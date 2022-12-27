Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

Главный хит показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию – премьера Камилы Валиевой с отсылкой к модному сериалу «Уэнздей».

На фоне чужих старых номеров и перелицованных соревновательных постановок новизна – уже бонус, но еще важнее исполнение. Камила была не единственной Уэнздей на показательных, но выстрелила именно ее программа.

Новый номер – большая удача и для Валиевой, и для Даниила Глейхенгауза, который даже сыграл эпизодическую роль.

Но дело, конечно, не в ней (хотя 5-секундный перформанс руки с маникюром был весьма выразительным): «Уэнздей» напомнила главные достоинства Даниила как постановщика.

Талант Глейхенгауза – переносить известные образы на лед: он нашел «Лару Крофт» для Загитовой, совместил Трусову с Круэллой и теперь опередил всех с «Уэнздей»

Когда Глейхенгауза не номинируют на премию ISU в категории «Лучший хореограф», можно искать в этом антироссийский заговор (в конце концов, Москвина тоже осталась без шанса на статуэтку, хотя Щербаковой ISU все же дал шанс на победу). Но выдвижение Даниила, а тем более его победа в этом году были маловероятны и в прежних политических обстоятельствах.

Большинство конкурентов Глейхенгауза – Николь, Бурн, Ришо – не привязаны к тренерским школам и работают с совершенно разными спортсменами. Это позволяет быстрее оттачивать мастерство и пробовать разные приемы: в «Хрустальном» ученики, конечно, меняются, но каждый раз превалирует одна и та же возрастная группа.

Вполне вероятно, что признание ISU и высокая востребованность у иностранных спортсменов не слишком волнуют Даниила. С его программами выигрывают золото – а это куда более ясный критерий, чем субъективная художественная ценность.

И все же «Дон Кихот» Загитовой, очевидно, куда более культовая программа, чем «Мастер и Маргарита» Щербаковой или «Болеро» Валиевой. В золотом фонде «Хрустального» окажутся «Ангел» Косторной и ее же «Adiós Nonino», олимпийские постановки Загитовой и Медведевой, «Список Шиндлера» Липницкой – набор можно дополнить, но программ последних лет там будет исчезающе мало.

Постановки нового сезона в этот перечень тоже не войдут. Есть неплохие находки – те же «Добро пожаловать на Землю» Акатьевой и «Voilà» Петросян – но вряд ли их будут копировать, как происходило с хитами Жени и Алины. Можно называть это не кризисом, а постолимпийской усталостью, но 4 года назад она не помешала придумать «Кармен» для Загитовой и все того же «Ангела» для Косторной.

Новый номер Камилы – лучшее напоминание о том, в чем по-настоящему хорош Глейхенгауз-хореограф. Трусова-Круэлла, Загитова-Крофт, Медведева-Мун, Квителашвили-Джинн и теперь Валиева-Уэнздей доказывают: талант Даниила – адаптировать массовую культуру под фигурное катание.

Кажется, что поставить нестыдную балетную программу, обыграть классику без сюжета или найти принципиально новую музыку сложнее, чем перенести уже готовый сценарий на лед. Но для этого тоже нужно чутье: быстро уловить тренд, чтобы сделать первую, а не пятидесятую Уэнздей или Круэллу, и выцепить главное в двухчасовом фильме или целом сериале.

Уже упомянутые «Добро пожаловать на Землю» и «Voilà» – примеры из той же категории. Произвольная Акатьевой вдохновлена недавним документальным сериалом с Уиллом Смитом, а программа Петросян поставлена под хит Барбары Прави с Евровидения-2021. Это не первый раз, когда Глейхенгауз вдохновляется популярным песенным конкурсом: в прошлом сезоне у Квителашвили была Tout l’univers швейцарского участника.

«Уэнздей» Валиевой хороша по многим параметрам. Она была оперативно поставлена: сериалу всего месяц, и уже к следующему году таких номеров может стать больше. Даже на чемпионате России Камила оказалась не единственной – на том же поле сыграли Шанаева и Дрозд.

