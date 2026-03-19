  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о том, что судьи в играх «Зенита» иначе трактуют моменты: «Не думаю, мы видим это по 3-4 раза в разных матчах тура. 95% арбитров не играли в футбол, не знают нюансов. Пусть мне звонят»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не согласился с мнением, что арбитры трактуют эпизоды в матчах «Зенита» иначе, чем в других играх, но высказался о проблеме в судействе.

В среду «Зенит» дома обыграл «Динамо» Махачкала (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в добавленное к первому тайму время. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в результате контакта с Сосланом Кагермазовым. Рефери изучил повтор после подсказки ВАР.

– Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в матчах «Зенита» трактовки, которые доводятся до судей, интерпретируются иначе, чем в играх других клубов. Согласны?

– Я думаю, нет. Если бы это было постоянно, когда играет «Зенит», но мы видим такие моменты по три-четыре раза в каждом туре в разных матчах.

Все исходит из того, что 95% судей не играли в футбол и не знают многих нюансов. Другое дело, что у них есть ВАР. Вот это меня бесит. Я понимаю, что судьям очень тяжело. Если бы я каким-то видом спорта не занимался, мне бы тоже было тяжело там работать судьей. Но у них есть ВАР – останови, посмотри! Ну или, как я уже говорил, в момент принятия решения позвоните Александру Мостовому, и он вам все скажет.

Я в первую секунду, когда увидел момент с пенальти [в игре «Зенита»], пришел в негодование и сказал: «Что это такое?» Не мог понять, что и откуда. Когда человек упал, подумал, наверное, контакт был. А когда показали повтор, сказал: «Вы что, издеваетесь?» – заявил Мостовой

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Этот пенальти – вредительство

Кто выиграет ЛЧ?16206 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РИА Новости
logoЗенит
logoсудьи
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
logoАлександр Мостовой
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Революционная система ЦАР (Царское авторитетное решение) - при спорном моменте на футбольном поле, судья звонит Мостовому и тот выносит истинно верный вердикт.
Звонок Мостовому будет дешевле для нашего футбола,чем система Вар.
Вообще у судей должен быть выбор в спорных моментах
1 Помощь вар
2 Звонок Мостовому
3 50/50(подбрасывание монетки)
Ответ Сергей Круг
Мостовой - не судебный человек.
Ответ Сергей Круг
4 Помощь стадиона
После видеопросмотра и консультации с Александром Мостовым решение изменено
Наши судьи - «нефутбольные» люди
Давно хотел спросить - без шуток! Почему футболисты бывшие не идут в судьи!?
Потому что один бывший футболист по фамилии быстров уже высказался, сказав что там не просто не было пенальти а «фол в другую сторону» ))) и вот как таких потом в судьи брать? Чтоб было еще хуже?
Потому что это другая профессия. Этому нужно отдельно обучаться.
Это Мостовой только думает, что если он бегал мяч пинал, то он теперь и тренер и генеральный директор и комментатор и эксперт-аналитик и судья и человек-пароход.
Плюс еще надо брать в расчет, что зарплата судьи примерно в 100 раз меньше, чем футболиста.
Так Кукуян как раз был футболистом. Получается, что он злонамеренно поставил пенальти.
Значит, таким был футболистом
Особые правила только в матчах Зенита.
Даже фанаты Зенита уже видят это и плюются. А это как надо подсуживать, чтобы и своих этим бесить?) 🤣
Матч ТВ, возьмите вы уже Александра Мостового в качестве эксперта для комментирования матчей и пусть говорит, что думает...представляете, какой это может быть шок-контент! Ну хотя бы разок - нам, зрителям, было бы тоже интересно услышать его знаменитые: "..пеналя не было, ВАР - дилетанты, судья футбол видел только по телевизору..." и др. в прямом эфире))
Он их разнесёт и на канале нон-стопом будет только "Нельзя смеяться" с Геничем и Баженовым.
Ну или, как я уже говорил, в момент принятия решения позвоните Александру Мостовому, и он вам все скажет.
--------------------------------
а арбитру в ответ:

- "Царь, сегодня не принимает!" (с)
Отличным футболистом был Мостовой. Но, видимо, с лишком часто играл головой.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
