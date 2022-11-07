Напасть, которая отняла победу в Нью-Йоркском марафоне: лидер шел на рекорд, но заскочил в туалет и потом упал без чувств

Нью-Йоркский марафон – один из самых престижных в мире (если не самый).

Пробег через пять кварталов «Большого яблока» в этом году собрал около 50 тысяч участников. А желающих было в разы больше, стартовые слоты традиционно разыгрывают в лотерею.

Кстати, в отличие от марафонов в Бостоне и Чикаго, Нью-Йорк не банил россиян и белорусов: 39 наших бегунов-любителей закончили дистанцию, даже с названием страны в протоколе напротив своих фамилий.

А вот бразилец Даниэль ду Насименту – не финишировал. И его бег сложился максимально драматично.

Бразилец забежал в туалет, а через несколько минут упал без чувств на асфальт

Ду Насименту – отнюдь не посторонний в марафонском беге: в 24 года он рекордсмен Латинской Америки и обладатель лучшего времени в истории среди всех не-африканцев (2.04:51). Чтобы вы ощутили разницу: Искандер Ядгаров недавно выиграл Московский марафон с личным рекордом 2.14:37.

Главным фаворитом Нью-Йорка считался кениец Эванс Чебет – в этом году он уже выиграл престижный марафон в Бостоне. На победу претендовали и уроженец Сомали (формально – представитель Нидерландов), и серебряный призер Токио Абди Нагийе, и другие парни из Кении и Эфиопии.

Ду Насименту в яркой лавандовой футболке выделялся на фоне этой компании. И справедливо посчитал, что в финишных разборках с африканцами ему ловить нечего – а значит, надо их удивить прямо со старта.

Бразилец начал первые 10 км за 28:42, это всего на две секунды медленнее его личного рекорда на чистой «десятке», в шиповках и на дорожке. Преимущество ду Насименту над преследователями к тому моменту составило более полутора минут.

Отметка полумарафона – 1.01:22 – и больше двух минут преимущества: Ду Насименту с запасом превосходил график рекорда трассы – 2.05:06, установленный больше 10 лет назад.

Нью-Йорк – коварный марафон, вторая половина дистанции здесь значительно сложнее первой. Запас бразильца начал сокращаться. Тем не менее, за 12 км до финиша у ду Насименту оставалось больше минуты форы перед пустившимся в погоню Чебетом. И это с учетом вынужденной остановки: перед отметкой 30 км бразилец внезапно забежал в туалет. Он провел там около 20 секунд, а автомобиль сопровождения деликатно подождал у двери.

После этого Даниэлю стало совсем нехорошо. Отрыв всего за пару километров сократился до 40 секунд, Чебет уже видел его спину. А потом бразилец упал на асфальт – его гонка закончена.

Чебет, пробегая мимо, едва заметно развел руками...

– Мне было его жаль, – признался потом кениец. – Но я должен был продолжать забег.

Но не все соперники были столь великодушны. Вот, например, слова бронзового призера Абди Нагийе:

– Я хотел бы его пожалеть, когда увидел лежащим на земле, но подумал: come on, парень, это же уже второй раз. Ты исполнил ровно то же самое на Олимпиаде.

Бразилец уже заигрывал с Кипчоге, а потом так же падал

Дело в том, что ду Насименту действительно попадал в похожу передрягу.

В 2021-м в Саппоро (там проходил олимпийский марафон) он тоже держался в лидерах – правда, без отрыва. Но бежал плечо к плечу с величайшим бегуном современности Элиудом Кипчоге. И делал это настолько без напряжения, что даже заговорил с ним и стукнулся кулаками. Это фото стало вирусным.

Правда, закончился марафон для этих ребят по-разному: Кипчоге выиграл, а ду Насименту на отметке 25 км свалился с судорогами. Надо отдать ему должное, бразилец встал и возобновил бег. Но через пару минут снова упал и уже не смог подняться.

Олимпийский марафон стал для Даниэля всего вторым в карьере, а дикая жара и влажность подкосили не только его: из 106 участников 30 не смогли финишировать.

В этом году в Нью-Йорке тоже было на удивление тепло – в районе 23 градусов днем, это температурный рекорд для ноября. Но для бразильца все равно вроде бы температура не экстремальная.

Общаться с внешним миром ду Насименту пока не в состоянии. Но организаторы успокоили: он в отеле и с ним все хорошо.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon, Caitlin Ochs; кадры трансляции