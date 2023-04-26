16 комментариев

Дальний лес
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🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?

Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
матч на первенство мира матч на первенство мира
Сергей Рублевский Сергей Рублевский
Шахматы Шахматы

12-я партия чемпионского матча между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином снова напомнила об американских горках. Непомнящий играл черными, имея перед Дином преимущество в одно очко – 6:5. До этого четыре партии подряд завершились вничью. 1,5 очка в 12-й и 13-й партиях позволяли Яну выиграть досрочно. Однако матч пошел совсем по другому сценарию. 

Наш шахматист черными фигурами имел заметное преимущество по ходу партии, которое максимально по компьютерной оценке доходило до -2.6. Однако затем серией быстрых неточных ходов – с 26-го по 30-й – Непомнящий загнал себя в тупик, спасения из которого уже не было.

Дин победил, счет в матче сравнялся – 6:6.  

Теперь все решится в 13-й и 14-й партиях: завтра, 27 апреля, Ян играет белыми, а в субботу, 29 апреля, — черными. Если и после них сохранится равенство, соперники сыграют на тай-брейке в быстрые шахматы.

Так что же случилось с Непомнящим? Это — нервный срыв или просчет? Разбираем с гроссмейстером и тренером женской сборной России Сергеем Рублевским.

1. Непомнящий заставил Дина делать короткую рокировку и перехватил инициативу в партии  

Видно, что по дебюту Ян готов хорошо. Он отдал темп, не сразу поставив слона на g4, и заставил белых делать короткую рокировку. Дин, похоже, недооценил этого слона, и позиция белых стремительно ухудшилась.

Не могу сказать, что тут все было решено, но позиция Яна была заметно лучше, чем у белых. 

2. Непомнящий сделал три хода за три минуты и обрушил позицию 

После хода b4 Ян неожиданно заиграл очень быстро и неточно. Один за другим он совершил серию необдуманных и плохих ходов, которые планомерно превратили позицию из более сильной в проигрышную.

Создалось впечатление, словно Ян находился в ступоре — это заметили даже комментаторы матча. Не было необходимости играть быстро, у него оставалось достаточно времени. Но Ян шлепал один за другим ходы, каждый из которых был крайне неубедительным.

3. Зевок от Непомнящего привел к победе китайца 

Ход f5 — очевидный зевок, после которого Дину осталось только технически реализовать преимущество. Через несколько ходов Ян был вынужден признать поражение. 

Так что случилось с Непомнящим?

Очевидно, это уже история не про шахматы, а про нервы. Ян не выдержал чисто психологически. Помню, когда я еще сам играл в нокаут-турнирах, такое случалось. Организм не выдерживал напряжения и хотел как можно скорее закончить партию.

В такие моменты ты терял контроль и делал неадекватные ходы. Становилось все равно, что происходило на доске, как завершалась партия — только бы уже все закончилось. Не было сил даже на эмоции. Это уже чистая физиология и психология. 

А что дальше? Перед Непомнящим — чемпионский выбор

Это поражение, конечно, очень чувствительно для Яна. Теперь психологическое преимущество на стороне Дина. 27 апреля Непомнящему играть белыми, и в принципе, учитывая, насколько эффективно Ян в этом матче использует белый цвет — ничего страшного не произошло. Счет равный – 6:6. 

Но тут команде Яна предстоит определиться. Сможет ли Ян за сутки восстановиться и прийти в себя после такой партии? Или, возможно, стоит белыми выбрать более сухой вариант и свести все к ничьей? И надеяться, что в заключительной партии Дин тоже не пойдет на излишний риск. До тай-брейка пройдут еще четыре дня — достаточно времени, чтобы все забыть и начать заново.

Но ведь есть риск, что Дин белыми в заключительном туре (29 апреля) пойдет на обострение. Да и тай-брейк — тоже лотерея. Решение — за Яном, только он чувствует, как будет лучше. Это настоящий чемпионский выбор.

Фото: AFP

16 комментариев

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HaLaVa666
Ответ Lordk
Один я не могу увидеть длинную рокировку у белых?
Я тоже не вижу. Правда в шахматы никогда не играл
+16
-1
+15
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Lordk
Один я не могу увидеть длинную рокировку у белых?
+13
0
+13
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Akmor
Ян просто решил, что он может психологически задавить соперника, в очень сложной позиции и надвигающемся цейтноте делая быстрые ходы.
Тем более, что это два раза в матче уже срабатывало.

Но "забыл" Ян, что надо еще и считать варианты.

После b5 казалось, что все идет к победе черных.
А потом Ян, видимо, увидел сколько минут осталось у китайца и начал игры разума. А надо было лишь спокойно все прочитывать.

И даже после b4 была позиция один раз выигрышная.
Но мистер Торопыга - психолог недоделанный решил, что считать варианты – это не для него.

И поплатился.

P.S. Уберите безграмотное выражение про длинную рокировку. Хоть факт-чекинг делайте, если терминами не владеете. Это даже не смешно.
+5
0
+5
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ezhik38
Ответ Lordk
Один я не могу увидеть длинную рокировку у белых?
ахаха...эх сменить бы пешки на рюмашки...)) какая игра такие и обзоры.
+5
-1
+4
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Наталья Марьянчик
Автор
Ответ Lordk
Один я не могу увидеть длинную рокировку у белых?
Простите, это опечатка. Теперь все правильно )
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vas1105
Что за дичь у них творится?
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Mescaline
Сd7 в дебюте ошибка, просто Дин не сыграл Ке5 почему-то, а то бы уже с дебюта были бы проблемы. Ход пешкой b4 не ошибка, скорее легкая неточность, которая ничего сама по себе не выпускала, там дальше последовал букет ошибок.
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sheva1976
какой-то дыр-дыр в матче. Карлсен вынес бы их обоих, даже если б они играли вместе против него
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barsuk611
Ответ Lordk
Один я не могу увидеть длинную рокировку у белых?
нет, не вы один. Тут видно что автора, как Остапа, несло
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ vas1105
Что за дичь у них творится?
Один ходит быстро, но неточно, другой долго думает.
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crazymaks
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Один ходит быстро, но неточно, другой долго думает.
сегодня Ян как раз, когда не хватало времени затупил
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RusDunkelheit
Ответ Akmor
Ян просто решил, что он может психологически задавить соперника, в очень сложной позиции и надвигающемся цейтноте делая быстрые ходы. Тем более, что это два раза в матче уже срабатывало. Но "забыл" Ян, что надо еще и считать варианты. После b5 казалось, что все идет к победе черных. А потом Ян, видимо, увидел сколько минут осталось у китайца и начал игры разума. А надо было лишь спокойно все прочитывать. И даже после b4 была позиция один раз выигрышная. Но мистер Торопыга - психолог недоделанный решил, что считать варианты – это не для него. И поплатился. P.S. Уберите безграмотное выражение про длинную рокировку. Хоть факт-чекинг делайте, если терминами не владеете. Это даже не смешно.
это опечатка обычная
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barsuk611
Ответ Akmor
Ян просто решил, что он может психологически задавить соперника, в очень сложной позиции и надвигающемся цейтноте делая быстрые ходы. Тем более, что это два раза в матче уже срабатывало. Но "забыл" Ян, что надо еще и считать варианты. После b5 казалось, что все идет к победе черных. А потом Ян, видимо, увидел сколько минут осталось у китайца и начал игры разума. А надо было лишь спокойно все прочитывать. И даже после b4 была позиция один раз выигрышная. Но мистер Торопыга - психолог недоделанный решил, что считать варианты – это не для него. И поплатился. P.S. Уберите безграмотное выражение про длинную рокировку. Хоть факт-чекинг делайте, если терминами не владеете. Это даже не смешно.
После b4 позиция выигрышной уже не была, этот ход вместо достаточно очевидного а6, показал, что Ян потерял нить игры. Компьютер видел победу именно в лишней пешке и отсутствии у белы компенсации в виде активности. То что Ян попытался форсировать позицию показало, что его оценка с компьютером не совпадала (и надо признать, что там хватало очень длинных и крайне сложных вариантов). И именно на этом месте стало ясно, что ситуацией он не владеет и либо выиграет либо проиграет с шансами ниже равных
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Дон Трестино
Ответ RusDunkelheit
это опечатка обычная
Это какая-то хрень, а не опечатка. Даже если вместо "длинная" написать "короткая", то предложение все равно не имеет смысла. Никто там никого рокироваться не заставлял. И про недооценку слона дичь дичайшая.
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