Подход Арбелоа ценится игроками «Реала» больше, чем методы Алонсо. Атмосфера стала лучше, у Альваро тесные отношения с футболистами, он убрал ряд ограничений Хаби (The Athletic)

Подход Арбелоа нравится игрокам «Реала» больше, чем методы Алонсо.

Арбелоа сменил бывшего партнера по «Мадриду » на посту главного тренера 12 января 2026 года. С тех пор у команды 16 побед и 4 поражения. «Сливочные» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды обыграв «Ман Сити» (3:0, 2:1) и занимают второе место в таблице Ла Лиги , на 4 очка отставая от «Барселоны».

Одной из главных причин увольнения Алонсо стало отсутствие взаимопонимания с некоторыми ключевыми игроками «Реала». Его подход не находил понимания у значительной части команды, проблемы были связаны с повышенным вниманием к видеоанализу, призывами к увеличению интенсивности тренировок и попытками навязать команде больше дисциплины.

По данным The Athletic, сейчас атмосфера значительно улучшилась. Источники утверждают, что Арбелоа и его тренерский штаб поддерживают более тесные отношения с футболистами, и его подход ценится больше, чем подход Хаби и его штаба.

Арбелоа производит впечатление более доступного человека, чем Алонсо. Многие игроки регулярно посещают «удобное серое кресло» в кабинете Арбелоа, как описал его сам тренер, когда на февральской пресс-конференции сказал: «Часто они приходят ко мне, часто я звоню им».

Еще одним фактором, смягчившим напряженность, стало снятие некоторых ограничений, касающихся распорядка дня игроков на тренировочной базе и в дни матчей. При Алонсо доступ был ограничен только теми, чье присутствие было строго необходимо – по сути, только игроками и небольшим количеством тренеров, участвующих в каждой тренировке или игре. Сейчас ситуация гораздо более гибкая и спокойная.

Это не значит, что Альваро пользуется всеобщей популярностью. Источники утверждают, что есть игроки, которые им недовольны. Однако это, скорее, связано с второстепенной ролью этих футболистов в его видении команды, а не с методами тренера. Один источник, работающий с игроком, который не является постоянным игроком основного состава, сравнил нынешнее настроение с тем, что было при Алонсо, сказав: «Почти никто не был доволен Хаби, включая многих игроков основного состава».

Что касается тактики, Арбелоа не говорил о желании внести кардинальные изменения или навязать конкретное видение, как это делал Алонсо, когда пришел в клуб. Подготовка к матчам не включает в себя столько анализа или видеоанализа, как это было при Алонсо, хотя Хаби сократил их количество к концу своего пребывания в клубе.

В то же время было бы неправильно говорить о том, что Арбелоа придерживается полностью либерального подхода в «Мадриде», клубе, который часто описывают как более подходящий для такого стиля, поскольку он склонен полагаться на индивидуальный талант игроков, а не на силу коллектива.

В последние недели тренер нашел золотую середину. Винисиус Жуниор , один из игроков, наиболее воспрявших после ухода Алонсо, продемонстрировал яркую игру в ключевые моменты, но в то же время другие важные голы были забиты после отработанных на тренировках комбинаций – как первый гол Федерико Вальверде в первом матче ЛЧ против «Манчестер Сити ».

Тренер «Сити» Пеп Гвардиола выставил на матч на «Бернабеу» очень атакующий состав, но план Арбелоа выдержал натиск соперника. Трент Александер-Арнолд получил дополнительную поддержку от Вальверде на позиции правого защитника, чтобы сдерживать Жереми Доку. Видео, на котором Арда Гюлер и Фран Гарсия опекали Эрлинга Холанда во время угловых, стало вирусным из-за разницы в их росте, но это тоже было спланировано. Источники на базе в «Реала» сообщили, что в команде определили других игроков «горожан», представляющих наибольшую прямую угрозу при стандартных положениях, включая Рубена Диаша, Марка Гехи и Родри, в то время как Холанд, как правило, сосредоточен на отскоках или подборах.

«Арбелоа критикуют за то, что он не обсуждает тактические вопросы на пресс-конференциях, но на самом деле он тщательно готовится к матчам. Он и его штаб контролируют каждую деталь, как в отношении соперников, так и нашей собственной команды», – сказал один из таких источников.

Положение Арбелоа в «Реале» значительно укрепилось после побед над «Ман Сити» в ЛЧ, но будущее тренера определят итоги сезона (The Athletic)