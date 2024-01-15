Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?

В Литве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию – уже второй после отстранения сборной.

Илья Авербух заранее назвал его турниром категории Б (к тому же проходящим в «агрессивной к России стране»); Ирина Роднина – выброшенными на ветер деньгами, а Александр Жулин все-таки включил трансляцию, но кажется, в основном ради того, чтобы потом выдать пару панчей про слишком русскую фамилию Губановой, обрекающую ее на низкие оценки.

Как изменился Евро за два года без россиян, и действительно ли те, кто его не смотрят, ничего не теряют?

Что с посещаемостью? Солд-аут в последний день, полупустые трибуны в первый – но так происходит даже в России

Любимый довод критиков Евро – соревнования без россиян никто не смотрит.

Проблемы с посещаемостью в будни действительно были – на мужскую произвольную, например, предлагали бесплатно остаться всем, кто купил билеты на танцы. В субботу ситуация исправилась: 12-тысячная арена заполнилась.

Дело не только в выходном, но и в принципиальности этого дня для Литвы: в последний раз она брала медаль на Евро в 2006 году.

Символично, что ту танцевальную бронзу привезла ныне лишенная гражданства Маргарита Дробязко, а у новой медалистки Эллисон Рид его в принципе нет – президент страны счел ее заслуги недостаточными для выдачи паспорта под поездку на Олимпиаду.

В России ситуацию вряд ли можно назвать кардинально иной: аналогичный по размерам «Мегаспорт» давно не забивался под завязку; трибуны на чемпионате страны в Челябинске заполнились только к вечеру пятницы; угнетающе пустой «Айсберг» на прошлогоднем Гран-при и вовсе не хочется вспоминать.

Евро, конечно, в силу своего статуса должен получать солидные цифры – и, вероятно, с россиянами на льду и трибунах они были бы выше.

Но для того, чтобы фигурное катание регулярно собирало полные арены и возглавляло ТВ-рейтинги, туда придется перейти, по меньшей мере, Трэвису Келси – причем сразу во все виды.

Уровень спортсменов на Евро действительно так плох? Все 12 медалей могли увезти россияне?

Сравнивать баллы национального чемпионата и крупного международного турнира статистически бессмысленно, но ради забавы можно зафиксировать: Фа в Челябинске приехал бы 5-м; Хендрикс – 9-й; Беккари / Гуаризе и вовсе финишировали бы последними.

В танцах Степанова / Букин получили на 3,5 балла больше Гиньяр / Фаббри – всего россияне виртуально претендуют на 10 медалей, включая все золото.

Разумеется, это отражение не только потенциала сборной, но и уровня экзальтации наших судей, по мнению которых:

● бронзовый призер Риццо сопоставим во второй оценке с Соловьевым, Самариным и дважды упавшим Яблоковым;

● Фа скользит и презентует на одинаковом с Дикиджи уровне, а компоненты сорвавшей произвольную в Челябинске Хромых выше всех участниц Евро, кроме призеров;

● Степанова и Букин – вторые Пападакис и Сизерон.

Такое регулярно происходит не только в России: на проходившем параллельно с Евро канадском чемпионате судья оценил короткую Алексы Ракича на 16 баллов выше его итогового результата – как будто все арбитры смотрели на лед, а одному человеку показали прокат Ханю или Чена.

Куда интереснее сравнивать технический уровень. Александр Галлямов может быть не прав по форме, публично называя оценки чемпионов Европы анекдотом, но никакие упомянутые Ниной Мозер «кружева на льду» не компенсируют главную проблему парного катания на континенте: его потенциал без россиян хронически слаб.

Единственная пара, которая исполнила оба прыжковых элемента в произвольной на положительное GOE – Голиченко / Даренский . Вероятно, получилось у них это просто потому, что пробовать тройные в каскаде они даже не стали.

Больше того – чисто исполненный каскад 3-2-2 для всех участников оказался недостижимым, хотя на континенте он не был уникальным даже 10 лет назад. В 2015-м Кавагути / Смирнов побеждали на Евро с чистым выбросом – четверным сальховом, в 2024-м идеально выкатать юниорский набор – непосильная для многих задача.

Но если доминирование России в парном и женском катании не было сюрпризом и раньше, то статистика у мужчин действительно любопытна.

По количеству чистых (исполненных на нулевое или положительное GOE) ультра-си топ-10 европейцев уступает в обоих видах программы: 16:15 в пользу россиян в короткой, 29:25 – в произвольной. При этом в Челябинске абсолютно все участники пытались зайти на четверной, а в Каунасе 3 из 10 лидеров в короткой не стали его делать и обошлись трикселем.

Да, никто из российских парней пока не умеет сочетать хореографию со сложными прыжками на уровне Фа – который, справедливости ради, прилично уступил и самому себе образца недавнего финала Гран-при.

Но технический потенциал действительно вырос за время отстранения: если в Каунасе старшие четверные попробовали исполнить три фигуриста, то в Челябинске на одну произвольную набралось четыре попытки лутца и пять – риттбергера.

Впрочем, есть два показателя, по которым россияне заметно уступают среднему европейскому уровню – качество программ и конкурентоспособность танцоров.

Илья Авербух, принципиально отказывающийся смотреть Евро, ставит немало программ, но при этом и близко не подошел к уровню «Белого ворона», выдав, например, Ветлугину приемы из «Ледникового периода».

Произвольная Валиевой явно проседает по сравнению с удачной короткой, аналогичная история произошла и с Петросян. Мозалев попробовал эксперимент с двухсерийной программой как у Фа, но после нескольких попыток донести замысел в интервью и неудачных прокатов, видоизменил одну из постановок.

Креативность и качество хореографии на Евро заметно выше – чего стоят ругаемый Жулиным за излишнюю манерность «Рокки» Фир / Гибсона, вариации на клипы Милен Фармер Лопаревой / Бриссо или неожиданный эксперимент с Канье Уэстом у Экономидеса.

Неудачных находок, конечно, тоже хватает (бельгийская вариация вога от Луны Хендрикс, к сожалению, входит в эту категорию), но разнообразия в программах намного больше – хотя бы потому, что участники не ограничены несколькими топовыми хореографами одной страны.

Русских спортсменов придерживали на Евро? Губанова стала второй только из-за паспорта?

Причина, по которой Жулин и другие спикеры не хотят портить себе настроение просмотром Евро, – судейские настроения в отношении фигуристов, хотя бы однажды засветивших красный паспорт.

По подсчетам ТАСС, всего на Евро выступили 27 спортсменов из России – плюс Диана Дэвис, родившася в США, но прочно ассоциирующаяся со страной, за которую выступала до перехода в Грузию.

Большинство из них катается на таком уровне, что засуживать их нет смысла – строчки ниже 10-й волнуют арбитров, только если речь заходит о борьбе за квоты на следующий сезон. Сложно, например, увидеть заговор против Никиты Старостина, Макара Сунцева или Антонины Дубининой, выступающих за Германию, Финляндию и Сербию соответственно.

Нет конспирологии и в оценках Дэвис / Смолкина – пусть президент грузинской федерации и надеялась увидеть их на подиуме.

Явно выбивающиеся из бригады 99 баллов от финского судьи в произвольном – скорее частность, нежели общее желание арбитров побольнее задеть пару из-за их связи с Россией.

Обсуждения, пожалуй, заслуживают два случая: 4-е место венгров Павловой / Святченко и серебро грузинки Губановой. Если тренер Евгений Рукавицын назвал оценки Насти «судейскими нюансами», то тренер Федор Климов высказался предельно конкретно:

«Короткую программу девочек я не смотрел, но если детально разобрать оценки в парном катании, то они не выдержат никакой критики. Нет там никакой разницы в шесть баллов в компонентах, я это и как специалист могу утверждать, и как человек, который не первый день в фигурном катании. Что-то, надеюсь, в этом понимаю. Заявлять, что это дискриминация по какому-то признаку, не буду, но и объективности я не увидел».

Второе место Губановой действительно выглядело предрешенным: соцсети ISU накануне Евро будет случайно забыли упомянуть ее среди действующих чемпионов; Хендрикс уже после короткой создали довольно комфортный отрыв; компоненты Насти нетипично низкие для обладательницы весомого титула.

Поражение Губановой – в чем-то следствие судейства по зачетке, которую спортсменка испортила провальной первой половиной сезона, в чем-то – желания ISU поддержать тренд на зажигательные дерзкие программы.

Мол, если уж окончательно отказываться от российского доминирования на Евро – то делать это во всем, в том числе и в стилистике программ. Представить Щербакову или Муравьеву в программах Насти легко, а вот поместить их внутри вога Луны – нереально.

Смущает не столько победа бельгийки, сколько ее отрыв. Выбрать из двух зол – неторопливого, почти в остановку катания Губановой и вога вприсядку у Хендрикс – можно любое, но разница в компонентах между ними точно меньше 4,5 баллов.

Недопуск русских венгров на подиум на этом фоне выглядит куда более сомнительным шагом.

Павлова и Святченко выиграли произвольную по технике и за два проката допустили только одну серьезную ошибку – на секвенции – при этом по компонентам оказались приравнены к Хокке / Кункелю, сорвавшим всю прыжковую часть.

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Реальный Евро мало похож на тот, о котором фантазировали Роднина и Авербух: трибуны заполнились к выходным, а Хендрикс и Фа, кажется, совсем не грустят от победы в отсутствие Петросян и Семененко.

И пока трибуны заполняются хотя бы иногда, а уровень конкуренции не снизился до чемпионата Латвии, возвращение России вряд ли воспринимается ISU как жизненная необходимость.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Екатерина Чеснокова; IMAGO/Teodoras Biliunas, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press