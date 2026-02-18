Сафонов о 3:2: «Монако» показал «ПСЖ», что в Лиге чемпионов никто не намерен уступать просто так. Мы выполнили половину работы»
Сафонов о 3:2 с «Монако»: «ПСЖ» выполнил половину работы.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил гостевую победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы.
Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна – победа. В ответном матче произойти может всякое, и мы к этому готовы», – сказал Сафонов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вот сейв, который он совершил кончиками пальцев во втором тайме - это действительно мастерское спасение, то, чего от него ждут. Человек играет в одном из главных клубов планеты в основе, но его пожирают свои же, когда французы наоборот в восторге от него.