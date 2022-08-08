Почему на стадионе имени Исинбаевой нельзя прыгать с шестом? Изнанка нашей легкой атлетики

Российская легкая атлетика уже 6 лет в изоляции от мировых топ-событий.

На недавнем чемпионате мира в американском Орегоне наши фигурировали только виртуально: например, в комментариях про отсутствующую Марию Ласицкене. А Мария плакала на московском турнире «Путь к Олимпу», потому что этот путь ведет куда-то не туда.

Вынужденный тайм-аут — время заглянуть, а что вообще происходит у нас внутри . Не затуманенными от побед глазами, а спокойно и объективно. Вопросов-то много, например:

• почему перед Орегоном лучший результат мирового сезона имел всего один наш спортсмен — высотник Илья Иванюк?

• почему на российском аналоге «Бриллиантовой лиги» – «Королеве спорта» – в некоторых дисциплинах выступали по три-четыре участника;

• почему на командный чемпионат России в Сочи не пускали зрителей и для кого вообще проводился этот турнир.

Мы случайно услышали историю про стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале, где нет сектора для прыжка с шестом. Сначала это показалось забавным: Исинбаева — рекордсменка мира в прыжках с шестом, а на стадионе ее имени на ее исторической родине с шестом негде прыгать. Чтобы разобраться, как так вышло, мы поговорили с местным учителем физкультуры, а в прошлом прыгуньей в высоту Анной Гвиниашвили.

Она рассказала удивительные вещи о местных делах:

• стадион с двумя трибунами, но без секторов;

• спортсменка, попавшаяся на четырех видах допинга, и ее тренер, работающий как ни в чем не бывало;

• три разных федерации, борющихся за власть в виде спорта, которого в регионе уже почти не существует.

Эта история гораздо глубже, чем стадион без сектора. Это история — про нашу реальность, про то, как устроена российская легкая атлетика. Мы поговорили со всеми заинтересованными сторонами и получили официальные комментарии.

Подчеркнем: мы не искали специально регион, где все плохо. Наоборот, в Дагестане в потенциале прекрасные условия: огромный туристический поток, подходящий климат, достаточно большое население. Но смотрите, как там все устроено.

Сектор для шеста пылится в подтрибунке, потому что ставить его некуда. Стадион так спроектировали, что он будет мешать бегунам

Главная звезда республиканской легкой атлетики — Елена Исинбаева, ее отец родом из Дагестана. Но сама Елена здесь никогда не жила и не тренировалась. Главная фишка республики — это единоборства.

– Все думают, Дагестан — исключительно борцовский регион, но это неправда, – считает Гвиниашвили. – Легендарный Али Исаев — участник Великой Отечественной войны, неоднократный чемпион СССР в метании копья. Виктор Большов — именно его четвертому месту на Олимпийских играх в Риме Высоцкий посвятил «Песенку прыгуна в высоту». Алексей Переверзев — прыгал в длину на Олимпиаде-76 в Монреале и знаменит тем, что однажды сделал сальто в воздухе. После него международная федерация запретила любые перевороты через голову.

В 1990-е у нас, как и во всей стране, начался развал. Тренеры уезжали в другие регионы, уходили из профессии. Потом появился футбольный клуб «Анжи». «Анжи-Арена» тогда только строилась, и стадион «Динамо» сделали чисто футбольным. Даже те дорожки, что были, уничтожили.

Оставался только стадион «Труд» – тот самый, который потом сменил название. Там, правда, сначала был вещевой рынок, потом пытались захватить территорию и построить парковку, жилые дома... Но стадион удалось отстоять. Его реконструировали и в 2017 году дали имя Елены Исинбаевой. Она сюда приезжала, был торжественный прием.

Проект реконструкции стадиона — крайне неудачный. Главные странности:

• у стадиона нет манежа и даже обычного спортзала. Единственное место, где можно тренироваться зимой — подтрибунное помещение;

• подтрибунка — замкнутое пространство, прыжковые дисциплины там развиваться не могут. Внутри даже не разрешили сделать яму с песком для длины. Прыгаем как дети на физкультуре — на маты;

• виражи имеют нестандартный угол наклона, из-за этого стадион до сих пор не сертифицирован. Там можно проводить соревнования ранга федерального округа, но не выше. При этом зачем-то есть аж две трибуны;

• сам сектор для прыжков с шестом у нас есть, пылится в подтрибунке. Но ставить его некуда — яма для упора шеста расположена так близко к дорожке, что если мы выставим сектор, он будет мешать проведению беговых видов;

• для прыжков в высоту даже не поставили стоек и не купили сектора. Мы тренировались в подтрибунке на мате для шеста, но он такой громоздкий, что перегораживает весь зал – и не остается места для разбега;

• запасного ядра нет, а на основном стадионе газон — искусственный. Метать туда диск или молот, естественно, никто не даст. Места для длинных метаний не остается. Сектор для толкания ядра даже не покрыли резиной, так и остался асфальтовым.

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В прошлом году на стадионе Исинбаевой проводил домашние матчи футбольный клуб «Динамо» Махачкала. В этом сезоне возрожденный клуб занял 1-е место во Втором дивизионе ФНЛ и оформил путевку в Первую лигу. Согласно информации на официальном сайте клуба, теперь он переедет на более внушительную «Анжи-Арену». А стадион Исинбаевой вернется в полное распоряжение легкоатлетов.

Комментарий Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): Стадион им. Елены Исинбаевой является Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан, в связи с чем его оснащение входит в компетенцию органов исполнительной власти РД. В ВФЛА не поступало запросов на оснащение соответствующего стадиона секторами для прыжков высоту и с шестом. На стадионе проводятся региональные соревнования, а всероссийские турниры, входящие в компетенцию ВФЛА, там не проходят.

ВФЛА не занимается аккредитацией или иной сертификацией спортивных сооружений, соответствующий реестр ведет Министерство спорта Российской Федерации. В Республике Дагестан организуется ряд всероссийских соревнований (в частности, по трейлу и горному бегу) на соответствующих трассах. На стадионе им. Елены Исинбаевой организуются исключительно региональные соревнования по легкой атлетике.

Комментарий Министерства спорта Республики Дагестан: На стадионе имени Елены Исинбаевой имеется сектор для прыжков в высоту и с шестом, но, к сожалению, нет квалифицированных специалистов-тренеров, готовых развивать данную легкоатлетическую дисциплину. Как нам сообщили в дирекции стадиона имени Елены Исинбаевой, данный спортивный объект никогда не принимал соревнования по легкой атлетике всероссийского уровня, поскольку соответствует только требованиям проведения соревнований регионального уровня, а также СКФО, ЮФО.

«Тренер меня бросил: я пришла с баулами, чтобы ехать на соревнования, а он взял другую ученицу и исчез на три года»

Сама Анна Гвиниашвили — интересный персонаж. В начале 2000-х прыгала в высоту по 1,86 м. Для Дагестана, где толком нет сектора для прыжков, это очень солидно. Тем более, что у Анны — четверо детей, а параллельно со спортом она работала учителем физкультуры в школе.

– Я рано вышла замуж, появились дети, – рассказывает Гвиниашвили. – Мой первый тренер уехал в Краснодарский край в 1990-х. Следующий тренер меня в буквальном смысле слова бросил: я пришла с баулами, чтобы ехать на соревнования, а он уехал с другой ученицей и исчез на три года. Тогда я стала сама себе писать планы, экспериментировать. Параллельно тренировала детей, чтобы были какие-то деньги.

Потом мне повезло потренироваться у Евгения Загорулько. Он меня очень многому научил, вечная ему память. Жалею, что сделала глупость и послушала людей, которые надавили на чувства патриотизма и долга и позвали меня назад в Дагестан. И я кинулась «поднимать легкую атлетику» – организовала детскую школу, отвоевывала стадион....

Последние мои соревнования были в Краснодаре в 2009 году. Мне тогда уже было 32, я давно сама тренировала, преподавала физкультуру в школе. Мои ученики должны были ехать на турнир, а меня не включили в состав делегации. Не отправлю же я детей одних! Решила отобраться и поехать как спортсменка.

Единственный нормальный сектор для высоты у нас был в Дербенте, до него из Махачкалы два часа езды. И я два два-три раза в неделю, за свои деньги, ездила на тренировки. Подготовилась на норматив мастера спорта, поехала, прыгнула. Диктор по стадиону даже объявлял: «Выступает мать троих детей такая-то....» Мне прям неудобно стало.

Сейчас я тренирую двух сильных девочек, которые ездят на первенства и чемпионаты России. Амина Хидирбекова — бегает 400 м, установила рекорд республики. Умув Магомедова выступает среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата, была третьей на взрослом чемпионате России. Бегаем на асфальте, ездим в парки, в горы. На стадион меня не пускают, мешаю.

В этом году все отпускные потратила, чтобы повезти Амину на соревнования. Все так удивляются, когда она бежит по нормативу кандидата в мастера. А я считаю, что важно — как ты тренируешься, а не — где. Хотя был бы у меня хоть какой-то сектор, я бы и высотников подготовила, талантливые дети ведь есть.

Бегунья попалась на четырех видах допинга и получила повторный бан за то, что вышла на соревнования

Если вы что-то и слышали о дагестанской легкой атлетике, кроме Исинбаевой, наверняка это сумасшедшая история Маржаны Ибаевой. Бегунья еще в 2020-м попалась на четырех (!) видах допинга: мельдоний плюс три анаболика. Получила заслуженные 4 года дисквалификации (иронично, что по году за препарат, но столько же ей могли дать и за один мельдоний — правила несовершенны).

Но на этом не успокоилась и прямо во время дисквалификации нарушила запрет на участие в соревнованиях. За это Ибаевой добавили еще 4 года, теперь ее бан закончится осенью 2028-го.

Ибаеву тренировал Константин Горлов — в прошлом призер чемпионатов России среди студентов в беге на 400 м. К нему очень много вопросов. Например: зачем девушке, с трудом бегающей по нормативу мастера спорта, сразу три анаболика, заполированные мельдонием? Или зачем соревноваться во время дисквала — ведь прошло всего два года, ошибка со сроками тут исключена?

– Я вообще-то тренирую спортсменов-инвалидов. Маржана сама попросилась к нам в группу из пожарно-прикладного спорта, – рассказал Горлов в интервью Sports.ru. – Я спросил, какая цель? Она ответила, что хочет выполнить мастера спорта. Посмотрел, как она бегает, увидел перспективу. 60 метров она бежала в районе 7,4-7,5. Моим детям было полезно тренироваться рядом с таким человеком. Но юридически я даже не знаю, могу ли я назвать себя ее тренером? Я никогда за нее ни рубля не получал, в мою группу формально она не входила.

– Как она сдала положительную пробу?

– Мы с ней на тех самых соревнованиях были вместе. Видел, как она ходила на допинг-контроль, вместе летели обратно. В принципе, она еще до старта говорила, что недовольна результатами и хочет уходить из легкой атлетики. С момента ее первого прихода ко мне прошли год-полтора. Когда узнал о положительной пробе, был в шоке. Позвонил ей: «Хочешь поговорим?» Она ответила, что говорить не о чем, ничего объяснять не стала.

– И больше вы с ней не общались?

– Нет, там в декабре был еще один скандал. Она приходила заниматься на стадион, тренировалась для себя. А потом приехали представители РУСАДА и оказалось, что так было нельзя.

– За что ее дисквалифицировали повторно?

– Как я потом узнал, она выступила в соревнованиях по своему пожарно-прикладному спорту. Мы даже не знали, что это тоже запрещено. Сейчас я, конечно, понимаю, что нужно было серьезней ко всему этому относиться...

– Спортсмены серьезного уровня в республике остались?

– У нас вся надежда на паралимпийцев. Сейчас в республике по нормативу КМС бегают всего двое. Выше никого нет. Думаю, даже в Северном Кавказе мы уже далеко не лидеры

Говорят, за руководство федерации голосовали три «мертвеца» – люди, которых на тот момент уже не было в живых

Дисквалификация Ибаевой — не последний допинговый скандал в Дагестане. Совсем недавно за отказ сдавать допинг-пробу получила 4 года отстранения Салимат Байболатова. Ее личным тренером в протоколах записаны Константин и Ольга (его мама) Горловы.

Большой размер протокола откроется по ссылке

Сейчас Константин Горлов — исполнительный директор местной федерации. Ольга Горлова работает в дагестанском министерстве спорта.

Про стадион Исинбаевой Горлов рассказывает, что проблема не только в отсутствии секторов, но и в том, что параллельно с легкоатлетами там тренируются стрелки из лука. Это, мягко говоря, опасно.

С региональной федерацией в Дагестане тоже все непросто: до сих пор она не имеет аккредитации. Соответственно, лишена права присваивать судейские разряды, спортивные категории, отправлять спортсменов на соревнования...

– 30 мая у нас состоялось собрание федерации, где мы зафиксировали протокол и отправили его в ВФЛА, – объяснил Горлов. – Сказали, что обычно процесс аккредитации занимает две недели. Но прошли уже два месяца. В неформальных разговорах представители ВФЛА обещали скоро все решить. Но видимо, сейчас там все заняты на соревнованиях, не до нас.

– Аккредитация нашей региональной федерации закончилась в пандемийный период, многолетний президент Омар Муртазалиев ушел из жизни, – рассказала Гвиниашвили. – Ну а дальше началась внутренняя борьба за власть. Провели одно собрание, потом его признали незаконным, провели другое. В итоге в министерство отдали документы, где за руководящие органы голосовали три мертвеца — люди, которых на тот момент уже не было в живых.

Сейчас мы не можем получать даже то минимальное финансирование, какое было. Раньше хотя бы на официальные соревнования можно было ездить за счет республики, теперь — нет. В этом году потратила все отпускные, чтобы повезти девочку на соревнования.

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По некоторым сведениям, в Дагестане существуют несколько (до трех!) местных федераций легкой атлетики, которые борются между собой. Официального подтверждения этой информации нет. Но факт в том, что довольно крупный и богатый регион до сих пор не имеет даже одной аккредитованной федерации.

Комментарий ВФЛА: В настоящее время членом ВФЛА является Дагестанская региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики». Вопрос аккредитации федерации находится в компетенции Минспорта РД. В соответствии с законодательством РФ документы на аккредитацию были направлены, однако аккредитация не была пройдена. В настоящее время ВФЛА в рабочем порядке прорабатывает вопрос аккредитации со всеми заинтересованными сторонами.

Комментарий Министерства спорта республики Дагестан: Документы на получение аккредитации направлены в ВФЛА в начале июня. Региональная федерация ожидает решения ВФЛА.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Евгений Биятов; Instagram/stadion.trud