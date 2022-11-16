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Мы побывали на олимпийском корпорате: чемпионы плясали с Биланом, Щербакова – ведущая, а Валиева осталась без награды

София Лоханова (Позднякова) София Лоханова (Позднякова)
Юлия Ступак (Белорукова) Юлия Ступак (Белорукова)
Камила Валиева Камила Валиева
Никита Нагорный Никита Нагорный
Анна Щербакова Анна Щербакова
Олег Матыцин Олег Матыцин
Артур Далалоян Артур Далалоян
Юрий Бородавко Юрий Бородавко
Виталий Смирнов Виталий Смирнов
Вероника Степанова Вероника Степанова
Елена Вяльбе Елена Вяльбе
Дима Билан Дима Билан
ОКР
Станислав Поздняков Станислав Поздняков
Фигурное катание Фигурное катание

В московском Music Media Dome состоялся Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио-2020 и Пекина-2022. По сути, олимпийский корпоратив, куда пригласили весь цвет нашего спорта.

Словосочетание «олимпийский бал» охарактеризовало бы происходящее куда точнее «форума». Дамы в вечерних платьях (да-да, многих было не узнать), официальная часть за столами и дискотека в конце. Именно по такой формуле и проходят подобные вечеринки уже почти 30 лет.

Вот Станислава Комарова со спутником. 

А это – олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень. Узнаете? 

Хозяин вечера Станислав Поздняков с дочерью Софией. 

Фото дня 💕 Станислав и София Поздняковы: «От ребенка на папиных руках до двукратной олимпийской чемпионки»

Первый Олимпийский бал состоялся еще в 1993-м в гостинице «Россия». Тогда помимо получения традиционных премий лучшим по итогам года сборная спортсменов играла против знатоков «Что? Где? Когда?», приезжал глава МОК Хуан Антонио Самаранч, а над залом летали костюмированные черти. Правда, присутствовавшему священнику задумка не понравилась и он ушел.

С тех пор идея олимпийского корпоратива почти каждый год находила воплощение. В разные годы мероприятия проводились в Гостином дворе, Манеже, Кремлевском дворце, спорткомплексе «Олимпийский».

Площадка действительно требуется вместительная: по традиции на бал зовут не только отличившихся в уходящем году, но и вообще всех чемпионов и призеров последних лет. Плюс руководители федераций, Олимпийского комитета, ветераны, представители регионов и дружественных организаций, спонсоры....

Нынешний бал получился особенным – три года мероприятия не проводились из-за пандемии. Поэтому и награждали сразу за две Олимпиады – зимнюю и летнюю.

Традиционные официальные речи в этот раз не навевали скуки. Станислав Поздняков (несколько часов назад его на безальтернативной основе выбрали президентом ОКР на новый срок), например, рассказал об актуальном – то есть о перспективах нашего участия в следующих Олимпийских играх:

– На сегодняшний день юридических оснований для международных спортивных организаций вводить какие-либо ограничения в отношении российских спортсменов больше нет. Санкции CAS завершены, продлены они быть не могут (в этот момент зал взорвался аплодисментами – Sports.ru). Теперь о ближайшем будущем. Олимпийский комитет по-прежнему исходит из двух вариантов развития событий, к любому из них мы готовы.

 

Первый сценарий – благоприятный, базовый и приоритетный для нас: российские спортсмены получают право участвовать в квалификационных соревнованиях и в Олимпиаде в Париже на равноправной основе с остальными странами, без всех этих безобразных рестрикций по национальному признаку, которые полностью противоречат Олимпийской хартии, гуманитарным и социальным принципам ООН и других глобальных организаций.

По сути МОК уже дал понять, что не против возвращения россиян. А дальше международные федерации будут решать в каждом конкретном случае, какие условия они предложат для этого возвращения. У каждой федерации может быть свой подход.

Вышедший следом министр спорта Олег Матыцин (на фото ниже) говорил о патриотизме и поддержке президента:

– Хочу выразить признательность каждому спортсмену и тренеру, что он гордо несет звание спортсмена и гражданина нашей великой страны. Президент нашей страны – это капитан нашей большой команды, знамя которой мы несем

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов напомнил: в этом году – ровно 70 лет с дебюта советских спортсменов на Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки.

«Та наша сборная на 80% состояла из бывших фронтовиков и узников концлагерей. Такой команды у нас никогда больше не было и, надеюсь, не будет», – заключил Смирнов.

***  

Дальше началось веселье. SHAMAN сначала исполнил хит «Я русский» на фоне огромного баннера с национальным флагом (ведь никто из участников Игр в Токио или Пекине не имел возможности под ним выступить).

А потом и гимн страны. «Петь гимн с дредами и в порванной майке... Прикольно», – удивлялись олимпийцы.

Следом за SHAMAN-ом на сцену вышли ведущие.

Тут ждал сюрприз: олимпийская чемпионка Анна Щербакова в паре с комментатором «Матч ТВ» Ильей Трифановым. Им помогали опытные Яна Батыршина с Виктором Гусевым.

Щербакова для дебюта чувствовала себя вполне уверенно: без запинки читала прописанные реплики, иногда импровизировала-шутила и прекрасно выглядела. А еще получила очередную премию как Лучшая спортсменка Олимпиады-2022. 

Пунктиром – победители по номинациям:

Лучший спортсмен Пекина-2022 – Александр Большунов.

Лучшая спортсменка Пекина-2022 – Анна Щербакова.

Лучший спортсмен Токио-2020 – Евгений Рылов.

Лучшая спортсменка Токио-2020 – София Позднякова.

Лучший тренер Пекина-2022 – Юрий Бородавко.

Лучший тренер Токио-2020 – Татьяна Покровская.

Лучшая команда по игровым видам спорта – баскетбол 3х3.

Лучшая команда Пекина-2022 – сборная по лыжным гонкам в эстафетах.

Лучшая команда Токио-2020 – сборная по спортивной гимнастике.

Открытие Игр – сборная по тхэквондо.

Лучший президент зимней федерации – Елена Вяльбе.

Лучший президент летней федерации – Владимир Сальников и Михаил Мамиашвили.

Премия «Овация» – Артур Далалоян.

Самый титулованный действующий спортсмен – Светлана Ромашина и Александр Большунов.

Надежды большого будущего – Виктория Листунова.

Лучший спортсмен-блогер («Медиагерой») – Никита Нагорный.

*** 

Про Камилу Валиеву, очевидно, думали, но премию она не получила. В числе героев Игр в Пекине Поздняков ее в официальной речи не упоминал. Потом Валиева промелькнула в номинации «Овация» – за преодоление и волю к победе. Ее представили как олимпийскую чемпионку, но лауреатом в итоге стал гимнаст Артур Далалоян – он за три месяца восстановился после тяжелейшей травмы и помог команде выиграть историческое золото.

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Самой Камилы на вечере не было по уважительной причине – она в Красноярске готовится к чемпионату России. Собственно, как и остальные действующие фигуристы.

Зато были лыжники. Юлия Ступак выбрала элегантный черный цвет. 

А тренер Юрий Бородавко вообще стал рекордсменом вечера по количеству шагов. Получил премию за себя, за Большунова, за команду лыжников, и еще за отсутствующую Елену Вяльбе.

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Помните недавнюю Национальную спортивную премию, организованную Минспорта, где Вяльбе (к возмущению Губерниева) победила как «Тренер года», а Бородавко обижался за обделенную Непряеву? ОКР расставил всех по местам: Бородавко – Лучший тренер (обошел Тутберидзе!), а Вяльбе – Лучший президент. Правда, Вяльбе не пришла, и награду за нее получил тот же Бородавко. Получилось забавно. 

***  

Вероника Степанова (справа) эффектно выглядела, активно фотографировалась вместе с друзьями по команде и получила номинацию как лучший блогер.

Правда, победил здесь Никита Нагорный. Никита и в статусе лауреата устроил интерактив: «Кто смотрел «Обмен спортом» – поднимите руки!» Подняла даже Щербакова на сцене – она не только смотрела, но и участвовала.

***  

Когда официальная часть закончилась и стайки спортсменов потянулись к гардеробу, на сцену внезапно вышел Дима Билан. Градус получился высоким даже без алкоголя (шампанское наливали только в первые два часа вечера). Билан отплясывал в толпе олимпийцев и очевидно кайфовал.

Да и его хит «Я знаю точно, невозможное возможно» пришелся к месту. Тем более и олимпийская история у песни есть:

– Я должен был исполнять эту песню сразу после того, как в Гватемале закончится голосование за столицу Олимпийских игр 2014 года, – напомнил Билан. – И очень переживал: как петь, если мы не выиграем?!

Олимпийцы на Форуме точно выиграли абсолютно все: если не номинацию – то фото с Биланом.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; East News/SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY via AFP; vk.com/olympic_russia; instagram.com/valentinaparinova; instagram.com/stepanova_nika01; instagram.com/adelina_sotnikova14; instagram.com/yulia_belorukova

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