97 комментариев

Реплика Натальи Марьянчик.

16-летнюю Алину Горбачеву целые сутки искали в Москве. Водолазы обшарили Москву-реку, служебные собаки — лес, «Лиза Алерт» подняла на ноги 90 добровольцев, футбольный «Спартак» разместил ориентировку прямо на домашнем стадионе.

Теперь, когда Алина нашлась в кинотеатре с мороженым в руке, есть риск почувствовать себя обманутыми: мол, из-за этого волновались? Хотя именно на такой исход мы надеялись и в него верили.

Горбачева – не тепличный домашний ребенок. Возможно, поэтому она и решилась на побег?

Накал ситуации вроде бы требует однозначных выводов, кто виноват:

• тренер Софья Федченко: в 9 Алининых лет фактически забрала ее от родителей и взяла на себя полную ответственность за ребенка;

• мама Екатерина: жила в том же городе, но, судя по словам Алины «ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда», была к дочке ближе географически, чем душевно;

• папа Дмитрий: жил в Краснодаре, но, оказывается, был с Алиной постоянно на связи — и ничего не почувствовал?

• бабушка: тренер, по ее словам, украла у нее внучку, «перепрошив» мозги — и до момента пропажи всех все устраивало?

• фигурное катание: спорт, от которого подростки готовы сутками прятаться в парках и кафешках, даже зная, что их ищет весь город?

В этом списке сознательно нет самой Алины. Формально – потому что она несовершеннолетняя и не несет пока полной ответственности за свои поступки. А еще потому что аморально глумиться над подростком, который только что прошел через самую сложную ситуацию в жизни.

Вокруг Алины Горбачевой было, как видите, очень много людей. Родные, тренер, которая заменила маму, наверняка — друзья по спорту. В свои 16 лет она успешней 99 процентов ровесников. Она известна, зарабатывает неплохие деньги, имеет фан-клуб и готовую профессию.

Алина точно не тот человек, кого можно упрекнуть в инфантилизме, пусть даже она и выглядит на 12 лет. История от Евгении Медведевой про то, как ее «за шкирятник» доставляли родные на тренировку и с тренировки — совсем не про Горбачеву. Алина вполне самостоятельна, и началось это не вчера.

Федченко рассказывала, как в 9 лет девочка умела стирать свои вещи и разогревать еду. Потом ездила одна на электричке из Твери в Москву. Потом, уже в Москве, два часа в один конец на метро на тренировку. Наконец, целые сутки выживать одной в мегаполисе — тоже задача со звездочкой, когда тебе 16.

Горбачева — далеко не тепличный ребенок, который привык, что его везде водят за ручку, а дома всегда ждет разогретый обед. Возможно, этим отчасти и объясняется ее поступок. Алина знала, что справится. Что, конечно, не отменяет огромных рисков.

Как теперь вернуться в прежнюю жизнь? Можно заблокировать вопросы, но не пережитые эмоции

Может ли инцидент с пропажей быть просто стечением обстоятельств? Пропадают ли дети в благополучных семьях и вне контекста занятий профессиональным спортом? Конечно, да!

Вероятней ли такой инцидент в фигурном катании, чем в любом другом виде спорта? Тоже – да. Только здесь сочетаются ранняя профессионализация, экстремальные нагрузки и отсутствие системы централизованных сборов. Вряд ли тренировки, например, в художественной гимнастике легче, чем в фигурке. И тут, и там на пик формы выходят в 15-16 лет. Но разница в том, что из базы в Новогорске далеко не убежишь.

Уход из дома — это всегда крик о помощи. Уход из дома не к подруге или к другу, не на тусовку, не к маме или папе, а просто в никуда, сидеть в вечернем кинотеатре и есть мороженое — еще и крик об одиночестве. Сколько бы людей ее ни окружали, когда плохо — пойти Алине оказалось не к кому.

У нее есть только фигурное катание и люди, которые так или иначе с ним связаны. Вычеркиваешь из жизни лед — и остаешься абсолютно одна. В спорте так у многих, ничего нового. И в этих рамках можно построить счастье, это подтвердит любая из наших олимпийских чемпионок.

Правда, у них на случай ссоры с тренером была какая-то «подушка», как те же мама с бабушкой у Медведевой. У Алины не оказалось никого. Только сверкающий мир кинотеатров и кофеен, где неважно, сколько оборотов ты прыгаешь и какую цифру увидела сегодня на весах.

Теперь Горбачевой предстоит возвращение в жизнь, которая вряд ли будет прежней. И если на вопросы журналистов можно наложить вето, то как заблокировать все пережитое ее родными и ей самой? Как удалить из жизни шум одного дня?

Как вообще начать жить заново? Возможно ли это?

Смогут ли все герои обнулить обиды и поставить чувства вровень с медальными амбициями?

Какие выводы сделает из этой истории Софья Федченко – тренер, чей профессиональный путь только начинается? Впереди у Софьи еще много разнообразных конфликтов с учениками, в том числе и с теми, кто придет после Алины. От этих выводов будет зависеть судьба не только Горбачевой. Где та грань, за которую тренеру лучше не заходить?

Есть о чем подумать и всем нам. Случайно ли, что эпизод с исчезновением ребенка произошел именно в фигурном катании – виде спорта, где в последнее время много говорили как раз о методах работы с детьми? И если все же нет, неслучайно, что сделать, чтобы этого не повторилось? Может ли помочь, например, горячая линия, куда подростки-спортсмены могли бы анонимно обращаться с проблемами?

Но главное – чтобы Алина восстановилась. И не стала в итоге тем самым канатом, который тянут каждый в свою сторону взрослые и (наверняка) любящие ее люди.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/alinochka_gorbacheva, sofya_fedchenko