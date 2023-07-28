47 комментариев

Дальний лес
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После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?

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Филипп Шветский
Фигурное катание Фигурное катание

Доктор Филипп Шветский в центре инфополя.

На днях он подал в суд на журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта, не согласившись с оценкой своей роли в деле Камилы Валиевой. А затем дал интервью ТАСС, где, кажется, откровенно – и местами сенсационно – рассказал о том, что происходило в олимпийском Пекине и чуть раньше. 

Вот главные тезисы:

1. Шветский сильно пострадал от допингового дела Валиевой – как репутационно, так и финансово. Он лишился работы в сборной по фигурному катанию и получил два взыскания. 

«Будь я обывателем, при том информационном фоне, что сложился, я бы тоже на Шветского думал. И этот шлейф тянется за мной, я получил два взыскания с последующим увольнением и лишением поощрений, сегодня любое мое появление на льду раздувается в СМИ». 

2. Шветский был не единственным врачом, который работал с группой Тутберидзе до и во время Игр-2022 в Пекине. Все препараты, которые принимала Валиева, были многократно перепроверены. Объяснения, откуда взялся триметазидин, у Шветского нет.

«С Камилой были тренеры, три врача – два на катке и я как врач сборной. Она всегда была в контакте, спрашивала, что можно, что нельзя. Плюс существуют два приложения – WADA и РУСАДА, где все эти вещи прописаны. Все, что она принимала внутрь, – а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы (биологически активные добавки) – было множество раз проверено.

Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99% исключаю эту возможность (засорения разрешенной добавки – Sports.ru), хотя, конечно, один процент остается всегда».

3. Шветский – несмотря на официальный статус врача группы – был не согласен с тем, какие препараты и биодобавки принимала Валиева при подготовке к Олимпиаде. Врач считал, что все необходимые организму вещества она может получать из продуктов питания.

«Камила пила L-карнитин, гипоксен, но и по ним нет никаких исследований. По мне, это только лишняя химическая нагрузка на организм»

4. Шветский давал показания по делу Валиевой не только в РУСАДА, но и в МВД. Почему это важно? Расскажем чуть ниже.

«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я был в РУСАДА».

5. На слушаниях в Пекине сторона Валиевой представила версию о том, что запрещенный триметазидин попал в ее организм после того, как спортсменка воспользовалась одной посудой с дедушкой, который принимал лекарство по медицинским показаниям. Шветский утверждает, что эта версия – просто первое, что пришло в голову.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии – для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому – да, это первое, что могло прийти нам в голову».

Возможно, это просто неудачная формулировка, а на самом деле доктор хотел сказать чуть другое: нам нужно было быстро понять, как вещество попало в организм, и первым делом подумали на деда. Но как сказано, так сказано.

Кто прописал Валиевой бесполезный препарат советских времен? Это был даже не триметазидин

Это интервью – тот случай, когда после прочтения возникает еще больше вопросов, чем было до этого. Вот самые основные: 

1. Кто все-таки отвечал за медицинское обеспечение группы Тутберидзе и сборной России по фигурному катанию в олимпийском сезоне?

Шветский говорит о трех врачах, двое из которых были «на катке» – то есть, очевидно, работали со спортсменами плотнее, чем сам Шветский как врач сборной.

Кто эти люди? Почему их фамилии до сих пор не звучат, а сами они (в отличие от того же Шветского) за весь сезон ни разу не попадали в кадр? 

2. Судя по словам Шветского, решающее слово – какие препараты должна принимать Валиева – было не за ним. Тогда за кем?

Так, Шветский был против приема L-карнитина и гипоксена. Они разрешены, но доктор считал их бесполезными в отсутствие качественных исследований. Похоже, он прав: например, гипоксен – антигипоксическое средство, синтезированное в СССР в конце 1970-х. Применялось в основном альпинистами и людьми, работающими в условиях экстремальной гипоксии. Исследований о его приеме в фигурном катании не существует.

Кто решил, что 15-летняя Валиева будет принимать именно эти препараты? Если не врач сборной Шветский, то кто составлял список рекомендуемых лекарственных средств и впоследствии следил за тем, чтобы предписания соблюдались? И если Валиевой прописали (скорее всего) бесполезный препарат советских времен – то где гарантия, что точно так же кто-то не прописал ей триметазидин?

3. Шветский говорит, что после возвращения из Пекина давал показания не только в РУСАДА, но и в МВД. МВД точно не стало бы расследовать допинг-дело, пусть и самое громкое в году.

В России уголовная или административная ответственность за допинг предусмотрена только для персонала спортсмена и лиц, склонявших к употреблению запрещенных средств и методов. В случае, когда речь идет о несовершеннолетних, для врача или тренера предусмотрена санкция в виде запрета на профессиональную деятельность, штрафа до 1 млн рублей и даже ограничения свободы до 1 года.

Получается, уголовное дело в России для врача и тренера Валиевой – не миф, а реальность? И по этому вопросу проводилось как минимум предварительное следствие? Каковы его результаты?

В теории, даже если Валиеву полностью оправдают в CAS, это не должно повлиять на расследование против ее персонала. 

4. Этери Тутберидзе несколько лет назад в интервью Владимиру Познеру говорила о том, что в отсутствие варианта «прокапаться» ей приходится искать замену запрещенному мельдонию, «потому что все равно им нужно давать какие-то витамины, которые будут помогать восстанавливаться от усталости».

Как это сочетается со взглядами Шветского, который против не только капельниц (кстати, они запрещены WADA), но даже БАДов и разрешенных восстановительных препаратов? Почему именно этого врача Тутберидзе пригласила в свою группу (и это было уже после интервью на Первом)? Какую альтернативу для восстановления предложил Шветский?

5. Главная цитата из Шветского про версию, как триметазидин попал в организм Валиевой через общий стакан с дедушкой – «это первое, что могло прийти нам в голову». Этими словами доктор фактически обнажает всю защиту, на которой строилось дело Валиевой.

Еще раз: может, это неудачная формулировка – но точно ли арбитры CAS примут это во внимание?

Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне – впереди, они состоятся в конце сентября. На первом рассмотрении дела в Пекине мама Камилы утверждала, что дедушка спортсменки принимает триметазидин после операции на сердце. Более того, сам дедушка прислал видеозапись из автомобиля, на котором он возил Валиеву на тренировки, с упаковкой триметазидина. 

Имел ли право Шветский – как ключевой свидетель – комментировать дело Валиевой до вынесения вердикта? Зачем доктор дезавуирует версию, на которой строится защита его клиента? Прочитают ли эти слова в CAS (странно, если нет)? Или, возможно, от версии с дедушкой отказались давно, и теперь Валиева объясняет попадание триметазидина иначе? Но как тогда отнесутся к такому несовпадению версий в Лозанне?

*** 

Мы предложили Филиппу Шветскому дать интервью и ответить на все эти вопросы. Ответы на них мы узнаем в любом случае.

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф

47 комментариев

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Viks
Смешные вы. Неужели кто-то когда-то думал, что дедушка причём?
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Е...С
Хочется, чтобы наказали тех, кто действительно виновен, но это, наверное, из разряда фантастики.
+9
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Syndycate
Сотникова, теперь Шветский, их там специально обучают этому что ли?)
+8
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Lapo Elkann
Интересно . для кого информация про дедушку сенсация. Сразу же было сказано, что " Не знаю откуда попало вещество " не принимается, поэтому придумали версию про дедушку.
Еще и на главной повесили.
+12
-5
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MikhaL
Скорее бы уже эта история закончилась, надоела вся эта Санта-Барбара...
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ccc6srcv2n
Я вот только одного не могу понять зачем Тутберидзе вообще взяла к себе на работу врача с допинговым прошлым, когда уже и так без флага и гимна на соревнованиях из-за допинга. Все глаза мира на девочках Тутберидзе, которые на две головы выше соперниц и тут этот Шветский всегда стоит рядом с Тутберидзе на всех прокатах. Даже если Шветский вообще не причем, его присутствие всегда вызывало подозрение у всех , все искали подвоха, каким образом у девочек такие феноменальные достижения, супер прыжки и стабильность и тд
+9
-2
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Anna
Иди в суд и доказывай свою невиновность, а потом уже тряси фактами в СМИ, а сейчас эта публичная болтовня только вредит Камиле
+6
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Abdul Suleymanov
Главное, что дедушка оправдан!
+7
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Mion
Ответ Anna
Иди в суд и доказывай свою невиновность, а потом уже тряси фактами в СМИ, а сейчас эта публичная болтовня только вредит Камиле
Интервью ТАССу, а не какой-то мелкой газете. Тут явно все согласовано. Значит, зачем-то эта информация должна появиться именно сейчас
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Антон Бас
предварительное следствие специально для автора этл и есть возбуждённое уголовное дело. по данному факту значит как минимум проводилась доследственная проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. надо понимать каковы её резульиаты? результата может быть собственно два отказ в ВУД или ВУД
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Света Светличная
Ответ tnec
Мда. Так оклеветать деда на весь мир!
Получается , если допинг найден в пробе на ЧР , значит Валиева не могла участвовать и в ЧР , и на ЧЕ и тем более на ОИ , она везде участвовала не законно , если не оправдают, лишат всех званий ,ЧР уже лишили.
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tnec
Мда. Так оклеветать деда на весь мир!
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Igor Pivovarov
Ответ RealFlector
из пальца высосано. чуть-чуть неудачно сказал, но даже формалисты не будут к такому придираться.
Он не чуть-чуть неудачно сказал. А прямо опроверг.

