«Корона слишком тяжелая». Чемпион мира по шахматам пропал – ни одной партии за полгода

В шахматах нет межсезонья и почти не бывает травм, поэтому здесь лидеры всегда на виду. Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и остальные круглый год играют в офлайне и еще чаще встречаются на онлайн-турнирах.

Тем удивительнее, что из этой рутины выпал единственный человек – 17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь.

Матч с Непомнящим завершился 30 апреля, сразу после него Дин (вместе с Яном) поехал на турнир Grand Chess Tour в Бухаресте. Там результат по понятным причинам получился скромным: из трех последних мест Дин с Непомнящим заняли два. Но вот дальше их с Яном дороги разошлись.

Кубок мира в Баку, партия в рудниках, новая татуировка и пикировка с федерацией – Непомнящий, несмотря на тяжелое поражение в матче, по-прежнему активен. А Дин после 15 мая и до сих пор не сыграл ни одной официальной партии. Вот главные турниры, от которых он отказался/снялся в последний момент:

● Азиатские игры в этом году проходили в родном городе Дина – Венчжоу. Весной сообщали, что чемпион мира возглавит сборную. Но в итоге Дин не сыграл ни в личном, ни в командном турнире;

● Кубок мира в Баку прошел без китайца, играть там он даже не собирался;

● в июне и июле Дин должен был сыграть в Global League в Дубае – первом в истории коммерческом командном турнире. Его имя мелькало во всех анонсах, но за доску китаец не сел;

● традиционный онлайн-турнир на платформе Chess.com – Speed Chess Challenge, проходит регулярно с участием всех сильнейших. Дин снялся с матча первого круга за несколько дней до старта, его место в заявке занял как раз Непомнящий.

Дин говорил, что не готов к публичности. Неужели причина в этом?

Дин Лижэнь признавался, что был близок к завершению карьеры еще до турнира претендентов.

«Я не мог найти в игре удовольствия и хотел найти новое счастье в другом месте», – цитата китайца, которая после неожиданного шанса сыграть в чемпионском матче, казалось, потеряла актуальность. Во время матча мотивация Дина не вызывала сомнений.

Сейчас внятных объяснений исчезновению Лижэня нет, больших интервью он тоже не давал с весны. Но можно вспомнить его слова, сказанные в мае, сразу после чемпионского матча.

– Корона слишком тяжелая, – заявил Дин на торжественном приеме в Китае местной прессе. – Я не люблю давать интервью, потому что приходится думать, что говорить, а что не говорить. П убличность, внимание СМИ – это все то, чего я не хочу.

– Но как вы будете жить дальше – ведь теперь внимание к вам будет приковано всегда? – спросили Дина.

Чемпион мира крепко задумался и обхватил голову руками – прямо как во время чемпионского матча.

А потом покачал головой и не дал никакого ответа. Китайцы пишут, что за час общения с журналистами Дин делал так пять раз. Хотя на конкретные вопросы отвечал четко:

– Что сделали сразу после победы?

– Пришел в номер и расплакался.

– Что читали во время матча?

– «Историю безумия в классическую эпоху» французского философа Мишеля Фуко. Купил эту книгу, чтобы лучше понимать «эклектичный» стиль моего секунданта Раппорта.

– За какую футбольную команду болеете?

– С детства мне нравились «Бавария» и «Ювентус». Но, став старше, понял, что корпоративное управление «Баварии» строже, а «Ювентус» – более гуманный. Всех, кто хочет уйти, они отпускают. И даже после того, как игроки уходят, они испытывают привязанность к бывшему клубу.

Отпустят ли шахматы Дин Лижэня?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев