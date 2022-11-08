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Риккардо провел лучшую гонку в году, Леклер – вне топ-10 рейтинга Sports.ru за Гран-при Мехико

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Хэмилтон и Алонсо не дотянулись до чемпиона.

Гран-при Мехико стал одной из самых блеклых гонок «Формулы-1» сезона-2022, что не помешало ряду чемпиону Максу Ферстаппену продемонстрировать свое мастерство, «Феррари» – отстать на минуту, а Фернандо Алонсо – в сотый раз сойти из-за поломки.

Даже запоздавший рейтинг Sports.ru вышел гораздо интереснее борьбы на автодроме имени братьев Родригес.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Мексике по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7,5 (3-е)

Ферстаппен выиграл квалификацию, удачно стартовал и безошибочно похоронил надежды «Мерседеса» на победу за счет правильной стратегии, Пересу верный выбор шин не помог конкурировать с Хэмилтоном.

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«Феррари»: Шарль Леклер – 7 (6-е), Карлос Сайнс – 7,5 (5-е)

Скудерия в Мексике оказалась в роли «Мерседеса» начала сезона и провела еще более скучную гонку, чем все остальные, застряв на ничейной земле между топами и аутсайдерами. Сайнс опередил Леклера в квалификации, в гонке расклады сохранились.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 7,5 (4-е), Льюис Хэмилтон – 8,5 (2-е)

Немецкая команда получила лучший шанс на победу, но не дожала в квалификации и неудачно сработала со стратегией. Расселл наработал на старт с первого ряда, однако уже в первых поворотах Хэмилтон на опыте обогнал напарника, что и предопределило исход заезда.

«Альпин»: Эстебан Окон – 7,5 (8-е), Фернандо Алонсо – 8,5 (сход, классифицирован 19-м)

Алонсо стал безоговорочно лучшим пилотом средней группы и снова не получил очки – подвел мотор. Окон отставал от двукратного чемпиона по квалификационному и гоночному темпу и тоже столкнулся с техническими проблемами, но место в топ-10 сохранил.

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«Макларен»: Ландо Норрис – 7,5 (9-е), Даниэль Риккардо – 8 (7-е)

Риккардо чуть ли не впервые в 2022 году затмил Норриса благодаря впечатляющему прорыву и провел лучший для себя этап в году. В то же время успеху Даниэля сильно поспособствовала удачная стратегия – без использования «харда». Дэн мог и возглавить рейтинг, если бы не грубая ошибка при обгоне Цуноды, которая стоила японцу гонки.

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 8 (10-е), Чжоу Гуаньюй – 5 (13-е)

Квалификация сложилась для Боттаса превосходно, гонка вышла не столь успешной. Тем не менее, попадание в очки для «Альфа Ромео» (второе за 11 последних этапов) – отличный результат. Чжоу в Мехико вовсе не выглядел конкурентом более опытному напарнику.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 6 (14-е), Ланс Стролл – 5,5 (15-е)

Британской команде не хватало скорости для достойного результата, а во внутрикомандной дуэли быстрее оказался Феттель. В плюс Строллу – не первый блестящий старт с пятью отыгранными позициями.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 5 (17-е), Мик Шумахер – 5 (16-е)

Оба гонщика не смогли проявить себя и проиграли даже «Уильямсу» Албона – безнадежный уик-энд для команды и пилотов.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6 (11-е), Юки Цунода – 7 (сход)

Цунода находился на грани топ-10 и в теории мог зацепиться за очки, однако его гонку прерывал удар со стороны Риккардо; в квалификации Юки также опередил партнера. Гасли не только слегка отставал от Цуноды, но и заработал очередной штраф.

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«Уильямс»: Алекс Албон – 7,5 (12-е), Николас Латифи – 3 (18-е)

Албон снова сделал все возможное, чтобы втащить «Уильямс» в очки, но соперников сошло слишком мало. Латифи ехал в своей лиге, а лишний в сравнении с конкурентами пит-стоп привел к огромному отставанию от предпоследнего места.

Рейтинг европейских экспертов: скучная гонка или нет, Ферстаппен всегда на первом месте

За перфоманс в Мексике Макс получил близкий к идеальному балл от зарубежных автоспортивных журналистов. Хэмилтон остался далеко позади, но и сам уверенно опередил Алонсо, а гонщик дня по версии болельщиков (Риккардо) оказался лишь пятым.

Средние баллы за сезон: Хэмилтон и Алонсо бьются как в 2007-м

Экс-напарники по «Макларену» продолжают проводить один сильный уик-энд за другим – в этом сезоне Хэмилтон и Алонсо сражаются лишь за третью строчку в рейтинге Sports.ru по итогам сезона. Мощь Ферстаппена лишила Леклера фактически всех шансов на победу, Риккардо предпринял попытку оттолкнуться от дна и обогнал Шумахера.

(В таблице представлены средние оценки за 20 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

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Фото: globallookpress.com/Florent Gooden

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