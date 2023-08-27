249 комментариев

Дальний лес
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Фура сбила группу юных велосипедисток под Питером: две погибшие, водитель задержан. Что еще известно?

Александр Гусятников
велошоссе велошоссе
происшествия происшествия
Вячеслав Екимов Вячеслав Екимов
Велоспорт Велоспорт

В Ленинградской области – трагедия с велосипедистами. В результате аварии на трассе «Скандинавия» погибли две девочки, еще семеро детей и трое взрослых пострадали.

Вот все, что известно на данный момент. 

• Группа из 11 девочек 2008-2009 годов рождения, воспитанниц школы-интерната имени Коренькова в городе Сестрорецк, и машины сопровождения (в ней находился тренер) совершала тренировку на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. 

• Перед поселком Огоньки в машину сопровождения врезалась фура марки Scania. Она протаранила автомобиль сопровождения, после чего сбила группу велосипедисток. 

• Два подростка погибли, еще семь девочек, их тренер и двое взрослых пострадали. Одну из девочек уже прооперировали, остальные пострадавшие тоже в больнице. 

• Водитель фуры задержан. 31-летнего мужчину уже допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по статье 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.

«Разве так сложно смотреть на дорогу, а не залипать в телефон?»  

Один из актуальных вопросов: имели ли велосипедисты разрешение проводить тренировку на федеральной трассе? Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов считает, что нет, и винит в случившемся тренера:

– Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу, – рассказал Екимов «Р-Спорту». – Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность.

 Мы позвонили Александру Гусятникову – вице-президенту Европейского союза велосипедистов и многолетнему руководителю российского велоспорта. Он далеко не так категоричен.

 – Случилась трагедия, и к огромному сожалению, не первая для нашего велоспорта, – заметил Гусятников. – Велосипедисты продолжают гибнуть на дорогах. Я бьюсь за то, чтобы появились какие-то разумные нормы сосуществования на дорогах спортсменов и велосипедистов, уже много лет, но пока сделать ничего не получается.

Можно говорить о том, что по правилам на трассу федерального значения могут выезжать спортсмены только старше 14 лет, с машиной сопровождения (эти требования соблюдены), при наличии специального разрешения. Но на практике часто выходит так, что получить это разрешение почти невозможно. А федеральное значение у нас сейчас практически у всех дорог. А тренироваться где-то нужно. Именно поэтому развитие шоссейного велоспорта в стране зашло в тупик. 

У нас остается крайне мало молодых спортсменов, особенно – девочек. Кто после таких происшествий пойдет в велоспорт? Кто будет заниматься видом спорта, если негде тренироваться? 

Я почти уверен, что эта тренировка на трассе «Скандинавия» была не первой, группа каталась там регулярно. Что поделать, если некоторые водители ведут себя грубо, бестолково, подло? Разве так сложно, например, посмотреть в зеркало при перестроении – вдруг там велосипедист? Или пропустить спортсмена и не выдавливать его во второй ряд? Или не залипать в телефон, а смотреть на дорогу? Это элементарные принципы поведения на дороге. 

*** 

Спортшкола имени Коренькова в Сестрорецке – один из центров развития велоспорта в Ленинградской области. Особенность учреждения – это интернат, то есть воспитанники там живут, учатся и тренируются. Названа школа в честь велосипедного тренера Владимира Коренькова. 24 ноября 2002 года он погиб в ДТП.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Владимир Федоренко; fontanka.ru/2023/09/07/72679613/прокуратура Ленобласти; t.me/mashmoyka/

249 комментариев

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Russ Ivan
Построить понтовую, но бесполезную трассу Ф1 в Сочи мы способны. А сделать десяток трасс для велошоссейников не престижно и особо не попилишь...
До слёз жаль девчонок, скорейшего выздоровления и возвращения в спорт всем пострадавшим!
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Alexander Shibaev
Написанное ниже не ставит своей целью снять хоть каплю вины с водителя Скании, скорее комментарий для снижения потенциального количества жертв на будущее.
Хочется что отметить: это согласование - жопоприкрывательство, сорян. Что есть это разрешение, что нет, никакой разницы для безопасности не будет.
Второе: велосипедисты в колонне обязаны ехать в один ряд, прижимаясь к правой части дороги, это регулярно не выполняется и велосипедисты едут полноценной группой.
Третье: сопровождающая машина совершила ошибку, приблизившись очень близко к той группе, которую она сопровождает. Смысл машины сопровождения кроме визуального сигнала машинах сзади, еще и прикрыть их от удара, а не становиться шаром для боулинга. Соблюдение адекватной дистанции до велосипедистов привело бы к рядовому ДТП. Пострадавшие взрослые из машины явно живы (и судя по повреждению авто, если они были пристёгнуты, то без серьезного ущерба для здоровья)
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Alex_V69
Ужасная трагедия! Соболезнования родным погибших!
Но позиция чиновников просто омерзительна! Быстренько нашли козла отпущения - тренера и вешают на него всех собак. Это не скоростная трасса. Там ограничение - 90. По оснащению она - одна из лучших в России. Несколько полос дают возможность попутному транспорту спокойно обгонять. Где еще шоссейникам ездить? По городским велодорожам? Ха ха. По однополосным трассам за городом, когда нервные водители будут пытаться идти на обгон при первой возможности?
Проблема в отсутствии специализированных трасс, низкой культуре вождения и плохо развитой дорожной сети. Но она не решается. Гусятников - единственный адекватно высказался. А тренер сделал все возможное. И машина сопровождения была. Так что самовольно, без согласования - это все мимо.
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Александр Василич
Все уже давно придумано. В Финке вдоль трассы строят велосипедные дорожки. Обычный асфальт. Длина разная везде-5,7,10 км. Попробуй туда заехать на авто или мотоцикле. Штраф какой то конский. Зимой используют для лыж,летом лыжероллеры и велики. Да просто для хотьбы или бега любительского.
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HeyPereh
Спорт, алло, а зачем в пуш добавлять эмодзи «😬»???
+63
-23
+40
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Veld
какая же скотина на водителе ((

очень эмпатично, страшно и горько - как велосипедисту. Здоровья выжившым, земля пухом ушедшим
+40
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+27
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Йохан Львович
Ответ Alexander Shibaev
Написанное ниже не ставит своей целью снять хоть каплю вины с водителя Скании, скорее комментарий для снижения потенциального количества жертв на будущее. Хочется что отметить: это согласование - жопоприкрывательство, сорян. Что есть это разрешение, что нет, никакой разницы для безопасности не будет. Второе: велосипедисты в колонне обязаны ехать в один ряд, прижимаясь к правой части дороги, это регулярно не выполняется и велосипедисты едут полноценной группой. Третье: сопровождающая машина совершила ошибку, приблизившись очень близко к той группе, которую она сопровождает. Смысл машины сопровождения кроме визуального сигнала машинах сзади, еще и прикрыть их от удара, а не становиться шаром для боулинга. Соблюдение адекватной дистанции до велосипедистов привело бы к рядовому ДТП. Пострадавшие взрослые из машины явно живы (и судя по повреждению авто, если они были пристёгнуты, то без серьезного ущерба для здоровья)
Из новости не вполне понятно, возможно, фура протаранила и автомобиль, и велосипедистов. Представляя вес фуры с тягачом, думаю, что легковушка вряд ли смогла бы сильно снизить скорость Скании перед ударом, слишком разные весовые категории. Если человек уснул за рулём, он ещё долго не сообразит, что произошло...
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Владислав Сычев
Под каждым словом Гусятникова можно подписаться. Водители при виде велосипедиста ведут себя как бык перед красной тряпкой. Обязательно нужно либо пресануть на обочину либо поглумиться. Продал шоссейник год назад, и пожалуй больше никогда не сяду на него…
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Бене Гессерит
Ответ Veld
какая же скотина на водителе (( очень эмпатично, страшно и горько - как велосипедисту. Здоровья выжившым, земля пухом ушедшим
Какая скотина на водителе? Корову в салоне вёз что ли?
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CoMoBo3
Ответ Russ Ivan
Построить понтовую, но бесполезную трассу Ф1 в Сочи мы способны. А сделать десяток трасс для велошоссейников не престижно и особо не попилишь... До слёз жаль девчонок, скорейшего выздоровления и возвращения в спорт всем пострадавшим!
Да кто будет на этих трассах кататься, вопрос не в этом. Культура вождения никакая. Когда появилась новость про велодорожку Москва — Питер, думалось, что не всё потеряно. А оказалось, что там просто гравийку сделали. В Германии, например, можно из Франкфурта доехать до Альп по асфальту, где 99% — полностью отдельная от машин велодорожка. А на совмещённых дорогах водители пугаются велосипедистов больше, чем велосипедисты водителей. В России шоссейный велоспорт надо давно приравнивать к экстремальным видам спорта. Люди в России, берите гравийники и не лезьте на автотрассы.
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Mi4eL
много раз видел велосипедистов. все грамотно было организовано машину прикрытия сзади и тд... какое же горе когда дети гибнут...
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Vasilii Naymov
как велосипедист скажу , есть личности которые "выдавливают " таким образом , особенно этим страдают дальнобои , в голове у водителя не возникает мысли ,что велосипедист попадет под воздушный поток и произойдет трагедия , водитель думает таким образом "проучить " . В городе тоже замечаю таких " учителей" ,это водители маршруток и автобусов. И водители считают себя невиновными ,и прямым текстом говорят ,"велосипедистам не место на дороги " ...
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Alexander Shibaev
Ответ Йохан Львович
Из новости не вполне понятно, возможно, фура протаранила и автомобиль, и велосипедистов. Представляя вес фуры с тягачом, думаю, что легковушка вряд ли смогла бы сильно снизить скорость Скании перед ударом, слишком разные весовые категории. Если человек уснул за рулём, он ещё долго не сообразит, что произошло...
моё предположение строится на личном опыте обгон таких колонн на Скандинавии. Они все едут очень близко к группам...
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Василий Жирков
Какой ужас!....
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alesel
Ответ HeyPereh
Спорт, алло, а зачем в пуш добавлять эмодзи «😬»???
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Tursus
