11 комментариев

Помните мутную историю лета-2021, когда наши гребцы – Павел Сорин и Никита Моргачев – накануне отъезда на Олимпиаду попались на мельдонии?

Они завоевали именные лицензии, но вместо Токио отправились во временное отстранение, а четверку парную Россия на Игры так и не выставила.

Моргачев с Сориным с самого начала говорили, что употреблять любые запрещенные препараты в их ситуации было бы глупо. Особенно хотелось верить Моргачеву: участник трех Олимпиад (Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-2016), в Афинах-2004 входил в состав как запасной, пережил самые темные для российской гребли времена без единого подозрения.

И вдруг – в 40 лет и перед пятыми Играми – применил мельдоний?

Но вот самый известный гребец России Дмитрий Губерниев, например, тогда негодовал: «Спортсмен должен быть максимально внимательным перед Олимпиадой. Надо обращать внимание на то, что ты ешь, с кем ты общаешься. Нам подсыпали, а остальным не подсыпали. Мне кажется, это все вранье».

Президент ОКР Станислав Поздняков тоже говорил об «осознанном употреблении мельдония» и о неотвратимости наказания.

Олимпийские игры в Токио прошли, про Моргачева с Сориным забыли. А они два года боролись и доказывали невиновность. И вот 15 июня 2023 года в РУСАДА прошло заседание Дисциплинарной антидопинговой комиссии, на котором приняли удивительное решение: полностью оправдать спортсменов в связи с отсутствием вины! При том, что мельдоний в их пробах присутствовал в огромной концентрации. Как же так вышло?

Перед вами – рассказ Никиты Моргачева. Кажется, он достоин экранизации .

«Еще весной нам угрожали: «Если я не поеду на Олимпиаду, то и никто не поедет»

– В середине мая 2021 года мы завоевали именные лицензии для участия в Играх в Токио в четверке парной. Именная лицензия значит, что менять спортсменов в экипаже нельзя. Кто отобрался – тот и должен ехать на Игры.

Нельзя заранее знать результат, но готовы мы были очень хорошо. Могли бы бороться за высокое место, возможно, даже за медали. Сбор перед Токио у нас проходил в Греции, на той самой базе, где проводилась Олимпиада-2004.

Туда к нам и приехал внесоревновательный допинг-контроль по заявке РУСАДА. Ничего неожиданного в этом не было, так как перед Олимпиадами проверяют всех и всегда. Мы ни от кого не прятались, входили в пулы тестирования, предоставляли всю информацию о себе в системе ADAMS. 17 июня совершенно спокойно сдали пробы, а 1 июля нам сообщили о положительных результатах.

– Вы сразу поняли, что запрещенный препарат вам подсыпали?

– Сначала был только шок. Помню, как мне позвонили из РУСАДА за три часа до вылета в Токио. В тот момент мне было сложно поверить, что на Олимпиаду я не лечу. Мы столько сил потратили на завоевание лицензии. Чуть позже мне сказали, что положительная проба также у моего напарника по четверке Павла Сорина, а обнаруженное запрещенное вещество – мельдоний. Первая мысль тогда была: как же дешево нас подставили.

На следующий день, 2 июля мы запросили концентрацию мельдония в наших положительных пробах. Оказалось, что там огромная дозировка: у меня – 9500 нг/мл, у Павла – около 2000нг/мл. Даже две тысячи – это много, а девять с половиной – гораздо выше терапевтически рекомендуемой дозы приема препарата.

Одной из начальных версий было, что возможно, мельдоний каким-то образом подмешали непосредственно в пробы, а сами мы чисты. И тогда еще оставалась надежда выступить на Олимпиаде. Для проверки этой версии мы почти сразу, 5 июля сдали анализы в независимой лаборатории в Москве и убедились, что, к сожалению, мельдоний в наших организмах действительно есть.

Хотя концентрация по сравнению с 17 июня упала у нас обоих одинаково – в 40 раз – и составила 233 нг/мл и 52 нг/мл соответственно. То есть на момент сдачи пробы у нас были пиковые значения, а потом мы почти одновременно прекратили прием.

– Как вам пришло в голову устроить проверку на полиграфе?

