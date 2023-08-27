249 комментариев

В Ленинградской области – трагедия с велосипедистами. В результате аварии на трассе «Скандинавия» погибли две девочки, еще семеро детей и трое взрослых пострадали.

Вот все, что известно на данный момент.

• Группа из 11 девочек 2008-2009 годов рождения, воспитанниц школы-интерната имени Коренькова в городе Сестрорецк, и машины сопровождения (в ней находился тренер) совершала тренировку на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области.

• Перед поселком Огоньки в машину сопровождения врезалась фура марки Scania. Она протаранила автомобиль сопровождения, после чего сбила группу велосипедисток.

• Два подростка погибли, еще семь девочек, их тренер и двое взрослых пострадали. Одну из девочек уже прооперировали, остальные пострадавшие тоже в больнице.

• Водитель фуры задержан. 31-летнего мужчину уже допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по статье 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.

«Разве так сложно смотреть на дорогу, а не залипать в телефон?»

Один из актуальных вопросов: имели ли велосипедисты разрешение проводить тренировку на федеральной трассе? Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов считает, что нет, и винит в случившемся тренера:

– Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу, – рассказал Екимов «Р-Спорту». – Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность.

Мы позвонили Александру Гусятникову – вице-президенту Европейского союза велосипедистов и многолетнему руководителю российского велоспорта. Он далеко не так категоричен.

– Случилась трагедия, и к огромному сожалению, не первая для нашего велоспорта, – заметил Гусятников. – Велосипедисты продолжают гибнуть на дорогах. Я бьюсь за то, чтобы появились какие-то разумные нормы сосуществования на дорогах спортсменов и велосипедистов, уже много лет, но пока сделать ничего не получается.

Можно говорить о том, что по правилам на трассу федерального значения могут выезжать спортсмены только старше 14 лет, с машиной сопровождения (эти требования соблюдены), при наличии специального разрешения. Но на практике часто выходит так, что получить это разрешение почти невозможно. А федеральное значение у нас сейчас практически у всех дорог. А тренироваться где-то нужно. Именно поэтому развитие шоссейного велоспорта в стране зашло в тупик.

У нас остается крайне мало молодых спортсменов, особенно – девочек. Кто после таких происшествий пойдет в велоспорт? Кто будет заниматься видом спорта, если негде тренироваться?

Я почти уверен, что эта тренировка на трассе «Скандинавия» была не первой, группа каталась там регулярно. Что поделать, если некоторые водители ведут себя грубо, бестолково, подло? Разве так сложно, например, посмотреть в зеркало при перестроении – вдруг там велосипедист? Или пропустить спортсмена и не выдавливать его во второй ряд? Или не залипать в телефон, а смотреть на дорогу? Это элементарные принципы поведения на дороге.

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Спортшкола имени Коренькова в Сестрорецке – один из центров развития велоспорта в Ленинградской области. Особенность учреждения – это интернат, то есть воспитанники там живут, учатся и тренируются. Названа школа в честь велосипедного тренера Владимира Коренькова. 24 ноября 2002 года он погиб в ДТП.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Владимир Федоренко; fontanka.ru/2023/09/07/72679613/прокуратура Ленобласти; t.me/mashmoyka/