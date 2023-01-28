64 комментария

Без недокрутов
Блог

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Александра Бойкова Александра Бойкова
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Владимир Морозов Владимир Морозов
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
пары пары
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Май – традиционно месяц кардинальных перемен в группе Этери Тутберидзе. Пять лет назад в это время от нее ушла Медведева, три года назад – Трусова. Возвращалась в «Хрустальный» Саша тоже в мае.

Это трансферное окно Этери снова запомнит, но явно с положительной стороны. В начале месяца о сотрудничестве с ней объявили чемпионы России и Европы Бойкова / Козловский, а чуть позже к команде присоединились тренер Филипп Тарасов, успевший поработать с Ниной Мозер, и все его ученики.

Трансфер Саши и Димы удивляет не столько фактом, сколько таймингом: после успешного постолимпийского сезона казалось, что все кризисы в группе Москвиной на фоне явной разницы в результатах двух ее пар позади.

Бойкова с Козловским, комментируя переход, ограничились общими фразами. А вот репост мамы партнера о том, что «сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга», удивляет.

Возможно, Тарасову с Морозовым в семье Козловских не держат за равных соперников (или скорое завершение карьеры Жени и Вовы обсуждается непублично); но философия Тутберидзе всегда строилась вокруг ежедневной борьбы учеников. Возникни у условных Хабибуллиной и Княжука желание перейти к Этери – неужели она им отказала бы во имя сохранения интриги на тренировках для Саши и Димы?

Если Бойкова и Козловский устали от спарринга с Мишиной и Галлямовым (и, возможно, постоянной фоновой обиды на Москвину, чья работа с соперниками оказалась успешнее, чем со старожилами группы), то у Тутберидзе комплекс причин, по которым она решилась на авантюрный трансфер, куда более любопытный и непростой.

В женском катании Тутберидзе достигла максимума: пары – шанс разбить стереотип о коротких карьерах и узкой специализации в ее группе

Тутберидзе планомерно шла к доминированию в женском катании и от командного золота в Сочи за 8 лет приблизилась к максимально возможному результату – полному подиуму учениц в Пекине. Который с огромной вероятностью случился бы, не завертись перед личным турниром допинг-эпопея Камилы Валиевой.

Кажется, что придумать нечто более амбициозное в рамках женского катания уже невозможно. Дальше только пятерные – но Этери слишком рациональна, чтобы романтизировать элементы, которые не приносят результат.

Навязываемая извне задача довести до значимых титулов ученицу возраста 20+ Этери тоже вряд ли интересует – по крайней мере, пока такой ценз не обозначит ISU. Впрочем, закрепившиеся позиции в парном катании помогут нивелировать претензии о краткосрочных карьерах: специфика вида просто не предполагает значительных преимуществ у несовершеннолетних.

Тутберидзе знает женское катание наизусть: от методики постановки квадов до создания хитовых программ. В этих условиях желание развиваться в новой для себя дисциплине вполне объяснимо: в парном катании у Этери открываются не только медальные, но и творческие горизонты.

В давней формулировке Тутберидзе «Орсер бросил мне вызов» звучала не только обида за Трусову, но и явная мотивация для самой Этери. Постоянная конкуренция – важная часть не только ее тренировочного подхода, но и собственной карьеры как тренера.

Работа Тутберидзе с Даниэлем Грасслем из той же серии. Она сопряжена с немалыми рисками и проблемами – от ответственности за лучшего одиночника Италии до постоянного давления от фанатов, требующих тотального бана всех российских тренеров. Но это тот самый вызов, которого Этери давно не хватало в женском катании.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

Выбор парного катания вместо танцев, знакомых на личном опыте как Тутберидзе, так и Глейхенгаузу, тоже вполне понятен. Современные танцы сильно отличаются от тех, которые успела застать сама Этери – ее багаж здесь не слишком полезен.

Навыки Даниила как постановщика в этом виде тоже под вопросом: танцы предполагают куда большую эстетическую ценность программ. Постановки в группе Тутберидзе все же ориентированы скорее на утилитарность: они способны приносить отличные баллы и даже производить вау-эффект, но достигается он не теми средствами, которые ждут арбитры в танцах.

Впрочем, кажется, что появление Тутберидзе в этой дисциплине – вопрос времени. И возможно, подходящий момент настанет уже в следующем году, когда завершится строительство ее катка. Скорее всего, заходить в новый вид Этери будет тем же путем, что в пары – привлекая специалистов со стороны. Свободный лед – бонус и увеличение шансов на то, что такой человек придет не один, а сразу с учениками.

В фигурном катании давно не было тренера масштаба Татьяны Тарасовой – человека, способного одинаково успешно работать во всех четырех дисциплинах.

Пока спортсмены в отсутствие международных стартов ищут мотивацию в новых соревновательных форматах и увеличенных призовых, Этери вполне может находить ее в трансформации собственной карьеры.

Какими будут пары от Тутберидзе? Ждать ли новые громкие переходы, параллельные четверные и дуэты из ее одиночников?

Акценты в работе с парами Тутберидзе расставила для себя еще два года назад:

«Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались».

Эту же стратегию Тутберидзе реализовывала с Тарасовой и Морозовым: между их олимпийскими программами 2018 и 2022 годов – огромная эстетическая пропасть, а работа над прыжками дала плоды в Пекине. При этом характерной для группы Этери стабильности достичь так и не удалось, а в прошлом сезоне – из-за нехватки мотивации или накопившейся усталости – результаты и вовсе пошли на спад.

Впрочем, Тарасова и Морозов попали в «Хрустальный» слишком поздно для глобальных перемен. Поздно во всех смыслах: и для смены техники в силу возраста, и для стилистических экспериментов из-за приближающейся Олимпиады.

Бойкова и Козловский дают куда большее пространство для маневра. Во-первых, они не так жестко связаны сроками: потенциально они способны выступить еще минимум на двух Олимпиадах, до следующих Игр – 3 года, до разбана России – неопределенный срок.

Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?

Во-вторых, их артистический диапазон шире, чем у Жени и Володи. Да, последние куда убедительнее Бойковой и Козловского в лирике, зато Саша с Димой одинаково интересны как под «Джеймса Бонда», так и под «Очи черные» и «Hit the Road Jack».

Но главное – в отличие от Тарасовой и Морозова, Бойкова с Козловским не успели достигнуть технического потолка. И, пожалуй, самое любопытное в их предстоящей работе с Этери – какой вектор развития она для них выберет: освоение парных ультра-си или усиление прыжковой составляющей.

Четверные выброс и подкрутку Саша и Дима выучили еще при Москвиной – символично, что успешная публичная попытка первого элемента случилась как раз на московском шоу Тутберидзе. Но парные ультра-си – тем более выброс – куда более травмоопасная и пока непривычная для штаба Этери сфера, чем прыжки.

Разумеется, даже в «Хрустальном» Бойкова с Козловским не начнут исполнять квад и тройной аксель. Работа над прыжками в их случае заключается скорее в окончательной стабилизации сольного риттбергера (в прошлом сезоне он получался уже неплохо), а также работе над сложными каскадами – из двух тройных сальховов и секвенции сальхова с акселями.

На старте карьеры у Саши с Димой в активе был и тройной лутц. Сейчас им пытаются усилить контент Мишина и Галлямов – это мотивация для соперников, чтобы восстановить элемент. Проблема в том, что Козловский и Бойкова – пара, собравшая комбо из проблем на реберных прыжках: Дима еще одиночником получал отметку на флипе, а у Саши – по крайней мере, на момент ухода в пары – были вопросы с лутцем.

От успехов Бойковой и Козловского зависят и темпы развития парного отделения в «Хрустальном». Если Тарасова и Морозов перед переходом к Этери находились в упадке, то Саша и Дима ушли от Москвиной на пике – в статусе лучшего дуэта страны по итогам сезона.

Легкий откат в результатах поначалу можно будет списать на адаптацию к новым тренерам. Но чем ближе будет первый международный турнир, тем выше окажутся и ставки – пока перспективы допуска россиян с прежним количеством квот не просматриваются. Занять призовое место на премьерном после разбана ЧМ станет куда более простой задачей, чем завоевать единственную путевку внутри страны.

Впрочем, у Тутберидзе есть еще один очевидный резерв для формирования новых пар – ее собственные ученики. Даже самая резонансная пара межсезонья – Косторная / Куница – по сути состоит из двух бывших воспитанников Этери. Пожалуй, единственное, чем еще способна удивить Алена – возвращением в «Хрустальный» уже в новой дисциплине.

Бойкова и Козловский – тоже пара, составленная в сознательном возрасте из одиночников, успевших посоревноваться с Косторной и Куницей соответственно. С практической точки зрения этот опыт для Тутберидзе даже полезнее, чем работа с Тарасовой и Морозовым – ветеранами сборной, к тому же пришедшими в группу с отлично знающим их Максимом Траньковым.

Составление дуэтов из собственных учеников (хотя, вероятнее, речь скорее пойдет о комбинациях из одиночниц Этери и партнеров со стороны) – следующий шаг в развитии парного отделения в «Хрустальном».

Именно на этой стадии появление ультра-си становится более вероятным – если, конечно, на фоне мирового упадка в этой дисциплине ISU в очередной раз не задумается об упрощении прыжковой части в попытках искусственно увеличить конкуренцию.

Впрочем, одним из лучших качеств Тутберидзе всегда было умение максимально адаптироваться под любые правила.

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Нина Зотина, Рамиль Ситдиков

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Когда к Плющенко перешла от той же Мозер целая группа парников, у Полины вопроса - для чего он захватывает ещё один вид - не возникало почему-то.. кстати, он и о танцах объявлял, что тоже хочет их иметь.. но это видимо другое.. а Этери просто чувствует, что способна на многое, поэтому и расширяет сферу своего тренерства.. зачем ей годами сидеть с одной одиночницей или одиночником.. но как закрутило хейтеров ТШТ, любо-дорого посмотреть.. молодец, Этери.
+40
-13
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ шампион
Чем Этэри в данном случае отличается от Плю? Чем БойковоКозловские отличаются от ТрусовоКасторных? И там, и там завышенные самооценки и амбиции старушки из Золотой рыбки. Даже прибабахнутые родители в обоих случаях имеют место. Так почему Плю - противный, а Этэричка - в белом пальте развивает пары? Из-за Тарасовых? А что там было? Разболтанных ветеранов погоняла немного? Великое достижение. Нет, я не против конкуренции, и все такое. Но и Плю тогда должен быть признан развивателем, и должно быть выдано белое пальто.
Так если «это не достижение», то почему Плющ не может?
ТМ на олимпиаде навязали реальную конкуренцию местным и проходи олимпиада вне Китая результат мог бы быть иным. МГ и БК стали статистами в этой борьбе, хотя еще за год до этого все ТМ списывали.
Где же Плющенко и его анонсированные олимпийцы? Не то, что чемпиона нет, участника нет! За что звание развивателя? За то, что 99% его фигуристов не развиваются? Одна Муравьева прибавила, так на фоне полной стагнации остальных Муравьева это скорее исключение, чем правило. В то же время в группу ТШТ никто не приходил с ультраси из девчонок, но их обучали и доводили до высших мест на ведущих соревнованиях. Где у Плюща хотя бы призер хотя бы Европы?

