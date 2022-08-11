Неуступчивый «Линфилд», турецкие «горчичники» и румынское гостеприимство: топ-тренды на еврокубки

Еще немного и групповой этап.

Четверг насыщен матчами второстепенных еврокубков: на повестке дня шесть матчей Лиги Европы и пара десятков матчей Лиги конференций – в обоих турнирах зрителей ждут ответные матчи третьего раунда квалификации.

По сложившейся традиции собрали для читателей лучшие тренды на предстоящие матчи.

«Линфилд» без боя не сдастся

После сенсационной победы над «Буде-Глимт» на своем поле, «Линфилд» был деклассирован в Норвегии со счетом 0:8 и покинул розыгрыш Лиги чемпионов. Со жребием североирландскому клубу снова не повезло – в соперники в третьем раунде Лиги Европы достался крепкий «Цюрих».

Дома «Линфилд» не смог оказать достойного сопротивления швейцарцам – 0:2. Ответный матч состоится 11 августа в 20:00 по МСК.

Однако статистика североирландского клуба в Лиге Европы говорит, что гости без боя не сдадутся. С 2015 года «Линфилд» провел в турнире 14 матчей, в 11 из которых отметился как минимум одним забитым мячом, в том числе в ворота крепкого «Карабаха».

В пользу ИТБ 0,5 гостей говорит и тот факт, что «Цюрих» пропустил в 9 из 10 последних домашних матчей: лишь в первом туре швейцарской Суперлиги «Люцерн» ушел с поля без забитых мячей.

Поставить на то, что «Линфилд» забьет хотя бы гол в ворота «Цюриха» можно с коэффициентом 1.84 в БК «1хСтавка».

«Фенербахче» пробивает ТБ по желтым карточкам

Турецкий клуб не изменяется традициям, стабильно играя «верха» по желтым карточкам: в последних девяти официальных играх «Фенербахче» было показано как минимум пять предупреждений.

11 августа в 20:00 по МСК «Фенер» проведет ответный матч против «Словацко» в Лиге Европы. Первая встреча в Турции закончилась со счетом 3:0 в пользу местного клуба.

В том матче, кстати, рефери показал ровно пять желтых карточек, одна из которых превратилась в красную: Станиславу Хоффману понадобилось всего 48 минут игрового времени, чтобы наиграть на два «горчичника» и оставить свои клуб в меньшинстве.

Рефери матча Никола Дабанович под стать турецкому клубу – в двух последних играх текущего сезона показал 11 желтых.

Поставить на ТБ 4,5 ЖК в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.05 в БК «Мелбет».

«Стяуа» дома включается после перерыва

В последних шести домашних матчах (три из которых пришлось на текущий сезон), «Стяуа» непременно забивает во втором тайме. Во втором раунде Лиги конференций в ворота «Сабуртало» хозяева и вовсе отправили три мяча после перерыва.

11 августа в 20:30 по времени Москвы румынский клуб в ответном матче третьего раунда ЛК примет на своем поле словацкий «ДАК» в ответном матче.

В перво встрече в Словакии единственный гол футболисты «Стяуа» забили именно во втором тайме. Ждем повторения в ответке?

На гол хозяев во второй половине встречи «Бетсити» дает коэффициент 1.51.

Фото: facebook.com/OfficialLinfieldFC; East News/IMAGO/Seskimphoto