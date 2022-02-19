Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы

Рецензия Полины Крутихиной.

Проиграть 0,43 балла в Пхенчхане, чтобы выиграть 0,63 в Пекине – шанс на реванш Вэнцзинь Суй и Цун Хань ждали четыре года.

Он мог и не случиться – из-за постоянных травм китайцев; пандемии, поставившей Олимпиаду-2022 под угрозу; или просто из-за того, что российские пары могли оказаться сильнее. Исполни Тарасова и Морозов чуть чище тройной сальхов – чемпионами были бы они.

Пекинская Олимпиада определенно стала утешением для всех, кому не повезло четыре года назад – и не только в парном катании.

Нэтан Чен, не попав на пьедестал в Корее из-за проваленной короткой, в Китае исполнил тот контент, который всегда хотел, и стал чемпионом.

Серебряные призеры прошлой Олимпиады Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон спустя четыре года выиграли золото, оставив соперников далеко позади.

Тарасова / Морозов и Синицина / Кацалапов уезжают из Китая с серебром, крайне принципиальным для них самих. Одни, цитируя Анну Щербакову, наконец-то сделали два нужных проката в нужное время, а другие доехали до первых совместных Игр – бороться за прошлые они не смогли из-за травмы Никиты.

Второго шанса не дает только женское одиночное, но на этой Олимпиаде оно находится на уровне драмы.

Можно долго спорить о том, кто бы выиграл, соревнуйся фавориты на нейтральном льду или при другой судейской бригаде. России в панели арбитров на произвольной не было – как отсутствовал Китай накануне в короткой программе.

Разброс мнений в протоколах произвольной впечатляет:

1. Белорусский арбитр поставил первыми Тарасову и Морозова (157,08), вторыми – Мишину и Галлямова (155,61), третьими – Суй и Ханя (153,57). Такая же расстановка у Израиля.

2. Китайский судья отдал лидерство своей паре (154,95), сразу после них – Мишина и Галлямов (153,64). Тарасова и Морозов – третьи с большим отрывом (149,58 – на 5,5 балла меньше их итоговой оценки).

3. У Испании, Австрии и США произвольную вообще выиграли Настя и Саша.

Единственная -3 от китайского судьи для приземленного с большим недокрутом тройного сальхова Суй в протоколах тоже показательна. Но математически она ни на что не влияла.

На самом деле арбитры давали бороться за золото обеим парам. Компоненты Тарасовой и Морозова оказались в произвольной даже на символические сотые выше, чем у китайцев, а тройная подкрутка получили максимально возможные оценки.

Ставка Суй и Ханя на ультра-си – атавизм современного парного катания – все-таки сработала: 1,42 балла преимущества на четверной подкрутке хватило до золота. Но помимо нее было еще одно важное усложнение: редкий тодес вперед-наружу, который на Олимпиаде делали только китайцы. Даже с четверной подкруткой, но более дешевым тодесом Суй / Хань бы проиграли.

Лучше всего победу Вэнцзинь и Цуна охарактеризовал главный оратор фигурного катания – Александр Жулин: «Для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь».

***

Олимпийское серебро у Тарасовой и Морозова уже было – в командном турнире Пхенчхана – но нынешнее имеет совершенно другое значение.

Оно о том, что «неинтересный старый проект» может стать вновь эффективным, если уделить ему немного внимания.

Или о том, как реакция тренера Транькова за бортиком из сокрушенно-разочарованной может за полтора месяца превратиться в восхищенно-благодарную.

О том, что возраст в парном катании не прибивает ко льду, а прибавляет мастерства: Женя Тарасова еще как одиночница боролась с Туктамышевой и Сотниковой на ЧР-2009, а в парном катании уже больше 10 лет.

В конце концов, два безупречных проката Жени и Володи на этих Играх – некая компенсация для всего «Хрустального» за потерянные во время женского катания нервные клетки.

Возможно, Тарасову и Морозова мотивировало то, что их не поставили в командный турнир – по словам Максима Транькова, они готовились к нему до последнего. Все лидеры сборной, откатавшиеся в команде, по разным причинам возвращаются домой без личного золота (а формально пока и без общего) – если в случае Кондратюка и Синициной / Кацалапова это было ожидаемо, то у Валиевой и Мишиной / Галлямова не сложилось по разным причинам.

Насте и Саше не в чем упрекнуть себя технически: с четвертым уровнем за тодес вместо третьего они могли бы обойти Тарасову / Морозова (и даже Суй и Ханя) в произвольной, но не по общей сумме. Ничего не поменяли бы и чуть более высокие надбавки за каскад.

Эту Олимпиаду нельзя было выиграть с осторожным прокатом – а другой после срыва в командном турнире, кажется, был невозможен.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фигурное катание

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 239,88

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 239,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 237,71

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 220,50

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 214,84

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; REUTERS/Fabrizio Bensch, Aleksandra Szmigiel