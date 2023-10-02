Дальний лес
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Знаете, почему девушек допустили до мужского чемпионата России по шахматам? Там просто некому играть

Сергей Карякин Сергей Карякин
сборная России сборная России
суперфинал чемпионата России
Екатерина Лагно
Александра Горячкина Александра Горячкина
Шахматы Шахматы

В музее-заповеднике «Царское село» стартует суперфинал чемпионата России по шахматам – турнир, в котором по идее должны участвовать лучшие гроссмейстеры страны. Казалось бы, условия располагают:

• интересная локация (в рамках программы «Шахматы в музеях» каждый год играют в новом месте. В 2022-м, например, был Чувашский государственный художественный музей в Чебоксарах);

• достойный призовой фонд (в этом году не раскрыт, в прошлом 11 миллионов рублей).

Тем не менее, суперфинал пропускают 4 гроссмейстера топ-уровня. Ян Непомнящий, Александр Грищук и Даниил Дубов сосредоточены на подготовке к международным турнирам. Сергей Карякин в теории мог бы сыграть – в «Царском селе» ничто не мешает выходить с флагом на каждую партию.

Но отказался, сославшись на подготовку к двум неназванным турнирам по быстрым шахматам, а потом добавил, что нужно просто повысить призовой фонд.

Этот маневр не поняла даже федерация.

«Гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который еще ни разу не завоевывал», – панч от пресс-службы ФШР.

Парадокс: что не удалось сделать федерации, на днях получилось у бывшего исполнительного директора ФШР Ильи Левитова. В его турнире Levitov Chess Week 22-26 сентября в Амстердаме сыграли все лидеры: Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук и Даниил Дубов. У любого из них (кроме Свидлера) рейтинг выше, чем у фаворита чемпионата страны Владислава Артемьева.

Особенностью турнира в «Царском селе» называют участие двух шахматисток – победительницы Кубка мира Александры Горячкиной и Екатерины Лагно (на фото ниже). Им предстоит сражаться с мужчинами, причем для Горячкиной это уже во второй раз.

«Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание», – анонсировал президент ФШР Андрей Филатов.

Внимание, безусловно, будет. Но что на самом деле стоит за решением впервые в истории пригласить в мужской турнир сразу двух женщин?

Все наглядно. Из 12 участников суперфинала чемпионата России-2021 за последние полтора года уехали и сменили спортивное гражданство шестеро, ровно половина. Хотя исполнительный директор ФШР Александр Ткачев по-прежнему не теряет оптимизма.

«В российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет», – парировал он. 

А теперь смотрим на рейтинг. В шахматах знаковым рубежом считается отметка 2700. У Магнуса Карлсена давно за 2800, а рейтинг выше 2700 сейчас имеют 35 гроссмейстеров в мире.

• Осень 2021 года, последние месяцы, когда наши шахматисты еще выступали без ограничений. Сразу пять участников чемпионата страны преодолели отметку 2700. Хотя в том турнире точно так же не играли Непомнящий, Дубов, Грищук и Свидлер; 

• 2022-й – 2700-ников осталось четверо;

• наконец, в этом году ни у одного из участников чемпионата страны нет рейтинга 2700. Владислав Артемьев имеет 2697, это 39-е место в мировом рейтинге.

Вот и ответ на вопрос, зачем позвали Горячкину и Лагно.

Два года назад Александра действительно была в мужском турнире слабейшей по рейтингу, ее приглашение выглядело скорее как пиар-акция. Но сейчас Горячкина и даже Лагно далеко не худшие среди мужчин. В суперфинал чемпионата страны попали сразу 4 гроссмейстера, у которых нет даже 2600 – это далеко от первой мировой сотни.

В 2021-м таких людей на турнире вообще не было, в прошлом году – уже трое (но молодой Володар Мурзин с тех пор сильно прибавил и уже имеет 2633).

Звучит парадоксально, но факт: в России просто нет сильных гроссмейстеров, чтобы сыграть в суперфинале чемпионата страны. И топовые женщины сейчас сильнее, чем мужчины-претенденты на это место.

У Горячкиной и Лагно два огромных преимущества: они не капризные (в женских шахматах призовой фонд меньше, и девушки в любом случае в выигрыше) и привлекают внимание к турниру. Так что есть шанс, что пробоину в мужских шахматах почти никто не заметит. 

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев, Максим Захаров, Илья Питалев

15 комментариев

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den70
А также в области балета мы впереди планеты всей!
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Федор Петров
"Два года назад Александра действительно была в мужском турнире слабейшей по рейтингу, ее приглашение выглядело скорее как пиар-акция." Какое такое приглашение, какая пиар-акция? Она честно отобралась из высшей лиги.
+6
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Alex Rhea
"пусть уезжают, новых нарожаем"
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Karamzin
50 лет назад прошел чемпионат СССР 1973 года, в нем участвовало участвовало 4 экс-чемпиона мира и 1 будущий чемпион. Как говорится, почувствуйте разницу.
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Dmitrii Shuka
На самом деле обилие турниров делают свое дело. Да и сколько можно этим ребятам играть между собой?:D
Шиманов, Андрейкин уехали в Казахстан, Непо, Свидлер, Дубов, Грищук на топ уровне катают.
Поэтому пускай себя проявляют молодежь, которой мало если честно. Есипенко вчера к примеру взял и проиграл.
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Vanek1411
Карякин в Думу вовсю тропинку протаптывает, а эти со своими шахматами дурацкими пристают. Вот заплатите, тогда царь соизволит.
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Mbest77
Получается, что 160 шахматистов, сменивших спортивное гражданство, входили в топ-300 лучших шахматистов страны 🤔
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Федор Петров
Ответ Федор Петров
"Два года назад Александра действительно была в мужском турнире слабейшей по рейтингу, ее приглашение выглядело скорее как пиар-акция." Какое такое приглашение, какая пиар-акция? Она честно отобралась из высшей лиги.
Вот таблица высшей лиги чемпионата России 2021 года. Три первых места проходят в суперфинал. Стоило бы исправить текст и извиниться перед Александрой.

https://ruchess.ru/upload/iblock/5dd/5dd155c93af5391ff7f9b5fa75c1defe.pdf
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PaulStar
что ж, поболеем за девчонок!
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Savardus
Директор ФШР - мы уже сделали 100 тысяч гроссмейстеров, еще миллион на подходе, генерал Кеноби
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Александр Никитин
Ответ Karamzin
50 лет назад прошел чемпионат СССР 1973 года, в нем участвовало участвовало 4 экс-чемпиона мира и 1 будущий чемпион. Как говорится, почувствуйте разницу.
как бы времена другие были, с появлением компьютеров шахматы изменились, так что нечего тут чувствовать разницу.
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Dmitrii Shuka
Ответ Karamzin
50 лет назад прошел чемпионат СССР 1973 года, в нем участвовало участвовало 4 экс-чемпиона мира и 1 будущий чемпион. Как говорится, почувствуйте разницу.
Сравнили тоже. Раньше это было идеей, играли везде, противостояние с США, следили за матчами по радио. Да и туриков не было столько. Стоит только сравнить сколько сыграл Карпов и Непо, думаю Ян уже имеет показатель х2 х3
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