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Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо

Николас Латифи
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Альфа Ромео Альфа Ромео
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ред Булл Ред Булл
Астон Мартин Астон Мартин
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Уильямс Уильямс
Юки Цунода Юки Цунода
Александр Албон Александр Албон
Альфа Таури Альфа Таури
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Валттери Боттас Валттери Боттас
Пьер Гасли Пьер Гасли
Серхио Перес Серхио Перес
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Мик Шумахер Мик Шумахер
Ланс Стролл Ланс Стролл
Ландо Норрис Ландо Норрис
Альпин Альпин
Шарль Леклер Шарль Леклер
Джордж Расселл Джордж Расселл
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Три неудачника покинули чемпионат.

Завершился сезон-2022 «Формулы-1»: Макс Ферстаппен завоевал рекордную 15-ю победу за год, Шарль Леклер вырвал вице-чемпионство у Серхио Переса, Себастьян Феттель закончил выступления в чемпионате отличной гонкой, прощания Мика Шумахера и Николаса Латифи вышли более скромными. Sports.ru анализирует Гран-при Абу-Даби, ставит оценки гонщикам и подводит итоги сезона.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Абу-Даби по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7,5 (3-е)

Макс закончил сезон отличным выступлением, хоть сражаться чемпиону привычно ни с кем не пришлось. Чеко же проиграл не только напарнику, но и Леклеру, упустив второе место в чемпионате. «Ред Булл» мог бы и лучше разобраться с пилотами, едущими на разных стратегиях (Макс ожидаемо не стал работать на команду), но и сам Перес сработал не лучшим образом, заслуженно проиграв Шарлю.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 9,5 (2-е), Карлос Сайнс – 8 (4-е)

Леклер совершил практически невозможное, опередив и обхитрив куда более мощный «Ред Булл». Вице-чемпионство – слабое, но утешение для лидера «Феррари», который в Абу-Даби все сделал правильно. Сайнс ехал на пятое место до схода Хэмилтона, однако за счет более свежих шин догонял Льюиса и, возможно, стал четвертым и без посторонней помощи.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 7,5 (5-е), Льюис Хэмилтон – 7,5 (сход, классифицирован 18-м)

Гонщики немецкой команды показали фактически равное время в квалификации, а в гонке сильнее смотрелся Хэмилтон – впрочем, его гонке помешал инцидент с Сайнсом на первом круге и скачки по поребрикам. Льюис был близок к тому, чтобы завоевать четвертое место и выиграть у напарника хотя бы по итогам последней гонки, но до конца не доехал, Расселл занял худшую позицию среди финишировавших топов, что соответствует силе «Мерседеса» в Абу-Даби.

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«Альпин»: Эстебан Окон – 8,5 (7-е), Фернандо Алонсо – 7 (сход)

Алонсо завершил выступления за «Альпин» единственным возможным способом – техническим сходом. В этот раз (в отличие от многих других случаев) Фернандо проиграл партнеру в квалификации, а в гонке ехал в конце первой десятки. Окон оказался мощнее и проиграл в группе середняков лишь Норрису.

«Макларен»: Ландо Норрис – 9 (6-е), Даниэль Риккардо – 7 (9-е)

Норрис прекрасно завершил блестящий сезон, став однозначно лучшим из остальных – правда, «Макларену» это не помогло победить «Альпин» в чемпионате. Прощальная гонка Риккардо вышла куда лучше, чем ужасный Гран-при Сан-Паулу, но Ландо все же был существенно быстрее.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (15-е), Чжоу Гуаньюй – 7 (12-е)

Уик-энд «Альфа Ромео» получился невнятным, но главная задача выполнена – «Астон Мартин» пусть и сравнялся по очкам, но остался на седьмой строчке в Кубке конструкторов. Чжоу действовал гораздо увереннее благодаря более высокой позиции в квалификации (15-й), обгонял на заключительном отрезке, но до очков дотянуться было трудно. Боттас остался лишь 18-м в субботу, из-за чего на следующий день стартовал на «харде», сосредоточился на сдерживании «Астон Мартин» и завершил заезд последним, не считая «Хаасов».

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8 (10-е), Ланс Стролл – 7 (8-е)

Феттель прошел в третий сегмент квалы, провел боевой этап и заслуживал большего – тем не менее, заработал свое последнее очко в «Ф-1» и достойно закончил великую карьеру. Стратегия Стролла с двумя пит-стопами позволила финишировать выше напарника. Гонку Ланс традиционно провел лучше квалификации, но в целом выглядел слабее ветерана.

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«Хаас»: Кевин Магнуссен – 4,5 (17-е), Мик Шумахер – 4,5 (16-е)

Шумахер обыграл Магнуссена, при этом отметился толчком Латифи (и пятисекундным штрафом). Больше ни с кем самая безнадежная команда уик-энда сражаться не смогла.

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«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 5 (14-е), Юки Цунода – 7 (11-е)

Цуноде немного не хватило до очков, которые Юки во второй половине сезона зарабатывал лишь однажды. Гасли сильно хуже провел квалификацию (17-е время против 12-го), а гонке стратегия с одним пит-стопом не оправдалась.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (13-е), Николас Латифи – 3,5 (сход, классифицирован 19-м)

Албон оправился от неудачной для «Уильямса» субботы (команда финишировала на дне) и сражался в середине пелотона, в упорной борьбе проиграв 12-е место Чжоу. Латифи не смог хлопнуть дверью, запомнившись лишь обгоном Боттаса, ехавшего на «харде», на первом круге. Разворот по вине Шумахера вряд ли на что-то повлиял – Николас и так стал бы последним.

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Выступления Ферстаппена и Леклера эксперты зарубежных автоспортивных изданий сочли близкими к идеальному, Норрис и Феттель на отличном уровне. А вот Хэмилтон проиграл Строллу и Цуноде, не попав даже в топ-10. Локальный успех для Латифи: канадцу удалось выбраться с последней строчки.

Итоговые оценки за сезон: Ферстаппен и Леклер в своей лиге, Хэмилтон отстоял третье место, главные неудачники покинули чемпионат

Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» 2022 года по версии Sports.ru (внезапно). Упустить первое место двукратный чемпион мог, лишь сильно расслабившись после завоевания титула – Макс же, напротив, показывал класс до последнего круга года. Леклер ошибался чуть чаще Ферстаппена, но его отрыв от всех остальных впечатляет еще больше.

Третье место осталось за Хэмилтоном – Алонсо провел вторую половину года на высочайшем уровне, но сказался не самый лучший старт. Недалеко от Алонсо другой герой средней группы Норрис, который на флажке вырвал место в топ-5 у Расселла. Представьте, что творили бы Фернандо и Ландо с по-настоящему быстрыми болидами.

Расселл лучше Хэмилтона провел первые гонки, но в свой день Льюис сильнее – а такие дни по-прежнему случаются достаточно часто. В личном зачете ситуация обратная: победа новичка в основном из-за невезения Хэмилтона со стратегией и машинами безопасности на старте сезона, когда Джордж и накопил свой запас. Тем не менее, прекрасный год для Расселла, который мгновенно адаптировался к новой команде. Другое достижение молодого британца – лучшая в пелотоне стабильность (иными словами, минимальный разброс оценок).

Вторым по этому показателю стал Окон, а лишь затем расположились Ферстаппен и все остальные. Эстебан обыграл Алонсо в чемпионате, но оказался существенно ниже в нашем рейтинге – причины в «Альпин» те же, что в «Мерседесе». Сезон для француза однозначно удачный, но Фернандо показал высший класс – просто сходил чаще.

Худшим пилотом топ-команд практически оказался Перес, на фоне Ферстаппена смотревшийся все бледнее и бледнее. Сайнс, напротив, начал с огромного отставания от Леклера, но по ходу года приближался.

(В таблице представлены средние оценки за все 22 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.) 

Десятку замкнул Боттас – финн блестяще проявил себя на быстрой «Альфа Ромео» начала года, но с замедлением болида стал все чаще пропускать вперед новичка Чжоу. На равных с Боттасом Феттель, у которого обратная история – кошмарный первый Гран-при в Австралии после болезни и пропуска двух этапов, а заключительные гонки фактически на уровне Ферстаппена и Леклера. Когда фраза «уйти на пике» – не пустой штамп.

Символично, что три худших гонщика по нашей версии покидают «Ф-1». Риккардо благодаря приличной последней гонке сравнялся с Шумахером, а Латифи смотрелся совсем уж грустно, абсолютно не приспособившись к машинам нового поколения. Отметим его партнера Алекса Албона: болид «Уильямса» нечасто позволял с кем-либо сражаться и проявлять себя, оценивать его старания при фактическом отсутствии напарника было тяжело, так что 12-е место – весьма достойное в таких обстоятельствах.

Кейс Шумахера отличается от ситуации с другими неудачниками: огромное отставание от Магнуссена предопределили ужасные весенние оценки Мика за дорогие во всех смыслах аварии и прекрасные выступления Кевина, а во второй части сезона напарники по «Хаасу» шли вровень. В то же время Риккардо был безнадежен на фоне Норриса более-менее весь год, не говоря уж о Латифи. Если в 2021-м Николас пусть редко, но приближался к Расселлу в гонках, то нынешние перфомансы не лезут ни в какие ворота.

Чжоу, Стролл и Цунода чуть оторвались от дна и выступали почти на равных, но с каким же разным настроением пилоты отправятся на отдых: для китайского новичка это относительный успех, Цуноде стоит прибавить ради сохранения места в 2024-м, а Стролла вопросы будущего в «Ф-1» и вовсе не беспокоят. Гуаньюй на фоне коллег отметился стабильностью, которую абсолютно не продемонстрировал Юки – японец чередовал великолепные гонки с провальными и стал гонщиком с наибольшим разбросом оценок в пелотоне.

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Фото: REUTERS/Rula Rouhana; globallookpress.com/HOCH ZWEI

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