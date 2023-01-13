РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Камила Валиева оправдана: ее положительная проба на чемпионате России в декабре 2021-го сдана «не вследствие ее вины или допущенной халатности». Такое решение принял Дисциплинарный комитет РУСАДА.

Результаты Валиевой аннулированы только в день сдачи пробы – то есть 25 декабря 2021-го. Это потенциально влияет на результат самого ЧР, но золото олимпийского командного турнира остается у Камилы и российской сборной. Никакой дисквалификации или отстранения к Валиевой не применяют, она может без ограничений соревноваться.

Получается, полная победа? Но почему результаты аннулированы только в один-единственный день, раз допинг все-таки был? А как быть с уже поданной апелляцией WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

Сейчас мы все объясним.

1. Разве можно аннулировать результаты только в один день?

На самом деле, не просто можно, а обязательно так и сделать. Всемирный антидопинговый кодекс предусматривает автоматическое аннулирование результатов в тот день, когда спортсмен сдал положительную пробу. РУСАДА могло даже не акцентировать на этом в релизе – так бы случилось автоматически .

Но как ни странно, аннулировать результаты уже на следующий день и далее не обязательно. Если спортсмен доказывает, что допинг оказался в его пробе не вследствие вины или халатности (как в случае с Валиевой), он может сохранить все свои последующие достижения. Так что формально РУСАДА могло принять подобное решение.

Как именно Валиева доказывала отсутствие вины или халатности – мы пока не знаем (и вряд ли узнаем до исхода слушаний в CAS, о них в следующем пункте). Но версия с таблетками дедушки выглядит рабочей.

Камила и ее адвокаты должны были четко доказать, что у спортсменки не только не было умысла принимать допинг, но и даже теоретически она не могла знать, что препарат может попасть в организм.

2. А почему вообще РУСАДА что-то решило? Разве дело не передано в CAS?

Самый любопытный момент. Еще 8 ноября WADA выпустило заявление: из-за «неприемлемых задержек» в РУСАДА с принятием решения оно передает дело в CAS. Тогда казалось, что суд в Лозанне и станет первой и одновременно финальной инстанцией, которая решит судьбу Валиевой.

Но ирония в том, что у РУСАДА право что-то решать тоже никто не забирал. И наше агентство обошло WADA на повороте – то есть приняло свое решение тогда, когда этого уже никто не ждал. Такое решение вполне правомерно. И более того – оно делает бессмысленной уже поданную WADA апелляцию, ведь она была на то, что решения нет, а теперь оно – есть!

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WADA, очевидно, будет апеллировать снова – теперь уже на сам вердикт. Но РУСАДА как минимум выиграло время, ведь на редактирование старой апелляции или составление новой точно уйдут несколько недель.

3. Валиевой теперь проще будет оправдаться? Или она уже может праздновать победу?

Вообще нет. По сути, ничего не изменилось – как и раньше, финальным будет решение CAS . Награждение олимпийского командного турнира в любом случае не состоится до окончания всех апелляций и вердикта суда в Лозанне.

Оценят ли арбитры маневр РУСАДА – большой вопрос, это может сыграть и в минус. Как для Валиевой, так и для самого РУСАДА, ведь вопросы от комитета по соответствию никто не снимал.

4. А что с результатом чемпионата России?

После аннулирования результатов Валиевой должен поменяться и подиум предолимпийского чемпионата страны – ждем заявления нашей федерации.

По идее, теперь Александра Трусова – чемпионка страны, Анна Щербакова – серебряный призер, Аделия Петросян – бронзовый, а Елизавета Туктамышева отбирается на Евро и, возможно, Олимпиаду.

Ну что, у Трусовой все-таки есть золотая медаль?

Трусова и Щербакова если и понесли имиджевые потери, они незначительны. Саша и Аня в любом случае вернулись с Олимпиады с медалями, опередив Камилу в личном турнире.

А вот Туктамышева будто бы осталась без честно (как мы теперь знаем) заработанного билета в Пекин. И упустила, возможно, шанс всей жизни.

Новую Олимпиаду ради Лизы, конечно, не проведут. Но в теории она вполне может обратиться в гражданский суд с иском о компенсации финансового и морального ущерба.

Шансы на успех далеко не стопроцентные – но представляете, что будет, если и вправду появится дело «Туктамышева против Валиевой»?!

Правда, надо помнить, что третья путевка – пограничная, не гарантирующая попадание на Евро и Олимпиаду. По третьей квоте федерация могла бы принять отдельное решение – не факт, что в пользу Лизы. Неужели в пользу Камилы, только что дисквалифицированной на ЧР с положительной пробой?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Павел Бедняков