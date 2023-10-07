Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

Трехкратный чемпион мира.

Неизбежное случилось. Макс Ферстаппен сравнялся по титулам с легендарным Айртоном Сенной.

После 2021-го в «Формуле-1» сильно похолодало: никаких сомнений в триумфе «Ред Булл» не было с предсезонных тестов, в первых гонках оказалось, что RB19 еще быстрее и надежнее, единственный реальный конкурент отвалился после пяти Гран-при.

В 2023 году Ферстаппен и «Ред Булл» – вероятно, самое сокрушительное сочетание пилота и машины в истории – достигли синергии, повторить или превзойти которую будет практически невозможно. Великолепная пара покорила как казавшийся вечным рекорд «Макларена»-1988, так и Себастьяна Феттеля в том же «Ред Булл» (11 и 9 побед подряд), при этом первый превзошла чуть ли не в полтора раза. Не дело не только в числах, а в том, как это творят Макс и его команда. За семь с лишним месяцев на разных континентах, конфигурациях трасс, под дождем и в солнечную погоду «Ред Булл» неизменно выигрывал – и почти всегда без сопротивления.

«Макс был по-настоящему заряжен и сказал: «Хочу выиграть гонку с отрывом в 20 секунд». И, справедливости ради, не хватило 0,7 секунды», – цитата босса команды Кристиана Хорнера, сказанная после Гран-при Японии, исчерпывающе описывает весь сезон доминатора.

Впрочем, первые уик-энды подарили болельщикам надежду на интригу.

Старт сезона – единственный отрезок, за который Пересу не стыдно

На бумаге Ферстаппен начал сезон на равных с напарником Серхио Пересом: по две победы в первых четырех гонках, практически одинаковое количество очков. На Гран-при Саудовской Аравии Перес был крайне близок к тому, чтобы повторить достижение, покорявшееся Шарлю Леклеру и Валттери Боттасу, и хоть чуть-чуть полидировать в чемпионате, но безжалостный Макс лишил своего оруженосца даже такой небольшой радости, перехватив балл за быстрейший круг незадолго до финиша.

Равенство было иллюзорным и предсказуемо недолговечным. Победу Серхио в Саудовской Аравии предопределила редкая техническая проблема у чемпиона, которая отправила его на 15-ю позицию на стартовой решетке (что не помешало Максу доехать до второго места). В Австралии уже мексиканец прорывался с хвоста – не без помощи трех красных флагов, а классное выступление на любимой трассе в Баку дополнило везение с выездом машины безопасности.

Тогда же мы увидели и ярость Макса: после контакта с Расселлом в спринте нидерландец назвал обидчика «придурком» и «принцессой». В дальнейшем поводов понервничать у Ферстаппена не появлялось.

Простой рецепт побед над таким пилотом: не допускать ни единой ошибки и надеяться на огрехи оппонента. У Переса все вышло наоборот.

Майами – место, где напарник Макса превратился в Лжеросберга

Второй отличный шанс стать лидером «Ф-1» Пересу предоставился в Майами. В третьем сегменте тогда еще двукратный чемпион не показал времени в первой попытке, а вторую сорвали красные флаги. Итог – Серхио заработал старт с поула, Макс отправился на девятую позицию на решетке.

Нико Росберг пользовался такими возможностями в битве с Льюисом Хэмилтоном в 2016 году, «король улиц» (он же Перес-2023) на подобное оказался неспособен. В спокойной гонке – без красных флагов, машин безопасности и хитрых стратегий – Ферстаппен обогнал соперников одного за другим и довольно легко разделался с партнером по команде на трассе.

Куда подевались остальные команды? Уже результаты предсезонных заездов показали превосходство «Ред Булл», а первые этапы лишь подтвердили опасения нейтральных болельщиков. В Бахрейне отставание конкурентов от первого болида «быков» составило 38 секунд, в Саудовской Аравии и Азербайджане – 21, в Майами – 26 (Ферстаппен, напомним, стартовал девятым)… В первой части сезона машины безопасности и красные флаги стали единственным вариантом добиться приличных разрывов – так произошло в Австралии.

Более того, «Ред Булл» включал максимальную скорость каждые выходные, а Ферстаппен так же стабильно претворял ее в победы, пока соперники играли в самую интригующую в истории «Формулу-1,5», постоянно меняясь местами. «Макларен» начал сезон из глубокой ямы и добрался до регулярных подиумов, сенсационный ветеран Фернандо Алонсо завоевал шесть трофеев в первых восьми гонках, после чего «Астон Мартин» переместился во вторую половину топ-10, «Феррари» и «Мерседес» то выстреливали, то вылетали из вторых сегментов квалификаций.

Исторические серии Ферстаппена и «Ред Булл»

Гран-при Майами стал переломным этапом, после которого Ферстаппен отправился сражаться даже не за титул – за вечность, а Перес переключился на унизительную оборону второго места в чемпионате.

«Могу ли я стать чемпионом? Безусловно. Если я хочу выиграть титул, то должен побеждать Макса уик-энд за уик-эндом, стабильно выступать весь год», – заявлял Чеко на старте сезона.

