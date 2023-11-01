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Вратарь «Челси» разогнался до 35 км/ч – скорость чемпиона России по легкой атлетике. Но есть нюанс

Роберт Санчес Роберт Санчес
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Ого!

В выходные «Челси» неожиданно влетел «Брентфорду» – 0:2. Второй гол — выход на пустые ворота после того, как голкипер Роберт Санчес в добавленное время пришел в штрафную соперника на подачу углового.

Поход Санчеса не оправдался: Нил Мопе умчался к пустым воротам и выкатил на Мбемо. Но впечатлило другое: рывком через все поле испанский голкипер как стоячего догнал форварда Мопе, сократив расстояние в несколько десятков метров.

Статистическая система Opta подсчитала, что пиковая скорость Санчеса в момент рывка была 35,11 км/ч.

Это абсолютный рекорд сезона среди всех футболистов АПЛ. Да-да, вообще всех – включая форвардов. Да и в топе нападающих всего мира Санчес бы не затерялся. Здесь данные постоянно меняются, но вот свежий анализ от французской Figaro. 

Важно: у каждого провайдера статистики может быть свой метод подсчета скорости на футбольном поле, поэтому сравнивать данные разных источников некорректно. 

Более того, средняя скорость на стометровке Усэйна Болта в рекордном забеге – 37,58 км/ч. Не сильно быстрее Санчеса.

Неужели грузный 2-метровый и 90-килограммовый голкипер может быть таким же быстрым, как Мбаппе? Неужели без спринтерских тренировок можно совершить рывок почти на уровне Болта? Или это все фейк?

Но ведь это пиковая скорость. Можно ли ее удерживать всю дистанцию?

Слово Сергею Клевцову, который тренирует Сергея Шубенкова, суперзвезду российской легкой атлетики и чемпиона мира на дистанции 110 метров с барьерами. 

«35 км/ч – это около 10 м/с. Если так бежать все 100 метров, то выбежать можно за 10 секунд. С таким результатом в этом году Санчес выиграл бы чемпионат России по легкой атлетике. 

Я не знаю, как может так быстро бежать футболист и тем более вратарь. Ведь чем ты занимаешься, в том ты и хорош. С трудом себе представляю, как человек, который целыми днями совершенствует вратарское искусство, может выйти и обогнать топ-спринтеров.

Конечно, бывают уникальные таланты. Лично у меня есть сомнения в этих измерениях. Возможно, Санчес действительно в моменте достиг этих выдающихся показателей, но на самом деле пробежал с такой скоростью несколько десятков метров, а потом сильно замедлился.

Смотрите, даже дистанция 100 метров требует очень высокого уровня скоростной выносливости. В мире немало профессиональных спринтеров, которые ее не выдерживают и гораздо лучше бегут 60 метров – дистанцию, которую проводят зимой в манежах. Это только кажется, что 100 метров – совсем мало и быстро.

Уникальность Усэйна Болта, в том числе, состояла в умении поддерживать скорость. Например, у Карла Льюиса или Бена Джонсона максимальная скорость была даже выше, чем у Болта – 12,4 м/с против 12,2. Но у Джонсона падение скорости начиналось уже после 70-го метра дистанции. А у Болта в Пекине-2008 скорость начала падать только после 80-го метра – и то потому, что он начал праздновать.

У обычного человека, максимальная скорость будет держаться от силы несколько десятков метров. Да, могу поверить, что Санчес так пробежал метров 10-20, но не всю дистанцию. Скоростная выносливость ведь тоже тренируется, нарабатывается. Как ее добиться, если тебя готовят к совсем другим нагрузкам и действиям?

В принципе, учитывая его высокий рост – может, это второй Усэйн Болт? Высокий, резкий спринтер – это очень перспективно, мечта любого тренера. Раз он развивает такую скорость, пусть и на коротком отрезке, значит, данные есть. Такое далеко не каждому человеку по силам. Уж наш чемпионат по легкой атлетике он бы точно выиграл, ха-ха. Но, судя по тому, что Санчес играет в «Челси», у него все нормально в жизни, и переход в легкую атлетику его не заинтересует».

А еще есть погрешность в измерении скорости по ТВ-картинке

Opta получает данные не из датчиков на теле футболистов, а по телевизионной картинке – разумеется, в этом случае точность не такая, как на легкоатлетическом треке. Все зависит от калибровки камер, качества съемки и прочих технических нюансов. 

И утверждать, что вратарь «Челси» быстрее чемпиона России по легкой атлетике, все же нельзя. 

Но и без этого рывок Санчеса восхищает! 

Фото: Gettyimages.ru/Jacques Feeney/Offside / Kontributor; IMAGO/Mark D Fuller/Global Look Press; East News/JUSTIN TALLIS/AFP

20 комментариев

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Arty Novikoff
Факт 1 из статьи: пиковая скорость Санчеса в момент рывка была 35,11 км/ч.
Факт 2 из статьи: средняя скорость на стометровке Усэйна Болта в рекордном забеге – 37,58 км/ч.

Вывод автора, Натальи Марьянчик: Усэйн Болт не сильно быстрее Санчеса.

Рука-лицо.
+24
-3
+21
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Roman Bolshevik
Пиковая на 10 метрах? И во дворах хватает ребят, которые отлично ускоряются на короткие дистанции. Статья высосана из пальца
+17
-5
+12
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Ботва цыпсотська
Был такой нападающий в 90-х, Клаудио Каниджа. Вот он 100 м из 10 сек выбегал. У пикового Игоря Беланова 10.2 было на стометровке. Олег Блохин 10.7-10.8 выбегал, причем не на пике, а стабильно почти до 30 лет. Василий Рац тоже 10.7-10.8 выбегал, на пике в 85-88 годах, причем Рац был двужильный - он такую скорость мог и в конце матча выдать, когда все уже едва ноги волочили. Олег Кузнецов рассказывал, у Раца легкие 6 литров объемом, в бассейне он около 3 минут под водой мог сидеть, никто и 2 минут не выдерживал. Вообще у Лобана медленных игроков не было.
+11
-1
+10
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Forza
Ответ Roman Bolshevik
Пиковая на 10 метрах? И во дворах хватает ребят, которые отлично ускоряются на короткие дистанции. Статья высосана из пальца
Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира: ". Раз он развивает такую скорость, пусть и на коротком отрезке, значит, данные есть. Такое далеко не каждому человеку по силам. "

Роман Большевик: " И во дворе хватает ребят, которые ускоряются на короткие дистанции"

Ни в коем случае, не хочу сказать, что ты не прав. Но вот ты это написал и тебя плюсуют, исходя из каких соображений? Типо Сергей не прав, и на самом деле, это вполне рядовое ускорение?
+5
0
+5
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Б81
Когда занимался футболом сдавали тесты.На 30 метровке был второй по команде, на сотке ниже 10-ого(точно не помню). Так , к слову.
+3
0
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Вечно в бане
Серьезно? На главной «статья» с рассуждением про то, что пиковая скорость на отрезке в десять метров, и средняя скорость Болта на рекордной стометровке, это разные вещи? Да еще и с комментариями профессионального тренера?

Не, я все понимаю, материал делать надо, сроки жмут, но зачем же так халтурить?
+2
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Why always me?!
Помню ЦСКА несколько лет назад с кем-то играл в РПЛ. После матча новость что самую быструю скорость в матче развил Игнашевич в моменте когда побежал спорить с арбитром.
+2
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Eden Hazard
Ответ Roman Bolshevik
Пиковая на 10 метрах? И во дворах хватает ребят, которые отлично ускоряются на короткие дистанции. Статья высосана из пальца
покажи мне ребят со двора, которые после 90 минут игры, пусть и на воротах, так ускорятся)
+2
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Roman Bolshevik
Ответ Forza
Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира: ". Раз он развивает такую скорость, пусть и на коротком отрезке, значит, данные есть. Такое далеко не каждому человеку по силам. " Роман Большевик: " И во дворе хватает ребят, которые ускоряются на короткие дистанции" Ни в коем случае, не хочу сказать, что ты не прав. Но вот ты это написал и тебя плюсуют, исходя из каких соображений? Типо Сергей не прав, и на самом деле, это вполне рядовое ускорение?
Скажу так. Я знаю несколько ребят, которые в свои хорошие годы выбегали сотку из 11. Ненамного , но выбегали. При этом они никогда специально не занимались бегом. Просто ростом под 190 и за 190. Это 33 км/ч реальной скорости на полной дистанции. С учётом старта, который всегда медленее, их скорость однозначно была на отдельных участках за 35, а то и быстрее. Тот же Болт на пиковых участках вываливал за 44 км/ч. Мастер спорта на 100 метрах однозначно переваливает за 37-38 км/ч. Говорить о том, что человек, который разогнался на пике до скорости 35 с малым км/ч, может выбежать сотку из 10 секунд просто смешно. Для этого на пике надо переваливать за 40 км/ч. Если бы Болт мог держать свою скорость всю дистанцию, то пробегал бы за 8,19
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Слава Пастухов
>Но и без этого рывок Санчеса восхищает!

Не восхищает. В NFL есть такой Ди Кей Меткалф, супербыстрый ресивер, который на драфте космические цифры показывал, измеренные электроникой. Поверил в себя, вышел против спринтеров второго порядка и прибежал последним. После этого не совался на дорожку:
https://www.youtube.com/watch?v=_svYW95oMjo

Единственное исключение из всей этой когорты быстрых футболистов - Девон Аллен, тоже ресивер из NFL, который смог делом доказать, но в более техничной дисциплине - 110 м с барьерами - дважды добравшись до финала Олимпиад
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лучше Бейла не видел кто бегал бы быстро на длинных в футболе. Он просто как Болт на длинных шагах держал стабильную большую скорость по всей дистанции. Но это не говорит о том, что он мог достичь максимальную среди всех футболистов. У него средняя одна из лучших за всю историю футбола.
А на коротких куча было шустриков, которые потом сдувались на остальных метрах в длинных забегах.
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volodin
Он эту пиковую на дистанции 1м может выдал. Я когда в Страве запускаю трек и дергаю велик за руль, приложение может показать среднюю скорость в первые 1-2 секунды ну километров 100 в час)) Вот тут то же самое было примерно. Пусть лучше скажут сколько метров он пробежал со скоростью даже не 35, а 33-34 хотя бы
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KingOfTheDivan
Ответ Roman Bolshevik
Пиковая на 10 метрах? И во дворах хватает ребят, которые отлично ускоряются на короткие дистанции. Статья высосана из пальца
Помню было когда-то давно видео с Роналду, который проходил всякие разные испытания. Одним из них была дуэль против какого-то испанского спринтера, и, хоть Роналду и был достаточно быстр на пике карьеры, но все равно солидно проиграл. С другой стороны уже в беге с поворотами (типа змейки) спринтер не смог обогнать Роналду. Думаю, наши легкоатлеты без проблем бы уделали вратаря на стометровке, хоть у него и неплохая пиковая скорость
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Айрат Ситдиков
Ответ Arty Novikoff
Факт 1 из статьи: пиковая скорость Санчеса в момент рывка была 35,11 км/ч. Факт 2 из статьи: средняя скорость на стометровке Усэйна Болта в рекордном забеге – 37,58 км/ч. Вывод автора, Натальи Марьянчик: Усэйн Болт не сильно быстрее Санчеса. Рука-лицо.
Пиковая скорость у болта 45, если я правильно помню. Но вообще хороший вопрос, как ее измеряют и что вообще это значит) в статье кроме забавного комментария от тренера ничего и нет.
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Dmitry Shaolin
Ответ Ботва цыпсотська
Был такой нападающий в 90-х, Клаудио Каниджа. Вот он 100 м из 10 сек выбегал. У пикового Игоря Беланова 10.2 было на стометровке. Олег Блохин 10.7-10.8 выбегал, причем не на пике, а стабильно почти до 30 лет. Василий Рац тоже 10.7-10.8 выбегал, на пике в 85-88 годах, причем Рац был двужильный - он такую скорость мог и в конце матча выдать, когда все уже едва ноги волочили. Олег Кузнецов рассказывал, у Раца легкие 6 литров объемом, в бассейне он около 3 минут под водой мог сидеть, никто и 2 минут не выдерживал. Вообще у Лобана медленных игроков не было.
Интересная инфа
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Roman Bolshevik
Ответ KingOfTheDivan
Помню было когда-то давно видео с Роналду, который проходил всякие разные испытания. Одним из них была дуэль против какого-то испанского спринтера, и, хоть Роналду и был достаточно быстр на пике карьеры, но все равно солидно проиграл. С другой стороны уже в беге с поворотами (типа змейки) спринтер не смог обогнать Роналду. Думаю, наши легкоатлеты без проблем бы уделали вратаря на стометровке, хоть у него и неплохая пиковая скорость
Да всё так) Помню этот его забег через всё поле. Ну а змейка уже не бег по прямой) Есть ещё 10x10 (челнок), который вообще от взрывной скорости зависит и техники. Вот там тоже вообще свой мир
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Forza
Ответ Roman Bolshevik
Скажу так. Я знаю несколько ребят, которые в свои хорошие годы выбегали сотку из 11. Ненамного , но выбегали. При этом они никогда специально не занимались бегом. Просто ростом под 190 и за 190. Это 33 км/ч реальной скорости на полной дистанции. С учётом старта, который всегда медленее, их скорость однозначно была на отдельных участках за 35, а то и быстрее. Тот же Болт на пиковых участках вываливал за 44 км/ч. Мастер спорта на 100 метрах однозначно переваливает за 37-38 км/ч. Говорить о том, что человек, который разогнался на пике до скорости 35 с малым км/ч, может выбежать сотку из 10 секунд просто смешно. Для этого на пике надо переваливать за 40 км/ч. Если бы Болт мог держать свою скорость всю дистанцию, то пробегал бы за 8,19
Почему тогда футболисты такие медленные? Получается, что только один, самый быстрый футболист, 36 км/ч сделал МАКСИМАЛКУ, при том, что ты говоришь, что ты даже лично нескольких ребят непрофессионалов знаешь, которые на 100 метрах делали 33 км/ч В СРЕДНЕМ. Это значит максималка явно больше должна быть.

Почему молодые здоровые футболисты настолько медленные?
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Roman Bolshevik
Ответ Eden Hazard
покажи мне ребят со двора, которые после 90 минут игры, пусть и на воротах, так ускорятся)
После 2 км за игру? Покажу) Только не уверен, что они теперь так бегают)
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Dmitry Shaolin
Ну не знаю, я когда в 20 лет бежал стометровку - на финише еще ускорялся, незначительно, но ускорение было, то есть я на максимум за эти 100 метров не выходил даже, в манеже на 60 метрах на финише - прям ощущал нарастающее ускорение. Бегал сотку 10.1 -10.3, но спринт не тренировал, тесты сдавал, думаю, если бы уперся с 10 бы выбежал.
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