1

У Моуринью 5 поражений, ничья и победа в 7 матчах с «Реалом»

«Бенфика» под руководством тренера Жозе Моуринью уступила «Реалу» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Таким образом, португалец потерпел 5-е поражение за время противостояния с «Мадридом», когда также возглавлял «Манчестер Юнайтед» и «Порту».

Всего клубы под руководством Моуринью провели 7 игр с «Реалом», также отметившись ничьей и победой – «Бенфика» обыграла мадридцев (4:2) на общем этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сам Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв Ла Лигу в сезоне-2011/12.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Transfermarkt
Португалец легенда Мадрида. Спасибо что настроил команду на победный дух, тогда. Ну сегодня, после поражения как и всегда наговорил лишнего
Материалы по теме
Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»
17 февраля, 23:16
Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»
17 февраля, 22:51
Винисиус избежал второй желтой за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся
17 февраля, 21:58Фото