– Это была инициатива президента федерации Алексея Свирина. Мы с ним почти 30 лет знакомы. Одновременно увлеклись греблей, начинали в одной спортшколе на Стрелке в центре Москвы и более десяти лет выступали в одной лодке. Когда все это произошло перед Токио, он очень нас поддержал. Видимо, тоже понимал, что история с мельдонием совершенно абсурдная и нечистая.

Проверку на полиграфе прошла вся сборная, включая нас. Полиграф подтвердил, что сознательно никто из четверки мельдоний не употреблял. А у одного из тех, кто был на том сборе в Греции, результаты оказались очень интересными. Как сказал полиграфолог – устойчивые и ярко выраженные.

Приведу пример, вопрос – ответ:

«Подмешивали ли вы мельдоний своим партнерам по команде?» – «Нет». Аппарат выдает реакцию.

«В 2019-м году подмешивали?» – «Нет». Все ровно.

«В 2020-м подмешивали?» – «Нет». Снова ровно.

«В 2021-м году подмешивали?» – «Нет». Идет реакция!

И так по всем ключевым вопросам, это лишь один пример. Кроме того из-за явного противодействия процедуре тестирования этот человек единственный, кто проходил тест на полиграфе дважды ! Так как с первого раза противодействие было настолько сильным, что полиграфолог попросил его прийти в другой день. Помимо этого еще целый ряд событий, связанных с этим подозреваемым, очень сложно объяснить иначе, как не совершением этой диверсии.

Однако этого мало, чтобы обвинять человека в чем-то подобном…

Стали дальше рассуждать. Концентрация огромная, значит, это точно не из-за загрязненных биодобавок или каких-то примесей. Раз концентрация у нас отличается более чем в четыре раза, значит, мы не употребляли препарат из одного и того же источника. Если бы мы всем экипажем что-то съели, у всех были бы похожие значения.

Стали вспоминать все детали про Грецию. Мы с Павлом жили в разных комнатах, сидели на противоположных концах лодки (он на корме, я на носу), из одних бутылок не пили, в столовой сидели за разными столами и есть ходили в разное время. По сути, мы на том сборе только в лодке и встречались.

Потом мы проконсультировались, как мельдоний ведет себя в организме. Вспомнили, когда и сколько ели и пили на сборе, прием чего мы могли закончить на сборе примерно одновременно, чтобы концентрация упала так синхронно. И пришли к выводу, что для соблюдения всех этих условий мельдоний должны были подсыпать в изотоник. Просто я его пил больше, а Паша меньше. Вряд ли злоумышленник рассчитывал точную дозу и, скорее всего, сыпал сколько само высыпалось.

– Почему именно изотоник, а не суп, каша или какие-то еще продукты питания? Как это вообще можно вычислить?

– Мы предполагаем, что этот человек еще в России приобрел мельдоний – в период между лицензионной регатой 15 мая и началом сбора 1 июня – и привез на сбор. Если капсулу разделить, остается порошок. Удобнее всего его подсыпать в изотоник , он там прекрасно маскируется. У изотоника ярко выраженные вкус и цвет, заметить примесь невозможно.

Тренируясь на 40-градусной жаре в Греции, естественно, мы очень много пьем. Организм теряет соли и микроэлементы, поэтому все используют изотоники. Если туда что-то подмешать, это 100% попадет в организм. Всем спортсменам советую всегда следить за витаминами и напитками, не хранить их в открытом доступе и на виду, закрывать двери в свои комнаты уходя, никогда не пить из бутылок неизвестного происхождения даже при сильной жажде, особенно если бутылку открыли не при вас!

– По идее, этот человек же был первым запасным. На Игры его не поставили именно из-за проверки на полиграфе?

– Не совсем. Сначала мы все решили, что именную лицензию отберут. Два человека в экипаже попались, ну какая Олимпиада? Но тут есть нюанс: на момент завоевания лицензии все были чисты. 26 мая 2021 года я сдал отрицательный допинг-тест в Москве. А значит, оставалась возможность сохранить лицензию и просто заменить в лодке меня и Павла.

Но проблема в том, что с запасными по итогам прохождения отрезков в Москве лодка стала гораздо медленнее. Можно было поехать и занять последнее место. Тут как раз пришли результаты полиграфа – главным подозреваемым оказался один из запасных. И федерация приняла решение, что иметь такого человека в олимпийском составе – большой риск.

Кроме того спортсмены и представители других стран стали также высказывать негативное мнение о ситуации с нашей четверкой. Под угрозой оказалась вся олимпийская команда по гребле, а это еще шесть лодок! Взвесив все «за» и «против», от лицензии отказались.

– Вы пытались поговорить с этим парнем по душам? Зачем он вообще так поступил?

– Если честно, то нет. Весной он угрожал и говорил что-то вроде: «Если я не окажусь в составе четверки и в этом году, то я вам подмешаю что-нибудь запрещенное! И тогда на Олимпиаду никто не поедет». Попасть в состав четверки он пытался второй или третий год. Его даже посадили в лодку в апреле 2021-го на чемпионате Европы, но результат был ниже, чем нужно. Мы проиграли соперникам, с которыми предстояло бороться за лицензию на Игры.

После чемпионата Европы у нас продолжились внутренние отборы в экипаж, и тренеры по спортивному принципу сформировали состав четверки, в который он не вошел. Лицензию мы завоевали, что только подтверждает правильность комплектования. Потом всех на две недели распустили по домам, и в этот момент он, судя по всему, решился. Приобрел мельдоний заранее, потому что в Греции этот препарат не продается без рецепта. Все спланировал, исполнил и скрылся с места преступления.

Все выглядит довольно продуманно, поэтому не вижу смысла взывать к его совести и говорить по душам. На мой взгляд, здесь все очевидно.

Уверен, парень не разбирался в юридических нюансах и думал, что если у кого-то найдут допинг, то лицензию отберут и всей лодки на Олимпиаде не будет. Он, возможно, даже не понимал, что есть шанс сесть вместо кого-то из нас. Поэтому, наверное, и подсыпал допинг сразу двоим, чтобы уж наверняка никто не поехал. А может, хотел запутать всех, об этом лишь ему известно…

– Это же уголовное преступление – подсыпать кому-то допинг?

– По российским законам – да. Мы сами, а также Федерация гребного спорта России обращались во все правоохранительные органы в общей сложности около десяти раз. Но тут проблема в том, что все случилось в Греции, у российских служб нет возможности собирать там доказательства. Даже элементарно записи камер видеонаблюдения: они хранятся максимум дней десять, а нам о положительном результате проб объявили спустя две недели после сдачи, а само подмешивание произошло, очевидно, раньше.

Не говоря о том, что база в Греции старая, строилась к Олимпиаде 2004 года, с тех пор там даже ремонта не было. Если не ошибаюсь, там в принципе есть камеры только снаружи.

«Подозреваемый давал интервью в РУСАДА. По его итогам ни у кого не осталось сомнений»

– Когда вас отстранили, вам исполнилось 40 лет. Не было соблазна закончить карьеру и не бороться с РУСАДА?

– Я даже об этом не задумывался. И честно говоря, с РУСАДА не было никакой борьбы, по крайней мере, я это так не воспринимал. Я бы даже наоборот сказал, что в РУСАДА работают профессионалы, которые относились к нам полностью справедливо и объективно.

Мы же знали, что ничего не нарушали и запрещенного не употребляли. И хотели разобраться, что произошло и кто в этом виноват. По сути, в нашей ситуации мы и РУСАДА преследовали одну и ту же цель. Просто для ее достижения нам пришлось потратить два года…

– Сколько вы за два года потратили на адвокатов?

– Нисколько. Потому что дальше предварительной консультации у нас ни с кем не зашло. Мы общались с двумя или тремя юристами, но они в наше дело не особо верили. Все доказательства косвенные, записей с камер видеонаблюдения нет, прямых улик нет...

Так что нам пришлось разбираться во всех нюансах самим. Объяснительная записка в РУСАДА у меня получилась на 15 листов, с таблицами, графиками и тому подобным. Плюс еще 5-7 листов черновиков, на которых можно было дополнительно проследить ход нашего расследования. С одной спортивной юридической организацией мы общались более плотно, я время от времени писал им и созванивался для консультаций. Увидев, сколько у нас материалов, они посоветовали представлять себя самим. Поэтому так мы и поступили .

– Тогда вопрос: если вам не верили даже адвокаты – как удалось убедить РУСАДА?

– Объяснения и доказательства, которые мы предоставили, наглядно показывают, что нам не было никакого смысла принимать мельдоний. Прием запрещенных препаратов – главная зона риска, которая может повлиять на участие или неучастие в Олимпиаде. Принять мельдоний непосредственно перед Токио было бы самоубийством.

Расследование, которое мы провели, выявило более десятка признаков, указывающих на одного и того же человека. Более того, во время заседания Дисциплинарной антидопинговой комиссии в качестве свидетелей опрошены несколько членов сборной, в том числе и подозреваемый. По итогам этих интервью, думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что это была именно диверсия в отношении партнеров по команде.

– Решение по вашему делу окончательное?

– В течение 45 дней Дисциплинарная Антидопинговая комиссия составляет отчет по нашему делу и передает все документы в WADA. Теоретически они могут попросить уточнения и, если по их мнению чего-то не будет хватать, то они могут подать апелляцию в Спортивный арбитраж.

Но учитывая, что мы уже и так пропустили Олимпийские Игры и отбыли два года отстранения за то, чего очевидно не совершали, мы очень надеемся, что WADA примет наши объяснения и согласится с решением Дисциплинарной Антидопинговой комиссии.

«Только что ты мечтал об олимпийской медали и новой машине. А теперь сидишь и думаешь, чем заплатить за коммуналку»

– Вы тренировались эти два года?

– По мере возможности. Мы с Павлом из разных регионов, я в Москве, он в Пскове и Санкт-Петербурге. Есть такой штамп – тренироваться в поддерживающем режиме. Я вот почти 30 лет занимаюсь спортом и не вполне понимаю, что это такое. Ты либо набираешь форму, либо теряешь ее. Мы скорее про второе.

Тренируясь недостаточно, ты просто замедляешь потерю формы – и это воспринимается как поддержание. Что-то мы, конечно, делали, в весе не прибавили, но мышечно-жировая композиция изменилась. Теперь нужно это возвращать усиленными тренировками. Прямо сейчас я с вами разговариваю со сбора. Как только получил решение РУСАДА, за свои деньги поехал в то же место, где готовится сборная. Уже в выходные хочу выступить на Кубке России в Казани. Не думаю, что покажу высокие результаты, но начинать с чего-то надо.

– Как вас спустя два года встретила команда?

– За эти годы подросло много молодых ребят. Участников Игр в Токио сейчас на сборе всего трое. Но мне очень приятно, что тренеры и руководство федерации верили в нас все эти долгие два года и теперь практически все очень рады за нас.

С самых первых дней я ни от кого плохого слова не слышал. Все спрашивали только одно: «Ну что, нашли, кто это сделал?» То есть у тех, кто нас знает, даже мыслей не возникало, что мы сами могли себе так навредить! Вопрос был, удастся ли выяснить и доказать правду.

– Как в гребле складывается отбор на Олимпийские игры в Париж? Международная федерация допустила наших в нейтральном статусе?

– В гребле разыгрывается 14 комплектов медалей, поровну мужских и женских. Международная федерация сейчас разрешает нам выступать только в 4 классах лодок из 14: одиночках и распашных двойках. Все остальные более крупные лодки, а также легковесы, бороться за попадание в Париж не могут.

Плюс нельзя на международные старты представителям ЦСКА и «Динамо», а также тем, кто не пройдет специальную биографическую проверку. Что конкретно означает биографическая проверка, думаю, для многих не вполне понятно.

– Вы показывали лучшие результаты в четверке. И что теперь делать?

– Не совсем так. Я все еще рекордсмен страны в распашной двойке. С моим тогдашним напарником мы установили рекорд в 2015-м, он до сих пор не побит. И я очень люблю этот класс лодок.

Можно было бы попробовать побороться за двойку, но проблема в том, что отстранение с нас сняли только летом. А к этому моменту все экипажи укомплектованы. Искать напарника заранее я тоже не мог. Вдруг бы в отношении нас было принято другое решение и я бы подвел партнера. Так что теперь мне даже к внутреннему отбору не с кем готовиться.

