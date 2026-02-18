Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер, в меньшинстве можно было пропустить больше. Еще не все потеряно»
Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер.
Тренер «Монако» Себастьян Поконьоли оценил домашнее поражение от «ПСЖ» (2:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
«Я разочарован тем, что мы сделали игру более сложной для нас, чем мы сами это планировали. Но в то же время горжусь тем, как мы начали матч, а также тем, как держались вместе, оставшись вдесятером [после удаления Головина] во втором тайме. Мы показали крепкий характер, имея не такую длинную скамейку и много молодых игроков в составе.
Еще не все потеряно, впереди ответный матч. Мои игроки достойны похвалы, ведь в меньшинстве можно было пропустить гораздо больше голов. Ответную игру надо начать с такими же рвением и старанием, как мы сделали это сегодня», – сказал Поконьоли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
После такого на его месте я б Головина на банку посадил на матчей пять минимум, просто подвёл команду. И такие удаления не в первый раз у него.
Саня, конечно, подводит своими красными
Не позволили забить шесть! Есть чем гордиться
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем