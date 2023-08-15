Шахматный Кубок мира, проходящий в Азербайджане, на пороге ключевых матчей: впереди четвертьфиналы у мужчин и полуфиналы у женщин.

Увы, наши мужчины уже не претендуют на трофей, а вот у женщин все возможно. Погружение – в пяти фактах.

У Непо теперь есть татуировка! Но она не помогла одолеть индийца

Дальше всех из наших прошел недавний претендент на корону Ян Непомнящий. Он на тай-брейке уступил индийскому гроссмейстеру Сантошу Видиту.

Эта пара единственной из всех в 1/8 финала закончила основное время вничью. Казалось, что в более быстром формате Яну будет проще: все-таки соперник заметно уступает в рейтинге (2719 против 2779). Но первые две партии также оказались ничейными, а в «десятиминутках» Видит запутал россиянина.

Но, по крайней мере, Ян привлек внимание дресс-кодом и обнаружившейся татуировкой на руке. Кажется, прошлой зимой, когда Непомнящему не разрешили играть в футболке с цитатой Месси («Че уставился, придурок? Иди отсюда»), рисунка еще не было.

Вот Ян из декабря-2022.

А вот лето-2023, вскоре после чемпионского матча с Дином – татуировка появилась.

Что это изображено? Что за строки? Может быть, Ян поделится.

На первый взгляд похоже на знак Даров Смерти из серии романов и фильмов про Гарри Поттера.

Половина участников четвертьфинала – из Индии. Кто эти люди?

Такого в истории еще не было: четверо среди восьмерки лучших на кубке мира – индийцы.

На подходе блестящее поколение индийских вундеркиндов: Гукешу – 17 лет, Рамешбабе во время Кубка мира исполнилось 18, Эригайси – 19. Все они в топе списка самых молодых гроссмейстеров в истории.

Гукеш Доммараджу (это имея точно стоит запомнить) здесь отстает от Сергея Карякина всего на месяц. Но если Карякин Кубок мира (и, похоже, остальные международные турниры) пропускает, то Гукеш уже ворвался в мировой топ-10 и подобрался к Непомнящему в актуальном рейтинге.

На этом фоне 28-летний Видит, которому уступил Ян, кажется ветераном. Хотя из россиян, отобравшихся на Кубок мира, он был бы одним из самых молодых, младше только Андрей Есипенко (ему 21).

А где все россияне, если не считать Непо?

На бумаге наш состав на Кубок мира казался внушительным. Приехали все топы последних лет, кроме Карякина: Александр Грищук, Петр Свидлер, Даниил Дубов. Грищук вылетел сразу, Есипенко проиграл в 1/16, Дубов прошел один круг, Свидлер – два, уступив местному шахматисту Нихату Абасову. Тот, похоже, проводит турнир жизни и как раз сыграет в четвертьфинале с Видитом, выбившим Непо.

Дальше всех (если не брать Яна) продвинулся Алексей Сарана – действующий чемпион Европы, который теперь представляет Сербию. Сарана обыграл сильного американца Уэсли Со, но уступил другому представителю США Леньеру Домингесу.

Кто в четвертьфинале: четверо индусов, два американца, азербайджанец Абасов и Магнус Карлсен. У россиян – впервые за 23 года проведения Кубка мира – на этой стадии никого нет. Вот статистика нашего представительства в четвертьфиналах Кубка мира за последние 10 лет:

2013 год – 4 участника

2015 – 2

2017 – 2 (один из них, Владимир Федосеев, на Кубке мира-2023 уже представлял Словению)

2019 – 2

2021 – 2 (один из них снова Федосеев)

2023 – 0

Это тенденция или неприятная случайность? В начале лета мы писали, что среди топ-100 лучших гроссмейстеров мира есть только один россиянин, родившийся после 2000 года – как раз Андрей Есипенко. А недавно удивлялись, что в российских шахматах вообще может остаться один Карякин.

Кажется, все-таки не случайность.

Карлсен чудом спасся, а потом вынес Иванчука

Магнус Карлсен приехал на Кубок мира за последним недостающим титулом в резюме. Как ни странно, именно этот турнир норвежец еще никогда не выигрывал. А в Баку уже добился лучшего результата в карьере на Кубке мира, но конечно, ему этого мало.

В 1/8 финала Магнус чуть не вылетел от 18-летнего немца Винсента Каймера, проиграв первую же классическую партию. Вот, например, реакция на это поражение от одного из соперников – Хикару Накамуры.

Карлсен отыгрался в следующей партии, но не скрывал рефлексии:

– Честно говоря, с самого первого дня Кубка мира меня мучает вопрос: что я вообще здесь делаю? – откровенничал норвежец. – Почему трачу время на классические шахматы, которые считаю нервными и скучными? Это не лучшее психологическое состояние, но именно такие мысли меня посещают. Если я вылечу, это будет еще одно унижение на Кубке мира. Я, скорее всего, уже через пару дней забуду об этом, но все же хочется большего.

Пока Магнус в порядке: одолел Каймера на тай-брейке, а потом дважды обыграл в классику украинского ветерана Василия Иванчука.

В четвертьфинале Карлсену явно не будет скучно: в соперники достался тот самый индиец Гукеш. Похоже на досрочный финал.

Горячкина – фаворит в борьбе за титул?

Россиянки, в отличие от участников открытого мужского турнира, в Баку хороши: Александра Горячкина уже в полуфинале, в четвертьфинале покинула турнир Полина Шувалова, до 1/16 добрались Ольга Баделько и Алина Бивол. Быстро вылетела только действующая обладательница Кубка мира Александра Костенюк, которая в Баку впервые играла под флагом Швейцарии.

Горячкина (на фото) в четвертьфинале в трех партиях тай-брейка одолела Харику Дронавалли из Индии – сильную шахматистку, которая в прошлом году помогла команде выиграть шахматную Олимпиаду, играя на девятом месяце беременности.

Горячкина теперь считается одним из главных фаворитов: четырехкратная чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь с Кубка мира уже вылетела, а в полуфинале Александра сыграет с ее соотечественницей, которая тоже владела короной – Тань Чжаньи. В последнем турнире претендентов Горячкина ей уступила.

В случае успеха потенциальная соперница Александры по финалу – Анна Музычук из Украины или болгарка Нургюль Салимова. Она как раз выбила на тай-брейке нашу Полину Шувалову.

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По регламенту первые три участника Кубка мира получают путевки в турнир претендентов 2024 года. Но у женщин интриги уже нет: Горячкина отобралась через Гран-при, так что независимо от результатов оставшихся встреч путевки получат Музычук, Салимова и Тань Чжуньи.

У мужчин уже в турнире претендентов только Ян Непомнящий – как проигравший в последнем чемпионском матче. Остальным, включая Карлсена (если у него вдруг появится такое желание), предстоит борьба в финале и матче за третье место.

Партии стартуют уже во вторник, 15 августа. Решающие встречи – 23 августа.

Фото: Gettyimages.ru/Waleed Zein/Anadolu Agency; IMAGO/Norbert Wienold/Global Look Press; Instagram/fide_chess