Постоянно езжу по Скандинавии и практически каждый раз вижу тренирующихся велосипедистов, всегда подростков. Да, машина сопровждения есть, но никогда не оставляло ощущение неуместности этих групп на трассе. Сам в юности занимался велоспортом, но тогда интенсивность движения на любых дорогах была в разы меньше. Сейчас, думаю, нужно убирать тренирующихся с главных дорог. Но, к сожалению, нормальное покрытие на других дорогах найти очень сложно. Автор предыдущего поста или не знает качество иных дорог Лен области, или не представляет, какого качества они должны быть для велосипедистов.
Может построят какое-небудь несколько километровое кольцо с хорошим покрытием для тренировки шоссейников после этого несчастья? У нас всегда "пока гром не грянет..."
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Waiway
Ответ Lightning 91
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Ну вот сам и катайся на машине в горах. А я что то не вижу у нас законодательного приоритета машин перед велосипедами. Нет мозгов - не садись за руль вообще
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Ola BP
Ответ Владислав Сычев
Под каждым словом Гусятникова можно подписаться. Водители при виде велосипедиста ведут себя как бык перед красной тряпкой. Обязательно нужно либо пресануть на обочину либо поглумиться. Продал шоссейник год назад, и пожалуй больше никогда не сяду на него…
Вчера стою в Питере на перекрёстке, жду светофор.
Направо поворачивает велосипедист и едет у края дороги. Рядом пролетает иномарка и начинает ему сигналить при легком перестроении влево.
Хз что у таких в голове.
Чувак мог просто испугаться и упасть под колёса этой же машины.
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Mi4eL
Ответ Alexander Shibaev
ни разу не видел машину прикрытия сзади на Скандинавии, которая грамотно ехала за велосипедистами. Вот прям буквально "НИ РАЗУ". Пять метров до замыкающего - это не "грамотно".
я видел часто они так ещё немного в сторону встают и маячки есть. но против фуры это бесполезно ....
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тарантайка тарантайка
а водитель узбек. Незаменимый специалист
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Инфернал
Ответ Фоксвольф3399
может у него руль заклинило??? может сердечный приступ??? как там велосипедисты оказались??? не личное решение человека сел и поехал а группа под руководством уж не знаю кого на автобане тренируются, вы о чем ребята???? там даже на обочине стоять нельзя, вам не кажется это кринжатина какая то??? там скорость 110 разрешенная, велосипед едет максимум 30, получается 80км разницы, вы в городе попробуйте на 80 км поездить??? им нельзя там было тренироваться это понятно даже дураку....
И какой же пункт ПДД запрещает велосипедистам ездить по дороге общего пользования, которой эта трасса и является? Очередное перекладывание ответственности.
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Максим Тихонов
Смешно рассуждать про какое-то там разрешение, как будто его наличие как-то помогло бы избежать трагедию.
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arspurs9
Ответ Veld
какая же скотина на водителе (( очень эмпатично, страшно и горько - как велосипедисту. Здоровья выжившым, земля пухом ушедшим
Типичный велосипедист. Неразобравшись в ситуации (в посте ни слова, слова про сон или телефон никем не подтверждены) виноваты все вокруг другие. На деле же велосипедисты (в большинстве своем) ведут себя как короли жизни и свиньи на скоростных трассах и даже в городах, когда едут как душе захочется, ведь у нас в стране в любом случае чаще всего обвинят водителя авто.
+32
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Vasilii Naymov
Ответ Lightning 91
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а где тогда ? ведь специализированных трасс нет . Есть у нас трасса до аэропорта с хорошей заасфальтированной обочиной , но она не огорожена и шанс что тебя собъет пьяный довольно таки вЕлик . Я даже больше скажу кто занимается более менее профессионально велоспортом ,выбирает время ,когда машин минимум,чтобы никому не мешать , но это обычно зачастую рано утром , когда к сожалению за руль садятся "ребята после клуба "
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Alexander Shibaev
Ответ Mi4eL
много раз видел велосипедистов. все грамотно было организовано машину прикрытия сзади и тд... какое же горе когда дети гибнут...
ни разу не видел машину прикрытия сзади на Скандинавии, которая грамотно ехала за велосипедистами. Вот прям буквально "НИ РАЗУ". Пять метров до замыкающего - это не "грамотно".
+10
-2
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