Мостовой о том, что судьи в играх «Зенита» иначе трактуют моменты: «Не думаю, мы видим это по 3-4 раза в разных матчах тура. 95% арбитров не играли в футбол, не знают нюансов. Пусть мне звонят»

Мостовой о том, что судьи трактуют моменты в играх «Зенита» иначе: не думаю.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не согласился с мнением, что арбитры трактуют эпизоды в матчах «Зенита» иначе, чем в других играх, но высказался о проблеме в судействе.

В среду «Зенит» дома обыграл «Динамо» Махачкала (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в добавленное к первому тайму время. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в результате контакта с Сосланом Кагермазовым. Рефери изучил повтор после подсказки ВАР.

– Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в матчах «Зенита» трактовки, которые доводятся до судей, интерпретируются иначе, чем в играх других клубов. Согласны?

– Я думаю, нет. Если бы это было постоянно, когда играет «Зенит», но мы видим такие моменты по три-четыре раза в каждом туре в разных матчах.

Все исходит из того, что 95% судей не играли в футбол и не знают многих нюансов. Другое дело, что у них есть ВАР. Вот это меня бесит. Я понимаю, что судьям очень тяжело. Если бы я каким-то видом спорта не занимался, мне бы тоже было тяжело там работать судьей. Но у них есть ВАР – останови, посмотри! Ну или, как я уже говорил, в момент принятия решения позвоните Александру Мостовому, и он вам все скажет.

Я в первую секунду, когда увидел момент с пенальти [в игре «Зенита»], пришел в негодование и сказал: «Что это такое?» Не мог понять, что и откуда. Когда человек упал, подумал, наверное, контакт был. А когда показали повтор, сказал: «Вы что, издеваетесь?» – заявил Мостовой

