У Моуринью 5 поражений, ничья и победа в 7 матчах с «Реалом»

«Бенфика» под руководством тренера Жозе Моуринью уступила «Реалу» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Таким образом, португалец потерпел 5-е поражение за время противостояния с «Мадридом », когда также возглавлял «Манчестер Юнайтед » и «Порту ».

Всего клубы под руководством Моуринью провели 7 игр с «Реалом», также отметившись ничьей и победой – «Бенфика » обыграла мадридцев (4:2) на общем этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сам Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв Ла Лигу в сезоне-2011/12.