Сафонов о 3:2: «Монако» показал «ПСЖ», что в Лиге чемпионов никто не намерен уступать просто так. Мы выполнили половину работы»

Сафонов о 3:2 с «Монако»: «ПСЖ» выполнил половину работы.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов оценил гостевую победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Монако » показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы.

Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна – победа. В ответном матче произойти может всякое, и мы к этому готовы», – сказал Сафонов.