Испания – больше не ватокат. Как это приятно!
Теперь официально.
Просто статистика Испании в первом тайме против Италии:
● 9:1 – удары по воротам;
● 61% на 39% – владение мячом;
● 100% чистейшего футбольного кайфа.
После автогола Риккардо Калафьори казалось, что Испания выдохнет. Успокоится. Начнет привычно катать мяч и играть по счету, как у них заложено генетически.
Но нет, они продолжили давить и уничтожать: высокий прессинг, изящный дриблинг Ламина Ямаля и Нико Уильямса, красивые комбинации.
Это восторг. Фейерверк!
Это футбол, который включаешь – и оп, полчаса пролетело. А вот и час. Стоп, откуда финальный свисток уже?
27-я минута. Очередная атака испанцев: навала нет, в штрафной всего три человека. А вот итальянцы сели почти полностью: только Лоренцо Пеллегрини пошел на Фабиана Руиса – и где-то вдалеке одинокий форвард Джанлука Скамакка.
Он почти не трогал мяч. Но это не вина Скамакки, защита Испании его просто съела.
Символ итальянского отчаяния – Марк Кукурелья. Он провел неплохой сезон в «Челси», но вызов на Евро мало кто не понял. Есть Алекс Гримальдо из «Байера», лучший крайний защитник самой яркой команды. В отличной форме Мигель Гутьеррес – один из главных героев сенсационной «Жироны» с потрясающим личным сезоном.
Но тренер Луис де ла Фуэнте вызвал Кукурелью. Марк надежно сыграл с Хорватией – и все равно на главный матч группы в старте ждали Гримальдо.
А появился снова Кукурелья. И в его афро словно вселился Карлес Пуйоль. Он не оставил места от реактивного Федерико Кьезы.
Обгонял. Отбирал. Прикрывал. Приходил в центр при розыгрыше мяча. Топ-матч.
Думаете, Дани Карвахаль отдыхал? Нет – поднимался так высоко, что становился форвардом. Кто бы мог представить его ближайшим у чужим воротам на линии штрафной, врывающимся еще глубже?
Нико Уильямс, молодой вингер «Атлетика», провел самый яркий матч в карьере. Этой ночью паренек приснится Джованни Ди Лоренцо в кошмарах.
Перфоманс Нико: три успешных попытки дриблинга и четыре паса под удар. Еще перекладина после магии на своем левом фланге. Он крутил итальянцев как хотел. Раз за разом проходил в штрафную и генерировал опасность.
Спалетти так и не придумал, что с ним сделать. Справился только Де ла Фуэнте – заменил во втором тайме, когда Ди Лоренцо уже почти потерял сознание.
Италия пыталась играть смелее, выйти из-под фантастического прессинга Испании. Но Жоржиньо не пасовал вперед, не видел вариантов. И даже Алессандро Бастони, один из самых ярких защитников продвижения, пасовал Джиджи Доннарумме.
Вот гляньте. Впереди просят мяч сразу два игрока. Бастони видел, но не понимал, как оформить туда доставку.
Италия просто не знала, что делать с этой Испанией. Лучано Спаллетти, похоже, растерялся и ничего не предложил на ходу.
А это главный комплимент, который только можно сформулировать для испанцев. Они уничтожили чемпионов Европы. По игре и морально.
***
Мы разбирались в деталях, что именно в этой Испании поменял тренер Луис де ла Фуэнте.
Тот самый матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко стал точкой невозврата. Позор, который настиг испанцев, вылетевших с позиционным антифутболом, заложил сомнения в их философии и ее принципах. К владению мячом стали относиться прохладнее.
Назрели перемены. На первой пресс-конференции Де ла Фуэнте выдал: «Нам пора возвращать лицо. Думаю, мы теряем идентичность».
Он был прав. Испания теряла себя.
Полтора года поиска привели к самому яркому доминантному перфомансу на Евро, причем против топового соперника.
Де ла Фуэнте, возможно, не сильно поменял Испанию в плане тактики. Но излечил ее. Изменил наше восприятие.
Так что да: больше не ватокат!
Испания первой выиграла группу на Евро. Расклады: как выйти Италии?
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency, IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN S /Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»
в итоге Испания уже давненько играет в топовый футбол, просто состав по уровню ну не тот.. могут ли они выиграть Евро? хотелось бы, да и наверное могут, но уровень исполнителей всё равно ниже, чем у многих других команд.. за исключением Родри и ещё пары игроков почти на всех позициях в других командах игроки сильнее
А у автора и некоторый комментаторов, видать память как у рыбки.
На Евро 2020 Испанцы по настоящему сильную команду, будущих победителей Итальянцев прост в хлам переигрывали в том числе вертикальным футболом.
И кстати, систематического ватоката уже нет нигде. Гвардиола от этого отошёл после первого сезона в Баварии, Испания после ЧМ 2018, Барса с 2015 как раз как пришёл Энрике, МанСити так и подавно.
Это сборные, тут решают не имена а тренер и сыгранность
Евро 2016 - Португалия вышла с 3 места и все матчи выиграла только в доп время
Евро 2012 - Испания прошла Португалию только по серии пенальти и то с трудом
Евро 2008 - Испания прошла Италию в 1/4 по пенальти при равной игре
Евро 2004 - Греция …
Евро 2000 - Франция выиграла финал благородя золотому голу, до этого прошла Португалию из за пенальти на 119-й минуте, а до этого в 1/4 Рауль промазал с пенки на 89-й при равном счете
Евро 1996 - Германия выиграла финал опять из за идиотского правила про золотой гол, а до этого с трудом вышла в финал пройдя Англию по пенкам
Все передачи вперёд, постоянная острота и нагнетание.
Ну а Италия, это просто... Футбол будущего! Шютка.
Собственно, с другой стороны чего ожидать от команды, собранной из посредственностей из Ром, Наполей и Болоний. Если у них уже Кьеза это главный креатив - тушите свет.
А испанцы при Энрике не давали играть ни себе, ни другим. Дичайший ватокат, этому физруку повезло тренировать МСН.
Комментаторы - это ПОЗОР!!!
На прошлом Евро Испанцы забили по 5 Хорватии и Словакии.
По игре в плей-офф всех своих соперников, реализация сильно хромала из-за исполнительней в атаке.
Статистика ударов
Против Хорватии 23-12
Против Швейцарии 27-9
Против Италии 16-7
Это автобус)))