А сам после американского этапа провел худшую для «Ред Булл» серию квалификаций с 2007 года – на, вероятно, лучшей машине команды в истории. Перес пять раз подряд не пробился в третий сегмент и похоронил все амбициозные мечты.

Ферстаппен тем временем не расслаблялся и подарил историю и себе, и «Ред Булл». Мы подробно рассказывали о невероятной статистике, но грех не повторить феноменальные числа: десять подряд побед Макса (рекорд «Ф-1»), 15 подряд – команды (рекорд «Ф-1»), 15 финишей в топ-2 кряду (повторение рекорда «Ф-1»). В процессе пилот пролидировал 248 кругов подряд – это третий показатель в истории.

«[Доминировать] не всегда просто. Порой уик-энды начинаются тяжело, и важно выбираться из трудных ситуаций», – признавался Макс незадолго до оформления третьего титула.

Ферстаппену идет доминирующий болид: чем быстрее разгоняется творение Эдриана Ньюи, тем чемпион спокойнее, увереннее в себе и безжалостнее. В этом и отличие топ-гонщика от середняка: Ферстаппен способен выдавать прекрасные гонки сериями, Перес – лишь изредка.

На быстрейшей машине Макс выступал безупречно. В уже упомянутом Майами пришлось прорываться, в Монако – справляться с сильным дождем, в Великобритании – ставить на место дерзкого Норриса, была и какая-никакая борьба с «Феррари» в Италии. Во второй половине сезона Макс мог валять дурака, но ни на секунду не упустил контроль над ситуацией и создал пособие по тому, как выжимать из чудо-машины 100 процентов.

Нельзя не отметить и великолепную надежность «Ред Булл». RB19 не только уезжает в закат на любых типах трасс, но и не ломается. Болид Ферстаппена пошалил в квалификации к Джидде, но со стартом серии побед стал идеальным инструментом в руках хозяина. Прибавьте к этому работу стратегов и механиков, и станет очевидно, что сочетание гонщика, машины и команды если не самое мощное в истории, то одно из – точно.

Ни одна команда в истории не достигла совершенства. Даже «Ред Булл»-2023

«Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает», – высказался исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф о рекордах «Ред Булл» и Макса и получил виртуальных подзатыльников от «Ф-1»-коммьюнити за неуважение к доминированию.

Впрочем, для Тото есть и «хороший рекорд» – сезон без поражений:

«Это совершенство. Мы этого не достигли, потому что два наших пилота выбили друг друга в Барселоне в 2016-м, а потом был отказ двигателя в Малайзии».

Ближе всего к достижению подобрался «Макларен» 1988 года Айртона Сенны и Алена Проста – 15 побед в 16 гонках.

Мечта «Ред Булл» разбилась в Сингапуре. Скорости не было с первой же практики, квалификацию Ферстаппен и Перес провалили, не пробившись в топ-10, а в гонке чемпион добрался только до пятого места. Боссы признали, что «проверенные» настройки не сработали. Что ж, ошибается даже команда с лучшей машиной, пит-стопами и стратегиями.

Но и в таких условиях шансы перевернуть ситуацию были, уверял советник «Ред Булл» Гельмут Марко. В надежде на прорыв Макс использовал рискованную стратегию. Сложись в его пользу появления реальной и виртуальной машин безопасности, серия побед могла продолжиться.

Единственная просьба к «Ред Булл» или любой другой команде: не пытайтесь достичь совершенства. Порой интереснее наблюдать за гонками, когда победитель не известен заранее.

Ферстаппен – великий? Или пока нет?

И двух лет не прошло с того момента, как на шлеме нидерландца не было ни единой звезды, а теперь он вошел в число самых титулованных пилотов в истории.

Макс – 11-й человек с тремя чемпионствами и лишь пятый с тремя титулами подряд. Айртон Сенна, Ники Лауда, Джеки Стюарт – теперь Ферстаппен в одном ряду с легендами не только по потенциалу и таланту, но и по их реализации.

По числу побед в Гран-при чемпион, без сомнения, скоро выйдет на третью строчку, опередив Феттеля. Дальше – только космос в лице Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Да, число этапов в «Ф-1» постоянно растет, но и выигрывать Макс начал в 2016-м – вчера по меркам Алонсо и Хэмилтона.

Книга Ферстаппена в «Ф-1» еще далеко не дописана. Однако даже если Макс уйдет прямо сейчас, он все равно станет ориентиром для еще не родившихся поколений, с ним будут сравнивать героев будущего, как сейчас приводят в пример тех же Сенну, Лауду и Стюарта. Возможно, лет через 30, когда притупится память о великих спортсменах XX века, Ферстаппен станет иконой олдскула: экс-напарник и будущий эксперт Даниэль Риккардо будет с гордостью рассказывать, как побеждал настоящего титана, а не этих ваших никудышных современных пилотов.

А пока что Максу всего лишь 26 лет. Продолжение следует.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Mullan, Chris Graythen, Clive Mason