Дальний лес
Блог

«Корона слишком тяжелая». Чемпион мира по шахматам пропал – ни одной партии за полгода

матч на первенство мира матч на первенство мира
Дин Лижэнь Дин Лижэнь
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
сборная Китая сборная Китая
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

В шахматах нет межсезонья и почти не бывает травм, поэтому здесь лидеры всегда на виду. Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и остальные круглый год играют в офлайне и еще чаще встречаются на онлайн-турнирах.

Тем удивительнее, что из этой рутины выпал единственный человек – 17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь.

Матч с Непомнящим завершился 30 апреля, сразу после него Дин (вместе с Яном) поехал на турнир Grand Chess Tour в Бухаресте. Там результат по понятным причинам получился скромным: из трех последних мест Дин с Непомнящим заняли два. Но вот дальше их с Яном дороги разошлись.

Кубок мира в Баку, партия в рудниках, новая татуировка и пикировка с федерацией – Непомнящий, несмотря на тяжелое поражение в матче, по-прежнему активен. А Дин после 15 мая и до сих пор не сыграл ни одной официальной партии. Вот главные турниры, от которых он отказался/снялся в последний момент:

● Азиатские игры в этом году проходили в родном городе Дина – Венчжоу. Весной сообщали, что чемпион мира возглавит сборную. Но в итоге Дин не сыграл ни в личном, ни в командном турнире;

● Кубок мира в Баку прошел без китайца, играть там он даже не собирался;

● в июне и июле Дин должен был сыграть в Global League в Дубае – первом в истории коммерческом командном турнире. Его имя мелькало во всех анонсах, но за доску китаец не сел;

● традиционный онлайн-турнир на платформе Chess.com – Speed Chess Challenge, проходит регулярно с участием всех сильнейших. Дин снялся с матча первого круга за несколько дней до старта, его место в заявке занял как раз Непомнящий.

Дин говорил, что не готов к публичности. Неужели причина в этом? 

Дин Лижэнь признавался, что был близок к завершению карьеры еще до турнира претендентов.

«Я не мог найти в игре удовольствия и хотел найти новое счастье в другом месте», – цитата китайца, которая после неожиданного шанса сыграть в чемпионском матче, казалось, потеряла актуальность. Во время матча мотивация Дина не вызывала сомнений. 

Сейчас внятных объяснений исчезновению Лижэня нет, больших интервью он тоже не давал с весны. Но можно вспомнить его слова, сказанные в мае, сразу после чемпионского матча.

– Корона слишком тяжелая, – заявил Дин на торжественном приеме в Китае местной прессе. – Я не люблю давать интервью, потому что приходится думать, что говорить, а что не говорить. Публичность, внимание СМИ – это все то, чего я не хочу.

– Но как вы будете жить дальше – ведь теперь внимание к вам будет приковано всегда? – спросили Дина.

Чемпион мира крепко задумался и обхватил голову руками – прямо как во время чемпионского матча.

А потом покачал головой и не дал никакого ответа. Китайцы пишут, что за час общения с журналистами Дин делал так пять раз. Хотя на конкретные вопросы отвечал четко:

– Что сделали сразу после победы?

– Пришел в номер и расплакался.

– Что читали во время матча?

– «Историю безумия в классическую эпоху» французского философа Мишеля Фуко. Купил эту книгу, чтобы лучше понимать «эклектичный» стиль моего секунданта Раппорта.

– За какую футбольную команду болеете?

– С детства мне нравились «Бавария» и «Ювентус». Но, став старше, понял, что корпоративное управление «Баварии» строже, а «Ювентус» – более гуманный. Всех, кто хочет уйти, они отпускают. И даже после того, как игроки уходят, они испытывают привязанность к бывшему клубу.

Отпустят ли шахматы Дин Лижэня?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximus388
Проклятье Непомнящего. Все его обыгравшие в матчах за корону так или иначе теряют прежний интерес к шахматам.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evergreen
Защищаться-то будет вообще, интересно..

Хикару (кажется) говорил, что якобы у Дина что-то со здоровьем, но может это просто отговорка
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Человек пропал на полгода после великой (для себя по крайней мере) победы. Немыслимо, невообразимо.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Вполне возможно, что у Дина психологические проблемы, а именно депрессия. Во всяком случае, очень на то похоже. Для экстравертов конечно будет удивительно, как так после подобного успеха и появившегося стороннего внимания можно терять эту перспективу постоянно быть на слуху, получать рекламные контракты, в принципе прокачивать медийность своей персоны? А вот можно. Дин явный интроверт и его слова о тяжести короны не сколько о том обрушившемся на него внимании, сколько про то, как тяжело ему вообще дался этот путь. Там всего было столько много, что полнометражку можно снять. Так что, кто не был в депрессии, до конца не поймет того, кто существует с ней годами. Сытый конному не пеший, как говорится. Даже хорошие, положительные эмоции попросту проходят мимо, их даже не замечаешь или они вовсе только раздражают. Из-за той пустоты, которая ест изнутри. Дину и всем, кто сталкивался с данной проблемой желаю выбраться из эмоциональной ямы.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#nikon
Пишет книгу о матче.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TY-214
Ответ Волька-ибн-Алёша
новый баба си
Баба Си не пропадал и участвовал в турнирах, он только в Москву не смог добраться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Vasin
Ответ TY-214
Будет забавно, если к концу 2024 года у него рейтинг будет ниже, чем у любого участника турнира претендентов.
А с чего бы его рейтингу упасть? Он не играет, рейтинг не меняется. Пара партий в год - и ты в рейтинг листе остаёшься. А что у всех остальных вырастет как на дрожжах - ой, не верится. Не те нынче тенденции)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edward XVII
может его как ту теннисистку - того?)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
интерес к себе приковывает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ophion
"Историю безумия" написал Мишель Фуко. Отдельно интересует: тот (или та?), кто прочитал_а Лароша Фуко, не читал_а ли еще и книгу про Дарта Аньяна?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Дмитриев
>> «Историю безумия в классическую эпоху» французского философа Лароша Фуко.
Автор книги Мишель Фуко. Фамилия Ларошфуко пишется слитно. Да, редактор бы спортсу не помешал.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tonyadams
Друзья, у вас в тексте ошибка: не в Будапеште, а в Бухаресте был этап Grand Chess Tour.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Светлана
Он должен играть в Sinquefield Cup во второй половине ноября...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий