У Моуринью 5 поражений, ничья и победа в 7 матчах с «Реалом»
«Бенфика» под руководством тренера Жозе Моуринью уступила «Реалу» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Таким образом, португалец потерпел 5-е поражение за время противостояния с «Мадридом», когда также возглавлял «Манчестер Юнайтед» и «Порту».
Всего клубы под руководством Моуринью провели 7 игр с «Реалом», также отметившись ничьей и победой – «Бенфика» обыграла мадридцев (4:2) на общем этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Сам Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв Ла Лигу в сезоне-2011/12.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Transfermarkt
1 комментарий
Португалец легенда Мадрида. Спасибо что настроил команду на победный дух, тогда. Ну сегодня, после поражения как и всегда наговорил лишнего
