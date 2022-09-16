Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо

Три неудачника покинули чемпионат.

Завершился сезон-2022 «Формулы-1»: Макс Ферстаппен завоевал рекордную 15-ю победу за год, Шарль Леклер вырвал вице-чемпионство у Серхио Переса, Себастьян Феттель закончил выступления в чемпионате отличной гонкой, прощания Мика Шумахера и Николаса Латифи вышли более скромными. Sports.ru анализирует Гран-при Абу-Даби, ставит оценки гонщикам и подводит итоги сезона.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Абу-Даби по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9,5 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7,5 (3-е)

Макс закончил сезон отличным выступлением, хоть сражаться чемпиону привычно ни с кем не пришлось. Чеко же проиграл не только напарнику, но и Леклеру, упустив второе место в чемпионате. «Ред Булл» мог бы и лучше разобраться с пилотами, едущими на разных стратегиях (Макс ожидаемо не стал работать на команду), но и сам Перес сработал не лучшим образом, заслуженно проиграв Шарлю.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9,5 (2-е), Карлос Сайнс – 8 (4-е)

Леклер совершил практически невозможное, опередив и обхитрив куда более мощный «Ред Булл». Вице-чемпионство – слабое, но утешение для лидера «Феррари», который в Абу-Даби все сделал правильно. Сайнс ехал на пятое место до схода Хэмилтона, однако за счет более свежих шин догонял Льюиса и, возможно, стал четвертым и без посторонней помощи.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 7,5 (5-е), Льюис Хэмилтон – 7,5 (сход, классифицирован 18-м)

Гонщики немецкой команды показали фактически равное время в квалификации, а в гонке сильнее смотрелся Хэмилтон – впрочем, его гонке помешал инцидент с Сайнсом на первом круге и скачки по поребрикам. Льюис был близок к тому, чтобы завоевать четвертое место и выиграть у напарника хотя бы по итогам последней гонки, но до конца не доехал, Расселл занял худшую позицию среди финишировавших топов, что соответствует силе «Мерседеса» в Абу-Даби.

«Альпин»: Эстебан Окон – 8,5 (7-е), Фернандо Алонсо – 7 (сход)

Алонсо завершил выступления за «Альпин» единственным возможным способом – техническим сходом. В этот раз (в отличие от многих других случаев) Фернандо проиграл партнеру в квалификации, а в гонке ехал в конце первой десятки. Окон оказался мощнее и проиграл в группе середняков лишь Норрису.

«Макларен»: Ландо Норрис – 9 (6-е), Даниэль Риккардо – 7 (9-е)

Норрис прекрасно завершил блестящий сезон, став однозначно лучшим из остальных – правда, «Макларену» это не помогло победить «Альпин» в чемпионате. Прощальная гонка Риккардо вышла куда лучше, чем ужасный Гран-при Сан-Паулу, но Ландо все же был существенно быстрее.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 5,5 (15-е), Чжоу Гуаньюй – 7 (12-е)

Уик-энд «Альфа Ромео» получился невнятным, но главная задача выполнена – «Астон Мартин» пусть и сравнялся по очкам, но остался на седьмой строчке в Кубке конструкторов. Чжоу действовал гораздо увереннее благодаря более высокой позиции в квалификации (15-й), обгонял на заключительном отрезке, но до очков дотянуться было трудно. Боттас остался лишь 18-м в субботу, из-за чего на следующий день стартовал на «харде», сосредоточился на сдерживании «Астон Мартин» и завершил заезд последним, не считая «Хаасов».

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 8 (10-е), Ланс Стролл – 7 (8-е)

Феттель прошел в третий сегмент квалы, провел боевой этап и заслуживал большего – тем не менее, заработал свое последнее очко в «Ф-1» и достойно закончил великую карьеру. Стратегия Стролла с двумя пит-стопами позволила финишировать выше напарника. Гонку Ланс традиционно провел лучше квалификации, но в целом выглядел слабее ветерана.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 4,5 (17-е), Мик Шумахер – 4,5 (16-е)

Шумахер обыграл Магнуссена, при этом отметился толчком Латифи (и пятисекундным штрафом). Больше ни с кем самая безнадежная команда уик-энда сражаться не смогла.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 5 (14-е), Юки Цунода – 7 (11-е)

Цуноде немного не хватило до очков, которые Юки во второй половине сезона зарабатывал лишь однажды. Гасли сильно хуже провел квалификацию (17-е время против 12-го), а гонке стратегия с одним пит-стопом не оправдалась.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (13-е), Николас Латифи – 3,5 (сход, классифицирован 19-м)

Албон оправился от неудачной для «Уильямса» субботы (команда финишировала на дне) и сражался в середине пелотона, в упорной борьбе проиграв 12-е место Чжоу. Латифи не смог хлопнуть дверью, запомнившись лишь обгоном Боттаса, ехавшего на «харде», на первом круге. Разворот по вине Шумахера вряд ли на что-то повлиял – Николас и так стал бы последним.

