Дркушич об 1:0 с «Краснодаром»: «Хорошая подготовка к чемпионату, где каждая игра будет такой же жесткой и эмоциональной. Это главный конкурент «Зенита» за чемпионство»

Дркушич об 1:0 с «Краснодаром»: хорошая подготовка к чемпионату.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич оценил победу над «Краснодаром » (1:0) в товарищеском матче.

— Тяжелый матч, хороший соперник. Мы проиграли им на Зимнем кубке РПЛ , и сегодня игра была принципиальной для нас. Мы хотели показать, что хорошо работаем на сборах, что у нас хорошая команда, и мы показали характер, свои качества — и выиграли.

— Игра была достаточно жесткой и эмоциональной. Это хорошо за 10 дней до чемпионата?

— Это всегда хорошо. Это хорошая подготовка к чемпионату, где каждая игра будет такой. Это принципиальный соперник для нас, может быть, наш главный конкурент за чемпионство. Так что, думаю, это очень хороший спарринг.

— Как вам кажется, сегодняшний матч по накалу и эмоциям можно сравнить с чемпионатом?

— Хороший вопрос. Не знаю, наверное, в чемпионате чуть-чуть по-другому, потому что играешь за очки. Но все равно для нас каждая игра очень важна, мы знаем, какой клуб представляем на поле. Нам нужно выигрывать каждую игру, и мы стараемся это делать, – сказал Дркушич.