– Вроде бы логичное решение: объединиться с Павлом Сориным, который в такой же ситуации?

– В распашном весле спортсмены делятся на «баковых» и «загребных». Мы с Павлом оба «загребные», то есть гребем с одной стороны. Для двойки кому-то пришлось бы менять сторону, а на это уйдет несколько месяцев. Кроме того Павел не очень любит распашную греблю, хотя и был серебряным призером чемпионата Европы-2016 в «восьмерке». В общем, мы думали об этом, но не получается.

Пока мне важно для самого себя понять, смогу ли я составлять конкуренцию. Потому что одиночка и распашная двойка – самые конкурентные классы, здесь всегда максимум участников. Конечно, все мечтают об Олимпиаде, и для меня это сейчас главная цель. Наверное, если удастся отобраться в Париж, эта ситуация немного забудется и уйдет на второй план.

Поэтому на ваш вопрос «что теперь делать?» есть только один ответ – начинать все заново и стремиться к высоким результатам.

– Гребля – совсем не коммерческий вид спорта. На что вы жили эти два года?

– Это непростой вопрос. Проблема в том, что после отстранения нас почти сразу уволили из Министерства спорта – точнее, не нашли оснований продлить с нами трудовой договор. Формально в общем-то были правы.

Так получилось, что перед Олимпиадой я взял кредит, нужно было ремонт дома сделать. Был уверен, что выступим мы неплохо, получим какие-то премии и я его быстро закрою. В итоге остался дома и без работы. Вот и представьте: т олько что ты готовился к Олимпиаде, мечтал о медали и новой машине, а теперь сидишь и думаешь, как заплатить коммуналку за квартиру, да еще и платеж по кредиту…

Я по образованию инженер-строитель, так что пошел работать в строительную организацию. По знакомству взяли без опыта, я ведь всю жизнь был спортсменом. Сидел в офисе и считал проекты с 9 до 18. Такой образ жизни после того, как столько лет по три тренировки в день проводил на воде, сильно угнетал. Выходил вечером с работы и понимал домашних собак, которые тянут хозяина на прогулку. Хотя в офисе были очень хорошие условия и очень приятный коллектив, свыкнуться с новым образом жизни я так и не смог.

Потом, чтобы закрыть кредит, пришлось продать дачу. Расплатился с банком, стало чуть полегче. Подрабатывал фитнес-тренером, инструктором по гребле – тренировать в спортшколе или в сборной не разрешалось правилами отстранения.

– Вы знаете еще прецеденты, чтобы кому-то подсыпали допинг? Кажется, такого еще в мире не было.

– Специально изучал эту тему. В 2018 году была история в японской гребле на каноэ. Там парни боролись за место в олимпийской команде, и более опытный спортсмен подмешал молодому в напиток анаболический стероид. Это доказали, проведя расследование. Его в итоге дисквалифицировали на 8 лет.

– Вы хотите, чтобы вашего обидчика тоже наказали? Ведь Олимпиаду и упущенные два года это не вернет...

– На самом деле, понимание, что этого времени уже не вернуть, пришло недавно. Первый год я бился словно зверь в клетке. Нервы, истерики, отчаяние, надежды, разочарования, опять надежды – всякое было... Отобраться на пятую Олимпиаду в 40 лет и не поехать – такого врагу не пожелаешь.

Как я уже говорил, судя по всему, этот человек все сделал осознанно, и поэтому взывать к его совести бесполезно. Сейчас в сборной его нет, но формально он даже не во временном отстранении. Я не испытываю к нему никаких эмоций и так же, как и другим людям, не желаю ему ничего плохого.

Однако он уже взрослый парень и обязан иметь голову на плечах. И если он оказался во взрослой олимпийской команде, то предполагается, что способен контролировать собственные эмоции. Ну а если ты совершил то, что совершил, если из-за тебя целый экипаж, который не один год готовился, не поехал на Олимпийские игры, то будь добр отвечать за поступки по всей строгости.

А еще я хочу, чтобы люди, которым не дай бог придет в голову совершить подобное, понимали меру ответственности за свои действия.

Фото: AP Photo/Luca Bruno; Gettyimages.ru/Daniel Kopatsch, Philipp Schmidli; globallookpress.com/Soeren Stache; РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков