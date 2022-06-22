Топ-3 драфта НБА снова очевиден, а кого выберут дальше? Все прогнозы американских экспертов в одном месте

Десять главных предсказаний драфта традиционно собраны в один материал.

Очередной сезон НБА завершился триумфом главной династии последнего десятилетия. И уже не раз заострялось внимание, что «Голден Стэйт» сформировали свой чемпионский костяк грамотными решениями на драфтах. Однако и их соперник по финалу-2022 в большинстве своем состоит из собственноручно задрафтованных баскетболистов.

Посчитайте сами. Маркус Смарт (драфт-2014), Джейлен Браун (2016), Джейсон Тейтум (2017), Роберт Уильямс (2018), Грант Уильямс (2019), Пэйтон Притчард и Аарон Несмит (оба – 2020) были выбраны генменеджером «Бостона». А громко гуляющие на вчерашнем чемпионском параде Стефен Карри (2009), Клэй Томпсон (2011), Дрэймонд Грин (2012), Кевон Луни (2015), Джордан Пул (2019), Джонатан Куминга и Мозес Муди (оба – 2021) от «Голден Стэйт».

Именно поэтому к драфту ежегодно приковано столько внимания. В лигу вливается новая кровь, команды выбирают свой будущих франчайзов, полезных ролевиков или даже обжигаются неверными выборами. Чтобы зрителям было проще, американские СМИ ежегодно выпускают гид по новичкам в формате рейтинга силы игроков (чаще всего именуется Big Board), а кто-то даже пытается угадать, кого выберут команды в заветную ночь (Mock Draft).

Именно мок-драфты и привлекают наибольшее внимание для тех, кто пытается заранее сориентироваться в незнакомых ему игроках, которые котируются около пика своей любимой команды. Кстати, за многими студентами можно следить еще в колледже или школе, так как я рассказываю о них в своем небольшом телеграм-канале об NCAA.

Но какому мок-драфту доверять? Ведь они все основаны на журналистских догадках, аналитике «слабых мест» каждой команды, непроверенных слухах и информации со скаутских просмотров. Слишком много переменных, а значит и будет много различий. Именно поэтому уже три года я собираю данные десяти главных «моков» и создаю единый рейтинг наиболее часто встречающихся мнений.

Вот так это выглядело год назад. Из первых 20 выборов журнал Sports Illustrated и портал независимых аналитиков NBADraftNet верно предугадали по шесть баскетболистов. Причем никто не осмелился предположить, что «Торонто» под четвертым пиком возьмут будущего Новичка года Скотти Барнса. Ведь всем казалось, что «Рэпторс» очень требуется новый разыгрывающий в лице Джейлена Саггса. Говорят, больше всего из-за решения канадцев расстроились «Орландо», но в этом году их никто не посмеет опередить.

Теперь вкратце о методике расчета. Десять самых популярных моков были собраны в единую таблицу со всеми их предполагаемыми выборами первого раунда. Сюда попали как знаменитые издания (ESPN, The Athletic, The Ringer и прочие), так и несколько специализированных порталов о драфте (NBADraftRoom, NBADraftNet, Tankathon). Собрав данные на одном листе, я привел все пики под общий знаменатель: каждую позицию в нашем агрегаторе занял тот игрок, который чаще всего встречается в таблице на этом месте. В статистике такое понятие называется «мода».

Пример: в 6 из 10 случаев под 15-м пиком числится центровой «Дьюка» Марк Уильямс. Он и занял общее пятнадцатое место в этом агрегаторе и в виртуальной реальности данного материала его выберут нуждающиеся в рим-протекторе «Шарлотт».

И тут как обычно возникает вопрос: «А что если два игрока получат одинаковое количество голосов на одно и то же место?». Тогда они временно записываются в одну и ту же строку до тех пор, пока ниже один из них снова не станет претендентом на моду. Обычно в топ-20 происходит нормальное распределение, а уже за его пределами журналисты начинают играть в предсказания обменов и неожиданных решений клубов, тем самым менее вдумчиво распределяют игроков. Далее по принципу домино ломаются какие-либо корреляции и искать моду точно не стоит.

В этот раз «двадцатка» баскетболистов вновь органично распределилась. И вновь у нас традиционно появилось одно исключение, когда игрок во всех моках находится в топ-20, но журналисты настолько «не могут определиться» с его местом, что ни в какую моду он не попадает. Ранее такими баскетболистами были Пи Джей Вашингтон и Альперен Шенгюн, а нынешний герой будет описан в самом конце материала.

Итак, все мок-драфты были собраны в таблицу вечером 21 июня. Если в ближайшие полтора суток не произойдет обменов с участием пиков, то материал будет актуален до самой церемонии. Поехали!

Пик #1. «Орландо»

Кто был выбран: Джабари Смит из университета Оберна.

Кем определен выбор? 9 изданий из 10 (ESPN, Yahoo Sports, CBS Sports, Bleacher Report, Sports Illustrated, The Ringer, NBADraftRoom, NBADraftnet, Tankathon).

Все баскетболисты будут описаны с точки зрения того, как и почему они подходят указанным командам по мнению американских СМИ. Сильные и слабые стороны игроков, а также подробный разбор их готовности к НБА вы сможете изучить в замечательных текстах Максима Коршунова, автора лучшего баскетбольного блога на сайте в 2021 году.

«Мэджик» же очень хотят закрыть позицию стартового тяжелого форварда, которую кто только не занимал в прошедшем сезоне из-за травмы Джонатана Айзека и неопытности Чумы Океке. С приходом Смита клуб из Флориды получит не только универсального защитника против игроков почти всех позиций на площадке, но и одного из лучших шутеров студенческого сезона (42% из-за дуги). А еще ему только исполнилось 19 лет, а значит и потенциал развития перечисленных навыков у него один из самых больших среди топ-проспектов драфта.

Его отец Джабари Смит-старший был выбран на драфте-2000 во втором раунде и провел в НБА чуть более 100 матчей перед отъездом в Европу. А еще примечательнее, что его дальний родственник Кваме Браун в 2001-м тоже был первым пиком, каким по нашей модели станет сам Джабари. Остается надеется, что получится более удачно!

Пик #2. «Оклахома-Сити»

Кто был выбран: Чет Холмгрен из университета Гонзаги.

Кем определен выбор? 8 изданий из 10 (ESPN, Yahoo Sports, CBS Sports, Bleacher Report, Sports Illustrated, The Ringer, NBADraftRoom, Tankathon).

У генменеджера «Тандер» Сэма Прести уже не первый год в запасе самый большой запас драфт-пиков в истории. А потому его действия по поводу их вероятных обменов наиболее непредсказуемы. Однако большинство изданий солидарны в том, что свой второй выбор «Оклахома» потратит на главную звезду школьных выпускных-2021.

Приход Холмгрена в NCAA сопровождался кучей предложений от вузов с последующим анонсом выбора на национальном телевидении. И не сказать, что это было раздуто. Ведь набор умений Холмгрена видится наиболее революционным для современной НБА: семифутовый рост (213 см), отличное ведение, трехочковый бросок и пас на уровне поинт-центра. Он доказал это в колледже, продолжит делать это и на профессиональном уровне. Только нужно набрать вес, ибо его 88 килограмм пока смотрятся легкой наживой для огромных центровых уровня НБА.

Пик #3. «Хьюстон»

Кто был выбран: Паоло Банкеро из университета Дьюка.

Кем определен выбор? 9 изданий из 10 (ESPN, The Athletic, Yahoo Sports, CBS Sports, Bleacher Report, Sports Illustrated, The Ringer, NBADraftRoom, Tankathon).

Первый большой обмен этого межсезонья показал, что «Рокетс» готовы взять звездного бигмена под третьим выбором. И если Холмгрен уйдет в «Оклахому», то почти точно будьте готовы к Банкеро на третьей строчке. Он уже сейчас готов составить мощный дуэт с Джейленом Грином в статусе первой звезды. Банкеро – один из самых подготовленных к атаке в НБА игрок, который уверенно чувствует себя как с мячом, так и без него. С учетом нестабильности Грина, он сможет быть и главной атакующей опцией в некоторых матчах. Да, в защитном плане Банкеро не сможет стать помощником такого же уровня для Альперена Шенгюна, но общий потенциал стоит третьего пика.

Пик #4. «Сакраменто»

Кто был выбран: Джейден Айви из университета Пердью.

Кем определен выбор? 6 изданий из 10 (ESPN, Yahoo Sports, CBS Sports, Bleacher Report, The Ringer, Tankathon).

Один из самых атлетичных гардов последних лет не спроста получает сравнения с Джа Морэнтом. Его взрывные проходы оставляют оборону сопернику в недоумении, ибо сопротивляться без фола практически невозможно. При этом Айви всегда готов грамотно задействовать партнеров не только последним пасом, но и в качестве способа растянуть соперников по площадке. Да, это очень похоже на лидера «Кингз» Де’Аарона Фокса, а потому разговоров про обмен 4-го пика ведется не мало. Однако некоторые издания поставили Айви на это место уже с учетом того, что он будет главной целью почти для любой команды, когда Смит, Холмгрен и Банкеро выйдут на сцену.

Пик #5. «Детройт»

Кто был выбран: Беннедикт Матурин из университета Аризоны.

Кем определен выбор? 3 издания из 10 (ESPN, The Athletic, The Ringer).

Уже не так много солидарных друг с другом изданий для пятого выбора «Детройта». При этом почти все утверждают, что Трой Уивер будет выбирать помощника для превращения Кейда Каннингема в суперзвезду. Предлагаются самые разные варианты, но именно сторонники Матурина наиболее убедительны. Канадский взрывной свингмен умеет и брать на себя внимание обороны соперника, и терпеливо ждать передачи от плеймейкера, чтобы эффективно реализовать трехочковый (38% по сезону). Беннедикт дисциплинированно справляется с любой ролью в команде или отдельно взятом матче. Это показали его невероятный прогресс между первым и вторым курсом, а также влияние на исход матчей в стрессовых клатчах, когда ничего не получалось ни у кого из одноклубников.

Пик #6. «Индиана»

Кто был выбран: Киган Мюррэй из университета Айовы.

Кем определен выбор? 4 издания из 10 (ESPN, Bleacher Report, The Ringer, Tankathon).

Один из самых прогрессирующих игроков прошедшего сезона совершил невероятный скачок между первым и вторым сезоном. И если изменение результативности с 7 до 23 очков можно объяснить уходом на драфт лидеров атак Луки Гарзы и Джо Уискемпа, то невероятные показатели в защите (2,0 блок-шота и 1,3 перехвата) – результат трудолюбия. Да, Мюррэй находится ниже оппонентов из-за своего 22-летнего возраста, но быть полезным защитником с функцией набора очков для Тайриза Халибертона способен прямо сейчас. Именно поэтому «Инди» могут найти в Кигане замену Домантасу Сабонису после и без того успешного февральского обмена.

Пик #7. «Портленд»

Кто был выбран: Дайсон Дэниэлс из G-League Team Ignite.

Кем определен выбор? 4 издания из 10 (The Athletic, Sports Illustrated, NBADraftNet, Tankathon).

Честно говоря, для быстрой перестройки «Портленда» вокруг все еще остающегося в команде Лилларда пригодится любая талантливая молодежь. И в этих условиях западные издания выбирают одновременно хорошего плеймейкера, толкового защитника и достаточно молодого перспективного австралийца. Дайсон смог показать это даже за те короткие минуты, которые достались ему во время Турнира восходящих звезд на Звездном Уикенде. Он стал полезным элементом команды победителей в связке с Каннингемом и Мобли, а также еще раз развеял мнение, что G-League Team Ignite не готовит готовых к лиге кадров. Джейлен Грин – будущий олл-стар, Джонатан Куминга – уже чемпион НБА, кем же станет Дэниэлс?

Пик #8. «Новый Орлеан»

Кто был выбран: Шэйдон Шарп из университета Кентукки.

Кем определен выбор? 2 издания из 10 (Sports Illustrated, NBADraftNet).

Не смотрите, что выбор Шарпа в нашей модели поддержали всего два мока. Ведь все остальные расположили его либо выше, либо в пределах первой десятки. Он является самой загадочной фигурой драфта, так как ни разу не сыграл за свой прославленный университет.

Год назад Шарп на голом атлетизме разрывал сверстников в школе и даже оформил досрочное поступление в «Кентукки». В качестве исключения присоединился к команде посреди сезона, а через пару месяцев всех удивил еще одним решением. Из-за наступления 19-летия он подал заявку на драфт, так и не выйдя на площадку под руководством Джона Калипари. Казалось, что это очень недальновидное и инфантильное решение побыстрее стать профессионалом, но звали его на просмотры команды из топ-10 драфта. Да и все мок-драфты в голос заявляют о таком атлетизме и уровне таланта, что можно брать в НБА прямо сейчас.

Станет он очередным аргументом за отмену правила one-and-done (обязательного года в колледже перед драфтом) или будет откровенным бастом, узнаем позже. А пока верим, что в тех же «Пеликанс» он возьмет все лучшее у Си Джея Макколлума и Брэндона Ингрэма.

Пик #9. «Сан-Антонио»

Кто был выбран: Усман Дженг из клуба «Нью-Зиланд Брэйкерс» (Австралия).

Кем определен выбор? 3 издания из 10 (Sports Illustrated, The Ringer, NBADraftRoom).

Есть у заокеанских журналистов привычка в моках отправлять талантливых, но физически слабо развитых бигменов в «Сан-Антонио» или «Оклахому-Сити». Произошло так и с Дженгом. Соглашусь, что француз и правда очень хорошо прогрессировал всего за один среди австралийских профессионалов. Но и нельзя забывать о не особо удачных подобных пиках «Сперс» и «Тандер» вроде Луки Шаманича и Алекса Покушевски (да простит меня его фанбаза!). С другой стороны, приглашений в «Зеленую комнату» драфта НБА просто так не выдают. Приехавший год назад из Австралии Джош Гидди не даст соврать!

Пик #10. «Вашингтон»

Кто был выбран: Джонни Дэвис из университета Висконсина.

Кем определен выбор? 5 изданий из 10 (ESPN, Yahoo Sports, Bleacher Report, Sports Illustrated, The Ringer).

Вне зависимости от исхода ситуации с продолжением карьеры Брэдли Била, выбор Дэвиса смотрится для «Уизардс» приемлемым. В случае, если главная звезда столичной команды останется на супер-максимальный контракт, новичок из «Висконсина» сможет стать для него запасной опцией в атаках или полноценным сменщиком. Его уверенность на средней дистанции и эффективность в защите говорят о потенциальной пользе для «Вашингтона». А если Бил все же покинет команду в межсезонье, то эти навыки Дэвису будет развить еще проще.

Пик #11. «Нью-Йорк»

Кто был выбран: Джейлен Дюрен из университета Мемфиса.

Кем определен выбор? 4 издания из 10 (The Athletic, Sports Illustrated, The Ringer, Tankathon).

Физический фрик с ростом 211 см и размахом рук в 226 см видится отличной заменой Митчелла Робинсона. Дюрен станет более выгодной опцией, вокруг которой можно построить оборону на долгие годы. И без проблем со здоровьем у молодого рим-протектора, как привыкли «Никс» в последние годы. Традиционно «Никс» очень активны в день драфта и явно постараются обменяться наверх. Но они не застрахованы от прошлогоднего сценария, когда очень пытались выбить 12-й пик под Криса Дуарте, в итоге ушедшего в «Индиану».

Пик #12. «Оклахома-Сити»

Кто был выбран: Джереми Сохан из университета Бэйлора.

Кем определен выбор? 4 издания из 10 (Bleacher Report, Sports Illustrated, The Ringer, NBADraftRoom).

Допустим, в нашей модели «Тандер» уже получили Чета Холмгрена. Время закрыть еще одну то ли проблемную, то ли перспективную позицию. Надежный защитник без особых талантов атаки, но хорошими данными плеймейкера пригодится перестраивающейся «Оклахоме». Три года назад они такого выхватили бесплатно среди незадрафтованных, но спрос на Люгентца Дорта вырос и в него хорошенько швырнут деньгами через год. В этот раз может не повезти найти такого же баскетболиста без траты пика. И ждите, конечно, оранжевые волосы в цвет комплектов формы.

Пик #13. «Шарлотт»

Кто был выбран: Эй Джей Гриффин из университета Дьюка.

Кем определен выбор? 2 издания из 10 (Sports Illustrated, The Ringer).

В модели произошла уникальная ситуация, когда на выборах «Хорнетс» под 13-м и 15-м номерами возник спор между двумя одними и теми же игроками «Дьюка». Было бы здорово, если одни из последних звезд Майка Кшишевски встретятся в одной команде. Первым по модели уходит замечательный винг формации «3-and-D», который в перспективе органично будет пристроен к Ламело Боллу в старт. Гриффин показал, что хорош в этой роли с Паоло Банкеро, но полностью не раскрылся из-за травм. Думаю, это можно исправить, так как к моменту драфта ему еще даже не исполнилось 19 лет.

Пик #14. «Кливленд»

Кто был выбран: Очаи Агбаджи из университета Канзаса.

Кем определен выбор? 4 издания из 10 (ESPN, Yahoo Sports, CBS Sports, The Ringer).

Всегда есть риск в том, чтобы брать абсолютную звезду колледж-сезона, который раскрылся к выпускному году. Во-первых, сильного скачка в его развитии вы можете не получить. Во-вторых, никто не обещает, что его лидерские качества пригодятся в команде ровесников, но очень опытных по меркам НБА. Потому 4 издания из 10 отдают Агбаджи роль запасного кэтч-энд-шутера с перспективой получать передачи, как от плеймекеров защиты, так и скидок от многочисленных бигменов.

Пик #15. «Шарлотт»

Кто был выбран: Марк Уильямс из университета Дьюка.

Кем определен выбор? 6 изданий из 10 (ESPN, Yahoo Sports, Sports Illustrated, The Ringer, NBADraftRoom, NBADraftnet).

Под 15-м номером Уильямс куда увереннее уходит в «Хорнетс», чем на две позиции раньше. Достаточно надежный выбор, хотя мы уже вышли за пределы лотерейных пиков, объясняется стандартной совокупностью факторов. Монтрез Харрелл еще не активировал опцию игрока и может уйти свободным агентам, Майлза Тернера выменять из «Индианы» не получается, Мэйсон Пламли не молодеет, а молодые карибские бигмены Ник Ричардс и Кай Джонс даже близко не соответствуют уровню обороны кольца, как у Уильямса (2,8 блок-шота по сезону).

Пик #16. «Атланта»

Кто был выбран: Тари Исон из университета Луизиана Стэйт.

Кем определен выбор? 4 издания из 10 (The Athletic, Bleacher Report, The Ringer, NBADraftRoom).

Еще один не самый уверенный выбор до сезона драфтов, так как «Хоукс» хотят одновременно и подняться выше, и избавиться от Джона Коллинза. 16-й выбор точно будет разменной монетой в этих сделках. Но если все же нет, то по мнению заокеанских авторов Трэю Янгу подойдет такой оруженосец. Взрывной защитник, готовый обороняться за себя и того парня на уровне претендента награды «Мистер Замок NCAA». А в атаке – неудержимые и безрассудные прорывы, а также готовность попасть из угла с точность 37%. В общем, что-то дешевле и трудолюбивее обменянного зимой Кэма Реддиша. Его котировки особенно поднялись после драфт-комбайна. Судите сами:

Пик #17. «Хьюстон»

Кто был выбран: Джейлен Уильямс из университета Санта-Клара.

Кем определен выбор? 2 издания из 10 (Yahoo Sports, The Ringer).

В последний раз университет Санта-Клары видел столько умных передач на квадратный метр в середине 1990-х, когда отправляли в НБА Стива Нэша. С реализацией трехочковых в 39,6% Уильямс еще больше похож на своего именитого предшественника, но на этом сравнения завершаются. Ведь Джейлен еще и достаточно атлетичный защитник для любой позиции в бэккорте. Кто знает, может ему суждено стать и более воспитанной версией Кевина Портера-младшего, который за что-нибудь да будет наказан посреди сезона.

Пик #18. «Чикаго»

Кто был выбран: Эй Джей Лидделл из университета Огайо Стэйт.

Кем определен выбор? 2 издания из 10 (The Athletic, The Ringer).

Самый низкий рим-протектор этого года (2,8 блок-шота в среднем при росте 201 см) пригодится не только «Буллз», но и всем, кто попытается взять его под конец первого раунда. Хотя «Чикаго» тоже активно просматривали этого 22-летнего бигмена, способного и трехочковый бросит с реализацией 37,4%. Запомнился в прошедшем сезоне тем, что трижды набрал по 6+ блоков за матч (дважды – по 6, один раз – 8), но уступил во всех этих матчах.

Пик #19. «Миннесота»

Кто был выбран: ТайТай Вашингтон из университета Кентукки.

Кем определен выбор? 2 издания из 10 (The Ringer, NBADraftRoom).

Д’Анджело Расселл – первый кандидат на обмен из «Вулвз». Из дружбы с Таунсом не получилось достойной связки для стабильной игры и прохода первого раунда. Но можно его заменить более бережливым к мячу и броскам новичком. Даже в не самом удачном сезоне «Уайлдкэтс» он образовал мощнейшую связку с Лучшим игроком сезона Оскаром Тшвибе. Переместить этот вайб на игру с другой звездой «Кентукки» Карл-Энтони Таунсом не составит труда.

Посмотрите, например, на его рекорд колледжа по передачам в одной встрече, который более 10 лет принадлежал Джону Уоллу:

Пик #20. «Сан-Антонио»

Кто был выбран: Никола Йович из клуба «Мега», Сербия.

Кем определен выбор? 3 издания из 10 (The Athletic, The Ringer, NBADraftRoom).

Уже говорили сегодня, что каждый год все перспективные европейцы на автомате отправляются моками в «Сперс»? Ну ладно, вот еще одно напоминание! Хотя философию Грегга Поповича с умным движением мяча серб вполне сможет перенять. Его качества плеймейкера называются главным преимуществом, а я бы еще отметил перспективный бросок и причитающееся к нему движение без мяча.

#0. Ежегодная погрешность данной системы

Кто НЕ был выбран: Малакай Брэнэм из университета Огайо Стэйт.

Где располагается в моках: во всех изданиях занимает места с 12-го по 21-е.

Все, кому нужен был винг во второй половине этого материала, получили свою долю Брэнэма от разных изданий. Хвалить есть за что: достойная защита на периметре с не менее достойным процентом точности трехочковых (42,5%). Такой 3-and-D точно уйдет в первом раунде, иначе его бы не позвали в «Зеленую комнату». Именно приглашение и пошатнуло его надежные позиции в нашей системе моков, оставив без четкого места.

Очередной агрегатор моков завершается необычным выводом. 18 из 20 игроков по статистической моде расположились на тех же местах, что и в мок-драфте от The Ringer авторства знаменитого Кевина О’Коннора. Высокие шансы на первенство в предсказаниях, но это мы узнаем уже буквально в пятницу утром.

Следите за талантливыми студентами и школьниками в телеграм-канале Marvelous NCAA. К примеру, первый взгляд на игру Чета Холмгрена и его востребованность колледжами там делали летом 2020 года!

Фото: Gettyimages.ru/Jim McIsaac, Steph Chambers, Eakin Howard, Patrick Smith, Jason Miller, Patrick McDermott, Ron Jenkins, Rob Carr