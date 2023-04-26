16 комментариев

12-я партия чемпионского матча между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином снова напомнила об американских горках. Непомнящий играл черными, имея перед Дином преимущество в одно очко – 6:5. До этого четыре партии подряд завершились вничью. 1,5 очка в 12-й и 13-й партиях позволяли Яну выиграть досрочно. Однако матч пошел совсем по другому сценарию.

Наш шахматист черными фигурами имел заметное преимущество по ходу партии, которое максимально по компьютерной оценке доходило до -2.6. Однако затем серией быстрых неточных ходов – с 26-го по 30-й – Непомнящий загнал себя в тупик, спасения из которого уже не было.

Дин победил, счет в матче сравнялся – 6:6.

Теперь все решится в 13-й и 14-й партиях: завтра, 27 апреля, Ян играет белыми, а в субботу, 29 апреля, — черными. Если и после них сохранится равенство, соперники сыграют на тай-брейке в быстрые шахматы.

Так что же случилось с Непомнящим? Это — нервный срыв или просчет? Разбираем с гроссмейстером и тренером женской сборной России Сергеем Рублевским.

1. Непомнящий заставил Дина делать короткую рокировку и перехватил инициативу в партии

Видно, что по дебюту Ян готов хорошо. Он отдал темп, не сразу поставив слона на g4, и заставил белых делать короткую рокировку. Дин, похоже, недооценил этого слона, и позиция белых стремительно ухудшилась.

Не могу сказать, что тут все было решено, но позиция Яна была заметно лучше, чем у белых.

2. Непомнящий сделал три хода за три минуты и обрушил позицию

После хода b4 Ян неожиданно заиграл очень быстро и неточно. Один за другим он совершил серию необдуманных и плохих ходов, которые планомерно превратили позицию из более сильной в проигрышную.

Создалось впечатление, словно Ян находился в ступоре — это заметили даже комментаторы матча. Не было необходимости играть быстро, у него оставалось достаточно времени. Но Ян шлепал один за другим ходы, каждый из которых был крайне неубедительным.

3. Зевок от Непомнящего привел к победе китайца

Ход f5 — очевидный зевок, после которого Дину осталось только технически реализовать преимущество. Через несколько ходов Ян был вынужден признать поражение.

Так что случилось с Непомнящим?

Очевидно, это уже история не про шахматы, а про нервы. Ян не выдержал чисто психологически. Помню, когда я еще сам играл в нокаут-турнирах, такое случалось. Организм не выдерживал напряжения и хотел как можно скорее закончить партию.

В такие моменты ты терял контроль и делал неадекватные ходы. Становилось все равно, что происходило на доске, как завершалась партия — только бы уже все закончилось. Не было сил даже на эмоции. Это уже чистая физиология и психология.

А что дальше? Перед Непомнящим — чемпионский выбор

Это поражение, конечно, очень чувствительно для Яна. Теперь психологическое преимущество на стороне Дина. 27 апреля Непомнящему играть белыми, и в принципе, учитывая, насколько эффективно Ян в этом матче использует белый цвет — ничего страшного не произошло. Счет равный – 6:6.

Но тут команде Яна предстоит определиться. Сможет ли Ян за сутки восстановиться и прийти в себя после такой партии? Или, возможно, стоит белыми выбрать более сухой вариант и свести все к ничьей? И надеяться, что в заключительной партии Дин тоже не пойдет на излишний риск. До тай-брейка пройдут еще четыре дня — достаточно времени, чтобы все забыть и начать заново.

Но ведь есть риск, что Дин белыми в заключительном туре (29 апреля) пойдет на обострение. Да и тай-брейк — тоже лотерея. Решение — за Яном, только он чувствует, как будет лучше. Это настоящий чемпионский выбор.

Фото: AFP