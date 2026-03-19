Рабинер об Уткине: «Комментаторов лучше, чем он и Розанов, российское время не создало. Он был свободным человеком, угас во многом из-за нового времени, в котором не чувствовал себя своим»

Рабинер об Уткине: он был свободным, лучших комментаторов его время не создало.

Журналист Игорь Рабинер поделился воспоминаниями о комментаторе Василии Уткине.

«Сегодня два года как умер Василий Уткин. Почему-то мне кажется, что он не любил эвфемизмы вроде «ушел», «не стало». Вот и пишу слово, которое самому тяжело произносить.

Совсем скоро под редакцией Станислава Гридасова выйдет книга о нем – не сомневаюсь, увлекательная и талантливая. Жду ее с нетерпением (кое-что благодаря одному из Васиных близких друзей уже и читал), но лучше бы для нее не возникло два года назад такого кошмарного повода.

Мне совершенно все равно, какие у нас с ним в последние лет 15 были отношения, потому что сейчас это не имеет никакого значения. По крайней мере, для меня – а как для кого-то другого, вообще не волнует. Нередко ловлю себя на ощущении, что хочу прочитать его реакцию на какое-то событие. Ничто заменить этого не смогло, как и его репортажей. И не сможет.

Четко помню, как прочитал новость о его смерти в рейсовом автобусе во Флориде на подъезде к стадиону, где проводится теннисный турнир Miami Open (там же будет и одна из локаций футбольного ЧМ-2026 ). До турнира оставалось пару дней, и я ехал аккредитоваться и сходить на встречу журналистов, кажется, с Ариной Соболенко. Но прочитал, вышел из автобуса, сел на остановке у хайвея (автострады – Спортс’‘) и, пока не написал пост памяти, ни о какой встрече не вспоминал. И, естественно, ее пропустил, потому что все остальное, кроме смерти Уткина, в моменте перестало иметь какой-либо смысл. А потом начал копаться в себе, в памяти, в эмоциях – и уже в самом пресс-центре Miami Open написал еще один важный для себя пост.

Когда в таких подробностях помнишь, где был и что делал в момент чьей-то смерти – это значит, что человек имел для тебя значение. И у меня сохранилось сообщение, которое я отправил Васе в день его рождения, узнав от нашего общего друга Антона Ореха, что он не в порядке, на большие расстояния передвигается уже только на коляске. Мне стало от этой вести так не по себе, что я в первый раз за полтора десятка лет написал ему, поздравил с днем рождения и адресовал добрые пожелания. Он ответил, поблагодарил. Меньше двух недель спустя оказалось, что это было прощание. На душе есть какое-то облегчение, что такая переписка, пусть очень короткая, у нас произошла. Ведь когда-то общались очень хорошо, как, например, на этом фото, где отмечаем с ним и с Димой Федоровым на Олимпиаде в Нагано мое 25-летие...

А через несколько часов после моих постов написал Витя Кравченко, его друг и последний ученик. И на 40 дней со дня Васиной смерти мы сделали с ним интервью, которое считаю одним из самых важных в жизни. Многие из вас его наверняка читали, но, если нет – прочтите . Это мой маленький вклад в память об этом большом человеке.

Лучше, чем Уткин с Юрой Розановым , его другом и еще одним так рано ушедшим человеком, футбольных комментаторов российское время не создало. И вряд ли создаст. Потому что Вася был свободным человеком, и даже неприятные многим (включая меня) вещи, которые он говорил и писал, были порождением этой его свободы. Которая, в свою очередь, была порождением времени, когда он рос и формировался.

А теперь время совсем другое. И с большим трудом представляю, чтобы в нем мог сформироваться новый Василий Уткин. Который и угас – в этом состояла одна из главных мыслей Вити Кравченко, подкрепленных множеством примеров, – во многом из-за этого времени, в котором он не чувствовал себя своим», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.