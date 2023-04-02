230 комментариев

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Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

танцы на льду танцы на льду
Василиса Кагановская Василиса Кагановская
Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
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Валерий Ангелопол – один из самых эпатажных персонажей и без того своеобразных российских танцев на льду.

Выход собственного интервью он прогревал сенсацией про отношения с теперь уже бывшей партнершей Василисой Кагановской, в прямых эфирах активно обсуждал со зрителями подробности личной жизни, а в телеграм-канале то продавал мерч, то постил многозначительные намеки на разбитое сердце.

«А мне нравится, что меня не всегда воспринимают, зато всегда слышат», «я никогда не был плохим, но я был невыносимым», «как бы много ни говорили обо мне вокруг, всегда протаптывал свою тернистую и тяжело расчищаемую тропу», – такими мудрыми мыслями Ангелопол регулярно делится с подписчиками в соцсети Threads.

Способ расстаться с Василисой он выбрал под стать – предложил контракт, по которому практически полностью переходил на содержание партнерши. Самостоятельно Ангелопол не планировал покупать даже шнурки – они заботливо упомянуты в контракте среди потенциальных расходов Кагановских.

Унизительны даже не столько условия, сколько место Василисы в этой юридической конструкции. Заказчиком, видимо, должен был выступить кто-то из родителей, Валерий – исполнитель, а сама Кагановская, с которой полгода назад любитель пацанских цитат выиграл финал Гран-при России, снисходительно именуется «занимающейся».

В танцах на льду практика содержания парней партнершами не нова. Когда по статистике на 10 девчонок приходится даже не 9, а примерно 5 ребят, из них один ниже тебя, а еще один падает с твиззлов, многие готовы платить за то, чтобы разучивать паттерн с мальчиком, а не со стулом.

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

Бетина Попова, которая согласилась на похожий ультиматум, когда ей было 16, подробно рассказывала об этом в интервью «Евроспорту»:

«Очень часто партнерши могут содержать партнеров, полностью обеспечивать их, оплачивать им переезд и проживание, работу тренеров и специалистов. Очень много всего можно оплачивать. Костюмы, коньки, постановки, музыку, поездки на соревнования тем, кто не в сборной».

Но такие отношения все же существовали скорее в формате личных договоренностей, а не контракта, в рамках которого партнер занимает положение не то элитного репетитора по фигурному катанию, не то обитательницы Патриарших, рассказывающей уличному блогеру, что для жизни ей нужно не меньше 300 тысяч в месяц – желательно, не своих.

Ангелопол заявил, что «как мужик оставит сор в избе», но к нему все же осталось несколько важных вопросов:

1. Согласен ли Валерий компенсировать суммы, выделенные его распавшейся паре на постановку программ и подготовку к сезону, раз уж его отношения с фигурным катанием стали сугубо деловыми?

2. Насколько его брутальная реплика про мужика сочетается с желанием брать с партнерши деньги за треники и тейпы?

3. Нашел ли он уже девушку, готовую оплачивать ему средства для ухода за коньками, чехлы (особенно умиляет детализация в контракте – и жесткие, и мягкие), а также все медицинские манипуляции в случае травмы?

4. И самое главное – что Ангелопол может предложить со своей стороны, кроме пафосных постов в телеграм-канале? Обязуется ли он обыграть Худайбердиеву и Базина на чемпионате России? Ни разу не получить уровень ниже четвертого на шагах? Улыбаться шире Ивана Букина весь прокат, а в кисс-энд-крае целовать руку партнерши и говорить, что она лучшая, а все остальные им завидуют? Обеспечить своему спонсору больше паспортов, чем у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина вместе взятых?

Удивительно, но в щедрое предложение от Валерия не входило даже минимальное уважение к партнерше: по словам Кагановской, после подписания контракта Ангелопол был готов, «переступая через себя», продолжать с ней кататься.

Вероятно, Анжелика Крылова с позицией «хорошо, что это произошло именно сейчас» не так уж не права. На одной чаше весов – впустую потраченное межсезонье, которое пригодилось бы самому тренеру для более плотной работы с новой парой Морозов / Еременко, а Кагановской – для поиска партнера. На другой – постоянная бомба замедленного действия в группе, поскольку на грани расставания пара оказывалась не единожды.

С чем сложно согласиться, так это с реакцией фигурной общественности на этот разрыв. Наталья Бестемьянова сказала, что пара «еще ничего толком не сделала, но уже зазвездилась», Александр Свинин заявил, что они «не какие-то звезды, чтобы сокрушаться на этот счет», а Татьяна Тарасова уже традиционно не заметила, чтобы Кагановская и Ангелопол «подавали большие надежды».

Естественно, в распаде дуэта виноваты не эти спикеры, но такая реакция мэтров уже симптоматична: любой переход или завершение карьеры воспринимается как личная проблема самого спортсмена, а не федерации. Но так ли бесконечны резервы сборной – особенно без перспектив ее скорого разбана?

Как ни парадоксально, Ангелопол вполне способен найти желающую подписать его креативный контракт.

Талантливый, пусть и платный партнер – неплохой вариант для развития навыков обеспеченной, подающей надежды фигуристки. Правда, не факт, что она и ее семья захотят быть героями драмы, которую практически в прямом эфире генерирует вокруг себя Валерий.

Конечно, такой союз будет мезальянсом с технической точки зрения: в российском спорте просто нет партнерш уровня Ангелопола, которые согласились бы на такое публичное унижение. Но, кажется, что и Валерий теперь нацелен вовсе не на победы – в конце концов, какая разница, какое место ты займешь на «Волжском пируэте», если люкс в самарском отеле уже оплачен, а тренер не отвлекает от выпуска новой коллекции одежды?

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф

230 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Храбрая виолончелистка
А про погладить новые шнурки в контракте ничего нет ?
Переступив через себя, согласился на мятые
+161
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Streetbor
когда думаешь наш ФК уже ничем не удивит, на авансцену вышел Ангелопол. Современный жигало на коньках)
+160
-4
+156
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Большое Путешествие Рузика
Валера специально выбрал время для предъявления контракта - 2 недели до КП, начало сезона, рассчитывал, что Кагановским некуда будет деваться и они подпишут. А дальше, наверное, ещё бы какие-то условия начал ставить. Обнаглел парень. Безответственный и подлый поступок.
+128
-2
+126
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Храбрая виолончелистка
А про погладить новые шнурки в контракте ничего нет ?
+115
0
+115
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Lana74
Может в тех странах, где вложения государства минимальны - такие контракты и нормальное явление, но у нас, где сборникам оплачивают практически всё и платят зарплату - это вообще за гранью понимания. Желаю Ангелополу кануть в Лету, без ФК он никто и звать его никак.
+86
-3
+83
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Lana Kazakova
Ответ unknownman
Вы уж определитесь, это "распространенная практика" или "Ангелопол предложил что-то немыслимое".
Такая практика может применяться, когда пары ещё не на уровне сборной и у партнёра в действительности нет денег для продолжения карьеры.

Но Ангелопол и Василиса уже несколько лет были в сборной как юниоры, а потом перешли в сборную как взрослые. Сборникам ФФКР оплачивает практически все расходы, платит зарплату. Помимо этого они уже топ пара и получают хорошие призовые.

Ангелопол в своих интервью хвастался своими заработками и тем, что может в месяц покупать по 3 айфона.

В такой ситуации его желание повесить свое полное материальное обеспечение на свою несовершеннолетнюю партнёршу кажется диким.
+77
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Светлана Менова
Больше всего я в шоке, что кто-то ещё поддерживает Валеру и считает, что Василиса должна была удовлетворить все хотелки этого "мегаталанта", в том числе, и спать с ним. Проявить так сказать "мудроженственность" и отринуть любые личные границы. Вот это как вообще, а?
+75
-4
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StanislavaKhalina
Сочный у Полины вышел текст. Кажется, к Валере плотно приклеится звание «платный партнёр». Что ж…
+62
-4
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да уж, ни стыда, ни совести. Ангелопол главное разочарование этого года в ФК
+58
-8
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Дарья Виноградова
Каждый раз дно пробивается.
Сейчас расход Ильиных-Кацалапова выглядит детским лепетом, Нарижный и его развалы аж 3х пар тоже не воспринимаются так кринжово, как шнурки и тейпы Ангелопола.
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Shveddka
Вот четвертый пункт очень классный! Обязуется ли эта содержанка на заранее оплаченных коньках ни разу не упасть за сезон,не уронить партнершу,войти в сборную, попасть на гс, стать олимпийским чемпионом?
+47
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Biathlon Fan
Талантливый и платный партнёр для развити навыков у какой-то слабой фигуристки - так ему и надо, будет просто за деньги ее выкатывать, потом ее родители дадут ему пинка под зад и будут абсолютно правы, а далее найдут ей хорошего партнёра, а Валерик останется у разбитого корыта. Наглый, оборзевший щенок. После такого не могу пожелать ему хорошей карьеры.
+50
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mahatma_gandi
Ответ Montenegro Serbian
Ну что тут можно сказать: "рыночек" решает) Где-то парни бегают за девушками или прям вынуждены местами быть в позиции "просящего" (ну типа как на сайтах знакомств), где-то в видах спорта типа танцев, фигурного катания, уже по другому дело обстоит. Ситуации конечно разные (там отношения, тут скорее работа), но суть одна: повышенный спрос на кого-либо позволяет немножко надеть корону. Впрочем ничего нового, так бывает. Это жизнь, фигли.
Здесь именно не тот случай. Ибо
1. Давно в паре
2. Василиса не уступает как партнерша Валере, а даже и превосходит

И да, это просто наглость
+45
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Kovka Gnutik
Но ведь этот контракт Ангелополу кто-то дал.
Как же несложно оказалось убрать этому кому-то реального конкурента в следующем сезоне.
Небольшая психологическая накрутка самовлюблённого индюка - и вуаля!
Причём реакция приведённых автором поста "мэтров" эту конспирологию только подтверждает.
+44
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Love Is
Ответ Светлана Менова
Больше всего я в шоке, что кто-то ещё поддерживает Валеру и считает, что Василиса должна была удовлетворить все хотелки этого "мегаталанта", в том числе, и спать с ним. Проявить так сказать "мудроженственность" и отринуть любые личные границы. Вот это как вообще, а?
Пункт про "спать с ним" наверняка тоже был в планах Валеры, но видимо юристы объяснили ему, что за это будет светить уголовка)
+40
-1
+39
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kate_ko
Ответ Lana74
Может в тех странах, где вложения государства минимальны - такие контракты и нормальное явление, но у нас, где сборникам оплачивают практически всё и платят зарплату - это вообще за гранью понимания. Желаю Ангелополу кануть в Лету, без ФК он никто и звать его никак.
Так ещё и Василиса яркая, самобытная партнерша, не уступающая ему в технике. Что вообще за предъявы такие, словно Василиса себя на помойке нашла, а он боженька, не иначе 🤯
+37
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Pentrak
Ответ unknownman
Вы уж определитесь, это "распространенная практика" или "Ангелопол предложил что-то немыслимое".
Это распространённая практика в начале пути так сказать. Когда заведомом слабая партнёрша покупает себе техничного партнёра и обговаривается всё сразу-на этапе становления пары, а не через 5 лет совместной карьеры и уже находясь в сборной.
+36
-1
+35
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Оксана
Почему речь идёт в таком ключе, что все плюшки от ФК получает только партнерша? За это она должна платить партнёру. А он разве ничего не получает? Человек занимается любимым делом, получает за это хорошие деньги ( многие взрослые зарабатывают меньше), становится медийной фигурой со всеми вытекающими возможностями, в конце концов имеет определённый задел на будущее в виде шоу или тренерства. Почему ему должны за это платить? Без этой партнёрши не факт, что он бы достиг таких результатов. Рассекал бы сейчас на велике с зелёной торбой за спиной.
+37
-2
+35
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mahatma_gandi
Ответ Большое Путешествие Рузика
Валера специально выбрал время для предъявления контракта - 2 недели до КП, начало сезона, рассчитывал, что Кагановским некуда будет деваться и они подпишут. А дальше, наверное, ещё бы какие-то условия начал ставить. Обнаглел парень. Безответственный и подлый поступок.
100 проц, это просто мерзкий поступок
+35
0
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Триксель+5
Ответ Brokkoli
Если в планах перейти под другой флаг и выступать в однополых дуэтах, то все верно сделал
Он и в однополый не сможет, т.к. такая "звезда" способна сиять только в гордом одиночестве. Пусть открывает дисциплину "одиночные танцы".
+34
0
+34
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Grey_Wolf
Я бы по отцовски рекомендовал прописать оборзевшему "мужику" витамин Р. Почему то от пятой точки до мозгов доходит гораздо быстрее, чем от ушей... Удивительно, но факт...🤔
+38
-6
+32
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AAPolyansky
имхо, это месть бывшей за то, что стала бывшей - отвергла постельную часть отношений. парень, конечно, без царя в голове - ему нужен тренер-мужик, типа Жулина, который в экстренных случаях (типа этого) будет сжимать в руках его гениталии
+35
-4
+31
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Алена Иванова
Даже интересно вообще какие запасные варианты у Валеры. Какая же партнёрша согласится с ним кататься, если он такой не постоянный. С лёгкостью может кинуть партнёршу и тренера. Вот его как раз и надо на контракт подписывать.
+31
-1
+30
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Аврора кубик
Валера конечно удивил!!!пару очень ждали в сезоне, очень жаль , что так случается(((
+32
-3
+29
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Галина Александрова
То, что Валера принес несовершеннолетней партнерше свой "креативный контракт", он должен ответить перед компетентными органами и федрой. Рассказать, кто его надоумил. Почему несовершеннолетняя Василиса должна переживать от такого отношение бывшего партнера. Если и есть какие-то контракты, то они подписываются родителями. Беспредел творится в нашем фк!
+30
-1
+29
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