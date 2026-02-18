  • Спортс
  • Дркушич об 1:0 с «Краснодаром»: «Хорошая подготовка к чемпионату, где каждая игра будет такой же жесткой и эмоциональной. Это главный конкурент «Зенита» за чемпионство»
Дркушич об 1:0 с «Краснодаром»: «Хорошая подготовка к чемпионату, где каждая игра будет такой же жесткой и эмоциональной. Это главный конкурент «Зенита» за чемпионство»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич оценил победу над «Краснодаром» (1:0) в товарищеском матче.

— Тяжелый матч, хороший соперник. Мы проиграли им на Зимнем кубке РПЛ, и сегодня игра была принципиальной для нас. Мы хотели показать, что хорошо работаем на сборах, что у нас хорошая команда, и мы показали характер, свои качества — и выиграли. 

— Игра была достаточно жесткой и эмоциональной. Это хорошо за 10 дней до чемпионата? 

— Это всегда хорошо. Это хорошая подготовка к чемпионату, где каждая игра будет такой. Это принципиальный соперник для нас, может быть, наш главный конкурент за чемпионство. Так что, думаю, это очень хороший спарринг. 

— Как вам кажется, сегодняшний матч по накалу и эмоциям можно сравнить с чемпионатом? 

— Хороший вопрос. Не знаю, наверное, в чемпионате чуть-чуть по-другому, потому что играешь за очки. Но все равно для нас каждая игра очень важна, мы знаем, какой клуб представляем на поле. Нам нужно выигрывать каждую игру, и мы стараемся это делать, – сказал Дркушич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
На мой взгляд, главным соперником за чемпионство будет не Краснодар, а ЦСКА. А как будет на самом деле, увидим. Не долго ждать осталось.
Согласен, уж очень откровенно президентско-правительственный ресурс ЦСКА попер.