Оценки европейской прессы: Феттель – четвертый, Хэмилтон пролетел мимо топ-10

Выступления Ферстаппена и Леклера эксперты зарубежных автоспортивных изданий сочли близкими к идеальному, Норрис и Феттель на отличном уровне. А вот Хэмилтон проиграл Строллу и Цуноде, не попав даже в топ-10. Локальный успех для Латифи: канадцу удалось выбраться с последней строчки.

Итоговые оценки за сезон: Ферстаппен и Леклер в своей лиге, Хэмилтон отстоял третье место, главные неудачники покинули чемпионат

Ферстаппен – лучший пилот «Ф-1» 2022 года по версии Sports.ru (внезапно). Упустить первое место двукратный чемпион мог, лишь сильно расслабившись после завоевания титула – Макс же, напротив, показывал класс до последнего круга года. Леклер ошибался чуть чаще Ферстаппена, но его отрыв от всех остальных впечатляет еще больше.

Третье место осталось за Хэмилтоном – Алонсо провел вторую половину года на высочайшем уровне, но сказался не самый лучший старт. Недалеко от Алонсо другой герой средней группы Норрис, который на флажке вырвал место в топ-5 у Расселла. Представьте, что творили бы Фернандо и Ландо с по-настоящему быстрыми болидами.

Расселл лучше Хэмилтона провел первые гонки, но в свой день Льюис сильнее – а такие дни по-прежнему случаются достаточно часто. В личном зачете ситуация обратная: победа новичка в основном из-за невезения Хэмилтона со стратегией и машинами безопасности на старте сезона, когда Джордж и накопил свой запас. Тем не менее, прекрасный год для Расселла, который мгновенно адаптировался к новой команде. Другое достижение молодого британца – лучшая в пелотоне стабильность (иными словами, минимальный разброс оценок).

Вторым по этому показателю стал Окон, а лишь затем расположились Ферстаппен и все остальные. Эстебан обыграл Алонсо в чемпионате, но оказался существенно ниже в нашем рейтинге – причины в «Альпин» те же, что в «Мерседесе». Сезон для француза однозначно удачный, но Фернандо показал высший класс – просто сходил чаще.

Худшим пилотом топ-команд практически оказался Перес, на фоне Ферстаппена смотревшийся все бледнее и бледнее. Сайнс, напротив, начал с огромного отставания от Леклера, но по ходу года приближался.

(В таблице представлены средние оценки за все 22 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Десятку замкнул Боттас – финн блестяще проявил себя на быстрой «Альфа Ромео» начала года, но с замедлением болида стал все чаще пропускать вперед новичка Чжоу. На равных с Боттасом Феттель, у которого обратная история – кошмарный первый Гран-при в Австралии после болезни и пропуска двух этапов, а заключительные гонки фактически на уровне Ферстаппена и Леклера. Когда фраза «уйти на пике» – не пустой штамп.

Символично, что три худших гонщика по нашей версии покидают «Ф-1». Риккардо благодаря приличной последней гонке сравнялся с Шумахером, а Латифи смотрелся совсем уж грустно, абсолютно не приспособившись к машинам нового поколения. Отметим его партнера Алекса Албона: болид «Уильямса» нечасто позволял с кем-либо сражаться и проявлять себя, оценивать его старания при фактическом отсутствии напарника было тяжело, так что 12-е место – весьма достойное в таких обстоятельствах.

Кейс Шумахера отличается от ситуации с другими неудачниками: огромное отставание от Магнуссена предопределили ужасные весенние оценки Мика за дорогие во всех смыслах аварии и прекрасные выступления Кевина, а во второй части сезона напарники по «Хаасу» шли вровень. В то же время Риккардо был безнадежен на фоне Норриса более-менее весь год, не говоря уж о Латифи. Если в 2021-м Николас пусть редко, но приближался к Расселлу в гонках, то нынешние перфомансы не лезут ни в какие ворота.

Чжоу, Стролл и Цунода чуть оторвались от дна и выступали почти на равных, но с каким же разным настроением пилоты отправятся на отдых: для китайского новичка это относительный успех, Цуноде стоит прибавить ради сохранения места в 2024-м, а Стролла вопросы будущего в «Ф-1» и вовсе не беспокоят. Гуаньюй на фоне коллег отметился стабильностью, которую абсолютно не продемонстрировал Юки – японец чередовал великолепные гонки с провальными и стал гонщиком с наибольшим разбросом оценок в пелотоне.

Фото: REUTERS/Rula Rouhana; globallookpress.com/HOCH ZWEI