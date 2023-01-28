64 комментария

Май – традиционно месяц кардинальных перемен в группе Этери Тутберидзе. Пять лет назад в это время от нее ушла Медведева, три года назад – Трусова. Возвращалась в «Хрустальный» Саша тоже в мае.

Это трансферное окно Этери снова запомнит, но явно с положительной стороны. В начале месяца о сотрудничестве с ней объявили чемпионы России и Европы Бойкова / Козловский, а чуть позже к команде присоединились тренер Филипп Тарасов, успевший поработать с Ниной Мозер, и все его ученики.

Трансфер Саши и Димы удивляет не столько фактом, сколько таймингом: после успешного постолимпийского сезона казалось, что все кризисы в группе Москвиной на фоне явной разницы в результатах двух ее пар позади.

Бойкова с Козловским, комментируя переход, ограничились общими фразами. А вот репост мамы партнера о том, что «сильные спортсмены не могут тренироваться в одной группе, потому что конкуренция в таком случае только на тренировках, а на соревнованиях нет интриги друг для друга», удивляет.

Возможно, Тарасову с Морозовым в семье Козловских не держат за равных соперников (или скорое завершение карьеры Жени и Вовы обсуждается непублично); но философия Тутберидзе всегда строилась вокруг ежедневной борьбы учеников. Возникни у условных Хабибуллиной и Княжука желание перейти к Этери – неужели она им отказала бы во имя сохранения интриги на тренировках для Саши и Димы?

Если Бойкова и Козловский устали от спарринга с Мишиной и Галлямовым (и, возможно, постоянной фоновой обиды на Москвину, чья работа с соперниками оказалась успешнее, чем со старожилами группы), то у Тутберидзе комплекс причин, по которым она решилась на авантюрный трансфер, куда более любопытный и непростой.

В женском катании Тутберидзе достигла максимума: пары – шанс разбить стереотип о коротких карьерах и узкой специализации в ее группе

Тутберидзе планомерно шла к доминированию в женском катании и от командного золота в Сочи за 8 лет приблизилась к максимально возможному результату – полному подиуму учениц в Пекине. Который с огромной вероятностью случился бы, не завертись перед личным турниром допинг-эпопея Камилы Валиевой.

Кажется, что придумать нечто более амбициозное в рамках женского катания уже невозможно. Дальше только пятерные – но Этери слишком рациональна, чтобы романтизировать элементы, которые не приносят результат.

Навязываемая извне задача довести до значимых титулов ученицу возраста 20+ Этери тоже вряд ли интересует – по крайней мере, пока такой ценз не обозначит ISU. Впрочем, закрепившиеся позиции в парном катании помогут нивелировать претензии о краткосрочных карьерах: специфика вида просто не предполагает значительных преимуществ у несовершеннолетних.

Тутберидзе знает женское катание наизусть: от методики постановки квадов до создания хитовых программ . В этих условиях желание развиваться в новой для себя дисциплине вполне объяснимо: в парном катании у Этери открываются не только медальные, но и творческие горизонты.

В давней формулировке Тутберидзе «Орсер бросил мне вызов» звучала не только обида за Трусову, но и явная мотивация для самой Этери. Постоянная конкуренция – важная часть не только ее тренировочного подхода, но и собственной карьеры как тренера.

Работа Тутберидзе с Даниэлем Грасслем из той же серии. Она сопряжена с немалыми рисками и проблемами – от ответственности за лучшего одиночника Италии до постоянного давления от фанатов, требующих тотального бана всех российских тренеров. Но это тот самый вызов, которого Этери давно не хватало в женском катании.

Выбор парного катания вместо танцев, знакомых на личном опыте как Тутберидзе, так и Глейхенгаузу, тоже вполне понятен. Современные танцы сильно отличаются от тех, которые успела застать сама Этери – ее багаж здесь не слишком полезен.

Навыки Даниила как постановщика в этом виде тоже под вопросом: танцы предполагают куда большую эстетическую ценность программ. Постановки в группе Тутберидзе все же ориентированы скорее на утилитарность: они способны приносить отличные баллы и даже производить вау-эффект, но достигается он не теми средствами, которые ждут арбитры в танцах.

Впрочем, кажется, что появление Тутберидзе в этой дисциплине – вопрос времени. И возможно, подходящий момент настанет уже в следующем году, когда завершится строительство ее катка. Скорее всего, заходить в новый вид Этери будет тем же путем, что в пары – привлекая специалистов со стороны. Свободный лед – бонус и увеличение шансов на то, что такой человек придет не один, а сразу с учениками.

В фигурном катании давно не было тренера масштаба Татьяны Тарасовой – человека, способного одинаково успешно работать во всех четырех дисциплинах .

Пока спортсмены в отсутствие международных стартов ищут мотивацию в новых соревновательных форматах и увеличенных призовых, Этери вполне может находить ее в трансформации собственной карьеры.

Какими будут пары от Тутберидзе? Ждать ли новые громкие переходы, параллельные четверные и дуэты из ее одиночников?

Акценты в работе с парами Тутберидзе расставила для себя еще два года назад:

«Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались».

Эту же стратегию Тутберидзе реализовывала с Тарасовой и Морозовым: между их олимпийскими программами 2018 и 2022 годов – огромная эстетическая пропасть, а работа над прыжками дала плоды в Пекине . При этом характерной для группы Этери стабильности достичь так и не удалось, а в прошлом сезоне – из-за нехватки мотивации или накопившейся усталости – результаты и вовсе пошли на спад.

Впрочем, Тарасова и Морозов попали в «Хрустальный» слишком поздно для глобальных перемен. Поздно во всех смыслах: и для смены техники в силу возраста, и для стилистических экспериментов из-за приближающейся Олимпиады.

Бойкова и Козловский дают куда большее пространство для маневра. Во-первых, они не так жестко связаны сроками: потенциально они способны выступить еще минимум на двух Олимпиадах, до следующих Игр – 3 года, до разбана России – неопределенный срок.

Во-вторых, их артистический диапазон шире, чем у Жени и Володи. Да, последние куда убедительнее Бойковой и Козловского в лирике, зато Саша с Димой одинаково интересны как под «Джеймса Бонда», так и под «Очи черные» и «Hit the Road Jack».

Но главное – в отличие от Тарасовой и Морозова, Бойкова с Козловским не успели достигнуть технического потолка. И, пожалуй, самое любопытное в их предстоящей работе с Этери – какой вектор развития она для них выберет: освоение парных ультра-си или усиление прыжковой составляющей.

Четверные выброс и подкрутку Саша и Дима выучили еще при Москвиной – символично, что успешная публичная попытка первого элемента случилась как раз на московском шоу Тутберидзе. Но парные ультра-си – тем более выброс – куда более травмоопасная и пока непривычная для штаба Этери сфера, чем прыжки.

Разумеется, даже в «Хрустальном» Бойкова с Козловским не начнут исполнять квад и тройной аксель. Работа над прыжками в их случае заключается скорее в окончательной стабилизации сольного риттбергера (в прошлом сезоне он получался уже неплохо), а также работе над сложными каскадами – из двух тройных сальховов и секвенции сальхова с акселями.

На старте карьеры у Саши с Димой в активе был и тройной лутц. Сейчас им пытаются усилить контент Мишина и Галлямов – это мотивация для соперников, чтобы восстановить элемент. Проблема в том, что Козловский и Бойкова – пара, собравшая комбо из проблем на реберных прыжках: Дима еще одиночником получал отметку на флипе, а у Саши – по крайней мере, на момент ухода в пары – были вопросы с лутцем.

От успехов Бойковой и Козловского зависят и темпы развития парного отделения в «Хрустальном». Если Тарасова и Морозов перед переходом к Этери находились в упадке, то Саша и Дима ушли от Москвиной на пике – в статусе лучшего дуэта страны по итогам сезона.

Легкий откат в результатах поначалу можно будет списать на адаптацию к новым тренерам. Но чем ближе будет первый международный турнир, тем выше окажутся и ставки – пока перспективы допуска россиян с прежним количеством квот не просматриваются. Занять призовое место на премьерном после разбана ЧМ станет куда более простой задачей, чем завоевать единственную путевку внутри страны.

Впрочем, у Тутберидзе есть еще один очевидный резерв для формирования новых пар – ее собственные ученики. Даже самая резонансная пара межсезонья – Косторная / Куница – по сути состоит из двух бывших воспитанников Этери. Пожалуй, единственное, чем еще способна удивить Алена – возвращением в «Хрустальный» уже в новой дисциплине.

Бойкова и Козловский – тоже пара, составленная в сознательном возрасте из одиночников, успевших посоревноваться с Косторной и Куницей соответственно. С практической точки зрения этот опыт для Тутберидзе даже полезнее, чем работа с Тарасовой и Морозовым – ветеранами сборной, к тому же пришедшими в группу с отлично знающим их Максимом Траньковым.

Составление дуэтов из собственных учеников (хотя, вероятнее, речь скорее пойдет о комбинациях из одиночниц Этери и партнеров со стороны) – следующий шаг в развитии парного отделения в «Хрустальном».

Именно на этой стадии появление ультра-си становится более вероятным – если, конечно, на фоне мирового упадка в этой дисциплине ISU в очередной раз не задумается об упрощении прыжковой части в попытках искусственно увеличить конкуренцию.

Впрочем, одним из лучших качеств Тутберидзе всегда было умение максимально адаптироваться под любые правила.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Нина Зотина, Рамиль Ситдиков