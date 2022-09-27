Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу

Новая произвольная Камилы Валиевой – самая обсуждаемая программа по итогам контрольных прокатов. Вероятно, по степени резонанса она легко перебьет и сделавшую фигуристку знаменитой «Девочку на шаре», и два года оттачиваемое рекордное «Болеро».

Тут же выяснилось, что программа Камилы – «ответ всем недоброжелателям» (Давыдов), доказательство того, что «русские так просто не сдаются (Навка)», а «зрители должны сказать спасибо», что видели это (Бутырская). Критика такой постановки не подразумевается – более, того даже ее неудачный прокат можно будет легко списать на то, что Валиева слишком погрузилась в воспоминания.

Поэтому сначала – о плюсах. Во-первых, Валиева – единственная российская одиночница, которая выступала на Олимпиаде и при этом показала на прокатах обе программы. Причем новые, пусть и короткая достаточно сильно перекликается с прошлогодней «In Memoriam» и их прародителем – «Штормом».

Во-вторых, хотя Камила выступала без привычных ультра-си, она оказалась в куда лучшей форме, чем можно было бы ожидать от подростка, переживающего последствия допинг-скандала, травмы и взросления.

Наконец, произвольная Валиевой действительно отличается от всего, что она демонстрировала раньше. Если «Болеро» в первый год его исполнения постоянно критиковали за то, что оно постановлено на вырост, а 14-летняя спортсменка его не чувствует, то новую программу Камила, безусловно, ощущает на 100 процентов – и иногда это даже мешает: от нахлынувших эмоций в конце проката она оступилась на выходе из вращения.

Первая ли это программа по мотивам личной истории? Конечно, нет: Мессинг посвящал прокат своему погибшему брату, Рошетт – матери, все та же Валиева – бабушке. Плющенко просто воздвиг себе нерукотворный памятник в олимпийской произвольной сочинского командного турнира. Как выяснилось впоследствии, Me Voy Загитовой – тоже постановка-автобиография.

Может быть, напрягает буквальность, с которой это сделано? Натянутый в финале на лицо капюшон как отсылка к знаменитой фотографии из микст-зоны и новостной блок в начале? Тоже вряд ли: у нас были и башни-близнецы Авербух с Лобачевой, и девочка в красном пальто Липницкая, и не дождавшаяся мужа с работы из-за теракта 11 сентября Медведева. Они получали свою порцию критики за слишком театральные приемы – тем более фишку с интегрированной в музыку новостной хроникой «Хрустальный» уже использовал у Жени – но ее не сравнить с тем резонансом, который вызвала программа Валиевой.

История Камилы – конечно, не общечеловеческая трагедия, но и не вопрос, который касается исключительно самой фигуристки . В историю оказались втянуты все призеры командного турнира с подвисшими медалями; врач сборной, сходу попавший под подозрение; тренерский штаб и даже бедный дед Валиевой. И хотя более человечной и общепринятой считается точка зрения о том, что Камила ни в чем не виновата (до оглашения результатов расследования так и есть), некоторые участники скандала могут смотреть на это по-другому.

Представьте, что Коляда после срыва в Пхенчхане (который многие считают единственной причиной того, что Россия не взяла золото в командном турнире) выходит в следующем сезоне с программой, которая начинается со смачного «Дал бы ему леща!» от Транькова. Хлестких заголовков про тот прокат набралось бы как раз на 4 минуты, чтобы зачитать их вместо музыки.

Или что Плющенко все-таки решил завершить карьеру на мажорной ноте и приехал на Евро-2015 с программой о том, как у него защемило спину во время короткой личного турнира. Музыка идет по нарастающей, в кульминационный момент раздается мишинское «когда я говорил о том, что Плющенко еще может вернуться после Олимпийских игр в Сочи, я имел в виду только одну возможность – это если фигурное катание войдет в программу Паралимпийских игр» – и тут Евгений скручивает идеальный четверной тулуп.

В конце концов, на историю Плющенко тоже можно смотреть с двух сторон: для Ковтуна и части российских болельщиков он был антигероем, а для себя самого, федерации и участников командного турнира – человеком, рисковавшим спиной ради золота сборной. Причем его команда золото действительно получила.

***

Если убрать из произвольной Валиевой вставку с новостями и капюшон, получится просто эмоциональная постановка под драматичную музыку, к которой каждый домысливает свой сюжет. Причем отзывы, скорее всего, были бы сугубо положительными – о том, как Камила прибавила в чувственности и как здорово, что пережитая трагедия конвертировалась в мастерство.

Сама Валиева, возможно, для проработки образа периодически обращалась бы в мыслях к самому сложному месяцу в жизни – просто потому что такая музыка требует концентрированной эмоциональности, а ее (если ты не актер) проще всего взять из личного опыта. Но это не происходило бы в формате ежедневного душевного стриптиза на тренировке, который возводится в абсолют на соревнованиях.

Если навязчивое повторение пекинского сюжета (причем в короткой Валиева тоже отчасти обращается к нему, когда говорит, что вера – это то, чего ей не хватило в себе на Играх) – психотерапия, можно понадеяться на ее эффективность. Но нужно быть готовым к тому, что уместность программы резко снизится в случае определенных раскладов антидопингового расследования.

Есть ощущение, что эта постановка должна была занять место показательного выступления. Именно такую задачу выполняла «Кукушка» Медведевой после проигрыша на Евро-2018 и Олимпиаде: номер-психотерапия, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции. Катай Женя весь следующий сезон программу про свое поражение (при этом продолжая проигрывать Загитовой на других турнирах), вряд ли бы ей резко полегчало.

Мелодия из «Шоу Трумана» как часть саундтрека новой произвольной Камилы – неслучайный выбор. В «Хрустальном» явно хотели усилить символичность программы: Валиева – героиня реалити-шоу, а жестокие телезрители воспринимают драму героини как личное развлечение. В случае с персонажем Джима Керри это происходит десятилетиями, пока влюбленная в него актриса массовки не ломает сценарий.

Но главные антигерои фильма не зрители у экранов, а коллеги, соседи и даже жена Трумана – те, кто годами (временами прерываясь на продакт-плейсмент) создавал вокруг него иллюзорную реальность ради рейтингового шоу.

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