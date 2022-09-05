Почему фигуристы так рано уходят из спорта? Эмоциональное насилие, проблемы с весом и неработающий возрастной ценз

Серебряный призер юношеской Олимпиады Диана Мухаметзянова завершила карьеру в 18 лет: сослалась на отсутствие мотивации, хотя ее мама упоминала об «эмоциональном насилии».

Этот уход вряд ли шокирует больше прощания со спортом едва вышедшей из юниоров Алисы Лью или вечного Юдзуру Ханю, чье отсутствие на соревновательном льду все еще сложно осознать. Но история Дианы подсветила целый ряд проблем: от неработающего возрастного ценза до неоправданной жестокости нравов в парном катании.

Вес – все еще болевая точка в фигурном катании: Голд удалось вернуться в спорт после РПП, а Мухаметзянова не пошла по пути Антиповой

Одна из причин завершения карьеры Дианы – усталость от «эмоционального насилия»: так карьеру фигуристки описала ее мама. Эпизод такого насилия в декабре 2021 года стал публичным: представитель MozerTeam обвинила Мухаметзянову в лени, безынициативности и закомплексованности, сославшись на хореографа группы Рамиля Мехдиева.

«Для Дианы я составил татарскую комбинацию. Диана, человек внешне очень спокойный и безэмоциональный, мне ничего не сказала. Когда подошло время отчета, то она сказала, что не будет исполнять предложенную мной комбинацию. Я – и так и сяк с ней. Она – ни в какую.

Я ее комбинацию отдал другой девочке, что у Дианы опять-таки не вызвало никаких эмоций. Зато эмоции появились у ее мамы – она мне звонила и говорила, что я должен был заставить ее дочку работать. Диана подросла, и появились проблемы. Когда я с ней работал, очень тяжело было вытащить из нее образ, характер. Она как будто увертывалась от работы», – рассказывал Мехдиев.

Публичная казнь Мухаметзяновой удивительным образом совпала по времени с ее интервью, в котором она жаловалась на решение Мозер разбить их пару с Ильей Мироновым – вместе они выиграли серебро юниорского финала Гран-при и юношеской Олимпиады. Взамен Мухаметзяновой предложили кататься с Владиславом Антонышевым, но после трех неудачных турниров отняли и его, приказав сначала похудеть, а потом самой искать партнера.

Борьба за минимально допустимый вес культивируется во всех фигурных дисциплинах, но в парном катании дополнительным мотиватором становится страх потерять партнера или причинить ему вред. Через экстремальное похудение в начале карьеры проходила даже Алена Савченко – оно описано в ее биографии «Долгий путь к олимпийскому золоту»:

«Адская тошнота была следствием нового «эксперимента» ее отца. Они как раз тестировали очередную новую диету, предполагаемые результаты которой звучали многообещающе. Ее папа много читал о ней и сначала, безусловно, все испробовал на себе, но вот организм Алены оказался к таким экспериментам не подготовлен. Конечно, в этот раз все было не так жестоко, как несколько лет назад, когда Алене дали ложку керосина, чтобы она его проглотила . <…>

А сейчас что-то пошло не так. На протяжении целой недели ей приходилось пить много яблочного сока, потом неделю она сидела на кефире. И вот сегодня диета должна была закончиться тем, что нужно было выпить стакан оливкового масла с лимонным соком. Такого ядреного коктейля ее организм не выдержал и объявил забастовку».

Савченко проблемы с весом переросла и доминировала во всех своих парах – редкий пример для этого вида. Более фанатичный настрой или менее крепкое здоровье могут повести фигуристку по сценарию Юлии Антиповой, чья борьба с килограммами закончилась анорексией и уходом из спорта.

Параллельно с завершением карьеры Мухаметзяновой случилось и приятное возвращение: Грейси Голд попала в стартовую заявку Skate America. За последние пять лет откатать обе программы на Гран-при ей удалось лишь однажды – даже в разгар пандемии с крайне слабым составом Голд заняла на том этапе последнее место.

Это не первая ее попытка вернуться в спорт после расстройства пищевого поведения (РПП) и череды психологических проблем, но в этом сезоне результаты Грейси выглядят оптимистичнее обычного. На Philadelphia Summer International она впервые с сезона 2016/2017 перемахнула за 180 баллов, а результат в короткой – 67,01 с чистым лутц-тулупом – ближе к прежней Голд чем когда-либо.

Но Мухаметзянова и Голд находятся в разных условиях. Грейси возвращается в спорт, когда конкуренция в женском одиночном находится на минимальном уровне – ниже, чем в годы расцвета самой Голд. Диана уходит в момент жесткой борьбы внутри сборной, к тому же лишенной возможности поехать на международные турниры.

Завершение карьеры Мухаметзяновой – еще одно подтверждение того, что фигурное катание невозможно превратить в конструктор

Идея создания идеальной во всех отношениях пары – совпадающей в антропометрии, темпераментах и характерах – зрела у Нины Мозер давно. Отправной точкой при этом всегда является партнер: именно под него должна подстраивать свой вес, амбиции и планы любая претендентка. В таком одностороннем подходе, впрочем, уникального мало: дефицит парней в фигурном катании нередко заставляет девушек как минимум экстремально худеть, как максимум – платить партнеру зарплату.

