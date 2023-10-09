«Бежал с мыслью: «Что угодно, но только девчонке не проиграть». Как наш стайер оказался на марафоне в Чикаго?

Один из лучших стайеров России Степан Киселев в воскресенье выступил на престижном марафоне в Чикаго.

Занял 20-е место с результатом 2:13.26 (а победитель, кениец Келвин Киптум, установил мировой рекорд – 2:00.35). Это очень крутое событие, учитывая, что уже 7 лет наши легкоатлеты в отстранении.

Вот главные вопросы:

● как Киселеву удалось пробраться в Чикаго, учитывая, что международная федерация не разрешает выступать даже в нейтральном статусе?

● зачем Степан побежал второй марафон за три недели (17 сентября он занял второе место на Московском марафоне)?

● как объяснить феноменальный сезон в марафонском беге, когда почти одновременно побили мужской и женский мировые рекорды, державшиеся много лет?

Киселев после финиша все объяснил.

Ого, Киселев приехал за свои деньги, стартовал с любителями и не мог даже поставить бутылку, чтобы пить на дистанции

– Никто не понял: вроде бы только что ты был на пьедестале в Москве и завершил сезон, но вдруг ты бежишь в Чикаго. Всего три недели между марафонами – это очень мощно. Как так вышло?

– В прошлом году я жил в США и тренировался с ребятами из местного клуба Second City Track Club. Я тогда искал компанию, потому что одному бегать скучно, и они сказали: «Без проблем, присоединяйся». Стал работать с их тренером Майклом Луччези. Потом вернулся в Россию, и вдруг Майкл написал: «Хочешь на марафон в Чикаго?»

А у меня спонсорские обязательства бежать «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московский марафон. Но и упустить шанс пробежать первый в жизни Major (серия, которая объединяет 6 лучших марафонов в мире – Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк – Sports.ru) я тоже не хотел.

Честно рассказал Майклу про ситуацию. Он ответил: «Да без проблем, приезжай после Москвы и беги просто в удовольствие. Зато кайфанешь от атмосферы».

Я сомневался до последнего момента. Московский марафон дался тяжело, форма не суперская, в горах я в этом сезоне тренировался мало... И думал: а смысл ехать? Если уж бежать «мэйджор» – так чтобы показывать приличный результат... А потом вдруг решил: «Да задолбал этот результат, мне 37 лет, неужели я не могу приехать и пробежать просто для себя?»

Билеты взял за неделю до марафона, прилетел за два дня до старта.

– А как же акклиматизация?

– В итоге получилось даже удачно. Старт марафона – в 7:30 утра, выезжать из дома пришлось около четырех. А я так и просыпался по московскому времени в три-четыре часа ночи. Не думаю, что акклиматизация как-то сказалась на моем результате.

– Я правильно поняла, что ты стартовал не из элитного кластера, а вместе с обычными бегунами-любителями?

– В Чикаго элитный кластер – это одно название. Ленточку, которая его отделяла, убрали еще до старта, и в итоге я встал прямо за Галленом Раппом (один из лучших американских марафонцев – Sports.ru).

– Как сложился бег?

– После старта я пристроился к группе, где бежали Рапп и японцы. Поддержка болельщиков на дистанции просто оглушила, это было нечто. Я еще бежал в форме местного клуба – видимо, это тоже сказалось. Мне так все орали!

Пачка у нас получилась мощная, и после 5 км я сказал себе: «Чувак, для тебя это слишком быстро». Оглянулся, пристроился к группе чуть сзади. Потом начались пункты питания, а я же, так как стартовал не из элитного кластера, не мог там заранее оставить свои бутылки. А пить из стаканчика на скорости 3 минуты на километр – нереально, почти все выливается. Пытаешься что-то поймать и глотаешь воздух.

Попросил бежавшего рядом американца: «Дай попить». Он мне без проблем сунул свою бутылку.

– При этом ты умудрился пробежать на минуту быстрее, чем в Москве в середине сентября!

– Начал вообще за 1:05. Понимал, что вторую половину буду сливать, но даже если бы сделал за 1:07 – был бы почти личный рекорд. Но на последних трех милях меня так «поставило», что я там почти пешком шел. Возможно, сказались проблемы с питанием по дистанции. А так можно было бы и лучший результат в карьере показать.

Но на самом деле, неважно. Я же ехал не за результатом, а чтобы испытать эту атмосферу. И она действительно невероятная. Там такие живые коридоры из зрителей, так орут, так поддерживают! Я порой даже хотел уже хоть немного в тишине пробежать. Чуть поспокойней было ближе к финишу, потому что туда зрителей пускали только с 9:30, а лидеры к этому моменту уже заканчивают дистанцию. Но это рассчитано на любителей.

– Есть видео, где тебе на дистанции и по-русски кричат.

– Это студенты из Чикагского университета, которым я помогал тренироваться. Слышал их, конечно. Приятно!

– Тебя на последних километрах чуть не догнала победительница женского забега Сифан Хассан.

– Жесть, я бежал с мыслью: «Что угодно, но только девчонке не проиграть». Перед ней ехала машина сопровождения, и я по звуку понимал, что они где-то близко.

Перед финишной прямой был подъемчик, а на нем экран. И тут я понял, что уже заканчиваю подъем, а она его только начинает, то есть секундах в 20-30 позади. И выдохнул: значит, точно не успеет догнать.

«Давно понял, что не топовый атлет. Но это не повод уходить из спорта»

– Вопрос, который возникнет у всех: как тебе удалось пробежать в Чикаго, учитывая, что наши легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе?

– Видимо, потому что я бежал за американский клуб и как любитель. Если бы попытался заявиться в элиту, наверное, возникли бы вопросы. А так в том же Чикаго было много русскоязычных участников, и все бежали без проблем.

– С негативным отношением не сталкивался?

– Никогда. Не только сейчас, но и когда тут жил в прошлом году. Я много с кем общался и в клубе Second City Track Club, и вообще – и ни разу никаких неприятных моментов не было.

– В России тебя хотят видеть на любом марафоне, предоставляют все условия. А тут ты приехал за свои деньги, без надежды на призы и даже не мог бутылку поставить, чтобы пить на дистанции. Не обидно?

– Нет, конечно. У меня адекватная самооценка, и я не считаю себя великим. Да, в России я довольно известен, но по мировым меркам – не элита. Но суть в том, что мир не строится на олимпийских победах, медалях – он гораздо шире. Я давно понял, что не топовый атлет, но это не повод для меня уходить из спорта.

У меня в России есть беговой клуб, я тренирую. Если раньше был полностью сфокусирован на собственной подготовке, то теперь бегаю скорее для себя, чтобы развеять голову. Какой-то базовый результат при этом держится, но чтобы бежать быстрее, нужно прикладывать сильно больше усилий.

Меня двигает вперед мечта. Прямо сейчас мечта – это собрать все «мэйджоры». Остается еще пять.

– Как это технически можно сделать?

– Четкого плана еще нет. Где-то, как в Берлине, нужно участвовать в лотерее, чтобы выиграть слот. В Бостоне заявка только по результатам.

Это, на самом деле, очень тяжелая и дорогая затея. Придется попыхтеть, но я буду потихоньку стремиться.

– Кениец Киптум в Чикаго установил уникальный мировой рекорд, чуть не выбежав марафон из двух часов. Две недели назад эфиопка Тигист Ассефа на две с лишним минуты улучшила мировой рекорд у женщин, который теперь равен 2:11.53. С чем ты связываешь такой рост результатов? Дело в кроссовках, новых методиках или чем-то еще?

– Не сильно задумывался об этом. Но мне кажется, тут можно посмотреть в сторону того, что одновременно идут дисквалификации и борьба с допингом. Мне трудно представить, как девчонка может шарашить марафон за 2:11. И при этом я жил в Кении и понимаю, какой там уклад. Для них спорт – это не просто спорт, а средство выживания. И они готовы пойти на все, чтобы заработать и вырваться из этой жизни. Потом, спустя годы, идут дисквалы, но деньги уже никто не отберет.

Если загоняться на эту тему, можно дойти до того, что нет смысла бегать. Но это неправильно, спорт не ограничивается олимпийской медалью, которая, по большому счету, никому не нужна, кроме политиков и чиновников. Спорт – это гораздо больше.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves; Instagram/stepan_kiselev_run