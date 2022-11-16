Мы побывали на олимпийском корпорате: чемпионы плясали с Биланом, Щербакова – ведущая, а Валиева осталась без награды

В московском Music Media Dome состоялся Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио-2020 и Пекина-2022. По сути, олимпийский корпоратив, куда пригласили весь цвет нашего спорта.

Словосочетание «олимпийский бал» охарактеризовало бы происходящее куда точнее «форума». Дамы в вечерних платьях (да-да, многих было не узнать), официальная часть за столами и дискотека в конце. Именно по такой формуле и проходят подобные вечеринки уже почти 30 лет.

Вот Станислава Комарова со спутником.

А это – олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень. Узнаете?

Хозяин вечера Станислав Поздняков с дочерью Софией.

Первый Олимпийский бал состоялся еще в 1993-м в гостинице «Россия». Тогда помимо получения традиционных премий лучшим по итогам года сборная спортсменов играла против знатоков «Что? Где? Когда?», приезжал глава МОК Хуан Антонио Самаранч, а над залом летали костюмированные черти. Правда, присутствовавшему священнику задумка не понравилась и он ушел.

С тех пор идея олимпийского корпоратива почти каждый год находила воплощение. В разные годы мероприятия проводились в Гостином дворе, Манеже, Кремлевском дворце, спорткомплексе «Олимпийский».

Площадка действительно требуется вместительная: по традиции на бал зовут не только отличившихся в уходящем году, но и вообще всех чемпионов и призеров последних лет. Плюс руководители федераций, Олимпийского комитета, ветераны, представители регионов и дружественных организаций, спонсоры....

Нынешний бал получился особенным – три года мероприятия не проводились из-за пандемии. Поэтому и награждали сразу за две Олимпиады – зимнюю и летнюю.

Традиционные официальные речи в этот раз не навевали скуки. Станислав Поздняков (несколько часов назад его на безальтернативной основе выбрали президентом ОКР на новый срок), например, рассказал об актуальном – то есть о перспективах нашего участия в следующих Олимпийских играх:

– На сегодняшний день юридических оснований для международных спортивных организаций вводить какие-либо ограничения в отношении российских спортсменов больше нет. Санкции CAS завершены, продлены они быть не могут (в этот момент зал взорвался аплодисментами – Sports.ru). Теперь о ближайшем будущем. Олимпийский комитет по-прежнему исходит из двух вариантов развития событий, к любому из них мы готовы.

Первый сценарий – благоприятный, базовый и приоритетный для нас: российские спортсмены получают право участвовать в квалификационных соревнованиях и в Олимпиаде в Париже на равноправной основе с остальными странами, без всех этих безобразных рестрикций по национальному признаку, которые полностью противоречат Олимпийской хартии, гуманитарным и социальным принципам ООН и других глобальных организаций.

По сути МОК уже дал понять, что не против возвращения россиян. А дальше международные федерации будут решать в каждом конкретном случае, какие условия они предложат для этого возвращения. У каждой федерации может быть свой подход.

Вышедший следом министр спорта Олег Матыцин (на фото ниже) говорил о патриотизме и поддержке президента:

– Хочу выразить признательность каждому спортсмену и тренеру, что он гордо несет звание спортсмена и гражданина нашей великой страны. Президент нашей страны – это капитан нашей большой команды, знамя которой мы несем

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов напомнил: в этом году – ровно 70 лет с дебюта советских спортсменов на Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки.

«Та наша сборная на 80% состояла из бывших фронтовиков и узников концлагерей. Такой команды у нас никогда больше не было и, надеюсь, не будет», – заключил Смирнов.

***

Дальше началось веселье. SHAMAN сначала исполнил хит «Я русский» на фоне огромного баннера с национальным флагом (ведь никто из участников Игр в Токио или Пекине не имел возможности под ним выступить).

А потом и гимн страны. «Петь гимн с дредами и в порванной майке... Прикольно», – удивлялись олимпийцы.

Следом за SHAMAN-ом на сцену вышли ведущие.

Тут ждал сюрприз: олимпийская чемпионка Анна Щербакова в паре с комментатором «Матч ТВ» Ильей Трифановым. Им помогали опытные Яна Батыршина с Виктором Гусевым.

Щербакова для дебюта чувствовала себя вполне уверенно: без запинки читала прописанные реплики, иногда импровизировала-шутила и прекрасно выглядела. А еще получила очередную премию как Лучшая спортсменка Олимпиады-2022.

Пунктиром – победители по номинациям:

Лучший спортсмен Пекина-2022 – Александр Большунов.

Лучшая спортсменка Пекина-2022 – Анна Щербакова.

Лучший спортсмен Токио-2020 – Евгений Рылов.

Лучшая спортсменка Токио-2020 – София Позднякова.

Лучший тренер Пекина-2022 – Юрий Бородавко.

Лучший тренер Токио-2020 – Татьяна Покровская.

Лучшая команда по игровым видам спорта – баскетбол 3х3.

Лучшая команда Пекина-2022 – сборная по лыжным гонкам в эстафетах.

Лучшая команда Токио-2020 – сборная по спортивной гимнастике.

Открытие Игр – сборная по тхэквондо.

Лучший президент зимней федерации – Елена Вяльбе.

Лучший президент летней федерации – Владимир Сальников и Михаил Мамиашвили.

Премия «Овация» – Артур Далалоян.

Самый титулованный действующий спортсмен – Светлана Ромашина и Александр Большунов.

Надежды большого будущего – Виктория Листунова.

Лучший спортсмен-блогер («Медиагерой») – Никита Нагорный.

***

Про Камилу Валиеву, очевидно, думали, но премию она не получила. В числе героев Игр в Пекине Поздняков ее в официальной речи не упоминал. Потом Валиева промелькнула в номинации «Овация» – за преодоление и волю к победе. Ее представили как олимпийскую чемпионку, но лауреатом в итоге стал гимнаст Артур Далалоян – он за три месяца восстановился после тяжелейшей травмы и помог команде выиграть историческое золото.

Самой Камилы на вечере не было по уважительной причине – она в Красноярске готовится к чемпионату России. Собственно, как и остальные действующие фигуристы.

Зато были лыжники. Юлия Ступак выбрала элегантный черный цвет.

А тренер Юрий Бородавко вообще стал рекордсменом вечера по количеству шагов. Получил премию за себя, за Большунова, за команду лыжников, и еще за отсутствующую Елену Вяльбе.

Помните недавнюю Национальную спортивную премию, организованную Минспорта, где Вяльбе (к возмущению Губерниева) победила как «Тренер года», а Бородавко обижался за обделенную Непряеву? ОКР расставил всех по местам: Бородавко – Лучший тренер (обошел Тутберидзе!), а Вяльбе – Лучший президент. Правда, Вяльбе не пришла, и награду за нее получил тот же Бородавко. Получилось забавно.

***

Вероника Степанова (справа) эффектно выглядела, активно фотографировалась вместе с друзьями по команде и получила номинацию как лучший блогер.

Правда, победил здесь Никита Нагорный. Никита и в статусе лауреата устроил интерактив: «Кто смотрел «Обмен спортом» – поднимите руки!» Подняла даже Щербакова на сцене – она не только смотрела, но и участвовала.

***

Когда официальная часть закончилась и стайки спортсменов потянулись к гардеробу, на сцену внезапно вышел Дима Билан. Градус получился высоким даже без алкоголя (шампанское наливали только в первые два часа вечера). Билан отплясывал в толпе олимпийцев и очевидно кайфовал.

Да и его хит «Я знаю точно, невозможное возможно» пришелся к месту. Тем более и олимпийская история у песни есть:

– Я должен был исполнять эту песню сразу после того, как в Гватемале закончится голосование за столицу Олимпийских игр 2014 года, – напомнил Билан. – И очень переживал: как петь, если мы не выиграем?!

Олимпийцы на Форуме точно выиграли абсолютно все: если не номинацию – то фото с Биланом.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; East News/SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY via AFP; vk.com/olympic_russia; instagram.com/valentinaparinova; instagram.com/stepanova_nika01; instagram.com/adelina_sotnikova14; instagram.com/yulia_belorukova