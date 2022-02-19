Без недокрутов
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Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Александр Галлямов Александр Галлямов
Владимир Морозов Владимир Морозов
Цун Хань Цун Хань
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
Вэньцзинь Суй Вэньцзинь Суй
Фигурное катание Фигурное катание

Рецензия Полины Крутихиной.

Проиграть 0,43 балла в Пхенчхане, чтобы выиграть 0,63 в Пекине – шанс на реванш Вэнцзинь Суй и Цун Хань ждали четыре года.

Он мог и не случиться – из-за постоянных травм китайцев; пандемии, поставившей Олимпиаду-2022 под угрозу; или просто из-за того, что российские пары могли оказаться сильнее. Исполни Тарасова и Морозов чуть чище тройной сальхов – чемпионами были бы они.

Пекинская Олимпиада определенно стала утешением для всех, кому не повезло четыре года назад – и не только в парном катании.

Нэтан Чен, не попав на пьедестал в Корее из-за проваленной короткой, в Китае исполнил тот контент, который всегда хотел, и стал чемпионом.

Серебряные призеры прошлой Олимпиады Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон спустя четыре года выиграли золото, оставив соперников далеко позади.

Тарасова / Морозов и Синицина / Кацалапов уезжают из Китая с серебром, крайне принципиальным для них самих. Одни, цитируя Анну Щербакову, наконец-то сделали два нужных проката в нужное время, а другие доехали до первых совместных Игр – бороться за прошлые они не смогли из-за травмы Никиты.

Второго шанса не дает только женское одиночное, но на этой Олимпиаде оно находится на уровне драмы.

Можно долго спорить о том, кто бы выиграл, соревнуйся фавориты на нейтральном льду или при другой судейской бригаде. России в панели арбитров на произвольной не было – как отсутствовал Китай накануне в короткой программе.

Разброс мнений в протоколах произвольной впечатляет:

1. Белорусский арбитр поставил первыми Тарасову и Морозова (157,08), вторыми – Мишину и Галлямова (155,61), третьими – Суй и Ханя (153,57). Такая же расстановка у Израиля.

2. Китайский судья отдал лидерство своей паре (154,95), сразу после них – Мишина и Галлямов (153,64). Тарасова и Морозов – третьи с большим отрывом (149,58 – на 5,5 балла меньше их итоговой оценки).

3. У Испании, Австрии и США произвольную вообще выиграли Настя и Саша.

Единственная -3 от китайского судьи для приземленного с большим недокрутом тройного сальхова Суй в протоколах тоже показательна. Но математически она ни на что не влияла.

На самом деле арбитры давали бороться за золото обеим парам. Компоненты Тарасовой и Морозова оказались в произвольной даже на символические сотые выше, чем у китайцев, а тройная подкрутка получили максимально возможные оценки.

Ставка Суй и Ханя на ультра-си – атавизм современного парного катания – все-таки сработала: 1,42 балла преимущества на четверной подкрутке хватило до золота. Но помимо нее было еще одно важное усложнение: редкий тодес вперед-наружу, который на Олимпиаде делали только китайцы. Даже с четверной подкруткой, но более дешевым тодесом Суй / Хань бы проиграли.

Лучше всего победу Вэнцзинь и Цуна охарактеризовал главный оратор фигурного катания – Александр Жулин: «Для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь».

***

Олимпийское серебро у Тарасовой и Морозова уже было – в командном турнире Пхенчхана – но нынешнее имеет совершенно другое значение.

Оно о том, что «неинтересный старый проект» может стать вновь эффективным, если уделить ему немного внимания.

Или о том, как реакция тренера Транькова за бортиком из сокрушенно-разочарованной может за полтора месяца превратиться в восхищенно-благодарную.

О том, что возраст в парном катании не прибивает ко льду, а прибавляет мастерства: Женя Тарасова еще как одиночница боролась с Туктамышевой и Сотниковой на ЧР-2009, а в парном катании уже больше 10 лет.

В конце концов, два безупречных проката Жени и Володи на этих Играх – некая компенсация для всего «Хрустального» за потерянные во время женского катания нервные клетки.

Возможно, Тарасову и Морозова мотивировало то, что их не поставили в командный турнир – по словам Максима Транькова, они готовились к нему до последнего. Все лидеры сборной, откатавшиеся в команде, по разным причинам возвращаются домой без личного золота (а формально пока и без общего) – если в случае Кондратюка и Синициной / Кацалапова это было ожидаемо, то у Валиевой и Мишиной / Галлямова не сложилось по разным причинам.

Насте и Саше не в чем упрекнуть себя технически: с четвертым уровнем за тодес вместо третьего они могли бы обойти Тарасову / Морозова (и даже Суй и Ханя) в произвольной, но не по общей сумме. Ничего не поменяли бы и чуть более высокие надбавки за каскад.

Эту Олимпиаду нельзя было выиграть с осторожным прокатом – а другой после срыва в командном турнире, кажется, был невозможен.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фигурное катание

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 239,88

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 239,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 237,71

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 220,50

5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 214,84

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; REUTERS/Fabrizio Bensch, Aleksandra Szmigiel

Тарасова и Морозов проиграли китайцам 0,63 балла. Все честно?
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