Разница между ЭГТ и Плющем в том, что ЭГТ свои амбиции реализовывает, а у Плюща одни хвалебные разговоры.
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Бойковы в постолимпийском сезоне победили не потому, что сильнее были или с более качественными программами, а потому что МГ расслабились и позволили им себя обойти.. вот на ОИ ТМ вчистую обыграли москвинские пары за счёт красивого, качественного проката, линий и программ.. БК захотели так же побеждать, а не за счёт ошибок соперников..
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Плисецкий
Статья совершенно не о том.
ТШТ действительно пошел на уникальный эксперимент - хорошо налаженный высокопрофильный конвейер превратить в многостаночный.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Загимед
Действительно, что же может дать тренер, пара которой, будучи у другого наставника, с прошлой Олимпиады уехала с деревянной медалью, а после перехода к ней получившая серебро. С минимальным отрывом от чемпионов
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Много букв, ноль полезной информации. Хоть бы написали, кто конкретно перешел еще из парников к Тутберидзе, кроме Мухортовой и Евгеньева.
Тутберидзе не будет тренировать все эти пары, не для того она наняла столько тренеров парников, чтобы самой лезть в процесс. А вот у Глейхенгауза работы прибавится.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Полина, флип и лутц не рёберные прыжки, а зубцовые. Исправьте, пожалуйста.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ unknownman
Не заметил, чтобы ТМ "вчистую обыграли москвинские пары" на ОИ. Да, программы им Глейх сделал хорошие, откатались впервые за весь сезон (или карьеру?) чисто, но главное - их, третью пару страны, стали грибовать в олимпийский сезон как лидеров, наравне, а начиная с ЧЕ - даже больше, чем Мишину/Галлямова. Это при том, что МГ были ЧМ и штамповали чистые прокаты один за другим, а у ТМ косяк за косяком вплоть до ОИ. В общем, забрали все грибы от БК, прихватив немного и от МГ, но чемпионами все равно не стали, так как против китайцев им крыть было нечем. И сами не смогли и другим не дали.
МГ и в команднике китайцам проиграли, что, и там у них что-то ТМ себе забрали?
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Ezhevika33
У Плющенко своя школа. А Этери наёмный работник.
значит частник имеет право переманивать учеников, подготовленных наёмными работниками? так получается?
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Ответ Oleandra
Бойковы в постолимпийском сезоне победили не потому, что сильнее были или с более качественными программами, а потому что МГ расслабились и позволили им себя обойти.. вот на ОИ ТМ вчистую обыграли москвинские пары за счёт красивого, качественного проката, линий и программ.. БК захотели так же побеждать, а не за счёт ошибок соперников..
Не заметил, чтобы ТМ "вчистую обыграли москвинские пары" на ОИ. Да, программы им Глейх сделал хорошие, откатались впервые за весь сезон (или карьеру?) чисто, но главное - их, третью пару страны, стали грибовать в олимпийский сезон как лидеров, наравне, а начиная с ЧЕ - даже больше, чем Мишину/Галлямова. Это при том, что МГ были ЧМ и штамповали чистые прокаты один за другим, а у ТМ косяк за косяком вплоть до ОИ. В общем, забрали все грибы от БК, прихватив немного и от МГ, но чемпионами все равно не стали, так как против китайцев им крыть было нечем. И сами не смогли и другим не дали.
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Вопрос к автору? Так все-таки, что может дать Тутберидзе новой паре БК, которая и так пришла на пике и для себя, и всего парного сезона? Сразу отпадает проблема со льдом, льда я думаю у Москвиной для них было достаточно. Конкуренция с основными соперниками? Тоже сомнительная причина. Если вы бежите от прямой конкуренции, то собственно грош вам цена, спорт это сплошная конкуренция на всех уровнях и кто от нее бежит, тот всегда проигрывает. В тихой заводе только лягушки разводятся. Тем более, именно внутренняя конкуренция, основа методики Тутберидзе в принципе. Обида на такого квалифицированного, по сути лучшего тренера пар в стране, больше граничит с глупостью, чем с выгодой, тем более еще придется переезжать в Москву и связанные с этим организационные проблемы, которые гораздо неприятнее , чем преодолеть обиду на тренера. Есть одна причина, о которой можно только догадываться, это потеря веры самими фигуристами, что тренер считает их фаворитами, даже при реальном лидерстве. Об этом автор упомянул, но мне кажется и с этим спортсмены могли бы справиться тем же способом, т.е. своими победными результатами, как в этом сезоне. Но возможно не уверены ,что смогут повторить свой прошлогодний успех. А если сказать на прямую, не верят, что у Москвиной с их отношениями, смогут стать по настоящему первой парой страны с хорошим запасом. Вот за этим я думаю, БК и идут к Этери , что бы с большим запасом стать непререкаемыми, стабильными лидерами в России. И спортсмены понимают, что вот этого они могут достигнуть только с Тутберидзе и если она их берет, то амбиции и тренера и фигуристов в данном случае будут зашкаливать. Это будет для БК такой эмоциональный взрыв, который в работе с Москвиной уже видимо угас и превратился в рутину. Даже само нахождение в Хрустальном будет вызывать дополнительный адреналин и рядом девочки одиночницы и их работа, тоже будут способствовать определенному эмоциональному эффекту. Ну и еще один фактор, тоже больше эмоциональный, но очень важный, это ажиотаж болельщиков. Каждое выступление БК под знаком Хрустального и Тутберидзе, ее присутствие рядом и ее напутствие перед стартом, все будет вызывать огромный интерес и ажиотаж со стороны публики на стадионе и особенно в соц сетях. БК станут центром дискуссий и споров, а это часто для спортсменов является дополнительным стимулом к тренировкам и результатам.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Ответ Загимед
Действительно, что же может дать тренер, пара которой, будучи у другого наставника, с прошлой Олимпиады уехала с деревянной медалью, а после перехода к ней получившая серебро. С минимальным отрывом от чемпионов
На ваш комментарий, а фактически ответ на вопрос , что может дать парам Тутберидзе, кроме льда, да еще в таком случае говорят, что Этери может дать, кроме грибов, ответ от своего оппонента вряд-ли получите. Это стандартные вопросы хейтеров, а что вообще может дать Этери? Ответ один, кроме высоких результатов, ничего.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ну, что Этери может дать парам, мы уже знаем. Очень интересно будет увидеть работу ТШТ с несколькими парами в новом сезоне. БК не простые по характеру, к ним нужен особый подход.
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ Gau
Одно приличное выступление за 2 сезона попало на ОИ. И всё...
Оно того стоит! И перекрывает что тысяч неудач, поскольку случилось в самый нужный момент в карьере.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Ответ unknownman
Не заметил, чтобы ТМ "вчистую обыграли москвинские пары" на ОИ. Да, программы им Глейх сделал хорошие, откатались впервые за весь сезон (или карьеру?) чисто, но главное - их, третью пару страны, стали грибовать в олимпийский сезон как лидеров, наравне, а начиная с ЧЕ - даже больше, чем Мишину/Галлямова. Это при том, что МГ были ЧМ и штамповали чистые прокаты один за другим, а у ТМ косяк за косяком вплоть до ОИ. В общем, забрали все грибы от БК, прихватив немного и от МГ, но чемпионами все равно не стали, так как против китайцев им крыть было нечем. И сами не смогли и другим не дали.
Мишина с галямовым с их юниорский катанием тоже грибуют дай дорогу. Что-то когда катание Кондратюка и катание Коляды сравниваю ни у кого вопросов не возникает за что баллы. А вот Козликов как раз обворовали. Потому что пресловутые компоненты у них должны были быть больше МиГ, но меньше ТМ
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Всё дело в Новых Возможностях, ведь скоро у группы будет Свой Каток, с Двумя площадками, а это увеличение Группы в Разы, но начинать надо заранее. Вот и начинают набирать!
Я думаю, будет ещё много перешедших в её группу, вместе с Тренерским составом.
И это Очень хорошо✌️❤️
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Какое отношение Орсер имеет к Трусовой?
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Ответ Gau
Одно приличное выступление за 2 сезона попало на ОИ. И всё...
Спросите у МиГ и БК обменяли бы они свои успехи по сезону, на серебро в личке. Когда ответ дойдет, возвращайтесь
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Есть имя, авторитет, большой и профессиональный ТШ, хорошие условия для тренировочного процесса, а в скором времени они ещё улучшатся, поэтому такие переходы будут. И у нас будет возможность сравнить прежние программы и качество проката парников с новыми в этом сезоне.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
"Май – традиционно месяц кардинальных перемен в группе Этери Тутберидзе" - вообще-то это у всех фигуристов и тренеров время перемен, потому что в этот период действует трансферное окно.
Думаю, не будет Тутберидзе добавлять четверные элементы Бойковой и Козловскому. По крайней мере, в этом сезоне. Скорее всего, будет "чистить" то, что есть сейчас: добиваться максимального уровня на тодесе, исправлять ошибку на выбросе у партнерши, работать над компонентами. Именно этим ребята проигрывают Мишиной и Галлямову.
А четверной - вариант ненадежный. Вероятность срыва огромна, сил этот элемент требует много, а баллов дает мало. Да и покажи ребята четверной в том же виде, что и на шоу Тутберидзе, получили бы ощутимый вычет, т. к. выезд был корявый.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зойч
"В фигурном катании давно не было тренера масштаба Татьяны Тарасовой – человека, способного одинаково успешно работать во всех четырех дисциплинах".
Хотелось бы услышать от автора статьи описания успехов Татьяны Анатольевны в женском одиночном катании.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kovka Gnutik
Практика - критерий истины.
Тутберидзе уже на практике доказала, что в и этом виде ФК может достичь высших результатов, чуть было не выиграв последние ОИ. Именно поэтому к ней перешли такие амбициозные спортсмены, как БК.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ Gau
Одно приличное выступление за 2 сезона попало на ОИ. И всё...
Главное в нужный момент.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Ответ Gau
Насчет флутца и липа у БК можно не переживать. Никто ничего не заметит. Загадочные прыжки Мориси как-то различали, а тут всего ребро какое-то)))
Псевдоойлер Мишиной же часто не замечают, так что чего переживать?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ varick
Тутберидзе не тренировала Тарасову и Морозова, они перешли к ней с тремя своими тренерами. Тутберидзе не имеет никакого отношения к их выступлениям.
Чего ж они всей толпой к Плющенко или Соколовской не перешли?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий