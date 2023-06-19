Александр Тихонов – не только самый титулованный биатлонист СССР, но и герой множества классных историй. Чего только в судьбе Тихонова не было:

• задерживал в поезде опасного преступника;

• принимал в гостях Владимира Высоцкого;

• горел как факел в глухой тайге;

• охотился на волков и оленей вместе с опальным боссом мирового биатлона Андерсом Бессебергом;

• перебрался в Белоруссию и носит фото Александра Лукашенко вместе с иконой Александра Невского

И многое-многое другое. Накануне Тихонова попросили прокомментировать актуальную тему – предположительную идею МОК пригласить на Олимпийские игры нашу сборную на тех же условиях, что и команду беженцев. Тихонов ответил привычно жестко:

«Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил бы в беженцев. Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре. Это продлится недолго, я в этом не сомневаюсь, потому что гегемония США заканчивается.

Это сброд уродов, которые думают только об Америке, и им глубоко плевать, где кто-то умирает с голода, где идет война. Я сам это пережил, когда сидел в бомбоубежище в Белграде, а они бомбили город» .

Но погодите: Тихонов и бомбардировки Югославии? Как?

Воздушные атаки со стороны стран НАТО на бывшую Югославию продолжались с марта по июнь 1999 года. Они не получили одобрения со стороны Совета безопасности ООН и привели к масштабным жертвам среди военных и мирного населения. Впоследствии действия альянса были подвергнуты острой критике многими странами.

Тихонов к тому моменту уже три года был президентом Союза биатлонистов России и жил в Москве. Мы давно знаем Александра Ивановича, поэтому сначала подумали: слова про бомбоубежище вполне могли быть художественным приемом.

Но проверили. Вот монолог Тихонова.

«Я человек привычный к оружию, но все равно было не по себе»

– Я приехал в Белград встретиться с друзьями. Вечером сидели в ресторане, пили вино, все прекрасно было... Казалось, абсолютно спокойный, красивый город. И вдруг – сирена. Мы были недалеко от гостиницы «Белград», побежали туда. Там в подвале было обустроено бомбоубежище. И больше суток мы там просидели. Воду, бутерброды нам приносили – не голодали. Места тоже на всех хватало. Но все равно было страшновато.

Американцы бомбили важные для них объекты: министерство обороны, почтамт, еще что-то. А почтамт был совсем рядом с нами. Сидишь в бомбоубежище, а рядом бомба летит, и звук такой специфический... Я вроде человек привычный к оружию, но все равно не по себе. Когда вышли, увидели, что от почтамта ничего не осталось. Это потом во всех мировых новостях показывали.

Я от своих слов не отказываюсь: за такое я бы и на территорию США бомбы сбросил. Это беспредел со стороны государства, хотя в принципе, лично против американцев я ничего не имею . У меня там и друзья с Олимпиады 1980 года в Лэйк-Плэсиде остались.

Чего у американцев не отнять – они умеют все делать для себя. Вот Россия – самая богатая территория земного шара. При этом на сегодня – больше 20 миллионов бедных. Где наши автобаны, пенсии, зарплаты? Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом...

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин, Илья Питалев; Gettyimages.ru/Yugoslav Army/RL