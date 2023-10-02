Знаете, почему девушек допустили до мужского чемпионата России по шахматам? Там просто некому играть

В музее-заповеднике «Царское село» стартует суперфинал чемпионата России по шахматам – турнир, в котором по идее должны участвовать лучшие гроссмейстеры страны. Казалось бы, условия располагают:

• интересная локация (в рамках программы «Шахматы в музеях» каждый год играют в новом месте. В 2022-м, например, был Чувашский государственный художественный музей в Чебоксарах);

• достойный призовой фонд (в этом году не раскрыт, в прошлом 11 миллионов рублей).

Тем не менее, суперфинал пропускают 4 гроссмейстера топ-уровня. Ян Непомнящий, Александр Грищук и Даниил Дубов сосредоточены на подготовке к международным турнирам. Сергей Карякин в теории мог бы сыграть – в «Царском селе» ничто не мешает выходить с флагом на каждую партию.

Но отказался, сославшись на подготовку к двум неназванным турнирам по быстрым шахматам, а потом добавил, что нужно просто повысить призовой фонд.

Этот маневр не поняла даже федерация.

«Гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который еще ни разу не завоевывал», – панч от пресс-службы ФШР.

Парадокс: что не удалось сделать федерации, на днях получилось у бывшего исполнительного директора ФШР Ильи Левитова. В его турнире Levitov Chess Week 22-26 сентября в Амстердаме сыграли все лидеры: Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук и Даниил Дубов. У любого из них (кроме Свидлера) рейтинг выше, чем у фаворита чемпионата страны Владислава Артемьева.

Особенностью турнира в «Царском селе» называют участие двух шахматисток – победительницы Кубка мира Александры Горячкиной и Екатерины Лагно (на фото ниже). Им предстоит сражаться с мужчинами, причем для Горячкиной это уже во второй раз.

«Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание», – анонсировал президент ФШР Андрей Филатов.

Внимание, безусловно, будет. Но что на самом деле стоит за решением впервые в истории пригласить в мужской турнир сразу двух женщин?

Все наглядно. Из 12 участников суперфинала чемпионата России-2021 за последние полтора года уехали и сменили спортивное гражданство шестеро, ровно половина. Хотя исполнительный директор ФШР Александр Ткачев по-прежнему не теряет оптимизма.

«В российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет», – парировал он.

А теперь смотрим на рейтинг. В шахматах знаковым рубежом считается отметка 2700. У Магнуса Карлсена давно за 2800, а рейтинг выше 2700 сейчас имеют 35 гроссмейстеров в мире.

• Осень 2021 года, последние месяцы, когда наши шахматисты еще выступали без ограничений. Сразу пять участников чемпионата страны преодолели отметку 2700. Хотя в том турнире точно так же не играли Непомнящий, Дубов, Грищук и Свидлер;

• 2022-й – 2700-ников осталось четверо;

• наконец, в этом году ни у одного из участников чемпионата страны нет рейтинга 2700. Владислав Артемьев имеет 2697, это 39-е место в мировом рейтинге.

Вот и ответ на вопрос, зачем позвали Горячкину и Лагно.

Два года назад Александра действительно была в мужском турнире слабейшей по рейтингу, ее приглашение выглядело скорее как пиар-акция. Но сейчас Горячкина и даже Лагно далеко не худшие среди мужчин. В суперфинал чемпионата страны попали сразу 4 гроссмейстера, у которых нет даже 2600 – это далеко от первой мировой сотни.

В 2021-м таких людей на турнире вообще не было, в прошлом году – уже трое (но молодой Володар Мурзин с тех пор сильно прибавил и уже имеет 2633).

Звучит парадоксально, но факт: в России просто нет сильных гроссмейстеров, чтобы сыграть в суперфинале чемпионата страны. И топовые женщины сейчас сильнее, чем мужчины-претенденты на это место.

У Горячкиной и Лагно два огромных преимущества: они не капризные (в женских шахматах призовой фонд меньше, и девушки в любом случае в выигрыше) и привлекают внимание к турниру. Так что есть шанс, что пробоину в мужских шахматах почти никто не заметит.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев, Максим Захаров, Илья Питалев