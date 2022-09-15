Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре

Мнение Вадима Кораблева.

Перед матчем Аргентина – Саудовская Аравия я написал, что буду переживать за Месси, хотя никогда не состоял в его фан-клубе.

Прошло почти три недели. Аргентина в полуфинале. И даже если в ночь с 13 на 14 декабря Ливакович потащит решающий пенальти Лео, винить его будет не в чем. Он уже провел выдающийся турнир и, кажется, переизобрел себя в 35.

И я не только о решениях на поле. Его интеллект, пластику и четкость еще опишут тысячу раз, поэтому ограничусь абзацем. Кажется, это Стендаль, увидев собор Святого Марка в Венеции, сформулировал: «Это не архитектура, а вышивка». Так вот игра Месси в Катаре – это та самая вышивка. Лео соединяет элементы далеко не идеальной Аргентины в сложные и красивые узоры. Получается не всегда, иногда нитки рвутся и приходится начинать заново, но он уже близок к завершению.

Не менее важно, как Месси оживляет команду. Это сейчас его голевую на Молину назовут одним из двух пасов года, а после первого тура главным мемом Катара стала фраза «А где Месси?» На фоне традиционных сравнений с Марадоной и очередных симпозиумов о том, взойдет ли солнце, если Лео опять не возьмет кубок, Аргентина сгорела Саудовской Аравии. Это было неожиданно, странно и дико. Провалился не только Месси. Но если ты Месси – получай проклятия за всех.

И в этот момент Лео не спрятался, а дал очень четкий сигнал команде и болельщикам: «Не знаю, о ВАР так много всего говорят… Что ж, приняты такие решения. И если решили так, значит, все в порядке. Никаких оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо».

Переведу: мы и сами шокированы, но не поплыли и исправим ошибки.

В итоге Аргентина получила матч на выбывание не в плей-офф, а уже во втором туре группового этапа. И первый тайм против Мексики складывался настолько паршиво, что мы на Sports.ru уже придумали полтора десятка отыгрышей такого нелепого вылета и так быстро сгоревшей мечты. Но Месси спас мечту, возможно, самым долгожданным голом в карьере, а Аргентина расчувствовалась, раскрылась и полчаса даже была привлекательна.

После игры – еще один сеанс психотерапии от Лео: «Мы знали, что сегодня нужно было побеждать, что для нас начинается настоящий чемпионат мира. И мы знали, как добиться результата. Сейчас нельзя останавливаться. Каждый следующий матч – это финал, ошибки недопустимы».

Только в финале с Польшей ошибся сам же капитан. Шченсны взял его пенальти на 20-й минуте, но Лео, как он сам сказал после матча, только разозлился. Да, не забил и не отдал, но сшивал игру Аргентины так, что этот финал получился для нее самым простым на турнире. А после свистка Месси призвал своих готовиться к главной битве: «Сейчас для нас начинается еще один чемпионат мира».

В 1/8 Аргентина 35 минут возилась у штрафной крепкой Австралии, пока Месси не придумал момент из воздуха. Соперник вынужденно осмелел, во втором тайме получил второй, и Скалони вытащил на поле Лаутаро Мартинеса, который едва не превратил спокойную игру в триллер Дэвида Финчера. Спустя шесть минут Австралия отыграла один, за следующие 15 Лаутаро запорол три-четыре вернейших момента, а на 7-й добавленной австралийский пацан по фамилии Куол не поверил, что оказался один в пяти метрах от Мартинеса. И пульнул ему в грудь.

Но даже без гола, которого не случилось, это была трагедия для Лаутаро. Парня, которого еще недавно называли главным форвардом страны и который получил 20 минут, чтобы об этом напомнить. После игры Лаутаро поддержал тот, чьи передачи он так и не превратил в ассисты: «Лаутаро – очень важный игрок для нас. Он нападающий и живет тем, что забивает голы. Важно, чтобы он был готов к следующим матчам».

Сумасшедшая игра с Нидерландами – это не только про виртуозный голевой пас и два безупречных пенальти. Это про отказ от претензий, когда партнеры не делятся мячом вовремя. Это про рывки к угловому флажку, чтобы успеть навесить на 120-й минуте. И это про решающий пенальти Лаутаро Мартинеса.

Чемпионат мира в Катаре – турнир, где Месси стал настоящим вожаком.

Теперь не только на поле.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Julian Finney; unsplash.com/Anna-Philine