Дальний лес
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Карлсену поставили удивительный мат – взятием на проходе. Это как?

Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Шахматы Шахматы

Чемпион мира Магнус Карлсен задорно проводит конец 2022-го и начало нового года. На чемпионате мира по блицу он умудрился опоздать на партию, катаясь на горных лыжах. А потом выиграл не только ту самую партию, но и турнир! 

Теперь Магнус играет онлайн: поучаствовал в традиционном блиц-турнире на заблокированной в России платформе Chess.com. А там уступил куда менее титулованному соотечественнику Юну Людвигу Хамару. Это само по себе удивительно, но главное – как Магнус это сделал! 

Он доигрался до мата взятием на проходе, это крайне необычное завершение партии против лучшего шахматиста мира. Вот здесь разбор на видео. А так выглядела концовка.

Карлсен играет черными, вот позиция перед развязкой. Хамар подсовывает ладью h5 под удар пешки – и Магнус возьмет.

Хамар двигает слона на e4, делая шах. Королю убегать некуда, единственный вариант – закрываться пешкой, прыгая с f7 на f5. Уже перед этим ходом у Магнуса абсолютно проигранная позиция. Но он решает не сдаваться, а продолжить партию – то ли по невнимательности, то ли ради красоты игры. Пешка летит на f5 – другого варианта нет, и потом случается вот это:

Взятие на проходе: Хамар не дает черной пешке дойти до f5 (как планировал Магнус), а рубит белой пешкой прямо по пути – на f6 – снова отрывая диагональ с шахом от слона. Все, уходить королю по-прежнему некуда, а закрываться больше нечем.

Самое удивительное поражение Карлсена!

Правило «взятия на проходе» означает специальный ход пешки, при котором она берет пешку противника, перемещенную сразу на две клетки. Вообще, пешка может сходить на два поля только с изначальной позиции в партии – горизонталь 2 для белых и горизонталь 7 для черных. При этом пешка, которая нападает, завершает взятие не на конечном поле, а на промежуточном – как если бы пешка противника переместилась только на одну клетку.

Это правило появилось в шахматах еще в XV веке и применяется в ряде классических дебютов – например, в русской партии. Интересно, Карлсен его забыл? Понадеялся, что не вспомнит противник? А может, просто позволил партии прийти к такому красивому финалу?

Почему Непомнящего заставили переодеться из-за футболки с цитатой Месси, а Карлсен играл в толстовке? Разбираемся 

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

14 комментариев

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Hugo Sanchez
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Ответ nikitzov
Там был конь, в видео разбора всё понятно
— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет.

— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.
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Max9999
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Белую турку срубить! Лошара какой то.
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Меенеджер Проекта
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Ответ Vladimir Sushko
Вероятно, там пешка стояла
Лошадь, ей закрылся Карлссен, ладья сбила
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Dmona1
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Самое удивительное не понимаю, как норги, вдруг стали королями шахмат. Надеюсь, мы в будущем не узнаем, что за этим стояло какое-то ТИ или тех. разработки.
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Меенеджер Проекта
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Круто
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Delirium_Tremens
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Ответ Михаил Ровдо
Не понял только как ладья могла быть на h1, ведь тогда уже шах получается
Там был чёрный конь, закрывавший ладью. В принципе, уже тогда было очевидно поражение.
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nikitzov
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Ответ Александр Крольков
Как можно двигать ладью, если до того уже шах?
Там был конь, в видео разбора всё понятно
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бизе
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Красивая комбинация ( Л:h5+) - и форсированный мат , но комментарии автора странные - очевидно , что Магнус зевнул всю идею ( с жертвой ладьи в блице ) , а не правило взятия на проходе , которое знакомо любому начинающему 😀.
+11
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Фантом
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Ответ Михаил Ровдо
Не понял только как ладья могла быть на h1, ведь тогда уже шах получается
На h5 должно было быть что-то, что эта ладья взяла. Скорее всего, ладейная пешка.
+1
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Vladimir Sushko
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Ответ Александр Крольков
Как можно двигать ладью, если до того уже шах?
Вероятно, там пешка стояла
+3
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Sergey Truhtanov
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Ответ Александр Крольков
Как можно двигать ладью, если до того уже шах?
Сбил какую-то фигуру на h5 ладьей :-)
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Vladimir Sushko
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Ответ Михаил Ровдо
Не понял только как ладья могла быть на h1, ведь тогда уже шах получается
Очевидно, ладья этим ходом пешку срубила
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Александр Крольков
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Как можно двигать ладью, если до того уже шах?
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Михаил Ровдо
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Не понял только как ладья могла быть на h1, ведь тогда уже шах получается
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