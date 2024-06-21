Теперь официально.

Просто статистика Испании в первом тайме против Италии:

● 9:1 – удары по воротам;

● 61% на 39% – владение мячом;

● 100% чистейшего футбольного кайфа.

После автогола Риккардо Калафьори казалось, что Испания выдохнет. Успокоится. Начнет привычно катать мяч и играть по счету, как у них заложено генетически.

Но нет, они продолжили давить и уничтожать: высокий прессинг, изящный дриблинг Ламина Ямаля и Нико Уильямса, красивые комбинации.

Это восторг. Фейерверк!

Это футбол, который включаешь – и оп, полчаса пролетело. А вот и час. Стоп, откуда финальный свисток уже?

27-я минута. Очередная атака испанцев: навала нет, в штрафной всего три человека. А вот итальянцы сели почти полностью: только Лоренцо Пеллегрини пошел на Фабиана Руиса – и где-то вдалеке одинокий форвард Джанлука Скамакка.

Он почти не трогал мяч. Но это не вина Скамакки, защита Испании его просто съела.

Символ итальянского отчаяния – Марк Кукурелья. Он провел неплохой сезон в «Челси», но вызов на Евро мало кто не понял. Есть Алекс Гримальдо из «Байера», лучший крайний защитник самой яркой команды. В отличной форме Мигель Гутьеррес – один из главных героев сенсационной «Жироны» с потрясающим личным сезоном.

Но тренер Луис де ла Фуэнте вызвал Кукурелью. Марк надежно сыграл с Хорватией – и все равно на главный матч группы в старте ждали Гримальдо.

А появился снова Кукурелья. И в его афро словно вселился Карлес Пуйоль. Он не оставил места от реактивного Федерико Кьезы.

Обгонял. Отбирал. Прикрывал. Приходил в центр при розыгрыше мяча. Топ-матч.

Думаете, Дани Карвахаль отдыхал? Нет – поднимался так высоко, что становился форвардом. Кто бы мог представить его ближайшим у чужим воротам на линии штрафной, врывающимся еще глубже?

Нико Уильямс, молодой вингер «Атлетика», провел самый яркий матч в карьере. Этой ночью паренек приснится Джованни Ди Лоренцо в кошмарах.

Перфоманс Нико: три успешных попытки дриблинга и четыре паса под удар. Еще перекладина после магии на своем левом фланге. Он крутил итальянцев как хотел. Раз за разом проходил в штрафную и генерировал опасность.

Спалетти так и не придумал, что с ним сделать. Справился только Де ла Фуэнте – заменил во втором тайме, когда Ди Лоренцо уже почти потерял сознание.

Италия пыталась играть смелее, выйти из-под фантастического прессинга Испании. Но Жоржиньо не пасовал вперед, не видел вариантов. И даже Алессандро Бастони, один из самых ярких защитников продвижения, пасовал Джиджи Доннарумме.

Вот гляньте. Впереди просят мяч сразу два игрока. Бастони видел, но не понимал, как оформить туда доставку.

Италия просто не знала, что делать с этой Испанией. Лучано Спаллетти, похоже, растерялся и ничего не предложил на ходу.

А это главный комплимент, который только можно сформулировать для испанцев. Они уничтожили чемпионов Европы. По игре и морально.

***

Мы разбирались в деталях , что именно в этой Испании поменял тренер Луис де ла Фуэнте.

Тот самый матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко стал точкой невозврата. Позор, который настиг испанцев, вылетевших с позиционным антифутболом, заложил сомнения в их философии и ее принципах. К владению мячом стали относиться прохладнее.

Назрели перемены. На первой пресс-конференции Де ла Фуэнте выдал: «Нам пора возвращать лицо. Думаю, мы теряем идентичность».

Он был прав. Испания теряла себя.

Полтора года поиска привели к самому яркому доминантному перфомансу на Евро, причем против топового соперника.

Де ла Фуэнте, возможно, не сильно поменял Испанию в плане тактики. Но излечил ее. Изменил наше восприятие.

Так что да: больше не ватокат!

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Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency, IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN S /Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»