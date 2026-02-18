  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»
108

Килиан Мбаппе: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал»

Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе после первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) рассказал, что нападающий лиссабонцев Джанлука Престианни пять раз обозвал вингера «Мадрида» Винисиуса обезьяной.

«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», – сказал Мбаппе.

Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoДжанлука Престианни
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoКилиан Мбаппе
logoБенфика
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там Галатасарай, как в старые добрые времена, разгромил итальянский топ клуб, но на главной Sports будет разбор негритянского базара-вокзала, а вся лента забита цитированием «кто кому что сказал». И потом гендир удивляется, пояему интерес к сайту падает
Ответ Santa-Barbara
Там Галатасарай, как в старые добрые времена, разгромил итальянский топ клуб, но на главной Sports будет разбор негритянского базара-вокзала, а вся лента забита цитированием «кто кому что сказал». И потом гендир удивляется, пояему интерес к сайту падает
Это чернуха какая то! :)
Ответ Santa-Barbara
Там Галатасарай, как в старые добрые времена, разгромил итальянский топ клуб, но на главной Sports будет разбор негритянского базара-вокзала, а вся лента забита цитированием «кто кому что сказал». И потом гендир удивляется, пояему интерес к сайту падает
Там круче, один НАШ пропустил на 55й секунде, второй НАШ удалился во втором матче подряд. НАШИ в Европе 🤗
У него на это пять причин
Ответ q2md4sxsr5
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Жан Вальжан
У него на это пять причин
Комментарий скрыт
И по мне стреляли, и упал я в лужу
Ответ Junior Soprano
И по мне стреляли, и упал я в лужу
а из лужи торчал нож и падал я 28 раз.
Позорище!
Мега звезды нынешнего футбола - инфантильные тряпки.

Дрогба бы даже не показал бы, что внимание обратил на этого арга. Просто двинул бы ему плечом в челюсть в единоборстве через пару минут.
Ответ Мельников Михаил
Позорище! Мега звезды нынешнего футбола - инфантильные тряпки. Дрогба бы даже не показал бы, что внимание обратил на этого арга. Просто двинул бы ему плечом в челюсть в единоборстве через пару минут.
Дрогба бы и чудить не стал, оскорбляя соперника провокационным танцем у флажка с гербом гостей. Т.е и представить такую ситуацию с дрогбой нельзя изначально
Ответ Petr Friendship
Дрогба бы и чудить не стал, оскорбляя соперника провокационным танцем у флажка с гербом гостей. Т.е и представить такую ситуацию с дрогбой нельзя изначально
Это факт.
У Мпопе уникальный слух! Родное слово он услышит даже из другого конца поля. Я ему верю )
Ага, аж 5 раз назвал обезьяной, но вся команда это поняла ТОЛЬКО когда Винисиус уже начал дергать и орать судье. Пересмотрите эпизод, НИКТО "в моменте" вообще не понял, чего Винисиус вообще судье пытается втереть. Ни стоявший прямо рядом с Престианни Гюлер, ни пытавшийся оттянуть Винисиуса от разговора с Престтианни Камавинга. Да даже сам Мбаппе прибежал в разборку одним из последних и явно там уже решал застарелый франко-аргентинский скандал.
И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет»

я сам видел и слышал, но он сделал это так что никто не видел и не слышал, а я понял это по его реакции после матча, хотя тоже не видел и не слышал
я сам видел Винисиуса и в принципе согласен. Блин, Вини самый мерзостный и противный игрок провокатор за всю историю футбола. сейчас реал ассоциируется только с такими игроками, а не с чемпионами и галактикос , как было недавно. фу. команда мерзость.
Ответ ЗлойМайор
я сам видел Винисиуса и в принципе согласен. Блин, Вини самый мерзостный и противный игрок провокатор за всю историю футбола. сейчас реал ассоциируется только с такими игроками, а не с чемпионами и галактикос , как было недавно. фу. команда мерзость.
Комментарий скрыт
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
конечно виноват. своим поведением. своим высокомерием, истеричностью, провокациями, враньем.
«Готов поклясться мамой» добавил Килиан
А ещё он назвал его земляным червяком!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»
17 февраля, 23:16
Мбаппе о Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме: «Этот парень недостоин играть в ЛЧ – мы подаем пример детям, как можно говорить такое на поле? Сегодня есть вещи поважнее футбола»
17 февраля, 23:04
Винисиус выложил фото танца с угловым флагом между ног после матча с «Бенфикой»: «Увидимся на «Бернабеу»! 🤍🕺🏾»
17 февраля, 23:01
Рекомендуем
Главные новости
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
18 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
53 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
33 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
33 минуты назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
35 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
47 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
47 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
1 минуту назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
8 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
52 минуты назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем