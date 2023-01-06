Карлсену поставили удивительный мат – взятием на проходе. Это как?

Чемпион мира Магнус Карлсен задорно проводит конец 2022-го и начало нового года. На чемпионате мира по блицу он умудрился опоздать на партию, катаясь на горных лыжах. А потом выиграл не только ту самую партию, но и турнир!

Теперь Магнус играет онлайн: поучаствовал в традиционном блиц-турнире на заблокированной в России платформе Chess.com. А там уступил куда менее титулованному соотечественнику Юну Людвигу Хамару. Это само по себе удивительно, но главное – как Магнус это сделал!

Он доигрался до мата взятием на проходе, это крайне необычное завершение партии против лучшего шахматиста мира. Вот здесь разбор на видео. А так выглядела концовка.

Карлсен играет черными, вот позиция перед развязкой. Хамар подсовывает ладью h5 под удар пешки – и Магнус возьмет.

Хамар двигает слона на e4, делая шах. Королю убегать некуда, единственный вариант – закрываться пешкой, прыгая с f7 на f5. Уже перед этим ходом у Магнуса абсолютно проигранная позиция. Но он решает не сдаваться, а продолжить партию – то ли по невнимательности, то ли ради красоты игры. Пешка летит на f5 – другого варианта нет, и потом случается вот это:

Взятие на проходе: Хамар не дает черной пешке дойти до f5 (как планировал Магнус), а рубит белой пешкой прямо по пути – на f6 – снова отрывая диагональ с шахом от слона. Все, уходить королю по-прежнему некуда, а закрываться больше нечем.

Самое удивительное поражение Карлсена!

Правило «взятия на проходе» означает специальный ход пешки, при котором она берет пешку противника, перемещенную сразу на две клетки. Вообще, пешка может сходить на два поля только с изначальной позиции в партии – горизонталь 2 для белых и горизонталь 7 для черных. При этом пешка, которая нападает, завершает взятие не на конечном поле, а на промежуточном – как если бы пешка противника переместилась только на одну клетку.

Это правило появилось в шахматах еще в XV веке и применяется в ряде классических дебютов – например, в русской партии. Интересно, Карлсен его забыл? Понадеялся, что не вспомнит противник? А может, просто позволил партии прийти к такому красивому финалу?

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev