Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»
Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе после первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) рассказал, что нападающий лиссабонцев Джанлука Престианни пять раз обозвал вингера «Мадрида» Винисиуса обезьяной.
«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», – сказал Мбаппе.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут
Мега звезды нынешнего футбола - инфантильные тряпки.
Дрогба бы даже не показал бы, что внимание обратил на этого арга. Просто двинул бы ему плечом в челюсть в единоборстве через пару минут.
я сам видел и слышал, но он сделал это так что никто не видел и не слышал, а я понял это по его реакции после матча, хотя тоже не видел и не слышал