Между "нами доподлинно установлено, что препарат попал через деда и вот пруфы" и "нужен был срочно факт и это первое что в пришло в голову" пропасть.
Они либо уже доказали, что дед (вернее попытаются доказать) за полтора-то года, либо это все еще первая пришедшая в голову версия и второй при этом нет.
+6
-2
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Илья Брегман
Все, начали сыпаться. Видимо дело труба на суде. Ну и поделом, а разговоров то о гениальной фигуристке сколько было
+17
-13
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RealFlector
из пальца высосано. чуть-чуть неудачно сказал, но даже формалисты не будут к такому придираться.
+12
-9
+3
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ДИОНИС
"Я - не я, и лошадь не моя! И, вообще, моя хата с краю!" (Филипп Шветский)
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Syndycate
Ответ ccc6srcv2n
Я вот только одного не могу понять зачем Тутберидзе вообще взяла к себе на работу врача с допинговым прошлым, когда уже и так без флага и гимна на соревнованиях из-за допинга. Все глаза мира на девочках Тутберидзе, которые на две головы выше соперниц и тут этот Шветский всегда стоит рядом с Тутберидзе на всех прокатах. Даже если Шветский вообще не причем, его присутствие всегда вызывало подозрение у всех , все искали подвоха, каким образом у девочек такие феноменальные достижения, супер прыжки и стабильность и тд
Кто знает, может в других делах хорош был, поэтому она его у себя рядом держала)
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Е...С
Ответ ccc6srcv2n
Я вот только одного не могу понять зачем Тутберидзе вообще взяла к себе на работу врача с допинговым прошлым, когда уже и так без флага и гимна на соревнованиях из-за допинга. Все глаза мира на девочках Тутберидзе, которые на две головы выше соперниц и тут этот Шветский всегда стоит рядом с Тутберидзе на всех прокатах. Даже если Шветский вообще не причем, его присутствие всегда вызывало подозрение у всех , все искали подвоха, каким образом у девочек такие феноменальные достижения, супер прыжки и стабильность и тд
Еще он говорит, что никаким боком к Хрустальному, а сам присутствует на многих видео оттуда во время обычного тренировочного процесса.
+3
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bezsugar
Валиева была под присмотром своих тренеров (то есть трех, как минимум), трех врачей - утверждает Шветский.
Если, допустим, подсыпали/подмешали, то кто? Ну вряд ли чужие. Кордон из тренеров и врачей чужого не пропустил бы. А борьба за место в сборную, место в командник, личное золото в самом Хрустальном была нешуточной. Кто-то из своих? Кому выгодно?
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ТМЗ
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ну а я че говорила???? Док не назначит лкарнитины здоровой девочке- ОНИ ЕЙ НЕ НУЖНЫ!!!!!!!
Когда все эо барахло шарахает по здоровому организму, начинаются действительно эффекты быстрее, выше и ..как бы крылья не выросли. А кто давал-то гремучую смесь?

Это знаете, как в россии принято? Беременная? Значит лупи пачками витамины. некоторые дамы сами себе прописывают, а уж если за сопровождение берем заплачено, то ничего не поделаешь -= чем малоообразованее , но багаче будущая мать, тем больше она съест витаминов.
Нормальные матери получат его из питания.
А что потом?

Астма!
Дерматиты
Крапивницы
Аллергии

да,да,да....от переизбытка витаминов. И далеко не все выводятся в избытке, а уж если если пополнять запасы с лихвой ежедневно....
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Рома
Ответ Попрыгунчик
Придет время и Женечка получит свою ЗАКОННУЮ выстраданную медаль!!!
ты о чем?
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bona ulo
Шветский не вызывает доверия. До чего же скользкий тип. Я виноват, мы не уберегли, исключите меня из числа подозреваемых. Я вообще ничего не делал, ни с чем не согласен, там были другие врачи, но при этом именно он постоянно вертелся вокруг девочек, именно он постоянно фигурирует на фото и видео, как на самом катке, так и на соревнованиях. Он даже в кике сидел.
Вообще все интервью какое-то мутное, с постоянным переводом стрелок.
А последний абзац совсем финиш: "Я принимал участие в подготовке к Сочи... У нас все к Играм подошли чистыми". Не верю этому типу ни на грош.
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Света Светличная
Ответ Lala M
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Бойлер и есть , грузная , как из штангисток.
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Люсия Федосова
Когда лучше промолчать
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Боевой Бурят Путина
«Шветский был не согласен с набором препаратов, которые принимала при подготовке к Олимпиаде Валиева». А кто этот самый набор ей выписал, кто так настаивал на приеме этих препаратов, что даже мнение Шветского не учитывалось? Глейхенгауз что ли?😂
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