Сначала Мозер разбила пару едва перешедших к ней Базаровой и Ларионова: Юрий сообщил Вере о своем уходе сразу после произвольной на постолимпийском чемпионате мира, при этом уже через пару дней тренер заявила в интервью, что у нее «есть хорошая девочка, с которой у Ларионова должно все удачно сложиться». Базаровой нового партнера никто искать не собирался.

Осенью 2018-го Мозер объявила о создании новой взрослой пары, которая будет олицетворять фигурное катание. Дуэты в ее группе действительно появлялись, но к уровню Столбовой – Климова, Тарасовой – Морозова и тем более Волосожар – Транькова не подбирались даже близко.

В 2021-м Мозер забрала из команды Буяновой перспективную одиночницу Елизавету Осокину. Сейчас Осокина тренируется в группе Слюсаренко – такой же путь проделала и Мухаметзянова перед завершением карьеры.

Лучше всего подход Мозер характеризуют ее слова из интервью четырехлетней давности: «Я отсмотрела Финал юниорского Гран-при прошлого сезона, видела весь русский контингент и убедилась, что из тех пяти пар, из тех десяти человек мне нравятся одна девочка и один мальчик из разных пар. Вместе они могли бы стать чемпионами».

Проблема в том, что неидеальные пары зачастую оказываются даже более интересными для зрителя.

Дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре в России, скорее всего, признали бы профнепригодным – из-за высокого роста партнерши и общей угловатости пары, которую их тренеры смогли скрыть за неклассическими программами.

Вполне могли бы забанить и Вэнцзинь Суй с Цун Ханем, которые по антропометрии больше похожи на танцоров, чем на парников: Цун на 20 см ниже Владимира Морозова, на 17 – Галлямова и Транькова. Нестандартные параметры не помешали дуэту выучить четверные выброс и подкрутку, а полгода назад – выиграть Олимпиаду.

Безусловно, Мухаметзянова и Миронов могла расстаться и без Мозер. Росто-весовые изменения добили не одну пару: Мирзоев не смог кататься с повзрослевшей Мишиной (что не помешало ей стать звездой уже с Галлямовым); Билодо не удержали рядом с Сеген даже медали этапов Гран-при. Причиной разлада между Устимкиной и Володиным тоже стали проблемы с весом.

Но в группе Мозер перетасовка пар стала базовой реакцией на спад в результатах или проблемы на тренировках. При этом существенных достижений у такого конструктора нет – единственное исключение, пожалуй, дуэт Александра Энберта и Натальи Забияко.

Возрастной ценз не решает проблему ранних уходов из спорта: у фигуристов нет стимула терпеть травмы и пубертат

Уход Мухаметзяновой – еще одна иллюстрация давно очевидной формулы: возрастной ценз в фигурном катании не равен долгим и насыщенным карьерам. Травматичность и сложность в этом спорте не компенсируются ни достойными призовыми, ни статусными турнирами, которые могут привлечь спонсоров.

Непростое взросление сломало не одну карьеру: резко снизившиеся результаты закрывают доступ на Гран-при, а также к финансированию, если оно у спортсмена в принципе было. Вернуться после этого могут только те, у кого были ресурсы – не только материальные, но и психологические – чтобы пережить сложности.

Парадокс в том, что Диана еще три года назад была перспективной парницей: одинаково успешно прыгала тройные лутц и флип, заходила на дорогие выбросы, планировала вставлять в программы каскады из двух тройных.

Возможно, введи ISU возрастной ценз чуть раньше, Мухаметзяновой не пришлось бы отчаянно пытаться отсрочить взросление, а бывшие тренеры не обвиняли в лени, а дали время освоиться в новом теле? Оптимистичный, но маловероятный вариант: скорее всего, группа боялась бы потерять перспективного партнера, которого могли бы переманить в другую команду со свободной и менее проблемной девочкой.

Юниорские успехи не принесли Диане ни известности, ни форы, позволяющей пережить сложный пубертат. Повышение возрастного ценза сделает конкуренцию среди подростков еще острее, при этом завоеванные в этом возрасте титулы практически не имеют значения: чемпионы 2020-го года в Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов мучаются из-за травм; триумфаторы 2016-го Анна Душкова и Мартин Бидар распались, а победительница 2017-го Екатерина Александровская совершила самоубийство.

Все это накладывается на общий спад интереса к парному катанию. Спад не столько со стороны зрителей, сколько самих фигуристов: помимо Мухаметзяновой карьеру в межсезонье завершили Кейн-Гриббл – Ледюк, Джеймс – Редфорд, Эвелин Уолш. Уход последней – самый неожиданный: Уолш всего 21 год, а у ее пары с Мишо был реальный шанс на медали минимум этапов Гран-при в отсутствие российских спортсменов.

И желание решать эти проблемы, кажется, у ISU пока отсутствует.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Артур Лебедев; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; East News/SPP Daniela Porcelli via www.imago-images.de; twitter.com/sk8maven; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Atsushi Tomura