Секретное письмо нашего министра спорта и хакерские атаки: экс-глава WADA с новыми деталями о российском допинг-кризисе

Крэйг Риди возглавлял Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на пике «российского» кризиса – с 2014-го по 2019-й.

В прошлом году он покинул кресло члена МОК по достижению возрастного лимита (80 лет). Теперь, уже на пенсии, Риди выпустил обширную автобиографию под названием «Воплощая олимпийскую мечту Лондона. Длинная жизнь в спорте».

Как нетрудно догадаться, по большей части, книга посвящена борьбе Лондона за право принять Олимпийские игры 2012 года. Предисловие к ней написали лорд Себастьян Коу (глава оргкомитета Лондона-2012) и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, активно поддерживавший заявку.

Однако Риди не мог обойти и события, разворачивавшиеся с 2015 года вокруг России. С типично британским юмором он рассказывает о кулуарных переговорах, собственных страхах и политических интригах. Вот главное, что мы узнали по сути:

• Россия дала понять, что вина с допинг-скандалом Сочи-2014 лежит не на одном Григории Родченкове;

• один из предполагаемых хакеров WADA обвиняется и в покушении на убийство Скрипалей;

• отношения между WADA и МОК не самые теплые, а события вокруг России их только обострили.

Ого, Риди жалуется, что хакерством WADA занимался один из предполагаемых отравителей Скрипалей

WADA при Риди серьезно пострадало от хакерских атак. Начиная с осени 2016-го и на протяжении двух лет хакерская группировка Fancy Bears выкладывала в сеть личную информацию спортсменов (в том числе о заболеваниях) и переписки между WADA и МОК.

Именно благодаря хакерам стали известны конфиденциальные сведения о терапевтических исключениях теннисисток сестер Уильямс, а американской гимнастке Симоне Байлc пришлось признаться, что она с детства страдает от синдрома гиперактивности, и поэтому вынуждена принимать психотропные препараты.

WADA оказалось не готово к кибератакам и обратилось в соответствующие службы. О дальнейшем рассказывает Риди:

«Как спортивный руководитель на общественных началах, я обнаружил, что поведение некоторых людей по отношению к российскому кризису, мягко говоря, странное. Но часть этих реакций была абсолютно неприемлема. Полиция Нидерландов, а также спецслужбы Швейцарии и Канады занимались расследованием возможной хакерской атаки на совещания WADA в сентябре 2016 года.

После того, как мы направили запрос о сотрудничестве, я обнаружил у себя дома в Bridge of Weir, на западе Глазго, пятерых представителей Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, которые проверили все мои гаджеты — телефон, компьютер, ноутбук, планшет — плюс двухчасовое интервью.

Я никогда не жаловался на свою работу в спорте. Но было тяжело удержаться от этого, когда я узнал, что один из подозреваемых ими хакеров — тот самый бандит из ГРУ, который был идентифицирован как один из двоих, пытавшихся отравить Скрипалей в Солсбери. Кажется, мое волонтерство зашло слишком далеко».

Напомним, предполагаемое отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в британском Солсбери в марте 2018 года. Скрипаль — в прошлом агент ГРУ — работал на британские спецслужбы. Предположительно он был отравлен нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и доставлен в больницу.

5 сентября 2018-го британская полиция опубликовала фотографии двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова — подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей. По данным британским спецслужб, оба являются агентами ГРУ, прибывшими в страну под вымышленными именами. Российская сторона отрицает все обвинения и называет это британской провокацией.

Почему Россия признала доклад Шмида, но не доклад Макларена? Есть важный нюанс

Риди пишет:

«Непосредственно перед заседанием исполкома WADA в мае 2018 года я получил два письма из Москвы. Первое было от Павла Колобкова, российского министра спорта. Там перечислялись все изменения в антидопинговой работе внутри страны, создание новой антидопинговой лаборатории, восстановление деятельности РУСАДА, и снова звучало утверждение о том, что доступ к пробам из Московской лаборатории находится в руках Следственного комитета РФ.

Второе письмо от Колобкова подписали также президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

В этом письме они признавали отстранение Олимпийского комитета России и выводы комиссии Шмида. Эти выводы во многом перекликались с выводами доклада Макларена. В письме также утверждалось, что манипуляции, перечисленные в докладе Макларена, происходили без ведома и авторизации подписантов письма. Они писали, что против замешанных лиц уже были или будут применены соответствующие санкции.

Тон обоих писем был более примирительным, чем у предыдущих. Оба были отправлены на рассмотрение Джонатану Тэйлору как главе комитета по соответствию. <...> Комитет провел заседание в Монреале и согласовал два новых условия для восстановления РУСАДА. После этого я написал министру спорта официальное письмо от 22 июня. Ответ занял у него много недель, но к моему легкому изумлению 13 сентября он принял наше предложение».

Что было дальше — вы наверняка помните. Вторым условием WADA (помимо признания доклада Шмида) была выдача электронной базы данных и проб из Московской лаборатории . Вся процедура происходила в начале 2019 года. Вскоре WADA объявит, что база данных подвергнута манипуляциям, и снова лишит РУСАДА даже временного соответствия.

Период санкций за это нарушение закончится 16 декабря 2022 года. Теоретически после этой даты к нам возвращаются флаг и гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира – впрочем, сейчас вспоминать об этом странно.

Интересно, что российская сторона никогда не публиковала содержание того самого письма Колобкова, после которого снято отстранение РУСАДА. Оно вышло инсайдом газеты L’Equipe и в точности повторяет написанное Риди.

«В письме мы говорим о том, что приняли решение МОК, что мы выступаем за сотрудничество с международными организациями, готовы к диалогу, поскольку заинтересованы в совместном развитии спорта. Это решение было основано на выводах Шмида, однако с докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы», – говорил тогда Павел Колобков.

Почему же России так «нравится» доклад Шмида и не нравится — Макларена?

У доклада Шмида есть ключевое отличие. Он не говорит о «государственной» системе подмены проб и даже ставит под сомнение «институциональный заговор» (более мягкая формулировка из второй части доклада Макларена). Вместо этого в докладе Шмида написано:

«Детальный анализ электронной переписки позволяет сделать вывод о причастности ряда лиц из Министерства спорта и других ведомств, таких как ЦСП, ВНИИФК, РУСАДА, лаборатории в Москве и в Сочи. Это подтверждают показания независимых свидетелей и результаты биологических и судебных экспертиз.

Тем не менее, объективные данные не позволяют Дисциплинарной комиссии определенно установить, кто придумал или возглавлял эту схему. Во многих случаях существовали отсылки на уровень министра спорта, но не было обнаружено данных, позволяющих утверждать об участии или знании о схеме на более высоких уровнях государственной власти».

При этом доклад Шмида почти дословно повторяет доклад Макларена в той части, где говорится о манипуляциях с пробами во время Олимпиады-2014, а также преступной деятельности лаборатории в период Григория Родченкова. Вот основные цитаты:

• «Среди проб, отобранных в Сочи-2014, 13 проб (5 мужских и 8 женских) имели крайне высокие концентрации соли, несопоставимые с нормальными человеческими показателями. <...> Комиссия МОК на основании биологического анализа может сделать вывод, что с этими пробами проводили манипуляции».

• «Комиссия МОК подтверждает существование технологии исчезающих проб, а также технологии вскрытия и подмены проб, в особенности во время Олимпийских игр в Сочи, как описано в заключительной части доклада профессора Ричарда Макларена» .

Публично российская сторона никогда не признавала манипуляций с пробами во время домашних Олимпийских игр в Сочи. Более того, в 2018 году Мосгорсуд отказался признавать на территории РФ решение Спортивного арбитражного суда о лишении двух золотых олимпийских медалей Сочи Александра Зубкова. В его пробах также был обнаружен избыточный уровень соли.

У Риди конфликт с норвежским министром, а Бекки Скотт обвиняла его в буллинге

В книге Риди охотно приоткрывает кухню WADA. Вот, например, о вице-президенте WADA в период 2016-2019 годов и норвежском министре культуры Линде Хеллеланд (она также была одним из активных противников восстановления России):

« С момента избрания в ноябре 2016-го она не была активна в делах WADA и, казалось, находила проблемы антидопинга слишком сложными, чтобы играть в них заметную роль. Пост вице-президента был важен для нее скорее с точки зрения саморекламы.

В Лозанне (на исполкоме в декабре 2017 года — Sports.ru) она выступила с жесткой критикой МОК и международных федераций за их мягкость в решении российского вопроса. Это было воспринято некоторыми наблюдателями как первый шаг в ее кампании в борьбе за место следующего президента WADA».

Скандал (и снова из-за России) произошел у Риди с главой комиссии спортсменов, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам канадкой Бекки Скотт. В 2018 году на заседании Совета учредителей Скотт активно возражала против условного восстановления РУСАДА. А когда ее возражения не были приняты, обвинила руководство WADA в буллинге.

«Мы столкнулись с публичными обвинениями Бекки Скотт, в том что ее оскорбили неуважительные комментарии во время совещания на Сейшелах. Я немедленно ответил, что очень серьезно отношусь к ее словам и с удовольствием обсужу их во время следующей встречи в Баку через несколько недель.

Когда я приехал в Баку и встретился со Скотт, выяснилось, что ее сопровождали два других члена комиссии спортсменов и адвокат Бенджамин Чу, представлявший одну из американских фирм. Присутствия юристов мы не обсуждали. Он получил свою аккредитацию как член делегации Новой Зеландии. По чистой случайности один из наших сотрудников, увидев это имя в списках на аккредитацию, вспомнил, что речь идет об адвокате Бекки Скотт. Я не считаю такое поведение этичным и соответствующим духу fair play» .

Впоследствии обвинения Скотт изучили две команды независимых юристов и не нашли в стенограмме заседания признаков буллинга.

Риди подозревает Жукова в сговоре с руководством МОК?

Риди очень сдержанно пишет о событиях «российского кризиса», пересказывая решения WADA одно за другим. Но иногда позволяет себе отступления — например, рассказывая об исполкоме МОК 2016 года, накануне открытия Олимпиады в Рио.

«В день открытия сессии состоялось короткое заседание исполкома, на котором президент Бах сообщил, что несколько членов хотят обсудить ситуацию с Россией. Мне не понравился ход этой дискуссии. На протяжении 90 минут после открытия сессии члены МОК критически высказывались по ситуации, минимум трое критиковали лично меня. Атмосфера стала напряженной и неприятной.

Я знал, что сотрудники МОК передают записки некоторым членам. Это подтвердили и сотрудники WADA, которые сидели на задних рядах. Все это создавало впечатление организованной и срежиссированной кампании. Во время кофе-брейка один из моих сотрудников случайно услышал, как в туалете один из руководителей МОК встретил президента ОКР Александра Жукова словами: «Мы сделали это, правда?»

Риди имеет в виду напряжение между МОК и WADA, которое существовало всегда, но обострилось в связи с российскими событиями. Считается, что МОК выбрал более мягкую линию поведения, в то время как WADA настаивало на самых жестких шагах.

Александр Жуков в 2016 году был действующим членом МОК. Несмотря на отстранение команд по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийцев, по решению МОК наша сборная выступала на Играх с собственными флагом и гимном. И пока это последние для России Игры в таком статусе.

В ответ на критику Риди сам написал британскому журналисту и предложил встретиться

Забавный фрагмент, который многое говорит о Риди:

«Дэвид Уолш из Sunday Times постоянно критиковал Россию за читерство, поддерживал осведомителей из России и негативно отзывался лично обо мне. Даже несмотря на то, что в период между 2010 и 2014 годами я даже ничего не знал о действиях WADA.

Каждое воскресенье я просматривал спортивную страничку газеты и в хорошие дни звонил брату Аллану со словами, что это «Walsh-free Sunday» (свободное от Уолша воскресенье – Sports.ru). Честно говоря, и WADA, и я лично поддерживали семью Степановых, которые предоставили важную информацию.

Немало смущаясь, я написал Дэвиду и указал, что в своих последних пяти материалах он сделал пять фактических ошибок. Я указал, что мы оба поддерживаем идеалы чистого спорта и что я был бы счастлив встретиться с ним в Лондоне. Он не ответил, но поток критики прекратился».

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum, Jean-Christophe Bott/Keystone via AP, AFP/EAST NEWS. FABRICE COFFRINI/AFP; Gettyimages.ru/Michael Steele; РИА Новости/Валерий Мельников, Алексей Филиппов, Максим Богодвид