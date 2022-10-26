Алонсо и Феттель впечатлили больше Ферстаппена в рейтинге героев Гран-при США

Хэмилтон и Леклер – в шаге от лидеров.

Сезон «Формулы-1» не заканчивается после определения победителя – все зрители Гран-при США в этом убедились. Борьба за первое место до последних кругов, прорывы ветеранов-чемпионов Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо, сход с поула Карлоса Сайнса и безнадежность Даниэля Риккардо – в новом рейтинге Sports.ru.

(В рейтинге представлены оценки за выступления пилотов «Формулы-1» в Остине по десятибалльной шкале. Главные факторы – работа в гонке, усилия пилота при выполнении личных и командных задач и сравнение с напарником; квалификации тоже учитываются, но как второстепенный показатель. Собственные ошибки влияют на оценку, технические неполадки – нет. При равенстве баллов первым указывается гонщик, финишировавший выше.)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен – 9 (1-е место на финише), Серхио Перес – 7 (4-е)

Привычный сюжет для нынешнего сезона: неудачная квалификация Ферстаппена, зато в гонке «Ред Булл» равных нет. Легко обогнать Леклера и Хэмилтона Максу не помешал даже ужасный пит-стоп. Перес повредил машину уже на старте в довольно оптимистичной атаке на Боттаса и весь оставшийся заезд страдал за пределами топ-3.

«Феррари»: Шарль Леклер – 9 (3-е), Карлос Сайнс – 8 (сход)

Леклер отыгрался за моторный штраф и проигрыш напарнику в квалификации, прорвавшись с 12-го места на подиум. Сайнсу не повезло: он успел завоевать поул, потерять лидерство на старте и тут же сойти из-за врезавшегося сзади Расселла.

«Мерседес»: Джордж Расселл – 5,5 (5-е), Льюис Хэмилтон – 9 (2-е)

Редкий провал «Ред Булл» на пит-стопе чуть не подарил Хэмилтону и «Мерседесу» первую победу в сезоне. Не вышло, но этап для Льюиса успешный: в квалификации он опередил партнера, гонку провел уверенно и по праву завоевал второе место. Гонку Расселла определила ошибка на старте – после столкновения с Сайнсом Джордж получил штраф и ехал на подбитой машине.

«Альпин»: Эстебан Окон – 5 (10-е), Фернандо Алонсо – 9,5 (15-е)

Алонсо выдал одно из лучших своих выступлений в 2022 году и не в первый раз остался без заслуженной награды. Фернандо умудрился остаться в борьбе после столкновения со Строллом, полета и жесточайшего приземления, прорвался с последнего места на седьмое лишь для того, чтобы снова опуститься на дно – после финиша обнаружилось, что ехать с болтающимся или отлетевшим зеркалом в «Ф-1» нельзя. Окон провел квалификацию крайне неудачно (18-е время), в гонке проявил себя не сильно лучше и попал в десятку как раз из-за штрафа напарника.

«Макларен»: Ландо Норрис – 8,5 (6-е), Даниэль Риккардо – 4 (16-е)

Норрис продолжает набирать большие очки для «Макларена», даже когда уик-энд складывается для команды не лучшим образом. Особенно удачным для Ландо получился финальный отрезок, когда он после пит-стопа поднялся с 14-го места, обогнав Алонсо на предпоследнем круге. Риккардо провально проехал квалу и гонку и идеально резюмировал ситуацию: «Когда думаешь, что хуже уже некуда, становится хуже».

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас – 4,5 (сход), Чжоу Гуаньюй – 6 (11-е)

Боттас боролся за очки, пока не завершил гонку в гравии. Для Чжоу уик-энд вышел средним: в квалификации он ехал быстрее напарника, но нарушил пределы трассы и не попал в Q3, гонку осложнил моторный штраф и выбор стратегии.

«Астон Мартин»: Себастьян Феттель – 9,5 (7-е), Ланс Стролл – 4,5 (сход)

Потрясающая гонка от Феттеля, который заслуживал идеальный балл, если бы не серьезный проигрыш Строллу в квалификации. Но в воскресенье Себ сделал все от себя зависящее: провел отличный старт, вышел в лидеры благодаря пит-стопу в режиме машины безопасности, прорвался после отвратительной второй остановки и образцово обогнал Магнуссена на последних кругах. Ланс также был на пути к успеху после классной квалы, но потерял все в столкновении с Алонсо по собственной вине.

«Хаас»: Кевин Магнуссен – 8 (8-е), Мик Шумахер – 7 (14-е)

Магнуссен выдал впечатляющий отрезок на «медиуме» и стал единственным, кому удалось провести заезд с одним пит-стопом, что и принесло «Хаасу» очки. Шумахер также претендовал на место в десятке, однако поймал обломки от аварии Алонсо и Стролла.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли – 6,5 (13-е), Юки Цунода – 7,5 (9-е)

Цунода прервал серию из 12 Гран-при без очков, выдав сильную и чистую гонку – и это после 15-го места в квале, замены мотора и старта с 19-й позиции. Гасли стал жертвой штрафов: сначала слишком отпустил соперника за машиной безопасности, а потом команда не смогла корректно отбыть наказание.

«Уильямс»: Алекс Албон – 7 (12-е), Николас Латифи – 4 (17-е)

Албон старается в одиночку что-то выжать из «Уильямса». В этот раз Алекс почти прошел в третий сегмент, на первом же круге Гран-при заблокировал колеса, но до самого финиша ехал в шаге от топ-10. Латифи развернулся в гонке и оказался худшим в субботу и воскресенье.

Ферстаппен – лучший в Остине по версии европейских изданий

Международная автоспортивная пресса поставила на первое место Макса с минимальным отрывом от Феттеля, а Хэмилтон в рейтинге опередил Алонсо. Норрис в списке лишь шестой – зато с одной «десяткой»!

Средние баллы за сезон: Расселл почти потерял шансы на победу над Хэмилтоном

После отличных выступлений в США Алонсо и Норрис продолжают претендовать на место в топ-3 по версии Sports.ru. А Расселл, похоже, отвалился от напарника: если Хэмилтон чисто проведет оставшиеся три гонки, обогнать его будет нереально.

В нижней части таблицы продолжаются перестановки между Чжоу, Строллом, Цунодой и Шумахером.

(В таблице представлены средние оценки за 19 Гран-при сезона-2022, а также изменение позиций в рейтинге в сравнении с прошлой гонкой. При равенстве баллов первым указывается пилот, занимающий более высокую позицию в чемпионате.)

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports, Mike Segar; globallookpress.com/HOCH ZWEI