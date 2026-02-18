Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»

Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе после первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) рассказал, что нападающий лиссабонцев Джанлука Престианни пять раз обозвал вингера «Мадрида » Винисиуса обезьяной.

«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», – сказал Мбаппе.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут