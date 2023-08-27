249 комментариев

Фура сбила группу юных велосипедисток под Питером: две погибшие, водитель задержан. Что еще известно?
В Ленинградской области – трагедия с велосипедистами. В результате аварии на трассе «Скандинавия» погибли две девочки, еще семеро детей и трое взрослых пострадали.
Вот все, что известно на данный момент.
• Группа из 11 девочек 2008-2009 годов рождения, воспитанниц школы-интерната имени Коренькова в городе Сестрорецк, и машины сопровождения (в ней находился тренер) совершала тренировку на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области.
• Перед поселком Огоньки в машину сопровождения врезалась фура марки Scania. Она протаранила автомобиль сопровождения, после чего сбила группу велосипедисток.
• Два подростка погибли, еще семь девочек, их тренер и двое взрослых пострадали. Одну из девочек уже прооперировали, остальные пострадавшие тоже в больнице.
• Водитель фуры задержан. 31-летнего мужчину уже допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по статье 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.
«Разве так сложно смотреть на дорогу, а не залипать в телефон?»
Один из актуальных вопросов: имели ли велосипедисты разрешение проводить тренировку на федеральной трассе? Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов считает, что нет, и винит в случившемся тренера:
– Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу, – рассказал Екимов «Р-Спорту». – Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность.
Мы позвонили Александру Гусятникову – вице-президенту Европейского союза велосипедистов и многолетнему руководителю российского велоспорта. Он далеко не так категоричен.
– Случилась трагедия, и к огромному сожалению, не первая для нашего велоспорта, – заметил Гусятников. – Велосипедисты продолжают гибнуть на дорогах. Я бьюсь за то, чтобы появились какие-то разумные нормы сосуществования на дорогах спортсменов и велосипедистов, уже много лет, но пока сделать ничего не получается.
Можно говорить о том, что по правилам на трассу федерального значения могут выезжать спортсмены только старше 14 лет, с машиной сопровождения (эти требования соблюдены), при наличии специального разрешения. Но на практике часто выходит так, что получить это разрешение почти невозможно. А федеральное значение у нас сейчас практически у всех дорог. А тренироваться где-то нужно. Именно поэтому развитие шоссейного велоспорта в стране зашло в тупик.
У нас остается крайне мало молодых спортсменов, особенно – девочек. Кто после таких происшествий пойдет в велоспорт? Кто будет заниматься видом спорта, если негде тренироваться?
Я почти уверен, что эта тренировка на трассе «Скандинавия» была не первой, группа каталась там регулярно. Что поделать, если некоторые водители ведут себя грубо, бестолково, подло? Разве так сложно, например, посмотреть в зеркало при перестроении – вдруг там велосипедист? Или пропустить спортсмена и не выдавливать его во второй ряд? Или не залипать в телефон, а смотреть на дорогу? Это элементарные принципы поведения на дороге.
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Спортшкола имени Коренькова в Сестрорецке – один из центров развития велоспорта в Ленинградской области. Особенность учреждения – это интернат, то есть воспитанники там живут, учатся и тренируются. Названа школа в честь велосипедного тренера Владимира Коренькова. 24 ноября 2002 года он погиб в ДТП.
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Владимир Федоренко; fontanka.ru/2023/09/07/72679613/прокуратура Ленобласти; t.me/mashmoyka/
До слёз жаль девчонок, скорейшего выздоровления и возвращения в спорт всем пострадавшим!
Хочется что отметить: это согласование - жопоприкрывательство, сорян. Что есть это разрешение, что нет, никакой разницы для безопасности не будет.
Второе: велосипедисты в колонне обязаны ехать в один ряд, прижимаясь к правой части дороги, это регулярно не выполняется и велосипедисты едут полноценной группой.
Третье: сопровождающая машина совершила ошибку, приблизившись очень близко к той группе, которую она сопровождает. Смысл машины сопровождения кроме визуального сигнала машинах сзади, еще и прикрыть их от удара, а не становиться шаром для боулинга. Соблюдение адекватной дистанции до велосипедистов привело бы к рядовому ДТП. Пострадавшие взрослые из машины явно живы (и судя по повреждению авто, если они были пристёгнуты, то без серьезного ущерба для здоровья)
Но позиция чиновников просто омерзительна! Быстренько нашли козла отпущения - тренера и вешают на него всех собак. Это не скоростная трасса. Там ограничение - 90. По оснащению она - одна из лучших в России. Несколько полос дают возможность попутному транспорту спокойно обгонять. Где еще шоссейникам ездить? По городским велодорожам? Ха ха. По однополосным трассам за городом, когда нервные водители будут пытаться идти на обгон при первой возможности?
Проблема в отсутствии специализированных трасс, низкой культуре вождения и плохо развитой дорожной сети. Но она не решается. Гусятников - единственный адекватно высказался. А тренер сделал все возможное. И машина сопровождения была. Так что самовольно, без согласования - это все мимо.
очень эмпатично, страшно и горько - как велосипедисту. Здоровья выжившым, земля пухом ушедшим
Может построят какое-небудь несколько километровое кольцо с хорошим покрытием для тренировки шоссейников после этого несчастья? У нас всегда "пока гром не грянет..."
Направо поворачивает велосипедист и едет у края дороги. Рядом пролетает иномарка и начинает ему сигналить при легком перестроении влево.
Хз что у таких в голове.
Чувак мог просто испугаться и упасть под колёса этой же машины.