В программе много узнаваемых отсылок к сериалу и эстетике «Семейки Аддамс»: саундтрек, костюм, яркая хореография героини.

Танец перенесен на лед практически полностью – в один из моментов Камила даже стучит невидимому партнеру по спине, как это делала сама Уэнздей – но есть и собственная фишка с бросанием ледовой крошки в зал.

Номер Валиевой – еще и пример той самой популяризации, к которой стремится ISU. Шаг навстречу аудитории, которая вряд ли посмотрит «Эвиту» Гиллес и Пуарье или олимпийские программы Уно, но разнесет по соцсетям и нарежет на тиктоки вирусный танец из модного сериала.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение: произвольная возвращает ее в допинговый скандал, а «Уэнздей» снова делает звездой

Для Камилы «Уэнздей» – тоже удача. 4 года назад она выстрелила с «Девочкой на шаре» – и с тех пор ни одна программа не производила такого вау-эффекта. Да, потом был отличный «Шторм», но его уникальность сильно померкла из-за последующих самоповторов в коротких программах.

В почти 17 лет ассоциироваться с постановкой, которую ты показывала еще в новисах, и застрять в одном стиле – не слишком хороший знак для фигуристки, которую позиционируют как уникальный талант.

«Уэнздей» демонстрирует Валиеву с новой стороны. Не лиричную и воздушную, как в ее коротких программах, и не драматичную как в новой произвольной, а дерзкую и даже немного демоническую.

«Шторм», «Бабочка», «Интерстеллар» не предполагают активного взаимодействия со зрителями – им, скорее, позволено наблюдать за Валиевой издалека и восхищаться. «Уэнздей» поставлена на работу с залом: без слегка сумасшедшего пристального взгляда главной героини нужного эффекта не будет.

Показательный Камилы – куда более мощный сигнал о том, что фигурное катание может потерять без нее, чем произвольная по мотивам Олимпиады, которая ставит Валиеву в позицию жертвы. От этого состояния, кажется, устала и сама Камила: «Я считаю, что капюшон уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное».

Допинг-скандалу Валиевой в феврале будет год, хотя формально он начался еще раньше – на том чемпионате России в Санкт-Петербурге, где фигуристка сдала положительную пробу. С каждым месяцем эксплуатация этой темы будет выглядеть все более затянувшейся – в конце концов, даже у самой горькой драмы должен быть какой-то финал.

За рамками капюшона и новостных вставок произвольная Камилы – очередная грустная программа под инструментальную музыку. Валиева хороша в таком стиле, но именно сейчас она в том возрасте, когда нужно пробовать больше – особенно, когда твоя карьера может прерваться дисквалификацией в любой момент.

Конечно, Глейхенгауз не мог поставить «Уэнздей» в начале сезона – тогда сериал еще не вышел. Хотя, в отличие от многих показательных номеров, этот вполне легко адаптируется под соревновательную программу: образ создается не реквизитом, а актерской игрой и хореографией.

Но Валиева заявляла о том, что хочет развиваться в новых жанрах, еще осенью: «Очень хотелось бы видеть в программах, и у себя в том числе, новые стили из танцев – танцев на полу. Тот же вог. Хочется современного развития. Под классику много фигуристов катается, но хочется чего-то нового, современного».

Вог в итоге тоже появился в «Уэнздей» и сел на Камилу достаточно органично. На занятия к подруге и танцовщице Еве Уваровой Валиева ходила неоднократно – причем начала задолго до премьеры сериала и постановки показательного.

И, кажется, интуитивно уловила то, что нужно ей самой. Не проживать прокат за прокатом пекинскую Олимпиаду заново, не искать жалости, а снова заставлять других удивляться.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press, Raniero Corbelletti/AFLO, AFLO; РИА Новости/Александр Вильф

Видео: Первый канал