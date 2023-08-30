97 комментариев

Дальний лес
Блог

Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?

Алина Горбачева
сборная России сборная России
женское катание женское катание
происшествия происшествия
Софья Федченко
Фигурное катание Фигурное катание

Реплика Натальи Марьянчик.

16-летнюю Алину Горбачеву целые сутки искали в Москве. Водолазы обшарили Москву-реку, служебные собаки — лес, «Лиза Алерт» подняла на ноги 90 добровольцев, футбольный «Спартак» разместил ориентировку прямо на домашнем стадионе.

Теперь, когда Алина нашлась в кинотеатре с мороженым в руке, есть риск почувствовать себя обманутыми: мол, из-за этого волновались? Хотя именно на такой исход мы надеялись и в него верили.

Горбачева – не тепличный домашний ребенок. Возможно, поэтому она и решилась на побег?  

Накал ситуации вроде бы требует однозначных выводов, кто виноват:

• тренер Софья Федченко: в 9 Алининых лет фактически забрала ее от родителей и взяла на себя полную ответственность за ребенка;

• мама Екатерина: жила в том же городе, но, судя по словам Алины «ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда», была к дочке ближе географически, чем душевно;

• папа Дмитрий: жил в Краснодаре, но, оказывается, был с Алиной постоянно на связи — и ничего не почувствовал?

• бабушка: тренер, по ее словам, украла у нее внучку, «перепрошив» мозги — и до момента пропажи всех все устраивало?

• фигурное катание: спорт, от которого подростки готовы сутками прятаться в парках и кафешках, даже зная, что их ищет весь город?

В этом списке сознательно нет самой Алины. Формально – потому что она несовершеннолетняя и не несет пока полной ответственности за свои поступки. А еще потому что аморально глумиться над подростком, который только что прошел через самую сложную ситуацию в жизни. 

Вокруг Алины Горбачевой было, как видите, очень много людей. Родные, тренер, которая заменила маму, наверняка — друзья по спорту. В свои 16 лет она успешней 99 процентов ровесников. Она известна, зарабатывает неплохие деньги, имеет фан-клуб и готовую профессию.

Алина точно не тот человек, кого можно упрекнуть в инфантилизме, пусть даже она и выглядит на 12 лет. История от Евгении Медведевой про то, как ее «за шкирятник» доставляли родные на тренировку и с тренировки — совсем не про Горбачеву. Алина вполне самостоятельна, и началось это не вчера.

Федченко рассказывала, как в 9 лет девочка умела стирать свои вещи и разогревать еду. Потом ездила одна на электричке из Твери в Москву. Потом, уже в Москве, два часа в один конец на метро на тренировку. Наконец, целые сутки выживать одной в мегаполисе — тоже задача со звездочкой, когда тебе 16.

Горбачева — далеко не тепличный ребенок, который привык, что его везде водят за ручку, а дома всегда ждет разогретый обед. Возможно, этим отчасти и объясняется ее поступок. Алина знала, что справится. Что, конечно, не отменяет огромных рисков.

Как теперь вернуться в прежнюю жизнь? Можно заблокировать вопросы, но не пережитые эмоции 

Может ли инцидент с пропажей быть просто стечением обстоятельств? Пропадают ли дети в благополучных семьях и вне контекста занятий профессиональным спортом? Конечно, да!

Вероятней ли такой инцидент в фигурном катании, чем в любом другом виде спорта? Тоже – да. Только здесь сочетаются ранняя профессионализация, экстремальные нагрузки и отсутствие системы централизованных сборов. Вряд ли тренировки, например, в художественной гимнастике легче, чем в фигурке. И тут, и там на пик формы выходят в 15-16 лет. Но разница в том, что из базы в Новогорске далеко не убежишь. 

Уход из дома — это всегда крик о помощи. Уход из дома не к подруге или к другу, не на тусовку, не к маме или папе, а просто в никуда, сидеть в вечернем кинотеатре и есть мороженое — еще и крик об одиночестве. Сколько бы людей ее ни окружали, когда плохо — пойти Алине оказалось не к кому.

У нее есть только фигурное катание и люди, которые так или иначе с ним связаны. Вычеркиваешь из жизни лед — и остаешься абсолютно одна. В спорте так у многих, ничего нового. И в этих рамках можно построить счастье, это подтвердит любая из наших олимпийских чемпионок.

Правда, у них на случай ссоры с тренером была какая-то «подушка», как те же мама с бабушкой у Медведевой. У Алины не оказалось никого. Только сверкающий мир кинотеатров и кофеен, где неважно, сколько оборотов ты прыгаешь и какую цифру увидела сегодня на весах.

Теперь Горбачевой предстоит возвращение в жизнь, которая вряд ли будет прежней. И если на вопросы журналистов можно наложить вето, то как заблокировать все пережитое ее родными и ей самой? Как удалить из жизни шум одного дня?

Как вообще начать жить заново? Возможно ли это?

Смогут ли все герои обнулить обиды и поставить чувства вровень с медальными амбициями?

Какие выводы сделает из этой истории Софья Федченко – тренер, чей профессиональный путь только начинается? Впереди у Софьи еще много разнообразных конфликтов с учениками, в том числе и с теми, кто придет после Алины. От этих выводов будет зависеть судьба не только Горбачевой. Где та грань, за которую тренеру лучше не заходить? 

Есть о чем подумать и всем нам. Случайно ли, что эпизод с исчезновением ребенка произошел именно в фигурном катании – виде спорта, где в последнее время много говорили как раз о методах работы с детьми? И если все же нет, неслучайно, что сделать, чтобы этого не повторилось? Может ли помочь, например, горячая линия, куда подростки-спортсмены могли бы анонимно обращаться с проблемами?  

Но главное – чтобы Алина восстановилась. И не стала в итоге тем самым канатом, который тянут каждый в свою сторону взрослые и (наверняка) любящие ее люди.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/alinochka_gorbachevasofya_fedchenko

97 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Можно минусить даже не читая. Писать подобные статьи, не зная обстоятельств это… скажу мягко: непрофессионально.
Спортс, я все понимаю, клики, бабки, нужен любой контент. Но хотя бы чуть-чуть посетителей сайта нужно уважать. Ну хоть самую малость.
+76
-21
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaroslav Prokhorov
Господи, какой цирк. Ей 16 (!!!) лет. Психанула, поругалась с тренером, пошла гулять по городу. Кафе, кинотеатр - захотелось побыть одной. Тут уже и про "крик об одиночестве" и "кто виноват"... И в комментариях аж к психиатрам отправляют... Мне это всё видится как то, что недожурналисты набросились на ситуацию и разрывают её по максимуму на желтуху. В частности, вот конкретно эта статья - сплошные додумки.
+55
-12
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Осипов
в 16 лет девчонка поехала посмотреть кино и поесть мороженого
АХТУНГ! АХТУНГ!
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arita1
Так и есть, поссорилась с тренером, устала, психанула - бывает. Но она не пошла к родителям, не позвонила им, не обратилась за помощью. Значит знала, что поддержки там получить не сможет.
Вообще картина в отношении родственников вырисовывается не очень хорошая, мягко говоря. Ощущение, что кроме как на "плохого тирана-тренера" ей в жизни не на кого положиться.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Михайловский
Где тут побег? Я понимаю ее нашли бы в электричке за 500 км от Москвы. Побалдела девочка немного одна, наверняка ей все друзья и знакомые телефон оборвали, что ее ищут, да и сама она не слепая, читала новости.
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arita1
Ответ Порядка.нет
Так она сама, с подачи "плохого тирана-тренера" , отвергла маму и родственников, окромя далеко живущего и "безопасного" для "плохого тирана-тренера" , папы....вот и образовалась пустыня....
Кого она там в 9 лет сама отвергла? Почему мама 7 лет не живёт с ней, алло? Ребёнок в этом виноват??
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Ответ Jaroslav Prokhorov
Господи, какой цирк. Ей 16 (!!!) лет. Психанула, поругалась с тренером, пошла гулять по городу. Кафе, кинотеатр - захотелось побыть одной. Тут уже и про "крик об одиночестве" и "кто виноват"... И в комментариях аж к психиатрам отправляют... Мне это всё видится как то, что недожурналисты набросились на ситуацию и разрывают её по максимуму на желтуху. В частности, вот конкретно эта статья - сплошные додумки.
Более того, нам даже точно неизвестно, поругалась ли фигуристка с тренером (эта информация из неназванного "источника") и была ли она все это время одна (а может быть, с подругой или молодым человеком). Ну ночевала же она где-то в ту ночь? И наверняка не на улице.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaroslav Prokhorov
Ответ Jaroslav Prokhorov
Господи, какой цирк. Ей 16 (!!!) лет. Психанула, поругалась с тренером, пошла гулять по городу. Кафе, кинотеатр - захотелось побыть одной. Тут уже и про "крик об одиночестве" и "кто виноват"... И в комментариях аж к психиатрам отправляют... Мне это всё видится как то, что недожурналисты набросились на ситуацию и разрывают её по максимуму на желтуху. В частности, вот конкретно эта статья - сплошные додумки.
Не надо позориться, отстаньте от девочки и не высасывайте свои психологические таланты из пальца. Главное, что нашлась, с остальным разберутся - она сама и её близкие люди!
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Менова
У меня большая просьба к фигуристам. Я знаю, многие из вас читают спортс и комментарии. Пожалуйста, поддержите Алину. Напишите ей в мессенджеры, в директ и т.д. слова поддержки. Дайте ей понять, что она не одна, что ей есть к кому пойти поделиться своими проблемами. Фигурное катание - очень конкурентная среда, но я знаю, что в беде - это действительно одна семья и все едины, никто друг друга не бросит.
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Тармасинов
Ответ unreality
Можно минусить даже не читая. Писать подобные статьи, не зная обстоятельств это… скажу мягко: непрофессионально. Спортс, я все понимаю, клики, бабки, нужен любой контент. Но хотя бы чуть-чуть посетителей сайта нужно уважать. Ну хоть самую малость.
А какие вам нужны дополнительные обстоятельства? Есть факты о жизни 16-летней девушки с тренером, а не с мамой, есть интервью бабушки и папы, слова самой фигуристки о матери. Наверное, даже под большим интервью самой Горбачевой с объяснением всех причин вы напишете что-то в духе: "Ну мы же не знаем, что у нее в душе, девочка закрылась от вопросов и внешнего мира". За кликами тут гонитесь вы со своим квазиморализмом
+28
-17
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edgardinho
Осуждаю всех коментаторов, которые на кинулись на Алину... в угол, ремень, запереть и тд... бесчеловечные звери чесслово. То ли своих детей нет, то ли ... ай тут можно много чего перечислять. Последний кто виноват в ситуации это Она...
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь
Поэтичная статья. А всё до банальности просто, ребёнок не домашний. Если бы её воспитывала мама с папой такого бы не было. Она знает, что тренер это только тренер. Поругалась и пошла с обидой на тренера, на родителей. Обычная детская обида, я некому не нужна. Очень многие дети таки и убегают из дома.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arita1
Тут ситуация посерьёзнее "подросток психанул и ушёл из дома ночевать подружке".
Куча тревожных звонков:
1) после пары тренеровок, девочка в 9 лет, готова ехать за тренером на край света и признается ему в любви.

2) мама отпускает девочку в 9 лет жить в другой город сначала в одну чужую семью, потом к другому чужому человеку.

3) мама, через годы, когда девочка подрастает, всё-таки переезжает в Москву, но ребёнок всё-равно оказывается в квартире у тренера!

3) постоянные оговорки в речи Алины о тренере: "она мне, как мама". При том о маме: " Ну иногда мне пишет". Повеяло холодком...Нет, тут просто лед ледяной.

4) Даже свой отпуск Алина проводит не с мамой, а с тренером. Все расходы, судя по всему, берёт на себя тренер. - Мама, аууу!?

5) Не общаются с Алиной и бабушка, и дядя, но с удовольствием злословят о тренере, на которого сами сгрузили воспитание и заботы о ребёнке.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
idemidov
"в этом списке нет самой Алины... потому что аморально глумиться". То есть над теми кто есть в списке вы аморально глумитесь что ли?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shtirly
Ответ Макс Осипов
в 16 лет девчонка поехала посмотреть кино и поесть мороженого АХТУНГ! АХТУНГ!
Так прикол в том, что если бы между взрослыми были НОРМАЛЬНЫЕ взаимоотношения, то, что ребенок пошел кофе попить не было бы проблемой.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
Ответ Станислав Михайловский
Где тут побег? Я понимаю ее нашли бы в электричке за 500 км от Москвы. Побалдела девочка немного одна, наверняка ей все друзья и знакомые телефон оборвали, что ее ищут, да и сама она не слепая, читала новости.
Побалдела, ночуя на лестнице в подъезде. Интересное у вас понятие балдежа. Вам бы так, да?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЕПБ
Сми конечно показали себя во всей красе своими заголовками,особенно о найденных личных вещах фигуристки на берегу,в результате оказалось нашли чьи то носки не понятно кому принадлежавшие.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Честно говоря, угарнула от штампа про "блестящий мир кинотеатров и кафе". Сразу повеяло "ревущими 20-ми", бурлеском и звёздами голливудского немого кино. Ну к чему столько пафоса?
А по факту. Откуда, автор, информация про то что Алина была с мороженым в руке, а самое главное - о том, что она все это время была одна?! Мне вот видится картина первой любви и побега к объекту обожания. Но на эту тему мы можем только фантазировать, так как подробности нам неизвестны (и вряд-ли кто-то сообщит).
Опять же, никто не знает какие были взаимоотношения у девушки в семье и был ли вообще конфликт с тренером (эта информация тоже из неназванного "источника").
А если вся статья основана на выдумках и предположениях - то грош цена такой статье. Ставлю минус.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Волков
Не надо искать виноватых, она сама напортачила! Выключила связь и пошла в загул по интересам. Не надо забывать, что ей 16 лет, она могла думать, что один денёк её искать никто не будет.
А сейчас приходит осознание.
Скоро она сама что нибудь расскажет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Ответ Kovka Gnutik
Почему до сих пор ещё не озвучена версия самой Алины? Похоже все боятся, что девочка может сказать: "Просто хотела немного побыть одна".
Ага, и никакой тебе сенсации...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белый офицер
С Горбачевыми в России все время проблемы.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Ответ Данил Тармасинов
А какие вам нужны дополнительные обстоятельства? Есть факты о жизни 16-летней девушки с тренером, а не с мамой, есть интервью бабушки и папы, слова самой фигуристки о матери. Наверное, даже под большим интервью самой Горбачевой с объяснением всех причин вы напишете что-то в духе: "Ну мы же не знаем, что у нее в душе, девочка закрылась от вопросов и внешнего мира". За кликами тут гонитесь вы со своим квазиморализмом
У нас тут спортивный сайт, а не лавка с бабками у подъезда.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
psokol88
Ответ unreality
Можно минусить даже не читая. Писать подобные статьи, не зная обстоятельств это… скажу мягко: непрофессионально. Спортс, я все понимаю, клики, бабки, нужен любой контент. Но хотя бы чуть-чуть посетителей сайта нужно уважать. Ну хоть самую малость.
Не читая, не анализируя и не думая, не стоит минусить или оценивать ни одного факта, статьи
или события. Это мой вам добрый совет на будущее.

А эта статья, как бы правильнее сказать, размышление о случившемся.
И без резких эпитетов и оценок.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaroslav Prokhorov
Ответ Буня Хох
Более того, нам даже точно неизвестно, поругалась ли фигуристка с тренером (эта информация из неназванного "источника") и была ли она все это время одна (а может быть, с подругой или молодым человеком). Ну ночевала же она где-то в ту ночь? И наверняка не на улице.
Вот и я о чём. Писать подобные статьи - натуральный журналистский позор.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Федченко урок на всю жизнь
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий