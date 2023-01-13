Дальний лес
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РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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Камила Валиева оправдана: ее положительная проба на чемпионате России в декабре 2021-го сдана «не вследствие ее вины или допущенной халатности». Такое решение принял Дисциплинарный комитет РУСАДА.

Результаты Валиевой аннулированы только в день сдачи пробы – то есть 25 декабря 2021-го. Это потенциально влияет на результат самого ЧР, но золото олимпийского командного турнира остается у Камилы и российской сборной. Никакой дисквалификации или отстранения к Валиевой не применяют, она может без ограничений соревноваться.

Получается, полная победа? Но почему результаты аннулированы только в один-единственный день, раз допинг все-таки был? А как быть с уже поданной апелляцией WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

Сейчас мы все объясним. 

1. Разве можно аннулировать результаты только в один день?

На самом деле, не просто можно, а обязательно так и сделать. Всемирный антидопинговый кодекс предусматривает автоматическое аннулирование результатов в тот день, когда спортсмен сдал положительную пробу. РУСАДА могло даже не акцентировать на этом в релизе – так бы случилось автоматически.

Но как ни странно, аннулировать результаты уже на следующий день и далее не обязательно. Если спортсмен доказывает, что допинг оказался в его пробе не вследствие вины или халатности (как в случае с Валиевой), он может сохранить все свои последующие достижения. Так что формально РУСАДА могло принять подобное решение.

Как именно Валиева доказывала отсутствие вины или халатности – мы пока не знаем (и вряд ли узнаем до исхода слушаний в CAS, о них в следующем пункте). Но версия с таблетками дедушки выглядит рабочей.

Камила и ее адвокаты должны были четко доказать, что у спортсменки не только не было умысла принимать допинг, но и даже теоретически она не могла знать, что препарат может попасть в организм.

2. А почему вообще РУСАДА что-то решило? Разве дело не передано в CAS?

Самый любопытный момент. Еще 8 ноября WADA выпустило заявление: из-за «неприемлемых задержек» в РУСАДА с принятием решения оно передает дело в CAS. Тогда казалось, что суд в Лозанне и станет первой и одновременно финальной инстанцией, которая решит судьбу Валиевой.

Но ирония в том, что у РУСАДА право что-то решать тоже никто не забирал. И наше агентство обошло WADA на повороте – то есть приняло свое решение тогда, когда этого уже никто не ждал. Такое решение вполне правомерно. И более того – оно делает бессмысленной уже поданную WADA апелляцию, ведь она была на то, что решения нет, а теперь оно – есть!

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WADA, очевидно, будет апеллировать снова – теперь уже на сам вердикт. Но РУСАДА как минимум выиграло время, ведь на редактирование старой апелляции или составление новой точно уйдут несколько недель. 

3. Валиевой теперь проще будет оправдаться? Или она уже может праздновать победу?

Вообще нет. По сути, ничего не изменилось – как и раньше, финальным будет решение CAS. Награждение олимпийского командного турнира в любом случае не состоится до окончания всех апелляций и вердикта суда в Лозанне.

Оценят ли арбитры маневр РУСАДА – большой вопрос, это может сыграть и в минус. Как для Валиевой, так и для самого РУСАДА, ведь вопросы от комитета по соответствию никто не снимал.

4. А что с результатом чемпионата России?

После аннулирования результатов Валиевой должен поменяться и подиум предолимпийского чемпионата страны – ждем заявления нашей федерации.

По идее, теперь Александра Трусова – чемпионка страны, Анна Щербакова – серебряный призер, Аделия Петросян – бронзовый, а Елизавета Туктамышева отбирается на Евро и, возможно, Олимпиаду.

Ну что, у Трусовой все-таки есть золотая медаль?

Трусова и Щербакова если и понесли имиджевые потери, они незначительны. Саша и Аня в любом случае вернулись с Олимпиады с медалями, опередив Камилу в личном турнире.

А вот Туктамышева будто бы осталась без честно (как мы теперь знаем) заработанного билета в Пекин. И упустила, возможно, шанс всей жизни.

Новую Олимпиаду ради Лизы, конечно, не проведут. Но в теории она вполне может обратиться в гражданский суд с иском о компенсации финансового и морального ущерба.

Шансы на успех далеко не стопроцентные – но представляете, что будет, если и вправду появится дело «Туктамышева против Валиевой»?!

Правда, надо помнить, что третья путевка – пограничная, не гарантирующая попадание на Евро и Олимпиаду. По третьей квоте федерация могла бы принять отдельное решение – не факт, что в пользу Лизы. Неужели в пользу Камилы, только что дисквалифицированной на ЧР с положительной пробой?

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Павел Бедняков

74 комментария

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Евгений Румкин
Ответ Екатерина Ивановская
Да ничего это не финал. Это только большое начало. WADA подали в CAS задолго до того, как РУСАДА разродилось на свой вердикт. Если РУСАДА отменило результаты Валиевой на ЧР, то соответственно Камилы не должно было быть на ЧЕ и ОИ?
Могла решением тренерского совета
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viewer.
Камила такая талантливая.Искусство и красота в спорте.
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pas33pas
Ответ brig_Mercury
А что нельзя было так давно решить, передать результаты расследования и не злить WADA? Для данного вердикта не надо было так долго ждать. Такое ощущение, что гора родила мышь.
Так они тянут время. Просто тянут ради затягивания.
Вы же притчу помните, как Ходжа Насреддин обещал осла за 10 лет научить говорить? "За 10 лет или осёл помрёт, или халиф сдохнет".
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pas33pas
Ответ teto
Всех работников РУСАДА представить к гоcудaрствeнным наградам!
Выдать платками! (а ещё отсрочкой от мобилизации)
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GerbertS
а зачем париться? это не допинг, а "ВСО" - витамины спортивные одобренные.
Схема уже налажена ;)
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Любитель_ФК
Возникает прежде всего вопрос, вытекающий из данной статьи? Если ВАДА подало апелляцию на задержку принятия решения, оно что не знало о своих же правилах по срокам в таких решениях, ибо РУСАДА неоднократно заявляло , что все сроки были соблюдены, согласно правилам ВАДА. Вот эта история со сроками выглядит очень странно. Вряд-ли бы РУСАДА стало нарушать сроки, тем самым давая козырь ВАДА в предстоящем суде? Значит ВАДА просто не терпелось побыстрее решить вопрос ( американцы требовали свои медали ). Теперь , когда РУСАДА объявило о результатах расследования официально, то остается ждать решение самого суда и только после этого решения ( если суд поддержит решение РУСАДА), только тогда ВАДА может подать апелляцию. В итоге, решение РУСАДА было на 99% предсказуемо, что Валиеву оправдают и я писал об этом неоднократно и это было понятно по решению того же суда еще на олимпиаде, когда Валиеву допустили к дальнейшим соревнованиям. И ВАДА , ИСУ и МОК потерпели тогда поражение и серьезное поражение. Теперь остается дождаться , когда эти же конторы утрутся после очередной оплеухи и наконец-то справедливость восторжествует, потому что с тех пор, как на олимпиаде суд признал правоту РУСАДА о допуске Валиевой, так ничего и не изменилось и у суда нет никаких оснований менять свое первоначальное решение, принятое на олимпиаде. Золотые медали должны быть вручены их законному владельцу, сборной России, которая по праву их и выиграла.
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закрыт по беспределу
До финала далеко.
Но то, что вынесли решение, уже неплохо.
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Гаубиц
Главная мысль этого опуса чётко показывает смысл существования РУСАДА - выиграло время (ИМХО, чтобы все это время на полную катушку работала пропагандистская машина) до суда.
Это неизлечимо))
Дайте уж сразу этой бедной девочке Героя Россия и повесьте её портреты во всех школах)
Да, и введите новый государственный праздник - День независимости Валиевой от ВАДА))
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Andy Tucker
Вор должен сидеть в тюрьме
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justbored
Ответ Alex Nobilius
Ну я же написал - мы посмотрим какова будет реакция судей CAS. Вы же не сомневаетесь, что дело рано или поздно будет приведено к их вниманию? По их реакции и главное вердикту можно будет судить написанное было всего лишь моей выдумкой или каким-то все же правилом. Кстати уверен, что Вы если знаете, что такое anecdotal evidence уже заведомо знаете какова будет их реакция.
Разницу между sm4rt 4ss и pompous 4ss вижу тоже.
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Van Doren
Ответ Streetbor
Русада своим вердиктом путается показать, что они ещё в деле, но дело само в CAS.. Следствие продолжается.
РусАДА пришлось родить хоть что-то для предъявления в CAS, ибо до сих пор они и пальцем о палец не ударили...
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Svetmel
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Тукмышева не против Валиевой не будет. Валиева то тут причем? А вот Туктамышева против международной лаборатории тестирования, вот этот на этот иск я посмотрю, потому что это халатность ITA лишила Лизу участия на ОИ
При чём здесь лаборатория? Иск можно подать теоретически только к федрации. Они должны были проследить за готовностью проб. Это во-первых. А во-вторых решиние по третьей путёвке на Олимпиаду принимает тренерский совет. И третье место не гарантия путёвки на ОИ. Так что ничего она ( Лиза) подать не может
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попрлп
Ну все, происки гнилого запада обломались…
Ух, как у нас все скрепно!
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закрыт по беспределу
Ответ den70
Если ещё и РУСАДА сама оспорит это решение - будет самый легендарный цирк на этой планете.
Весьма вероятно, кстати.
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шампион
Очевидно, что Валиева не сама себе эти таблетки выписывала.
Очевидно, Русада ничего не сделала, чтобы разобраться, что на самом деле произошло.
Вместо этого нас ждут уже привычные истерики: "вы фсе врети!", "ни ф чем ни виноватая!", "это загавор!"..
Ну, хоть Трусова подсластила этот балаган, получила первое золото! А Туктик и без ОИ легенда, не все меряется этим турниром.
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-1
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JSV
Сейчас проходит рассмотрение соответсвия РУСАДА. Скорей всего возня с Валиевой связана именно с этим фактором. Процедура зависла, сделали телодвижения, которые ничего по сути не изменили больше того, что произошло бы в любом случае независимо от вердикта КАС.
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Svetmel
Ответ brig_Mercury
А что нельзя было так давно решить, передать результаты расследования и не злить WADA? Для данного вердикта не надо было так долго ждать. Такое ощущение, что гора родила мышь.
Так РУСАДА сто раз твердило, что они ничего не нарушают по срокам. Это WADA требовали результат по-быстрее. Я не думаю, что РУСАДА что-то нарушало в сроках, просто пользовались всеми разрешёнными инструментами. Желательно бы почитать мотивировочную часть. Но из-за статуса "защищённого лица" неизвестно, когда это всё покажут. Возможно только после решения CAS.
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Валерий Петров
Ответ STAVRsSC
Дела Туктика против Валиевой, конечно, никогда не будет. Не в такой стране живём. А вот финал допинговой истории, вне сомнений, ещё не скоро.
Не будет потому, что Лизе придется судиться не лично с Камилой, а с решением РУСАДА
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HellLight
РУСАДО оправдало допингистку возведенную в абсолют в стране. Да уж, это точно чтото необычное.
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Alex Nobilius
Ответ justbored
Если вы "бывали в судах", то, наверное, знаете, что такое anecdotal evidence тоже.
Ну я же написал - мы посмотрим какова будет реакция судей CAS. Вы же не сомневаетесь, что дело рано или поздно будет приведено к их вниманию? По их реакции и главное вердикту можно будет судить написанное было всего лишь моей выдумкой или каким-то все же правилом. Кстати уверен, что Вы если знаете, что такое anecdotal evidence уже заведомо знаете какова будет их реакция.
+1
-1
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Георгий Михеев
Развели у нас допингистов. Надеюсь ВАДА обломает им рога
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Так говорил Батистута
Ответ Сейлем Сэйберхеген
То, что решение есть. РУСАДА никто не ограничивал в сроках. Это ВАДА вылезло с воплями вы затягиваете дело. Сам предмет иска становится ничтожным.
Про никто не ограничивал в сроках пожалуйста поподробнее. Инфа-то соточка?
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Блинчик
"По идее, теперь Александра Трусова – чемпионка страны, Анна Щербакова – серебряный призер, Аделия Петросян – бронзовый, а Елизавета Туктамышева отбирается на Евро и, возможно, Олимпиаду".
Ну всё, проводим по-новой ЧЕ-2022 и ОИ-2022!

"Шансы на успех далеко не стопроцентные – но представляете, что будет, если и вправду появится дело «Туктамышева против Валиевой»?!"
Ахахахахаха! Смешно до колик. Для такого Тукта фабержами не вышла.
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Кавабунга Шреддоголовый
Она невиновна на территории России. Как Зубков олимпийский чемпион
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Так говорил Батистута
Ахахаха. Занавес.
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw

Россия спортивная решила в любом допинговом деле везде и всегда позориться до самого конца, до коликов и вертиго. "Мы отмороженные жулики и гордимся этим". такова скрепа духовная.
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