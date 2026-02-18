  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов о 3:2: «Монако» показал «ПСЖ», что в Лиге чемпионов никто не намерен уступать просто так. Мы выполнили половину работы»
4

Сафонов о 3:2: «Монако» показал «ПСЖ», что в Лиге чемпионов никто не намерен уступать просто так. Мы выполнили половину работы»

Сафонов о 3:2 с «Монако»: «ПСЖ» выполнил половину работы.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил гостевую победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. 

Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна – победа. В ответном матче произойти может всякое, и мы к этому готовы», – сказал Сафонов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoПСЖ
logoМонако
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот читаю комментарии под матчами/новостями ПСЖ и не понимаю, откуда у людей столько желчи? Пропущенные голы ни одного голкипера не рассматривают под таким микроскопом. Почему-то никто не докапывается до рядовых голов у условного Алиссона, Нойера и тд, а у нас умудряются предъявлять претензии даже при расстреле в пустые. Ладно бы, было какое-то объективное мнение, но оно обычно дилетантское, подкрепленное диванной аналитикой. При 1 голе куда ему нужно было выходить? Идет хлесткая подача по уходящей траектории, он обязан перекрывать ближний угол. Если бы Матвей попытался выйти, он скорее смешно бы пролетел мимо мяча, чтобы вызвало больше глумления от «фанатов». 2 гол - выход один на один и мощный удар под опорную. Тут практически без шансов, т.к. удар под опорную при выходе 1на1 самый неприятный (можете погуглить, поинтересоваться этим вопросом, не раз обсуждалось при разборе игры того же Зубастика). Вратарей в большом учат не так, как в мини-футболе. Миньщик да, скорее бы вытащил просто ногу, но в большом вы можете заметить, что вратари в 90% случаях в подобной ситуации складываются, это происходит на автомате, ворота тупо больше.
А вот сейв, который он совершил кончиками пальцев во втором тайме - это действительно мастерское спасение, то, чего от него ждут. Человек играет в одном из главных клубов планеты в основе, но его пожирают свои же, когда французы наоборот в восторге от него.
Ответ newavvegs
Вот читаю комментарии под матчами/новостями ПСЖ и не понимаю, откуда у людей столько желчи? Пропущенные голы ни одного голкипера не рассматривают под таким микроскопом. Почему-то никто не докапывается до рядовых голов у условного Алиссона, Нойера и тд, а у нас умудряются предъявлять претензии даже при расстреле в пустые. Ладно бы, было какое-то объективное мнение, но оно обычно дилетантское, подкрепленное диванной аналитикой. При 1 голе куда ему нужно было выходить? Идет хлесткая подача по уходящей траектории, он обязан перекрывать ближний угол. Если бы Матвей попытался выйти, он скорее смешно бы пролетел мимо мяча, чтобы вызвало больше глумления от «фанатов». 2 гол - выход один на один и мощный удар под опорную. Тут практически без шансов, т.к. удар под опорную при выходе 1на1 самый неприятный (можете погуглить, поинтересоваться этим вопросом, не раз обсуждалось при разборе игры того же Зубастика). Вратарей в большом учат не так, как в мини-футболе. Миньщик да, скорее бы вытащил просто ногу, но в большом вы можете заметить, что вратари в 90% случаях в подобной ситуации складываются, это происходит на автомате, ворота тупо больше. А вот сейв, который он совершил кончиками пальцев во втором тайме - это действительно мастерское спасение, то, чего от него ждут. Человек играет в одном из главных клубов планеты в основе, но его пожирают свои же, когда французы наоборот в восторге от него.
Факты!
Ответ newavvegs
Вот читаю комментарии под матчами/новостями ПСЖ и не понимаю, откуда у людей столько желчи? Пропущенные голы ни одного голкипера не рассматривают под таким микроскопом. Почему-то никто не докапывается до рядовых голов у условного Алиссона, Нойера и тд, а у нас умудряются предъявлять претензии даже при расстреле в пустые. Ладно бы, было какое-то объективное мнение, но оно обычно дилетантское, подкрепленное диванной аналитикой. При 1 голе куда ему нужно было выходить? Идет хлесткая подача по уходящей траектории, он обязан перекрывать ближний угол. Если бы Матвей попытался выйти, он скорее смешно бы пролетел мимо мяча, чтобы вызвало больше глумления от «фанатов». 2 гол - выход один на один и мощный удар под опорную. Тут практически без шансов, т.к. удар под опорную при выходе 1на1 самый неприятный (можете погуглить, поинтересоваться этим вопросом, не раз обсуждалось при разборе игры того же Зубастика). Вратарей в большом учат не так, как в мини-футболе. Миньщик да, скорее бы вытащил просто ногу, но в большом вы можете заметить, что вратари в 90% случаях в подобной ситуации складываются, это происходит на автомате, ворота тупо больше. А вот сейв, который он совершил кончиками пальцев во втором тайме - это действительно мастерское спасение, то, чего от него ждут. Человек играет в одном из главных клубов планеты в основе, но его пожирают свои же, когда французы наоборот в восторге от него.
Наш. В Европе. Да ещё и вратарь. Такое к нему отношение будет. До этого были сухие игры и невероятная серия пенальти - его на руках носили. Первые голы - теперь реакция в другую сторону
Молодец Мотя, во втором тайме вытащил мертвый мяч кончиками пальцев, так держать 👏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер, в меньшинстве можно было пропустить больше. Еще не все потеряно»
18 февраля, 02:00
Энрике о 3:2: «Уникальный матч: первая же атака «Монако» завершилась голом. Настрой «ПСЖ» был потрясающим, мы показали, что можем справиться с давлением»
17 февраля, 22:47
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» (3:2), отыгравшись с 0:2. У Головина красная и ассист, у Дуэ и у Балогуна дубли, Витинья не реализовал пенальти
17 февраля, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
18 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
53 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
33 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
33 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
35 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
47 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
47 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
1 минуту назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
8 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
52 минуты назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем