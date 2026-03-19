Подход Арбелоа ценится игроками «Реала» больше, чем методы Алонсо. Атмосфера стала лучше, у Альваро тесные отношения с футболистами, он убрал ряд ограничений Хаби (The Athletic)
Подход тренера Альваро Арбелоа нравится игрокам «Реала» гораздо больше, чем Хаби Алонсо.
Арбелоа сменил бывшего партнера по «Мадриду» на посту главного тренера 12 января 2026 года. С тех пор у команды 16 побед и 4 поражения. «Сливочные» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды обыграв «Ман Сити» (3:0, 2:1) и занимают второе место в таблице Ла Лиги, на 4 очка отставая от «Барселоны».
Одной из главных причин увольнения Алонсо стало отсутствие взаимопонимания с некоторыми ключевыми игроками «Реала». Его подход не находил понимания у значительной части команды, проблемы были связаны с повышенным вниманием к видеоанализу, призывами к увеличению интенсивности тренировок и попытками навязать команде больше дисциплины.
По данным The Athletic, сейчас атмосфера значительно улучшилась. Источники утверждают, что Арбелоа и его тренерский штаб поддерживают более тесные отношения с футболистами, и его подход ценится больше, чем подход Хаби и его штаба.
Арбелоа производит впечатление более доступного человека, чем Алонсо. Многие игроки регулярно посещают «удобное серое кресло» в кабинете Арбелоа, как описал его сам тренер, когда на февральской пресс-конференции сказал: «Часто они приходят ко мне, часто я звоню им».
Еще одним фактором, смягчившим напряженность, стало снятие некоторых ограничений, касающихся распорядка дня игроков на тренировочной базе и в дни матчей. При Алонсо доступ был ограничен только теми, чье присутствие было строго необходимо – по сути, только игроками и небольшим количеством тренеров, участвующих в каждой тренировке или игре. Сейчас ситуация гораздо более гибкая и спокойная.
Это не значит, что Альваро пользуется всеобщей популярностью. Источники утверждают, что есть игроки, которые им недовольны. Однако это, скорее, связано с второстепенной ролью этих футболистов в его видении команды, а не с методами тренера. Один источник, работающий с игроком, который не является постоянным игроком основного состава, сравнил нынешнее настроение с тем, что было при Алонсо, сказав: «Почти никто не был доволен Хаби, включая многих игроков основного состава».
Что касается тактики, Арбелоа не говорил о желании внести кардинальные изменения или навязать конкретное видение, как это делал Алонсо, когда пришел в клуб. Подготовка к матчам не включает в себя столько анализа или видеоанализа, как это было при Алонсо, хотя Хаби сократил их количество к концу своего пребывания в клубе.
В то же время было бы неправильно говорить о том, что Арбелоа придерживается полностью либерального подхода в «Мадриде», клубе, который часто описывают как более подходящий для такого стиля, поскольку он склонен полагаться на индивидуальный талант игроков, а не на силу коллектива.
В последние недели тренер нашел золотую середину. Винисиус Жуниор, один из игроков, наиболее воспрявших после ухода Алонсо, продемонстрировал яркую игру в ключевые моменты, но в то же время другие важные голы были забиты после отработанных на тренировках комбинаций – как первый гол Федерико Вальверде в первом матче ЛЧ против «Манчестер Сити».
Тренер «Сити» Пеп Гвардиола выставил на матч на «Бернабеу» очень атакующий состав, но план Арбелоа выдержал натиск соперника. Трент Александер-Арнолд получил дополнительную поддержку от Вальверде на позиции правого защитника, чтобы сдерживать Жереми Доку. Видео, на котором Арда Гюлер и Фран Гарсия опекали Эрлинга Холанда во время угловых, стало вирусным из-за разницы в их росте, но это тоже было спланировано. Источники на базе в «Реала» сообщили, что в команде определили других игроков «горожан», представляющих наибольшую прямую угрозу при стандартных положениях, включая Рубена Диаша, Марка Гехи и Родри, в то время как Холанд, как правило, сосредоточен на отскоках или подборах.
«Арбелоа критикуют за то, что он не обсуждает тактические вопросы на пресс-конференциях, но на самом деле он тщательно готовится к матчам. Он и его штаб контролируют каждую деталь, как в отношении соперников, так и нашей собственной команды», – сказал один из таких источников.
Положение Арбелоа в «Реале» значительно укрепилось после побед над «Ман Сити» в ЛЧ, но будущее тренера определят итоги сезона (The Athletic)
Если ты будешь тренировать игроков, но будешь их бесить, никакие твои идея не реализуются никогда.
Честно говоря, каждый раз немного напрягают подобные маневры, но пока, слава Богу, работает более или менее хорошо. Большой плюс - молодняк полон сил и старается проявить себя, но без лишних рисков.
Что касается тактики, то про Анчелотти тоже немало раз говорили и писали, что он якобы вообще ничем подобным не занимается или занимается этим по минималке, но за предыдущие несколько месяцев всплыло немало видео, где он с командой обсуждает и разрабатывает план на игру и т.п.
В общем, блогеры и современные "журналисты" - это любители лайков и, прошу прощения, хайпа. Реальность иной раз разительно отличается от того, что они любят рисовать в своих статейках и постах.
Нынешний Сити очень уж сильно штормит, при этом всё равно очень удивительно, что такой Реал без Мбаппе их так легко прошёл
Не удивлюсь, если возвращение Мбаппе опять сломает весь баланс в игре Реала
Причем с футболом это самое лёгкое, гораздо интереснее всякие политические инсайды. Некоторые регуляры полимаркета на этом миллионы зарабатывают