Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер, в меньшинстве можно было пропустить больше. Еще не все потеряно»

Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер.

Тренер «Монако » Себастьян Поконьоли оценил домашнее поражение от «ПСЖ » (2:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Я разочарован тем, что мы сделали игру более сложной для нас, чем мы сами это планировали. Но в то же время горжусь тем, как мы начали матч, а также тем, как держались вместе, оставшись вдесятером [после удаления Головина] во втором тайме. Мы показали крепкий характер, имея не такую длинную скамейку и много молодых игроков в составе.

Еще не все потеряно, впереди ответный матч. Мои игроки достойны похвалы, ведь в меньшинстве можно было пропустить гораздо больше голов. Ответную игру надо начать с такими же рвением и старанием, как мы сделали это сегодня», – сказал Поконьоли.