, в этом случае точность не такая, как на легкоатлетическом треке. Все зависит от калибровки камер, качества съемки и прочих технических нюансов.

И утверждать, что вратарь «Челси» быстрее чемпиона России по легкой атлетике, все же нельзя.

Но и без этого рывок Санчеса восхищает!

Фото: Gettyimages.ru/Jacques Feeney/Offside / Kontributor; IMAGO/Mark D Fuller/Global Look Press; East News/JUSTIN TALLIS/AFP