230 комментариев

Валерий Ангелопол – один из самых эпатажных персонажей и без того своеобразных российских танцев на льду.

Выход собственного интервью он прогревал сенсацией про отношения с теперь уже бывшей партнершей Василисой Кагановской, в прямых эфирах активно обсуждал со зрителями подробности личной жизни, а в телеграм-канале то продавал мерч, то постил многозначительные намеки на разбитое сердце.

«А мне нравится, что меня не всегда воспринимают, зато всегда слышат», «я никогда не был плохим, но я был невыносимым», «как бы много ни говорили обо мне вокруг, всегда протаптывал свою тернистую и тяжело расчищаемую тропу», – такими мудрыми мыслями Ангелопол регулярно делится с подписчиками в соцсети Threads.

Способ расстаться с Василисой он выбрал под стать – предложил контракт, по которому практически полностью переходил на содержание партнерши. Самостоятельно Ангелопол не планировал покупать даже шнурки – они заботливо упомянуты в контракте среди потенциальных расходов Кагановских.

Унизительны даже не столько условия, сколько место Василисы в этой юридической конструкции. Заказчиком, видимо, должен был выступить кто-то из родителей, Валерий – исполнитель, а сама Кагановская, с которой полгода назад любитель пацанских цитат выиграл финал Гран-при России, снисходительно именуется «занимающейся».

В танцах на льду практика содержания парней партнершами не нова. Когда по статистике на 10 девчонок приходится даже не 9, а примерно 5 ребят, из них один ниже тебя, а еще один падает с твиззлов, многие готовы платить за то, чтобы разучивать паттерн с мальчиком, а не со стулом.

Бетина Попова, которая согласилась на похожий ультиматум, когда ей было 16, подробно рассказывала об этом в интервью «Евроспорту»:

«Очень часто партнерши могут содержать партнеров, полностью обеспечивать их, оплачивать им переезд и проживание, работу тренеров и специалистов. Очень много всего можно оплачивать. Костюмы, коньки, постановки, музыку, поездки на соревнования тем, кто не в сборной».

Но такие отношения все же существовали скорее в формате личных договоренностей, а не контракта, в рамках которого партнер занимает положение не то элитного репетитора по фигурному катанию, не то обитательницы Патриарших, рассказывающей уличному блогеру, что для жизни ей нужно не меньше 300 тысяч в месяц – желательно, не своих.

Ангелопол заявил, что «как мужик оставит сор в избе», но к нему все же осталось несколько важных вопросов:

1. Согласен ли Валерий компенсировать суммы, выделенные его распавшейся паре на постановку программ и подготовку к сезону, раз уж его отношения с фигурным катанием стали сугубо деловыми?

2. Насколько его брутальная реплика про мужика сочетается с желанием брать с партнерши деньги за треники и тейпы?

3. Нашел ли он уже девушку, готовую оплачивать ему средства для ухода за коньками, чехлы (особенно умиляет детализация в контракте – и жесткие, и мягкие), а также все медицинские манипуляции в случае травмы?

4. И самое главное – что Ангелопол может предложить со своей стороны, кроме пафосных постов в телеграм-канале? Обязуется ли он обыграть Худайбердиеву и Базина на чемпионате России? Ни разу не получить уровень ниже четвертого на шагах? Улыбаться шире Ивана Букина весь прокат, а в кисс-энд-крае целовать руку партнерши и говорить, что она лучшая, а все остальные им завидуют? Обеспечить своему спонсору больше паспортов, чем у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина вместе взятых?

Удивительно, но в щедрое предложение от Валерия не входило даже минимальное уважение к партнерше: по словам Кагановской, после подписания контракта Ангелопол был готов, «переступая через себя», продолжать с ней кататься.

Вероятно, Анжелика Крылова с позицией «хорошо, что это произошло именно сейчас» не так уж не права. На одной чаше весов – впустую потраченное межсезонье, которое пригодилось бы самому тренеру для более плотной работы с новой парой Морозов / Еременко, а Кагановской – для поиска партнера. На другой – постоянная бомба замедленного действия в группе, поскольку на грани расставания пара оказывалась не единожды.

С чем сложно согласиться, так это с реакцией фигурной общественности на этот разрыв. Наталья Бестемьянова сказала, что пара «еще ничего толком не сделала, но уже зазвездилась», Александр Свинин заявил, что они «не какие-то звезды, чтобы сокрушаться на этот счет», а Татьяна Тарасова уже традиционно не заметила, чтобы Кагановская и Ангелопол «подавали большие надежды».

Естественно, в распаде дуэта виноваты не эти спикеры, но такая реакция мэтров уже симптоматична: любой переход или завершение карьеры воспринимается как личная проблема самого спортсмена, а не федерации. Но так ли бесконечны резервы сборной – особенно без перспектив ее скорого разбана?

Как ни парадоксально, Ангелопол вполне способен найти желающую подписать его креативный контракт.

Талантливый, пусть и платный партнер – неплохой вариант для развития навыков обеспеченной, подающей надежды фигуристки. Правда, не факт, что она и ее семья захотят быть героями драмы, которую практически в прямом эфире генерирует вокруг себя Валерий.

Конечно, такой союз будет мезальянсом с технической точки зрения: в российском спорте просто нет партнерш уровня Ангелопола, которые согласились бы на такое публичное унижение. Но, кажется, что и Валерий теперь нацелен вовсе не на победы – в конце концов, какая разница, какое место ты займешь на «Волжском пируэте», если люкс в самарском отеле уже оплачен, а тренер не отвлекает от выпуска новой коллекции одежды?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф